Cette défaite a donné beaucoup à réfléchir au club de l’Etihad Stadium, mais l’effondrement au Bernabeu un an plus tard a convaincu beaucoup de monde qu’il lui manquait tout simplement l’ADN nécessaire pour franchir la dernière marche.

Opposé au Real Madrid dans le dernier carré, City a été spectaculaire au match aller à domicile. De Bruyne et Gabriel Jesus ont permis à son équipe de mener 2-0 dans les 11 premières minutes, et Phil Foden a redonné deux buts d’avance après la réduction du score de Karim Benzema. Vinicius Junior a frappé peu après, mais Bernardo Silva était là pour assurer un avantage de 4-3.

Dans la capitale espagnole, City a refusé de laisser la moindre ouverture aux hôtes et, quand Mahrez a trouvé le chemin des filets avec un peu plus de 15 minutes à jouer, le match semblait plié. Après des tentatives de Jack Grealish repoussées en fin de rencontre, Madrid a cadré son premier tir à la 90e minute, lorsque Benzema a servi Rodrygo, qui a battu Ederson. Une minute plus tard, la tête de Rodrygo a porté le score à 5-5 et il a même failli arracher un but de la victoire dans les derniers instants, mais sa tentative a été arrêtée. Cinq minutes après le début de la prolongation, Ruben Dias a commis une faute sur Benzema dans la surface et le Français a parachevé la remontée.

City était éliminé, et Madrid est ensuite allé battre Liverpool en finale.

« J’ai connu des défaites en Ligue des champions, j’ai eu des défaites difficiles à Barcelone quand nous n’avons pas pu atteindre la finale, a déclaré Guardiola. Mais c’est dur pour nous, je ne peux pas le nier. Nous étions si proches de la finale de la Ligue des champions. »

Il a ajouté : « Cela aura un impact positif sur les joueurs du Real Madrid, mais je ne sais pas vraiment pour nous. Nous n’avons pas beaucoup souffert jusqu’à ce qu’ils marquent, mais nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau. »

Guardiola abordait la campagne 2022-23 avec l’intention de transformer le traumatisme de Madrid et Porto en une opportunité de changer les choses. Il a repensé l’organisation tactique de City, dans le but de faire de son équipe une machine plus efficace.

Parmi les principaux changements figurait l’arrivée d’Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund. Le Norvégien démantelait les lignes défensives à travers le continent depuis son éclosion au Red Bull Salzbourg en 2019. Lors de ses passages en Autriche et en Allemagne, il a inscrit un total incroyable de 23 buts en seulement 19 matches. Même si les supporters étaient impatients de voir ce qu’il accomplirait sous les ordres de Guardiola, la réticence passée de l’entraîneur à utiliser un pur buteur a conduit beaucoup de monde à considérer ce transfert comme un pari.

Le deuxième changement radical concernait John Stones. Solide défenseur central à l’aise balle au pied, Stones a vu Guardiola exploiter sa polyvalence cette saison-là en le faisant glisser par moments au poste d’arrière latéral puis au milieu de terrain aux côtés de Rodri lorsque City avait le ballon.

Ces ajustements ont porté leurs fruits.

Haaland a été un phénomène immédiat, battant des records sur la route de ses 36 buts en 35 matches de Premier League. L’impact de Stones dans ses nouveaux rôles a lui aussi fait des merveilles, particulièrement lors de la seconde moitié de saison.

Le résultat a été un parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions sans la moindre défaite et d’une domination terrifiante, au cours duquel City a gagné huit matches et fait cinq nuls. Le club a survolé la phase de groupes avec deux matches d’avance avant d’accélérer pleinement en phase à élimination directe. Il a écrasé le RB Leipzig 8-1 sur l’ensemble des deux matches, écarté sans trembler le Bayern Munich 4-1, puis pris sa revanche en demi-finales : une démonstration 4-0 contre le Real Madrid au match retour à Manchester a scellé une victoire 5-1 sur l’ensemble des deux rencontres.

Il est arrivé en Turquie après avoir inscrit 31 buts et n’en avoir encaissé que cinq. Vainqueur de la Premier League et de la FA Cup, le triplé était en vue.