Comment Pep Guardiola a fait passer Manchester City du rang de faire-valoir à celui de vainqueur de la Ligue des champions
Pendant des années, remporter la Ligue des champions a semblé être un rêve inaccessible pour Manchester City. Après le rachat du club par le cheikh Mansour d’Abou Dhabi en 2008, le succès européen est devenu une ambition fondatrice pour cette équipe de Premier League qui évoluait alors dans le ventre mou du classement. Le club mancunien a rapidement commencé à dominer sur la scène nationale grâce à une combinaison de gros investissements et de manœuvres habiles sur le marché des transferts. Mais à mesure que son statut grandissait en Ligue des champions, il a subi une série d’éliminations frustrantes et de cruels échecs de justesse dans sa quête du plus grand trophée européen.
Après la défaite de l’équipe de Pep Guardiola en finale contre Chelsea en 2021, puis l’abandon d’une avance lors d’une demi-finale renversante face au Real Madrid la saison suivante, les doutes ont grandi quant à la capacité de City à remporter la compétition avant la fin du mandat du légendaire entraîneur.
Guardiola et ses stars de classe mondiale ont toutefois poursuivi sur leur lancée et ont de nouveau atteint la finale en 2023. Grâce à une superbe frappe du milieu de terrain Rodri, City s’est imposé 1-0 contre le géant italien de l’Inter en Turquie.
Enfin, le rêve est devenu réalité.
Les difficultés européennes de Manchester City
Avant le rachat de 2008 qui a contribué à remodeler le football anglais, le seul succès continental de City remontait à la Coupe des vainqueurs de coupe européenne en 1970, lorsque le penalty de Francis Lee en première période avait scellé une victoire 2-1 contre l’équipe polonaise de Gornik Zabrze en finale. S’il avait atteint les demi-finales l’année suivante, le club était ensuite devenu un acteur inexistant sur la grande scène jusqu’à sa qualification en Ligue des champions en 2011.
Bien que City se soit imposé comme la force dominante en Angleterre grâce à ses dépenses somptuaires après le rachat, la stratégie de recrutement s’est révélée trop dispersée pour propulser l’équipe vers la grandeur européenne.
Les signatures de Sergio Aguero, David Silva, Yaya Toure et Vincent Kompany ont posé les bases d’une équipe qui a permis à City de franchir un cap, mais pas suffisamment. Si Roberto Mancini les a guidés vers un premier titre dans l’élite depuis 1968, il en a payé le prix après deux éliminations consécutives en phase de groupes sur la scène européenne. City a intensifié son recrutement, en attirant le génie créatif de Kevin De Bruyne et la vitesse foudroyante de Raheem Sterling, mais la demi-finale de 2016 a représenté leur limite en trois ans sous Manuel Pellegrini.
Après l’arrivée de Guardiola cet été-là, le club a dépensé à un rythme sans précédent pour soutenir sa vision, en recrutant notamment Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Aymeric Laporte et Riyad Mahrez. Avec Aguero qui continuait de marquer à la pelle, De Bruyne qui tirait les ficelles grâce à ses passes incisives et Toure qui rayonnait au milieu de terrain, City avait un potentiel incroyable. Néanmoins, l’équipe a été éliminée de la Ligue des champions en huitièmes de finale à la règle des buts à l’extérieur après un score cumulé de 6-6 contre Monaco, lors de la première saison sans trophée de l’entraîneur.
Alors que City battait ensuite des records anglais en route vers deux titres de champion consécutifs, ses déboires continentaux se sont poursuivis, puisque Liverpool, Tottenham et Lyon l’ont tous éliminé au stade des quarts de finale.
« C’est une année différente, mais toujours la même chose », a déclaré De Bruyne après la défaite contre Lyon en 2020, tandis que Guardiola prévenait : « Un jour, nous comblerons cet écart. »
Tout près, mais pas de cigare
Ils ont franchi ce cap la saison suivante. Redevenu une puissance sur la scène nationale, City a surclassé le Borussia Dortmund pour s’offrir une demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Après une valeureuse victoire en remontant au score dans la capitale française, le doublé de Mahrez a scellé un succès 4-1 sur l’ensemble des deux matches et mis en place une finale contre Chelsea, qui venait de battre le Real Madrid.
« Les gens pensent qu’il est facile d’arriver en finale de la Ligue des champions, a déclaré Guardiola. Le fait d’atteindre la finale aujourd’hui donne du sens à ce que nous avons fait ces quatre ou cinq dernières années. Chaque jour, ces gars ont été constants et c’est remarquable. »
La finale s’est jouée devant une affluence limitée à Porto en raison des restrictions liées au Covid-19. La première période a été équilibrée, les deux équipes se montrant prometteuses, mais Chelsea a trouvé l’ouverture avant la pause. Kai Havertz a pris un excellent ballon en profondeur de Mason Mount avant d’éliminer le gardien Ederson puis de pousser le ballon au fond des filets.
City a été l’équipe la plus entreprenante après la reprise et a accentué la pression au fil de la période, mais sans parvenir à trouver la faille face à Edouard Mendy. Une fois encore, City est resté le cœur brisé pendant que l’équipe de Thomas Tuchel célébrait son succès européen.
L’entraîneur révolutionnaire a essuyé de nombreuses critiques pour l’échec de son équipe, sur fond d’accusations selon lesquelles il avait procédé à trop d’ajustements tactiques. Aguero, Rodri et Fernandinho ont été laissés hors du onze de départ, tandis que Gundogan reculait dans un rôle de milieu défensif et que Sterling accompagnait Mahrez en attaque.
Gundogan, meilleur buteur de l’équipe, n’a pas pu peser comme une menace contre Chelsea, alors qu’il peinait à protéger la défense pendant que Mount trouvait des passes dans l’axe.
« Il a toujours eu Rodri ou Fernandinho à ce poste, mais il a changé cela. On sait que tactiquement, il aime bricoler, il a peut-être vu une faiblesse à exploiter là-dedans, mais Thomas Tuchel a annihilé toute menace, a déclaré l’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United Rio Ferdinand. »
« On a vu Riyad Mahrez et Raheem Sterling jouer vraiment très excentrés, ils n’ont pas vraiment fait ça cette saison et c’est peut-être là que City s’est trompé. »
Guardiola a défendu ces ajustements, en déclarant : « J’ai pris cette décision pour avoir des joueurs de qualité. Gundogan a joué de nombreuses années à ce poste. Pour avoir de la vitesse, pour trouver les petits joueurs, la qualité, les joueurs brillants, à l’intérieur, dans l’axe et entre les lignes. C’était la décision. »
Retour à la case départ
Cette défaite a donné beaucoup à réfléchir au club de l’Etihad Stadium, mais l’effondrement au Bernabeu un an plus tard a convaincu beaucoup de monde qu’il lui manquait tout simplement l’ADN nécessaire pour franchir la dernière marche.
Opposé au Real Madrid dans le dernier carré, City a été spectaculaire au match aller à domicile. De Bruyne et Gabriel Jesus ont permis à son équipe de mener 2-0 dans les 11 premières minutes, et Phil Foden a redonné deux buts d’avance après la réduction du score de Karim Benzema. Vinicius Junior a frappé peu après, mais Bernardo Silva était là pour assurer un avantage de 4-3.
Dans la capitale espagnole, City a refusé de laisser la moindre ouverture aux hôtes et, quand Mahrez a trouvé le chemin des filets avec un peu plus de 15 minutes à jouer, le match semblait plié. Après des tentatives de Jack Grealish repoussées en fin de rencontre, Madrid a cadré son premier tir à la 90e minute, lorsque Benzema a servi Rodrygo, qui a battu Ederson. Une minute plus tard, la tête de Rodrygo a porté le score à 5-5 et il a même failli arracher un but de la victoire dans les derniers instants, mais sa tentative a été arrêtée. Cinq minutes après le début de la prolongation, Ruben Dias a commis une faute sur Benzema dans la surface et le Français a parachevé la remontée.
City était éliminé, et Madrid est ensuite allé battre Liverpool en finale.
« J’ai connu des défaites en Ligue des champions, j’ai eu des défaites difficiles à Barcelone quand nous n’avons pas pu atteindre la finale, a déclaré Guardiola. Mais c’est dur pour nous, je ne peux pas le nier. Nous étions si proches de la finale de la Ligue des champions. »
Il a ajouté : « Cela aura un impact positif sur les joueurs du Real Madrid, mais je ne sais pas vraiment pour nous. Nous n’avons pas beaucoup souffert jusqu’à ce qu’ils marquent, mais nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau. »
Guardiola abordait la campagne 2022-23 avec l’intention de transformer le traumatisme de Madrid et Porto en une opportunité de changer les choses. Il a repensé l’organisation tactique de City, dans le but de faire de son équipe une machine plus efficace.
Parmi les principaux changements figurait l’arrivée d’Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund. Le Norvégien démantelait les lignes défensives à travers le continent depuis son éclosion au Red Bull Salzbourg en 2019. Lors de ses passages en Autriche et en Allemagne, il a inscrit un total incroyable de 23 buts en seulement 19 matches. Même si les supporters étaient impatients de voir ce qu’il accomplirait sous les ordres de Guardiola, la réticence passée de l’entraîneur à utiliser un pur buteur a conduit beaucoup de monde à considérer ce transfert comme un pari.
Le deuxième changement radical concernait John Stones. Solide défenseur central à l’aise balle au pied, Stones a vu Guardiola exploiter sa polyvalence cette saison-là en le faisant glisser par moments au poste d’arrière latéral puis au milieu de terrain aux côtés de Rodri lorsque City avait le ballon.
Ces ajustements ont porté leurs fruits.
Haaland a été un phénomène immédiat, battant des records sur la route de ses 36 buts en 35 matches de Premier League. L’impact de Stones dans ses nouveaux rôles a lui aussi fait des merveilles, particulièrement lors de la seconde moitié de saison.
Le résultat a été un parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions sans la moindre défaite et d’une domination terrifiante, au cours duquel City a gagné huit matches et fait cinq nuls. Le club a survolé la phase de groupes avec deux matches d’avance avant d’accélérer pleinement en phase à élimination directe. Il a écrasé le RB Leipzig 8-1 sur l’ensemble des deux matches, écarté sans trembler le Bayern Munich 4-1, puis pris sa revanche en demi-finales : une démonstration 4-0 contre le Real Madrid au match retour à Manchester a scellé une victoire 5-1 sur l’ensemble des deux rencontres.
Il est arrivé en Turquie après avoir inscrit 31 buts et n’en avoir encaissé que cinq. Vainqueur de la Premier League et de la FA Cup, le triplé était en vue.
Concrétiser le rêve
D’abord, Haaland et ses coéquipiers devaient venir à bout de l’Inter de Simone Inzaghi. Même si les Italiens avaient battu Barcelone en phase de groupes et écarté de justesse Porto, Benfica et l’AC Milan sur la route de la finale, ils avaient montré quelques failles défensives.
City avait aligné une équipe offensive solide et repoussé l’Inter dans sa propre moitié de terrain, avec Stones dans un rôle clé dans cette domination au sein du double pivot. Les Nerazzurri n’avaient cependant pas concédé trop d’occasions, Andre Onana repoussant plusieurs tentatives en première période.
L’ouverture du score est arrivée au milieu de la seconde période lorsque Bernardo a réussi à atteindre la ligne de but avant de centrer en retrait. Le ballon est revenu à l’entrée de la surface, où Rodri a surgi pour le reprendre du pied et l’envoyer au fond des filets.
L’homme que Guardiola avait relégué sur le banc lors d’un ajustement tactique malheureux deux ans plus tôt venait de marquer avec sang-froid le but de la victoire en finale de la Ligue des champions, au terme d’une performance exceptionnelle.
Enfin, City était champion d’Europe. Le club devenait la 10e équipe à réussir un triplé national et européen, seulement la deuxième en Angleterre.
« C’était écrit dans les étoiles. Cela nous appartient », a déclaré Guardiola.
Rodri a confié à BT Sport : « C’est émouvant. Un rêve devenu réalité. Tous ceux qui sont ici ont attendu je ne sais combien d’années. Ils le méritent, nous le méritons. Ces dernières années, nous sommes passés si près. Je veux simplement remercier tout le monde. Ça n’a pas été facile. »
En août 2026, alors qu’il quittait le club pour rejoindre Barcelone, le milieu de terrain a déclaré au site de City : « Faire partie de la première Ligue des champions et [être] le gars qui a marqué dans cette finale, c’est un privilège. C’était un rêve que nous poursuivions depuis toutes ces années.
« L’idée du club était d’aller dans cette direction pour devenir le meilleur club du monde. Compléter cette histoire de la manière dont nous l’avons fait, et bien sûr avec le but et [montrer] que nous pouvions répondre présents dans des situations difficiles comme la précédente que nous avons perdue, c’était tout simplement incroyable. »
La fin d’une époque
Il aura fallu 15 ans et des sommes d’argent colossales, mais City était enfin là où il avait toujours rêvé d’être, au sommet du football mondial. Avec des monstres de compétition comme Guardiola, Haaland, Rodri et Bernardo Silva dans ses rangs, le club n’allait pas se reposer sur ses lauriers. City voulait s’assurer de rester parmi les clubs d’élite en Europe.
« Je pense qu’après quelques jours, quand tout cela sera un peu retombé, ce sentiment d’avoir gagné ce trophée, je pense que je voudrai le refaire », a ajouté Haaland. « Je me connais suffisamment pour savoir que c’est comme ça que je vais penser. Nous devons défendre ce que nous avons accompli cette saison. C’est comme ça que ça marche et dans un mois ou deux mois, tout sera oublié et nous devrons repartir à l’attaque.
« C’est ça, la vie. »
Ils ont continué à gagner. Après avoir battu Séville en Supercoupe de l’UEFA, ils se sont rendus en Arabie saoudite pour décrocher le titre de la Coupe du monde des clubs.
City a ensuite encore renforcé sa domination sur la Premier League et, même si Madrid l’a de nouveau éliminé en Europe la saison suivante, un obstacle immense avait été franchi.
« Les gens disent que je dois gagner des triplés chaque saison. Je suis un bon entraîneur, mais non. J’aime cette compétition pour le fait que nous l’avons gagnée, cela fait partie de l’histoire, et les joueurs s’en souviendront pour le reste de leur vie », a déclaré Guardiola.
Ses deux dernières saisons à la tête de l’équipe ont été compliquées. City a terminé troisième puis deuxième du championnat et a été éliminé prématurément de la Ligue des champions, même si l’entraîneur légendaire a tiré sa révérence après avoir remporté la FA Cup et la Carabao Cup.
Ce recul ne fait que souligner à quel point le triomphe de 2023 a été important pour son héritage et pour le club. Avant Istanbul, les succès nationaux de City étaient éclipsés par son incapacité à concrétiser sur la scène européenne. La conquête du triplé a changé sa réputation de manière permanente, prouvant qu’il pouvait rivaliser avec des géants traditionnels comme Barcelone et le Real Madrid.
Une nouvelle ère a commencé avec Enzo Maresca aux commandes, tandis que Rodri, Bernardo Silva et Stones sont tous partis. Haaland a désormais de nouveaux soutiens, mais l’ambition de City est claire : reconquérir la couronne nationale et retrouver la magie de la nuit où Rodri a fait du rêve de City une réalité.