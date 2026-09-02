Comment les règles financières de la Premier League protègent le « Big Six » et ont forcé Aston Villa et Newcastle, intrus dans le top 4, à brader leurs joueurs
Quand Aston Villa a reçu Newcastle lors de la première journée de la saison dernière, les supporters des deux camps ont scandé tour à tour : « Premier League, corrupt as f*ck ! » La raison de cette démonstration commune de mépris envers l’élite du football anglais était évidente pour tout le monde. Villa et Newcastle étaient depuis longtemps présentés, souvent par eux-mêmes et leurs supporters, comme les deux plus grandes victimes des effets négatifs supposés des règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League (PSR).
En réalité, à la veille même de ce match à Villa Park, le manager des Magpies de l’époque, Eddie Howe, avait déclaré aux journalistes : « Les difficultés auxquelles les équipes font face avec ces restrictions, comme nous le savons mieux que quiconque, c’est devoir vendre des joueurs que vous ne voulez pas vendre, ne pas pouvoir recruter des joueurs que vous aimeriez acheter pour rafraîchir l’effectif. Et [ces problèmes] ne vont pas disparaître pour nous. »
Le pessimisme de Howe était partagé par son homologue de Villa, Unai Emery, qui a profité de ses notes de programme pour réclamer une révision du règlement.
« Nous ne pouvons pas nier que l’été a été difficile parce que les règles financières conditionnaient notre investissement dans l’effectif », a écrit l’Espagnol. « Les règles de contrôle financier sont arrivées dans le football avec un bon objectif : éviter les faillites et les défauts de paiement. Mais, en tant que professionnels, nous devrions les revoir, car ce bon outil deviendra une limitation pour les clubs qui ont une bonne gestion, qui ne seront jamais autorisés à rêver et à viser plus haut parce que les revenus, essentiels dans ces règles financières, ont besoin de temps pour devenir une réalité après le succès sportif. »
D’une certaine manière, Emery a obtenu ce qu’il voulait, puisque la Premier League a introduit un nouveau système financier avant le début de la saison 2026-2027. Comme le dit le vieil adage, il faut toujours faire attention à ce que l’on souhaite, et certains estiment que la mise en place du Squad Cost Ratio (SCR) et de la Sustainability and Systemic Resilience (SSR) n’améliorera pas réellement les chances de Villa et d’autres clubs ambitieux de réduire l’écart économique avec l’élite de la Premier League. En fait, certains soupçonnent même qu’il pourrait en réalité se creuser dans les années à venir...
Pont-levis fermé
Le PSR a été introduit en 2013 et constituait essentiellement la réponse de la Premier League à la mise en place par l’UEFA des règles du fair-play financier (FPF), conçues, de façon assez noble, pour faire face à la menace existentielle que faisaient peser sur les clubs des propriétaires irresponsables et leurs dépenses inconsidérées.
Bien que les systèmes soient similaires, l’aspect clé du règlement de la Premier League était que les clubs ne pouvaient pas perdre plus de 105 millions de livres sterling sur un cycle de trois ans, ce qui en faisait un cadre plus souple que celui de l’UEFA, l’objectif étant de garantir que les équipes qui ne s’étaient pas qualifiées pour l’Europe puissent tout de même rivaliser sur le terrain et en dehors dans l’élite anglaise.
Au fil des années, toutefois, l’idée a commencé à s’imposer que les règles financières empêchaient en réalité certains clubs d’espérer gravir les échelons de la Premier League, d’autant que la limite des pertes autorisées n’a jamais été ajustée à l’inflation.
Le principal problème était que les nouveaux propriétaires n’étaient pas en mesure de spéculer pour accumuler. Par exemple, Newcastle a peut-être été racheté par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF) en 2021, mais les propriétaires outrageusement riches du club n’étaient pas en mesure de dépenser, pour de nouveaux joueurs, des montants comparables à ceux du « Big Six » de la Premier League (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea et Manchester City), parce qu’ils ne généraient pas encore des revenus proches de ceux des superpuissances traditionnelles du football anglais.
Comme l’explique Kieran Maguire, du podcast The Price of Football, à GOAL : « Quelles qu’aient été les intentions initiales de ces règles, elles ont, dans les faits, empêché des clubs dotés de nouveaux propriétaires ambitieux de reproduire ce qu’ont fait Roman Abramovich (ancien propriétaire de Chelsea) et Sheikh Mansour (actuel propriétaire de Manchester City), en investissant des sommes énormes sur les joueurs et en enregistrant d’énormes pertes afin de transformer leurs clubs en machines à gagner des trophées. »
Cela a, assez inévitablement, conduit des supporters mécontents à accuser l’existence d’une règle pour le « Big Six » et d’une autre pour tous les autres, et l’été dernier n’a guère contribué à modifier cette perception.
Départs clés
Alors que nous attendons encore, de façon assez ridiculement longue, un verdict dans l’affaire opposant la Premier League à City pour plus de 100 infractions à ses règles financières, et que Chelsea s’en est sorti avec une amende grotesque pour des paiements secrets à des agents non enregistrés et à des tiers lors de transferts de l’ère Abramovich qui ont joué un rôle majeur dans ses succès sur le terrain, Newcastle et Villa ont tous deux essentiellement passé l’été à tenter de reconstruire des effectifs ébranlés par la perte de joueurs clés.
Après s’être montré impuissant à empêcher le départ d’Alexander Isak vers Liverpool l’été dernier, même si c’était contre une indemnité record en Grande-Bretagne, le PIF a été contraint cet été d’avaliser la vente de son meilleur attaquant, Anthony Gordon, de son capitaine Bruno Guimaraes, ainsi que du milieu clé Sandro Tonali. Villa, toutefois, a été encore plus durement touché par les départs, des départs qui ne peuvent pas être attribués uniquement au fait d’être plus bas dans la hiérarchie que des clubs comme Arsenal.
En effet, six des 11 joueurs titulaires lors de la victoire historique en finale de la Ligue Europa contre Fribourg le 20 mai ont depuis été vendus « pour le bien du club », comme l’a dit Emery, et si les départs du duo de vétérans Emiliano Martinez et Lucas Digne n’ont guère surpris, les supporters de Villa ont logiquement été stupéfaits de voir Morgan Rogers filer à Chelsea, qui ne s’est même pas qualifié pour la Ligue des champions cette saison, avant d’ajouter l’insulte à l’injure en envoyant Alejandro Garnacho dans l’autre sens.
Le sentiment de frustration des supporters n’a été qu’accentué par la vue de Tottenham se lancer dans une frénésie de dépenses sans précédent après avoir terminé 17e lors de chacune des deux dernières saisons.
« Les joueurs sont comme des œuvres d’art »
Il convient de noter que la principale raison pour laquelle Aston Villa, qui fait partie avec Newcastle des plus gros dépensiers du football mondial au cours des cinq dernières années, s’est retrouvé en difficulté sur le plan financier vis-à-vis de la Premier League et de l’UEFA tient au fait que plus de 90 % de ses revenus passaient dans les salaires pendant un certain temps, et qu’il avait, jusqu’à cet été selon certains, une réputation bien méritée de mauvais vendeur.
Au bout du compte, toutefois, pour des raisons financières et historiques, ni Aston Villa ni Newcastle ne sont en mesure d’empiler les joueurs d’une manière comparable à Chelsea ou Manchester City, qui évoluent dans une catégorie à part lorsqu’il s’agit de dégager des bénéfices sur des flops du mercato.
« Les joueurs sont comme des œuvres d’art dans le sens où ils n’ont pas de valeur fixée d’un commun accord », souligne Maguire, « et même si l’UEFA a des règles assez strictes qui font qu’il est difficile pour des opérations de générer des bénéfices si deux joueurs changent de club en sens inverse à moins de 45 jours d’intervalle, les règles de la Premier League sont plus souples.
« Par conséquent, certaines des transactions que nous avons vues cet été semblent assez opportunes et inscrivent des bénéfices pour les calculs de contrôle des coûts. »
La question est désormais, bien sûr, de savoir si le remplacement du PSR par le SCR et le SSR changera quoi que ce soit, ou s’il maintiendra simplement le statu quo. Une fois de plus, la Premier League offre un peu plus de marge de manœuvre que l’UEFA, puisqu’elle limite les dépenses sportives d’un club à 85 % de ses revenus liés au football et de son bénéfice net/perte nette sur les ventes de joueurs, alors que le seuil pour les équipes engagées en Europe n’est que de 70 %.
« Nous donnons davantage de flexibilité aux clubs pour investir au fil du temps afin de permettre à ceux qui poursuivent les leaders de rivaliser », a expliqué le directeur général de la Premier League, Richard Masters. « Et le ratio des coûts d’effectif est conçu pour faire la même chose. Je pense que nous avons un très bon équilibre concurrentiel en Premier League et j’espère que le SCR le renforcera. »
En effet, la Premier League affirme qu’en déplaçant l’attention vers les coûts d’effectif, « le SCR donne aux clubs une plus grande liberté pour investir dans d’autres aspects de leurs opérations » (Villa Park est déjà en cours de rénovation !), tout en avançant que le fait d’évaluer les clubs saison par saison, plutôt que sur un cycle de trois ans, permettra « une application plus rapide » et « encouragera les clubs à gérer leurs finances de manière responsable en temps réel, plutôt que de s’appuyer sur un rééquilibrage financier à plus long terme. »
Ligue compétitive ou cercle fermé ?
Fait intéressant, Newcastle comme Villa ont voté en faveur du nouveau cadre financier, mais le président de Crystal Palace, Steve Parish, estime qu’il ne faudra pas longtemps avant que les mêmes personnes qui « se plaignaient du PSR » commencent à s’en prendre au SCR et au SSR. Parish a prédit à juste titre qu’« avec ces nouvelles règles, les ventes vont devenir quelque chose d’énorme », ce qui signifierait que le fait de vendre régulièrement des joueurs issus du centre de formation pour générer un bénéfice net afin d’équilibrer les comptes, l’un des principaux griefs adressés au PSR, pourrait devenir encore plus courant dans les années à venir.
Parish a également soutenu que le fait que Brentford, Brighton, Bournemouth, Fulham et Leeds, « probablement les clubs les plus ambitieux du pays », aient tous voté contre le SCR devrait être considéré comme un énorme signal d’alarme.
Il est toutefois indéniable qu’il fallait faire quelque chose, et Masters a tout à fait raison de souligner que la suppression de toutes les réglementations de contrôle des coûts provoquerait le chaos et entraînerait un écart financier encore plus grand dans l’élite anglaise.
« Je pense que notre championnat serait très différent sans cela », a-t-il déclaré à talkSPORT. « Les clubs de Premier League ne veulent pas cela. Ils veulent une régulation financière, même s’ils ont peut-être tous une version légèrement différente des règles financières qu’ils aimeraient voir appliquées pour eux-mêmes. Mais Villa a été en Europe quatre fois d’affilée, dont deux en Ligue des champions. Le club a remporté son premier trophée depuis très longtemps et je sais qu’il aimerait continuer sur cette lancée, mais il a connu un fantastique succès.
« Newcastle, évidemment, vit une saison de changement alors que ses joueurs s’en vont, mais le club en recrute de nouveaux et a un nouvel entraîneur (Matthias Jaissle). Qui sait ce qui va se passer ? C’est tout l’intérêt de la Premier League. Mais chacun doit pouvoir aspirer à quelque chose en Premier League et je pense que cela a été prouvé au cours des quatre à cinq dernières saisons. »
Plusieurs groupes de supporters ne seraient sans doute pas d’accord, étant donné que le club qui a dépensé le plus en salaires a remporté six des neuf derniers titres. En effet, certains iraient même jusqu’à dire qu’à ce stade, la Premier League a un problème non seulement de compétitivité, mais aussi de crédibilité.
Cependant, Maguire affirme que « les chiffres d’audience et la nature tribale des fanbases suggèrent le contraire. La mentalité de la plupart des supporters, c’est : “Mon club, qu’il ait raison ou tort.” Tout ce qui compte pour eux, c’est gagner, ce qui signifie que la manière d’y parvenir a tendance à être oubliée assez vite. Les questions de gouvernance et d’éthique n’ont jamais mis fin à l’intérêt pour ce sport, historiquement parlant. »
Il ne faut donc pas s’attendre à ce que la popularité de la Premier League soit affectée de quelque manière que ce soit par la controverse en cours sur le contrôle des coûts. Si certains supporters peuvent penser que c’est « corrompu à mort », l’écrasante majorité de ceux qui suivent le « Big Six » est parfaitement satisfaite de la situation actuelle, qui a donc toutes les chances de perdurer dans un avenir prévisible.