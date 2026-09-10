Le club a connu un changement inattendu l’été dernier lorsque l’entraîneur principal Vasili Berezutski est parti pour des raisons personnelles, seulement sept mois après sa prise de fonctions. L’ancien défenseur central international russe Berezutski, qui était le huitième entraîneur permanent de Sabah depuis la création du club, s’était vu offrir un contrat jusqu’en 2028 et bénéficiait de la pleine confiance de la direction après avoir remporté un trophée majeur.

Le perdre moins d’un mois avant le début du tour de qualification de la Ligue Europa a été un énorme coup dur, mais Sabah a réagi rapidement pour lui trouver un remplaçant, en offrant au technicien lituanien Valdas Dambrauskas un contrat de trois ans. Sa nomination a immédiatement suscité un mélange d’enthousiasme et d’intrigue, malgré le fait que Dambrauskas n’ait jamais joué au niveau professionnel, n’allant pas plus loin que la troisième division lituanienne.

Dambrauskas est arrivé à la Bank Respublika Arena avec une bonne réputation d’entraîneur après des passages à Ludogorets et à Hadjuk Split, menant le premier au titre de champion de Bulgarie et le second au sacre en Coupe de Croatie. Il était toutefois plus célèbre pour une apparition à la télévision que pour son travail sur le terrain.

Après avoir décidé de raccrocher les crampons à l’âge de 23 ans, Dambrauskas a ensuite participé à l’édition 2002 de « Šeši nuliai - milijonas », la version lituanienne de « Qui veut gagner des millions ? ». Il n’a pas remporté le gros lot, mais il est reparti avec 4 000 litas, soit environ l’équivalent de 2 500 £, ce qui lui a suffi pour payer des billets aller simple vers Londres et financer son premier mois de logement avec celle qui est aujourd’hui son épouse, alors qu’il tentait de poursuivre son rêve ultime de devenir entraîneur de football.

Dambrauskas a étudié à la London Metropolitan University tout en obtenant ses diplômes d’entraîneur UEFA, et aurait travaillé comme livreur de journaux, garde d’enfants et peintre en bâtiment pour couvrir ses frais de scolarité et son coût de la vie. « Parfois, c’était difficile. Je devais travailler dur, et parfois croire en moi quand moi-même et ceux qui m’entouraient doutions », a-t-il déclaré à Euro News.

Cette persévérance l’a aidé à décrocher plusieurs stages de courte durée dans des clubs de Premier League afin d’observer des entraîneurs d’académie et d’aider lors des séances d’entraînement des jeunes, notamment à Brentford, Fulham et Manchester United. Étudier à Carrington a été une expérience inestimable pour Dambrauskas, car il y a appris comment les académies d’élite structurent leurs blocs d’entraînement et a pu observer de près la conception des exercices ainsi que les approches comportementales utilisées par les membres du staff de très haut niveau de United.