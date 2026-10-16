Environ une heure avant le coup d’envoi, l’USMNT dévoile son onze de départ. Lors de la dernière trêve internationale, un nom y figurait à chaque fois : Gio Reyna. Dans un rassemblement placé sous le signe de la rotation, il a été le seul à toujours être titularisé.

Pris isolément, cela ne signifie pas grand-chose. Après tout, quoi de surprenant à ce que Mauricio Pochettino aligne systématiquement le même joueur ? Il s’agit de sportifs professionnels. Mais que ce joueur soit Reyna, voilà qui compte lorsqu’on sait ce qu’il a traversé ces dernières années.

Au fil de ses titularisations, une statistique a commencé à circuler : pour la première fois de sa carrière, Reyna a débuté sept matches d’affilée. Cela fait sept ans qu’il a percé au Borussia Dortmund, mais le milieu de terrain de 23 ans n’avait jamais connu une telle série. Pour la première fois de sa carrière, Reyna est suffisamment en forme pour jouer et, surtout, il joue bien.

Ses années à Dortmund sont derrière lui. Désormais à Strasbourg, il retrouve ses marques en Ligue 1 après plusieurs années difficiles en Allemagne. Les blessures ont été la seule constante durant des années cruciales pour sa progression. Aujourd’hui, Reyna se bat pour devenir un élément sur lequel son club comme sa sélection peuvent compter régulièrement. Il en a le talent.

« Je pense simplement à continuer sur ma lancée, et c’est assez simple : poursuivre sur ce que je fais », a déclaré Reyna à la fin du rassemblement de l’USMNT. « Être présent chaque jour, m’entraîner, récupérer, faire tout ce qu’il faut pour me préparer mentalement et physiquement à chaque entraînement et à chaque match.

« Cela dit, je me sens bien et je gagne en confiance chaque fois que j’entre sur le terrain. »

La grande question demeure : son corps tiendra-t-il ? Pour la première fois de sa carrière, Reyna montre des signes laissant penser que la réponse pourrait être « oui ». Ce serait une avancée cruciale pour Strasbourg comme pour l’USMNT.