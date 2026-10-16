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Gio Reyna 1-1GOAL

« Continuer sur la lancée de ce que j’ai fait jusqu’ici » : Gio Reyna trouve enfin son rythme avec la sélection américaine et Strasbourg, mais peut-il marquer les esprits face au PSG ?

Le milieu de terrain a disputé les quatre matches pendant la trêve internationale, mais un autre match important l’attend ce week-end face au Paris Saint-Germain.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Environ une heure avant le coup d’envoi, l’USMNT dévoile son onze de départ. Lors de la dernière trêve internationale, un nom y figurait à chaque fois : Gio Reyna. Dans un rassemblement placé sous le signe de la rotation, il a été le seul à toujours être titularisé.

    Pris isolément, cela ne signifie pas grand-chose. Après tout, quoi de surprenant à ce que Mauricio Pochettino aligne systématiquement le même joueur ? Il s’agit de sportifs professionnels. Mais que ce joueur soit Reyna, voilà qui compte lorsqu’on sait ce qu’il a traversé ces dernières années.

    Au fil de ses titularisations, une statistique a commencé à circuler : pour la première fois de sa carrière, Reyna a débuté sept matches d’affilée. Cela fait sept ans qu’il a percé au Borussia Dortmund, mais le milieu de terrain de 23 ans n’avait jamais connu une telle série. Pour la première fois de sa carrière, Reyna est suffisamment en forme pour jouer et, surtout, il joue bien.

    Ses années à Dortmund sont derrière lui. Désormais à Strasbourg, il retrouve ses marques en Ligue 1 après plusieurs années difficiles en Allemagne. Les blessures ont été la seule constante durant des années cruciales pour sa progression. Aujourd’hui, Reyna se bat pour devenir un élément sur lequel son club comme sa sélection peuvent compter régulièrement. Il en a le talent.

    « Je pense simplement à continuer sur ma lancée, et c’est assez simple : poursuivre sur ce que je fais », a déclaré Reyna à la fin du rassemblement de l’USMNT. « Être présent chaque jour, m’entraîner, récupérer, faire tout ce qu’il faut pour me préparer mentalement et physiquement à chaque entraînement et à chaque match.

    « Cela dit, je me sens bien et je gagne en confiance chaque fois que j’entre sur le terrain. »

    La grande question demeure : son corps tiendra-t-il ? Pour la première fois de sa carrière, Reyna montre des signes laissant penser que la réponse pourrait être « oui ». Ce serait une avancée cruciale pour Strasbourg comme pour l’USMNT.

  • En commençant à Strasbourg

    FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-STRASBOURG
    AFP

    Reyna a trouvé un nouveau point de chute en Ligue 1 après plusieurs années difficiles en Bundesliga.

    Lorsque Reyna a été annoncé sur le départ du Borussia Mönchengladbach cet été, ce dont il avait besoin ne faisait guère de doute : du temps de jeu. Reyna avait simplement besoin de jouer, quelles que soient les circonstances et quelle que soit sa destination.

    « Au fond, j’ai vraiment confiance en mes capacités et en ce que je peux faire chaque fois que j’entre sur un terrain, confiait-il à GOAL juste avant la Coupe du monde. Bien sûr, ce n’est pas aussi facile quand on sait qu’on ne jouera peut-être que 20 minutes. Le rythme que l’on acquiert d’un match à l’autre compte, et c’est ce dont j’ai besoin pour franchir un nouveau cap dans ma carrière. »

    Plusieurs raisons expliquent pourquoi Reyna n’a pas réussi à franchir ce cap entre ses 19 ans et ses 23 ans, son âge actuel. La principale ? Les blessures. Depuis la saison 2021-22, Reyna a dû manquer des matches à 15 reprises. Certaines absences étaient brèves, dues notamment à la maladie. D’autres ont duré plus longtemps : une élongation à l’aine, une blessure à la jambe et plusieurs problèmes musculaires.

    Son talent était néanmoins toujours là, raison pour laquelle Strasbourg a tenté le pari. Jusqu’ici, Reyna a montré par moments que ce pari valait la peine d’être pris. Il n’a pas fait d’étincelles, mais il a connu de bons moments, avec un but inscrit en 335 minutes de jeu jusqu’à présent. Nous sommes en octobre, mais ces 335 minutes sont significatives. Il n’avait disputé que 439 minutes au total lors de la saison 2021-22, 625 en 2022-23, 515 en 23-24, 350 en 2024-25 et 520 la saison dernière. Si tout se passe comme prévu, Reyna aura joué d’ici à l’hiver davantage de minutes qu’au cours de n’importe quelle saison depuis son éclosion en 2020-21.

    « J’ai l’impression de redevenir pleinement moi-même, je me sens vraiment bien, a déclaré Reyna. J’ai le sentiment d’avoir bien commencé la saison en club et de réussir maintenant à prolonger cela ici. »

    En plus de ces minutes, Reyna a bénéficié d’un temps de jeu conséquent avec la sélection masculine des États-Unis, ce qui pourrait marquer un tournant majeur pour le milieu de terrain de 23 ans.

  • « Gio a toujours été un joueur de très, très haut niveau »

    United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    Le milieu de terrain a été titulaire à quatre reprises en 11 jours pendant la trêve internationale.

    Depuis des années, différentes personnes au sein et autour de la sélection américaine évoquent l’importance que Reyna pourrait avoir. À l’approche de la Coupe du monde, Pochettino l’a qualifié de « spécial », et son extérieur du pied contre la Turquie lui a donné raison. Reste que Reyna n’a jamais été un choix incontournable. Son statut de remplaçant lors de la Coupe du monde 2022 avait suscité la controverse, mais cet été, le fait qu’il ne soit pas titulaire n’avait rien de controversé.

    Malgré ses problèmes de blessures, Reyna a généralement été appelé lorsqu’il était apte. Ce n’est pas sans raison.

    « Gio a toujours été un joueur de très, très haut niveau, a déclaré Tyler Adams, capitaine de la sélection américaine. Il a désormais pu enchaîner les matches, et ça se voit. Je pense que c’est très important pour lui et pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Il jouera un rôle majeur pour nous à l’avenir. »

    Il a joué un rôle majeur pour la sélection américaine lors de son dernier rassemblement. Dès les premières minutes du premier match de cette fenêtre internationale, contre le Pérou, Reyna a délivré une passe décisive à Justin Ellis. Face au Chili, il a également servi Julian Hall pour un but. Il a ensuite livré une prestation solide de 82 minutes contre le Mexique, avant de subir cinq fautes en 45 minutes face au Canada. À certains égards, avoir résisté à toutes ces fautes représentait un progrès aussi important que ses passes décisives.

    « C’est comme ça, a déclaré Reyna à propos des fautes subies contre le Canada. Ça fait partie du jeu. J’y suis habitué. Ça fait aussi partie du métier d’attaquant. »

    C’était, bien sûr, l’un des rôles de Reyna. Il en avait un autre : celui de mentor.

  • Assumer le leadership

    United States v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Le milieu de terrain a endossé un nouveau rôle de leader, en club comme en sélection.

    Dans les jours précédant le rassemblement, on a demandé à Justin Ellis, l’un des 13 nouveaux venus en sélection masculine des États-Unis, avec qui il avait hâte de jouer. Sa réponse ? Reyna, un joueur qu’il admire depuis longtemps.

    « Ça vous donne l’impression d’être un peu vieux », a réagi Reyna.

    Après avoir passé du temps avec Reyna, Ellis n’a pas tari d’éloges sur son nouveau coéquipier. La veille de ses débuts en sélection, Reyna l’avait pris à part pour lui dire qu’il lui offrirait une passe décisive sur un but. C’est exactement ce qu’il a fait. Ellis, Mathis Albert et Cole Campbell ont tous déclaré que Reyna les avait aidés dans leur parcours. S’il y parvient si bien, c’est parce qu’il sait créer des liens avec cette nouvelle génération : il y a quelques années à peine, il était à leur place.

    « Gio fait le lien entre ces jeunes et moi », a expliqué Adams. « Voir un joueur qui a cette expérience et qui peut leur dire : ‘Je faisais la même chose il y a quatre ans’, discuter avec eux et s’intégrer au groupe, ça crée un intermédiaire. Je pense que c’est important pour que beaucoup de ces jeunes se sentent à l’aise dans leur nouvel environnement. »

    Ce rôle ne se limite pas à la sélection : Reyna l’occupe aussi en club. À Strasbourg, il fait partie des joueurs les plus expérimentés, le plus âgé de l’effectif ayant 24 ans. Le club, qui appartient au même groupe que Chelsea, est généralement considéré comme un lieu où les talents viennent se développer. À 23 ans, Reyna entre encore dans cette catégorie, mais il a aussi de l’expérience.

    « Avant tout, j’essaie d’être moi-même », a expliqué Reyna à propos de sa manière d’exercer ce rôle. « ... J’ai aussi un petit frère de 19 ans, donc je sais comment se comportent les jeunes de cet âge, et une sœur de 17 ans. Je suis ami avec les plus âgés depuis des années, alors j’essaie simplement d’être moi-même et de profiter du temps passé avec tout le monde. »

    « Les plus jeunes peuvent parfois être un peu plus nerveux et réservés, alors j’essaie de les aider à s’ouvrir un peu, et ils ont été formidables. »

    Mais tout cela ne fait que commencer, et ce week-end, Reyna passera son plus grand test à ce jour.

  • Un grand test face au PSG

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    La grande question demeure : Reyna peut-il éviter les blessures ?

    Samedi, Reyna et Strasbourg affronteront le Paris Saint-Germain. Tout le monde sait ce que représente ce match. Le PSG est, bien sûr, la référence en Ligue 1. C’est à lui que les autres se mesurent. C’est le géant qui continue de dominer le championnat.

    Mais il sera peut-être possible de le battre ce week-end. Ce match se situe entre les rencontres face à Manchester City et au FC Barcelone, ce qui laisse présager des changements dans la composition de l’équipe. Même ainsi, les remplaçants du PSG sont meilleurs que la plupart des titulaires en Ligue 1, et Strasbourg n’a peut-être pas assez de joueurs expérimentés pour en profiter. Reyna, lui, possède cette expérience. Pour gagner, Strasbourg aurait donc besoin qu’il montre la voie.

    Voilà pour le court terme. À plus long terme, l’enjeu est évident. Reyna a connu des périodes de réussite, mais n’a jamais vraiment réussi à les prolonger. C’est ce qui l’a freiné et explique pourquoi il est aujourd’hui à Strasbourg, plutôt que dans l’un des plus grands clubs du monde. À 23 ans, il peut encore y parvenir, mais il doit pour cela montrer qu’il a progressé sur le plan physique. Il doit encore élever son niveau.

    Cette saison sera peut-être enfin la bonne. Si c’est le cas, Strasbourg en bénéficiera grandement. La sélection américaine aussi, d’autant que la Ligue des nations débutera le mois prochain.

    « C’est pour cela qu’il était avec nous à la Coupe du monde alors qu’il jouait peu dans son équipe, a déclaré Pochettino. C’est un joueur qui, selon nous, possède un immense talent. »

    Il appartient désormais à Reyna de laisser enfin ce talent s’exprimer, après tout ce temps.