Comment le petit club azerbaïdjanais du Sabah a atteint la Ligue des champions sous la direction d’un gagnant de « Qui veut gagner des millions ? » ayant des liens avec Manchester United
Manchester United est de retour là où il doit être. Michael Carrick a orchestré le retour du club en Ligue des champions après une absence frustrante de deux ans, et il sera attendu au minimum en huitièmes de finale après un tirage de phase de ligue largement favorable.
Un déplacement chez l'Atletico de Madrid et un choc de gala contre le Bayern Munich à Old Trafford sont au programme, mais United sera attendu sur des résultats positifs dans ses autres rencontres contre Côme, la Roma, le Sporting CP, le RB Leipzig et Villarreal. Le club sera également l'immense favori pour prendre les trois points lors de son match d'ouverture contre le Sabah FK, le petit poucet azerbaïdjanais qui évolue à ce niveau pour la toute première fois.
Manchester United ne peut toutefois se permettre aucun excès de confiance. Sabah sera déterminé à créer un exploit monumental, et son parcours jusqu'ici prouve que tout est possible. C'est une histoire extraordinaire, tout comme celle de son entraîneur principal actuel, Valdas Dambrauskas, qui est passé par Manchester lorsqu'il apprenait son métier.
Le Sabah fait figure d'immense outsider pour soulever la Coupe d'Europe en mai prochain, avec une cote de 1500 contre 1, mais le club est déjà gagnant rien que par sa présence à ce stade. Ci-dessous, GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux champions d'Azerbaïdjan...
Passage rapide dans l’élite
Sabah, surnommé Les Hiboux, a été fondé à Bakou en 2017, oui, vous avez bien lu, il y a seulement huit ans, par l'entrepreneur azerbaïdjanais Yagub Huseynov via le Bridge Group of Companies. Fondateur et président du conseil de surveillance de cet important conglomérat national actif dans l'immobilier, l'hôtellerie et l'investissement, il a officiellement créé le club le 8 septembre de cette année-là et mis en place un conseil d'administration ambitieux comprenant le champion olympique Igor Ponomarev et plusieurs dirigeants d'entreprise.
Les Hiboux ont d'abord directement intégré la Première Division d'Azerbaïdjan, le deuxième échelon. Ils ont terminé à une honorable cinquième place lors de leur première saison, ce qui n'a pas tout à fait suffi pour décrocher une montée immédiate par la voie traditionnelle, celle des résultats sportifs.
Cependant, selon les règles de la Fédération de football d'Azerbaïdjan (AFFA), les équipes doivent satisfaire à des critères précis de licence de club sur les plans financier, administratif et infrastructurel pour être promues en Premier League. Les quatre premières équipes, Khazar Baku, Qaradağ Lökbatan, Shuvalan et MOIK Baku, n'ont pas rempli ces exigences, mais Sabah a passé avec succès l'examen administratif et financier pour obtenir sa licence, ce qui lui a permis d'accéder à l'élite.
Au cours des trois années suivantes, les progrès ont été plus graduels. Sabah a débuté en terminant septième de la Premier League à douze équipes, puis est monté à la sixième place la saison suivante. Ont ensuite suivi deux cinquièmes places consécutives en 2020-21 et 2021-22. Surtout, le club a également signé un accord de sponsoring avec Bank Respublika, à mesure qu'il gagnait en attractivité commerciale. Cela a apporté des fonds supplémentaires importants pour investir dans l'équipe première, l'académie et le fonctionnement du club, tandis que son stade, initialement connu sous le nom d'Alinja Arena, a été rebaptisé Bank Respublika Arena.
Percée européenne
Sabah était prêt à franchir un nouveau cap lors de la campagne 2022-2023. Le club a remporté 25 de ses 36 matches de championnat pour terminer deuxième, à seulement neuf points du champion Qarabag, et s'est qualifié pour l'Europe pour la première fois.
Au deuxième tour de qualification de la Conference League, Sabah a battu le club letton du RFS à l'aller comme au retour, décrochant ainsi une confrontation au troisième tour contre le géant serbe Partizan Belgrade. Sabah a créé une belle surprise au match aller avec une victoire 2-0 à domicile, mais s'est incliné sur le même score au retour, avant d'être finalement éliminé aux tirs au but.
Le club a eu une nouvelle chance l'année suivante malgré une chute à la troisième place en Premier League, et s'est offert le scalp du Maccabi Haifa, avant de connaître un nouveau crève-cœur au troisième tour, avec une défaite 2-0 sur l'ensemble des deux matches contre le club irlandais de St Patrick's Athletic. Les Owls ont aussi terminé à une décevante cinquième place en championnat, mais se sont rattrapés en remportant leur premier grand trophée, en battant Qarabag 3-2 après prolongation en finale de la Coupe d'Azerbaïdjan, ce qui leur a permis de se qualifier pour la Ligue Europa.
L'importance de ce triomphe ne saurait être surestimée. Qarabag avait remporté 11 des 12 précédents titres de Premier League d'Azerbaïdjan et avait terminé avec un énorme matelas de 15 points en tête cette saison-là. Le club est ensuite devenu le premier club azerbaïdjanais à atteindre la phase de groupes ou la phase de ligue de la Ligue des champions, et s'est hissé jusqu'aux barrages de la phase à élimination directe avant d'être sorti par Newcastle.
Le fait d'avoir arraché un trophée au club dominant du pays a insufflé une vague de confiance dans les rangs de Sabah, qu'il surfe encore aujourd'hui. L'équipe première était devenue une force redoutable, et Sabah faisait aussi émerger une nouvelle génération de talents prometteurs, ses U19 décrochant deux titres nationaux consécutifs en 2023-2024 et 2024-2025.
Changement inattendu sur le banc
Le club a connu un changement inattendu l’été dernier lorsque l’entraîneur principal Vasili Berezutski est parti pour des raisons personnelles, seulement sept mois après sa prise de fonctions. L’ancien défenseur central international russe Berezutski, qui était le huitième entraîneur permanent de Sabah depuis la création du club, s’était vu offrir un contrat jusqu’en 2028 et bénéficiait de la pleine confiance de la direction après avoir remporté un trophée majeur.
Le perdre moins d’un mois avant le début du tour de qualification de la Ligue Europa a été un énorme coup dur, mais Sabah a réagi rapidement pour lui trouver un remplaçant, en offrant au technicien lituanien Valdas Dambrauskas un contrat de trois ans. Sa nomination a immédiatement suscité un mélange d’enthousiasme et d’intrigue, malgré le fait que Dambrauskas n’ait jamais joué au niveau professionnel, n’allant pas plus loin que la troisième division lituanienne.
Dambrauskas est arrivé à la Bank Respublika Arena avec une bonne réputation d’entraîneur après des passages à Ludogorets et à Hadjuk Split, menant le premier au titre de champion de Bulgarie et le second au sacre en Coupe de Croatie. Il était toutefois plus célèbre pour une apparition à la télévision que pour son travail sur le terrain.
Après avoir décidé de raccrocher les crampons à l’âge de 23 ans, Dambrauskas a ensuite participé à l’édition 2002 de « Šeši nuliai - milijonas », la version lituanienne de « Qui veut gagner des millions ? ». Il n’a pas remporté le gros lot, mais il est reparti avec 4 000 litas, soit environ l’équivalent de 2 500 £, ce qui lui a suffi pour payer des billets aller simple vers Londres et financer son premier mois de logement avec celle qui est aujourd’hui son épouse, alors qu’il tentait de poursuivre son rêve ultime de devenir entraîneur de football.
Dambrauskas a étudié à la London Metropolitan University tout en obtenant ses diplômes d’entraîneur UEFA, et aurait travaillé comme livreur de journaux, garde d’enfants et peintre en bâtiment pour couvrir ses frais de scolarité et son coût de la vie. « Parfois, c’était difficile. Je devais travailler dur, et parfois croire en moi quand moi-même et ceux qui m’entouraient doutions », a-t-il déclaré à Euro News.
Cette persévérance l’a aidé à décrocher plusieurs stages de courte durée dans des clubs de Premier League afin d’observer des entraîneurs d’académie et d’aider lors des séances d’entraînement des jeunes, notamment à Brentford, Fulham et Manchester United. Étudier à Carrington a été une expérience inestimable pour Dambrauskas, car il y a appris comment les académies d’élite structurent leurs blocs d’entraînement et a pu observer de près la conception des exercices ainsi que les approches comportementales utilisées par les membres du staff de très haut niveau de United.
Faire tomber Qarabag de son piédestal
Dambrauskas a commencé sa carrière d'entraîneur principal à Kingsbury London Tigers FC, en neuvième division anglaise, menant le club à son meilleur classement de l'histoire, et il a dirigé les U19 de la Lituanie entre 2011 et 2012. Deux ans plus tard, il a pris les commandes du champion de Lituanie Žalgiris, où il a orchestré un incroyable quadruplé national, avant de rejoindre le RFS et d'y écrire encore un peu plus l'histoire.
Le RFS s'est qualifié pour l'Europe pour la première fois et a remporté son premier trophée, la Coupe de Lettonie, sous les ordres de Dambrauskas, qui a été largement salué pour sa philosophie tournée vers l'attaque. Sabah en a également profité, mais seulement après un début de mandat frustrant pour Dambrauskas.
Le club slovène de Celje a mis fin au rêve de Ligue Europa de Sabah dès le premier tour de qualification, en remportant une double confrontation palpitante sur le score cumulé de 6-5, et l'équipe a ensuite été éliminée au troisième tour de qualification de la Conference League pour la troisième année consécutive. Sabah a également semblé manquer de rythme en championnat, ne remportant que deux de ses cinq premiers matches de championnat en 2025-2026, avant de s'emparer de la tête grâce à une brillante série de 10 victoires entre la fin novembre et la fin février.
Sabah a fini par décrocher son premier titre de Premier League à quatre journées de la fin, tout en affichant les meilleurs bilans offensif et défensif de la division, avec une victoire 1-0 sur le terrain de Qarabag le 18 avril qui a marqué le grand passage de témoin. L'équipe de Damrauskas a ensuite réalisé le doublé en conservant la Coupe d'Azerbaïdjan grâce à une victoire 2-1 en finale contre Zira.
Interrogé sur l'importance d'avoir mis fin à l'emprise de Qarabag sur le trophée de Premier League, Damrauskas a récemment déclaré à Flashscore : « Ce que Qarabag a fait au fil des années pour le football azerbaïdjanais dépasse tout éloge. Même avant d'arriver en Azerbaïdjan, je les suivais avec beaucoup d'intérêt et j'essayais de comprendre leur réussite. Chaque match contre eux était comme une courbe d'apprentissage que je peux comparer à un diplôme universitaire.
« Je pense aussi que la concurrence dans le football azerbaïdjanais sera bonne pour tout le monde. Il y a d'autres bonnes équipes comme Zira, Turan et Neftci qui n'hésitent pas à parler ou à montrer leurs ambitions. Je pense que le championnat d'Azerbaïdjan a un bel avenir. »
« Au-delà de l’imagination »
Personne, y compris tous les membres du conseil d'administration de Sabah, ne s'attendait toutefois à voir l'équipe accéder véritablement à la Ligue des champions ; négocier un potentiel parcours de huit matches répartis sur quatre tours de qualification, à partir du début du mois de juillet, représentait une tâche intimidante. Les trajets depuis l'Azerbaïdjan peuvent aussi être compliqués et coûteux, si bien que Sabah ne bénéficierait d'aucun surplus d'adrénaline apporté par ses supporters lors des matches à l'extérieur.
Mais l'optimisme dans le camp de Dambrauskas a grandi après chaque victoire. D'abord, un succès 4-1 sur l'ensemble des deux matches contre les champions de la Welsh Premier League, The New Saints, puis un triomphe 3-0 face aux Finlandais de KuPS. Au troisième tour, Sabah a affronté une équipe d'AGF qui venait de remporter son premier titre de champion du Danemark depuis 40 ans, et s'est incliné 2-1 à l'aller avant de s'imposer 4-0 à domicile au retour.
Seul le club numéro 1 d'Israël en 2025-26, l'Hapoel Be'er Sheva, se dressait encore sur sa route. Sabah a de nouveau perdu le match aller 2-1, après qu'un seul supporter a accueilli les joueurs à leur arrivée à l'hôtel de l'équipe, et n'était plus qu'à quelques secondes de l'élimination après 90 minutes palpitantes à la Bank Respublika Arena.
L'Hapoel a mené à deux reprises avant d'être rejoint, et Sabah a porté le score à 3-2 au plus profond du temps additionnel, lorsque Tellur Mutallimov a expédié une reprise de volée imparable du premier coup dans les filets après avoir été laissé seul sur un corner. Cela a envoyé le match en prolongation, et quand Djibril Diop a été expulsé pour un deuxième carton jaune, Sabah avait tout le momentum.
Orphe Mbina a marqué de la tête le quatrième but de Sabah sur le coup franc qui a suivi, puis l'ancien ailier de Schalke Joy-Lance Mickels a porté le score à 5-2 grâce à un superbe numéro en solitaire, déclenchant le délire sur le banc et dans les tribunes. « Gagner un championnat, une coupe et se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions en une saison dépasse l'imagination. C'est le fruit d'un travail acharné de tout le monde dans le club, de l'agent d'entretien au président », a déclaré Dambrauskas à Flashscore.
« La plupart des clubs prêchent le travail d'équipe, mais je sais par expérience, parce que j'ai travaillé dans dix clubs différents, que très peu le font réellement. La force du FC Sabah est précisément là : tout le monde dans le club fait son travail et tire dans la même direction. »
Le mantra Moneyball
L’effectif actuel de Sabah est estimé à un total de 17,55 millions d’euros par Transfermarkt, un chiffre qui fait pâle figure comparé à la valeur de 750 M€ du Manchester United de Carrick. Sans le luxe d’une réserve d’argent inépuisable, l’analyse de données a été le principal outil utilisé par Sabah pour bâtir une équipe capable de tenir son rang sur la plus grande scène européenne.
« Nous ne pouvions pas rivaliser financièrement avec de nombreux clubs européens établis, donc nous avons dû trouver nos propres avantages compétitifs », a confié le président de Sabah, Magsud Adigozalov, à Euronews. « Nous nous sommes inspirés de la philosophie Moneyball, qui a montré qu’un usage intelligent des données et du recrutement peut aider un club à rivaliser bien au-delà de ce que sa puissance financière pourrait laisser penser.
« La Ligue des champions est le résultat que tout le monde peut voir aujourd’hui. Ce qui nous rend particulièrement fiers, c’est le système, la culture et le travail derrière cela, que les gens n’ont pas vus pendant neuf ans. »
En effet, Sabah, qui est la première équipe dont le rose fait partie des principales couleurs du maillot domicile à atteindre la première phase de la Ligue des champions, a recruté intelligemment, particulièrement depuis l’arrivée de Dambrauskas. Aleksey Isayev et Akim Zedadka ont notamment été des recrues de 2025 particulièrement influentes pour renforcer la défense et le milieu, et Sabah a réalisé huit signatures définitives cet été, dont Christian Nwachukwu en provenance de Sheffield United et l’international polonais Tymoteusz Puchacz, en dépensant un peu plus de 1,5 million d’euros au total.
Sabah ne sera pas une victime expiatoire pour Manchester United, ni pour Barcelone et Arsenal lors des prochaines journées. L’équipe visera à imiter Qarabag en atteignant au moins les barrages de la phase à élimination directe, après avoir marqué plus de buts que toute autre équipe lors des qualifications de la Ligue des champions (18), avec Veljko Simić et Mickels à la tête de l’attaque.
Dambrauskas sera heureux de laisser Manchester United avoir la majeure partie de la possession à Old Trafford, mais son équipe sera prête à frapper en transition. Il veut que Sabah fasse preuve de courage et affiche de l’ambition vers l’avant ; l’équipe ne se contentera pas de défendre bas en espérant un miracle.
« J’aime marquer des buts. Je n’ai pas peur de prendre des risques », a ajouté Dambrauskas à Flashscore. « Le meilleur résultat pour moi serait un 4-3 avec quatre buteurs différents et quatre passeurs différents. » En d’autres termes, Sabah sera mis en place pour aller à la gorge de Manchester United alors que le club cherche à écrire le prochain chapitre incroyable de sa courte histoire. Michael Carrick, vous voilà prévenu.