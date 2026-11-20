Le Kop a joué un rôle déterminant dans le sacre surprise de Liverpool en 2024-25 sous les ordres de son ancien entraîneur Arne Slot. L’équipe du Néerlandais n’a perdu qu’un match à domicile de toute la saison et n’a laissé échapper des points qu’à quatre autres reprises. Mais, en l’espace de dix jours l’hiver dernier, Liverpool a subi à Anfield deux défaites consécutives par trois buts d’écart, contre Nottingham Forest puis le PSV, avant de concéder un nul 1-1 face à Sunderland, tout juste promu. Liverpool n’avait ainsi plus enchaîné trois matches sans victoire à Anfield, toutes compétitions confondues, depuis la pandémie de Covid, lorsque toutes les rencontres se jouaient à huis clos.

Slot avait alors reconnu ouvertement que « les équipes qui nous affrontent maintenant pensent pouvoir obtenir un résultat ». De son côté, l’entraîneur de Sunderland Regis Le Bris avait admis ne pas en revenir du « temps et de l’espace pour jouer » dont son équipe avait disposé. Slot estimait manifestement devoir enrayer la spirale après une série de résultats historiquement mauvaise, mais ses choix tactiques de plus en plus prudents ont fini par lui coûter son poste, un an seulement après son titre de champion.

« Il y a une chose qui n’a jamais changé quand je regardais Liverpool ou que je jouais pour le club, quelle que soit notre place au classement : à Anfield, on ne craint personne », a récemment déclaré l’ancien milieu de terrain Danny Murphy à talkSPORT. « Il faut aller chercher l’adversaire et essayer de gagner le match. Il faut le faire. Ça a toujours été comme ça.

« La saison dernière, c’était la première fois depuis de très, très nombreuses années que des équipes venaient à Anfield et imposaient leur jeu. Liverpool jouait en contre à domicile, et c’est à ce moment-là que les supporters ont commencé à se retourner [contre Slot]. »

Le point de bascule est peut-être survenu non pas après une défaite, mais après un nul profondément décevant face à une équipe de Tottenham en grande difficulté et menacée de relégation. Le public, réputé pour sa patience, avait alors hué son équipe.

« Je pense qu’il y a une différence, chez la plupart des supporters, entre ce qu’on voit en ligne et ce que ressentent ceux qui vont au stade », a déclaré l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher sur Sky Sports. « Il n’est pas facile pour le public de Liverpool de se retourner contre un entraîneur qui a remporté le titre moins d’un an auparavant, mais j’ai senti un grand changement dimanche dans la façon dont il percevait l’équipe et l’entraîneur. Les sifflets à la fin, c’étaient de vrais sifflets, venus de supporters mécontents et désabusés. Je pense que cela va être très difficile pour Arne Slot désormais. Une fois que vous avez perdu ce public, il est très difficile de le reconquérir. »

Et Carragher avait raison. Slot a été limogé au terme d’une saison éprouvante et sans trophée, conclue par une cinquième place de Liverpool en Premier League après quatre derniers matches sans victoire. Toutefois, si l’ambiance à Anfield s’est incontestablement améliorée cette saison, les résultats n’ont pas suivi.