Quand Aston Villa a reçu Newcastle lors de la première journée de la saison dernière, les supporters des deux camps ont scandé tour à tour : « Premier League, corrupt as f*ck ! » La raison de cette démonstration commune de mépris envers l’élite du football anglais était évidente pour tout le monde. Villa et Newcastle étaient depuis longtemps présentés, souvent par eux-mêmes et leurs supporters, comme les deux plus grandes victimes des effets négatifs supposés des règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League (PSR).

En réalité, à la veille même de ce match à Villa Park, le manager des Magpies de l’époque, Eddie Howe, avait déclaré aux journalistes : « Les difficultés auxquelles les équipes font face avec ces restrictions, comme nous le savons mieux que quiconque, c’est devoir vendre des joueurs que vous ne voulez pas vendre, ne pas pouvoir recruter des joueurs que vous aimeriez acheter pour rafraîchir l’effectif. Et [ces problèmes] ne vont pas disparaître pour nous. »

Le pessimisme de Howe était partagé par son homologue de Villa, Unai Emery, qui a profité de ses notes de programme pour réclamer une révision du règlement.

« Nous ne pouvons pas nier que l’été a été difficile parce que les règles financières conditionnaient notre investissement dans l’effectif », a écrit l’Espagnol. « Les règles de contrôle financier sont arrivées dans le football avec un bon objectif : éviter les faillites et les défauts de paiement. Mais, en tant que professionnels, nous devrions les revoir, car ce bon outil deviendra une limitation pour les clubs qui ont une bonne gestion, qui ne seront jamais autorisés à rêver et à viser plus haut parce que les revenus, essentiels dans ces règles financières, ont besoin de temps pour devenir une réalité après le succès sportif. »

D’une certaine manière, Emery a obtenu ce qu’il voulait, puisque la Premier League a introduit un nouveau système financier avant le début de la saison 2026-2027. Comme le dit le vieil adage, il faut toujours faire attention à ce que l’on souhaite, et certains estiment que la mise en place du Squad Cost Ratio (SCR) et de la Sustainability and Systemic Resilience (SSR) n’améliorera pas réellement les chances de Villa et d’autres clubs ambitieux de réduire l’écart économique avec l’élite de la Premier League. En fait, certains soupçonnent même qu’il pourrait en réalité se creuser dans les années à venir...