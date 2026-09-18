Comment Manchester United, Tottenham et d’autres exploitent une « faille » dans les nouvelles règles de la Premier League contre les sponsors de jeux d’argent

De son côté, Grimes porte un regard très critique sur l’apparente « faille » que Manchester United, Tottenham et d’autres clubs semblent avoir exploitée cette saison, en continuant de tirer profit de sponsors de paris très visibles partout, à l’exception de leurs maillots de match respectifs.

« Cela montre à quoi, en tant que société, nous sommes confrontés : au final, l’industrie du jeu et l’industrie du football trouveront ensemble un moyen de maximiser les profits », explique-t-il à GOAL. « Et ce n’est pas la bonne direction. Il est bien préférable pour le pays, pour le football et pour les sociétés en général d’avoir des supporters, des personnes et des communautés en meilleure santé et plus heureux, plutôt que de chercher à promouvoir quelque chose dont nous savons que cela nuit à tant de gens.

« Si quoi que ce soit, il n’est en rien surprenant que ces failles aient été trouvées et exploitées. J’imagine que d’autres suivront. C’est pourquoi il est vraiment important que le gouvernement écoute les personnes ayant une expérience vécue, écoute les supporters et écoute les inquiétudes en matière de santé publique.

« Il n’y a pas besoin d’être un génie pour comprendre ce qui se passe ici. Cela signifie que davantage de personnes subissent les méfaits du jeu, en particulier les jeunes. Et la quantité de publicité, de sponsoring et de promotion alimente cela. »

Il a poursuivi : « Les méfaits du jeu changent votre façon de vous comporter, d’agir, de vous sentir, de penser à vous-même. Et, vous savez, nous vivons à une époque où il est très difficile de grandir pour les jeunes. Soit ils ont du mal à trouver un emploi, du mal à vivre loin de leurs parents, soit ils sont encouragés à utiliser des choses de manière addictive, à faire des choses qui les maintiennent sur des plateformes le plus longtemps possible, comme les jeux d’argent, les réseaux sociaux, etc., etc., etc.

« Je pense que le football a la responsabilité d’offrir de meilleures perspectives de vie aux jeunes. Et au moins d’en retirer une de ces choses : lorsqu’ils vont voir un match de football, ou lorsqu’ils consultent leur club sur les réseaux sociaux, ils ne devraient pas être encouragés à utiliser des casinos en ligne. »

La Premier League a refusé de commenter l’exploitation apparente de cette « faille » par certains clubs, mais GOAL comprend qu’il existe une conviction selon laquelle l’interdiction du sponsoring sur le devant du maillot les jours de match réduit sensiblement la visibilité des marques de paris, et qu’elle s’inscrit dans une approche plus large visant à garantir que le sponsoring lié aux jeux d’argent soit mis en œuvre d’une manière socialement responsable.