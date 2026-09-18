Comment Manchester United, Tottenham et d’autres exploitent une « faille » dans les nouvelles règles anti-sponsors de jeux d’argent de la Premier League

De son côté, Grimes porte un regard très critique sur l’apparente « faille » que des clubs comme Manchester United et Tottenham semblent avoir exploitée cette saison, alors qu’ils continuent de tirer profit de sponsors de paris très visibles partout, sauf sur leurs maillots de match respectifs.

« Cela montre à quoi, en tant que société, nous sommes confrontés : au bout du compte, l’industrie du jeu et l’industrie du football trouveront ensemble un moyen de maximiser leurs profits », confie-t-il à GOAL. « Et ce n’est pas la bonne direction. Il est bien mieux pour le pays, pour le football et pour les sociétés en général d’avoir des supporters, des personnes et des communautés en meilleure santé et plus heureux, plutôt que d’essayer de promouvoir quelque chose dont nous savons que cela cause du tort à tant de gens.

« Si quoi que ce soit, il n’est pas du tout surprenant que ces failles aient été trouvées et exploitées. J’imagine que d’autres suivront. C’est pourquoi il est vraiment important que le gouvernement écoute les personnes ayant une expérience vécue, écoute les supporters et écoute les inquiétudes en matière de santé publique.

« Il n’est pas compliqué de comprendre ce qu’il se passe ici. Cela signifie que davantage de personnes subiront les méfaits du jeu, en particulier les jeunes. Et c’est la quantité de publicité, de sponsoring et de promotion qui alimente cela. »

Il a poursuivi : « Les méfaits du jeu changent votre manière de vous comporter, d’agir, de ressentir les choses, de vous percevoir. Et, vous savez, nous vivons à une époque où il est très difficile pour les jeunes qui grandissent. Soit ils ont du mal à trouver un emploi, du mal à vivre en dehors du foyer parental, soit on les encourage à utiliser les choses de manière addictive, à faire des choses qui les maintiennent sur les plateformes le plus longtemps possible, comme les jeux d’argent, les réseaux sociaux, etc., etc., etc.

« Je pense que le football a la responsabilité d’offrir de meilleures perspectives de vie aux jeunes. Et au moins de retirer l’une de ces choses, à savoir que lorsqu’ils vont voir un match de football, ou lorsqu’ils consultent leur club sur les réseaux sociaux, ils ne soient pas encouragés à utiliser des casinos en ligne. »

La Premier League n’a pas souhaité commenter l’apparente exploitation de cette « faille » par certains clubs, mais GOAL croit savoir qu’il existe la conviction que l’interdiction du sponsoring de face avant de maillot les jours de match réduit considérablement la visibilité des marques de paris, et qu’elle s’inscrit dans une approche plus large visant à garantir que le sponsoring lié aux jeux d’argent soit mis en œuvre de manière socialement responsable.