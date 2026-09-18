Comment Manchester United, Tottenham et d’autres exploitent une « faille » dans les nouvelles règles de la Premier League contre les sponsors de jeux d’argent
Les sponsors de paris sportifs en face avant du maillot appartiennent désormais au passé en Premier League, à la suite d’une interdiction historique approuvée d’un commun accord par ses 20 clubs. Mais alors que cela devrait être salué comme une victoire pour ceux qui militent pour un changement depuis plusieurs années, l’emprise de fer de l’industrie du jeu sur l’élite anglaise donne à l’ensemble un sentiment quelque peu désespérant.
Depuis cette saison, les sponsors de paris ne sont plus autorisés sur la face avant des maillots de match dans la division, mais avant même qu’un seul ballon n’ait été frappé, de nombreux clubs, dont les poids lourds Manchester United et Tottenham, avaient trouvé un moyen de contourner le nouvel accord et de gagner facilement de l’argent.
Pour ceux qui travaillent à éradiquer cette forme de publicité dans le football, l’interdiction n’est qu’« une goutte d’eau dans l’océan ».
tournant
La décision de retirer les sponsors de jeux d'argent de la face avant des maillots de match de Premier League a en réalité été prise il y a plus de trois ans, lorsque les clubs se sont réunis et ont collectivement validé cette mesure. Cependant, même si cela a marqué un tournant, il convient de noter qu'un total énorme de 18 clubs sur 20 ont voté contre une interdiction totale.
« Les clubs de Premier League ont aujourd'hui collectivement accepté de retirer les sponsors de jeux d'argent de la face avant des maillots de match des clubs, devenant ainsi la première ligue sportive au Royaume-Uni à prendre volontairement une telle mesure afin de réduire la publicité pour les jeux d'argent », indiquait un communiqué de la ligue en avril 2023.
« Cette annonce fait suite à une vaste consultation impliquant la ligue, ses clubs et le Department for Culture, Media and Sport (DCMS), dans le cadre de l'examen en cours par le gouvernement de la législation actuelle sur les jeux d'argent. La Premier League travaille également avec d'autres sports au développement d'un nouveau code pour un sponsoring responsable lié aux jeux d'argent. »
L'« accord collectif » n'est entré en vigueur qu'au début de la saison 2026-2027, afin de laisser aux clubs le temps d'abandonner les sponsors de paris sportifs en face avant du maillot. Cependant, lors des deux dernières saisons, 11 des 20 clubs de Premier League avaient encore des sociétés de jeux d'argent comme sponsors principaux, une étude de GlobalData estimant la valeur totale de ces accords à 104 millions de livres sterling au total en 2024-2025.
Origines
La fin de cet accord intervient 20 ans après l’essor de ce type de sponsor en Premier League à la suite du Gambling Act de 2005, libéralisé, qui a ouvert la voie aux sociétés de paris pour apposer leurs logos sur les maillots dans tout le football anglais.
Tottenham a fait figure de pionnier en ce sens, en signant en 2006 un contrat de longue durée alors lucratif avec le casino en ligne Mansion. À cette époque, Middlesbrough était déjà sponsorisé par une autre société de jeux d’argent en ligne, 888, et de nombreux autres clubs allaient lui emboîter le pas.
À partir de là, le nombre de clubs de l’élite ayant des sociétés de jeux d’argent comme principal sponsor sur la face avant du maillot a explosé, au point que la majorité en comptait avant l’entrée en vigueur cette saison de l’accord collectif. À un moment donné, en 2019, 28 des 44 clubs de Premier League et de Championship arboraient des marques de paris sur leurs maillots.
Fausse aube
Cependant, cette interdiction officieuse s’est révélée être en quelque sorte un faux départ. En effet, les spectateurs occasionnels de Premier League seraient pardonnés de ne même pas avoir remarqué que des mesures avaient été prises pour « réduire la publicité pour les jeux d’argent » dans le championnat. Certes, les logos des sociétés de paris et des casinos en ligne n’apparaissent plus sur le devant des maillots pendant les matches, mais la publicité et les messages liés aux jeux d’argent restent omniprésents, affichés partout dans les stades, sur les survêtements d’avant-match et les tenues d’entraînement.
Les supporters dans les tribunes comme les téléspectateurs à domicile continuent d’en être bombardés sur les panneaux publicitaires et les écrans géants tout au long de la rencontre, ainsi que sur la poitrine des joueurs jusqu’au coup d’envoi. Pendant ce temps, les sociétés de paris restent les sponsors les plus en vue de la couverture télévisée de la Premier League sur Sky Sports et TNT au Royaume-Uni, tandis que Sky Bet sponsorise les trois divisions de la Football League. Avant l’interdiction, des chercheurs estimaient que 3 500 logos de jeux d’argent pouvaient apparaître au cours d’un seul match télévisé de l’élite anglaise.
Tout cela donne l’impression que le retrait des sponsors liés aux jeux d’argent des maillots de match n’est qu’un geste symbolique, les bénéfices financiers étant tout simplement trop importants pour y renoncer complètement. Il est manifestement encore beaucoup à faire si la ligue veut vraiment s’attaquer à ce qu’elle considère clairement comme un problème.
« Les dommages indéniables causés par les jeux d’argent expliquent pourquoi la Premier League a été contrainte d’agir, mais si les clubs étaient ensuite autorisés à promouvoir des marques quasi identiques, cela tournerait en dérision l’ensemble de l’initiative », a déclaré à The Mirror l’an dernier Nick Harvey, de la Coalition to End Gambling Ads (CEGA).
« Avec des dizaines de milliers de publicités encore affichées partout dans les stades, sur les manches des maillots et dans les médias, retirer les logos à l’avant des maillots n’est déjà qu’un geste. La seule véritable solution est que le gouvernement intervienne et mette fin à toute publicité pour les jeux d’argent dans le football. »
Faille lucrative
Une « faille » apparente dont certains des plus grands clubs de Premier League ont profité cette saison réside dans le fait que les sociétés de jeux d'argent restent autorisées en tant que sponsors sur les manches, ainsi que sur les tenues d'entraînement et les maillots d'avant-match.
Plus tôt cet été, face à l'interdiction des sponsors de jeux d'argent sur le devant des maillots les jours de match et malgré des revenus déjà conséquents tirés de leurs nombreux autres accords commerciaux, Manchester United a fait parler sa puissance en concluant un contrat record mondial de 20 millions de livres par an (27 M$) pour les tenues d'entraînement avec la marque de paris en ligne et de casino Betway. L'accord vaut plus que le sponsoring sur le devant du maillot de nombreux autres clubs et constitue à ce jour le plus gros investissement de ce type de Betway dans l'ensemble de son portefeuille sportif.
Un communiqué du club indiquait alors : « Grâce à ce nouvel accord, le logo Betway figurera sur les tenues d'entraînement des équipes masculine et féminine de Manchester United. La marque sera également très visible les jours de match à Old Trafford et au Progress with Unity Stadium. » Inévitablement, il n'y avait aucune mention de l'interdiction des sponsors sur le maillot les jours de match, spécifiquement destinée à réduire le sponsoring lié aux jeux d'argent.
Cela a fait suite à l'accord conclu par Tottenham avec la société de paris Betano, qui figure cette saison sur la tenue d'entraînement et les vêtements d'avant-match des Spurs. Pendant ce temps, Everton et Aston Villa ont déplacé des sociétés de jeux d'argent du devant de leur maillot vers la manche. Ce sont deux des six clubs de Premier League qui ont des sociétés de paris comme sponsors de manche cet exercice.
Nous vivons dans un monde où les contenus d'avant-match et les vidéos d'entraînement publiés sur les réseaux sociaux d'un club sont suivis avec autant d'attention que les matches eux-mêmes, ce qui signifie que des personnes de tous âges, partout dans le monde, continuent d'être exposées aux sponsors de jeux d'argent, littéralement chaque fois qu'elles prennent leur téléphone.
Marché non réglementé
Cependant, plutôt que de tenter de combler ce qui semble être une faille importante, les autorités concentrent désormais leur attention sur un autre problème lié à certains sponsors de paris dans la Premier League.
Cette année, le DCMS s’est fixé pour objectif de sévir contre les sponsorings liés à des opérateurs de jeux d’argent non licenciés dans l’élite anglaise et, plus largement, dans le sport au Royaume-Uni. Les contrats de sponsoring avec ces entreprises deviendraient illégaux l’année prochaine dans le cadre de ces projets gouvernementaux s’ils sont approuvés à l’issue d’une récente consultation de huit semaines sur l’interdiction proposée.
Selon The Guardian, jusqu’à la moitié des clubs de l’élite anglaise ont des accords avec des sociétés de paris qui ne sont pas licenciées dans le pays, notamment Stake.com (sponsor sur la manche d’Everton), SBOTOP (sponsor du kit d’entraînement de Fulham) et 8XBet, et nombre d’entre eux concernent le marché asiatique. Le passage de six à 10 clubs au cours de l’été serait la conséquence de l’interdiction du sponsoring en face avant des maillots les jours de match.
Le DCMS veut introduire une nouvelle législation parce que le marché non régulé, qui a généré près de 380 millions de livres sterling auprès des utilisateurs britanniques au premier semestre 2025, n’offre pas les mêmes protections que les sociétés de paris régulées, notamment les contrôles de vulnérabilité et les limites de dépenses, et il a été associé à l’addiction aux jeux d’argent, à des préjudices financiers et à des suicides liés au jeu. La Premier League ferait pression contre cette interdiction au motif que les services proposés ne sont pas techniquement disponibles au Royaume-Uni.
Un porte-parole du DCMS a déclaré : « Nous saluons la décision de la Premier League d’interdire volontairement tous les sponsorings de jeux d’argent à l’avant des maillots à partir de cette saison. Cependant, nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que des opérateurs de jeux d’argent non licenciés puissent encore sponsoriser certains de nos plus grands clubs de football d’autres manières, renforçant leur visibilité et pouvant potentiellement orienter les supporters vers des sites qui ne respectent pas nos normes réglementaires. C’est pourquoi nous nous concentrons sur l’interdiction pour les opérateurs non licenciés de conclure des contrats de sponsoring dans le sport britannique. »
Le grand pas
La campagne The Big Step est en première ligne du combat pour mettre fin à la publicité et au sponsoring des jeux d’argent dans le football depuis sept ans. Menée par des personnes elles-mêmes victimes des méfaits des jeux d’argent, elle fait partie de Gambling With Lives, une communauté de familles endeuillées par des suicides liés aux jeux d’argent.
Selon leurs recherches, on recense chaque année en Angleterre entre 117 et 496 suicides liés aux jeux d’argent, et plus de 10 % des 18-24 ans qui jouent au Royaume-Uni souffrent de « jeu problématique ». Près de 11 % de la population subissent directement ou indirectement les effets néfastes des jeux d’argent, et un joueur actuel sur trois a été poussé vers des paris non prévus par le marketing.
Ancien addict aux jeux d’argent en voie de rétablissement, James Grimes, aujourd’hui directeur du programme national de prévention des méfaits des jeux d’argent Chapter One, a lancé la campagne The Big Step en juin 2019, sensibilisant le public en marchant entre les stades des clubs qui avaient des sponsors de jeux d’argent sur le devant du maillot, en mémoire de celles et ceux qui sont morts par suicide lié aux jeux d’argent.
James estime avoir perdu 100 000 £ sur une période de 12 ans. Il est parvenu à arrêter de jouer en 2018 après avoir perdu 2 000 £ sur un terminal de paris à cotes fixes pendant sa pause déjeuner.
« La relation entre les jeux d’argent et le football a clairement été ma porte d’entrée, parce que cette relation est passée de quelque chose de largement caché ou cantonné aux bookmakers à quelque chose qui figurait sur le devant de beaucoup de maillots de football autour de quasiment tous les terrains, et qui était diffusé dans des publicités à la télévision », raconte-t-il à GOAL.
« Donc, vous savez, à un âge où l’on est influençable, je faisais confiance à ce sport, et ce sport m’a promu quelque chose qui allait ensuite avoir un impact vraiment, vraiment négatif sur ma vie. J’étais sobre depuis trois ou quatre mois de mon addiction aux jeux d’argent quand j’avais beaucoup de mal à regarder du football à cause de la quantité de publicité pour les jeux d’argent. Et je me suis dit que je voulais faire quelque chose à ce sujet, de manière assez égoïste. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de marcher jusqu’aux clubs qui avaient des sponsors de jeux d’argent sur leurs maillots. »
« Ce n’est pas sorcier »
De son côté, Grimes porte un regard très critique sur l’apparente « faille » que Manchester United, Tottenham et d’autres clubs semblent avoir exploitée cette saison, en continuant de tirer profit de sponsors de paris très visibles partout, à l’exception de leurs maillots de match respectifs.
« Cela montre à quoi, en tant que société, nous sommes confrontés : au final, l’industrie du jeu et l’industrie du football trouveront ensemble un moyen de maximiser les profits », explique-t-il à GOAL. « Et ce n’est pas la bonne direction. Il est bien préférable pour le pays, pour le football et pour les sociétés en général d’avoir des supporters, des personnes et des communautés en meilleure santé et plus heureux, plutôt que de chercher à promouvoir quelque chose dont nous savons que cela nuit à tant de gens.
« Si quoi que ce soit, il n’est en rien surprenant que ces failles aient été trouvées et exploitées. J’imagine que d’autres suivront. C’est pourquoi il est vraiment important que le gouvernement écoute les personnes ayant une expérience vécue, écoute les supporters et écoute les inquiétudes en matière de santé publique.
« Il n’y a pas besoin d’être un génie pour comprendre ce qui se passe ici. Cela signifie que davantage de personnes subissent les méfaits du jeu, en particulier les jeunes. Et la quantité de publicité, de sponsoring et de promotion alimente cela. »
Il a poursuivi : « Les méfaits du jeu changent votre façon de vous comporter, d’agir, de vous sentir, de penser à vous-même. Et, vous savez, nous vivons à une époque où il est très difficile de grandir pour les jeunes. Soit ils ont du mal à trouver un emploi, du mal à vivre loin de leurs parents, soit ils sont encouragés à utiliser des choses de manière addictive, à faire des choses qui les maintiennent sur des plateformes le plus longtemps possible, comme les jeux d’argent, les réseaux sociaux, etc., etc., etc.
« Je pense que le football a la responsabilité d’offrir de meilleures perspectives de vie aux jeunes. Et au moins d’en retirer une de ces choses : lorsqu’ils vont voir un match de football, ou lorsqu’ils consultent leur club sur les réseaux sociaux, ils ne devraient pas être encouragés à utiliser des casinos en ligne. »
La Premier League a refusé de commenter l’exploitation apparente de cette « faille » par certains clubs, mais GOAL comprend qu’il existe une conviction selon laquelle l’interdiction du sponsoring sur le devant du maillot les jours de match réduit sensiblement la visibilité des marques de paris, et qu’elle s’inscrit dans une approche plus large visant à garantir que le sponsoring lié aux jeux d’argent soit mis en œuvre d’une manière socialement responsable.
Le problème caché du football
Bien sûr, les supporters ne sont pas les seuls à avoir été touchés par l’addiction aux jeux d’argent. Ces dernières années, deux cas marquants ont concerné des joueurs de Premier League suspendus pour des infractions liées aux paris : l’ancien attaquant de Brentford Ivan Toney et Sandro Tonali, de Tottenham, alors à Newcastle.
En 2023, le premier a été suspendu huit mois par la Football Association (FA) pour un total massif de 232 infractions aux règles sur les paris, tandis que le second a écopé d’une suspension de 10 mois infligée par la Fédération italienne de football (FIGC) en octobre de la même année pour des faits commis pendant sa période dans son pays natal.
La suspension de Toney a été réduite de 11 mois après qu’une addiction aux jeux d’argent lui a été diagnostiquée, tandis que Tonali a depuis reconnu avoir lui aussi développé un problème. Le milieu de terrain italien a déclaré à La Repubblica en 2025 : « C’est devenu une habitude quand j’avais 17-18 ans. Le fait que ce soit en ligne m’a coupé de tout, je me suis renfermé sur moi-même.
« Quand une personne se retrouve dans une situation comme celle-là, il est difficile de lui demander si elle est malade. Elle dira toujours non. Même si elle sent que ce n’est pas le cas. Elle ne peut pas penser qu’elle a ce problème, donc elle a tendance à le cacher. »
Ironiquement, Tonali doit désormais s’entraîner dans des survêtements arborant en grand le logo de Betano après l’accord conclu par Tottenham avec la société de jeux d’argent cet été, ce que The Big Step a souligné sur les réseaux sociaux. « Il n’y a pas beaucoup de lieux de travail où quelqu’un doit porter des vêtements faisant la publicité d’un produit auquel il a été dépendant », ont-ils écrit sur X.
S’adressant à GOAL, Grimes a déclaré : « Je pense que cela résume la contradiction de la situation : même le fait que des clubs aient des joueurs qui ont souffert d’addictions aux jeux d’argent et soient pourtant toujours contraints de servir de panneaux publicitaires pour la chose qui a détruit leur vie, parfois détruit leur carrière. »
Une goutte d’eau dans l’océan
Étant donné que The Big Step n’a été que partiellement couronné de succès dans sa tentative de mettre totalement fin à la publicité pour les jeux d’argent dans le football, Grimes est partagé au sujet de l’accord visant à retirer les sponsors de paris du devant des maillots de match à partir de cette saison.
« Nous n’avons pas tout à fait obtenu cela [une interdiction totale]. Nous avons obtenu cet arrangement, à propos duquel j’ai encore des sentiments mitigés. Je veux dire, si je compare à l’époque où nous avons lancé The Big Step, il y avait 30 clubs, contre la situation actuelle où, en Premier League, évidemment, c’est zéro. Mais il est clair que c’est une goutte d’eau dans l’océan par rapport à la quantité de messages liés aux jeux d’argent qu’il y a [encore] dans le football. J’ai l’impression que c’est un petit pas et que le grand pas doit encore avoir lieu. »
Grimes estime que les décideurs du sport ont clairement fait comprendre qu’ils privilégient le profit au détriment des dommages potentiels causés aux supporters, mais il tire tout de même une certaine fierté des réussites de The Big Step jusqu’à présent. « Le football dans son ensemble sait que les méfaits liés aux jeux d’argent touchent des gens et sait que cela touche beaucoup de gens et pourtant, dans l’ensemble, il donne la priorité au profit plutôt qu’à la santé publique de ses supporters et de sa communauté », a-t-il poursuivi.
« Je ressens un peu de fierté pour ce que nous avons fait parce que c’était un véritable effort mené à partir d’expériences vécues. Et obtenir que la Premier League fasse quoi que ce soit, obtenir que l’industrie du football fasse quoi que ce soit qui réduise les revenus, même s’il est discutable que ce soit réellement le cas, oui, cela a demandé énormément d’efforts. »