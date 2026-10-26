Fabio Cannavaro a cru à une plaisanterie. Sa femme aussi. Le défenseur quittait en voiture le parking du centre d’entraînement du Real Madrid lorsqu’un inconnu s’est précipité vers lui en criant son nom. L’Italien s’est arrêté et a baissé sa vitre.
« Il était essoufflé et a commencé à me parler », s’est souvenu Cannavaro de cette journée, il y a 20 ans. « Il m’a dit : “Je dois vous parler. Je travaille pour France Football”, puis il m’a donné sa carte de visite. » Déconcerté par la façon dont le journaliste l’avait abordé et par son empressement, Cannavaro a expliqué qu’il voulait simplement rentrer chez lui. « Je peux venir avec vous ? », lui a répondu le journaliste. Il y avait « quelque chose d’important » à discuter.
En repartant avec ce passager inattendu, le joueur de 33 ans a appris une nouvelle à peine croyable : il avait été élu meilleur footballeur d’Europe. Quand Cannavaro a appelé sa femme pour lui annoncer qu’il rentrait avec « un ami qui m’avait dit que j’avais remporté le Ballon d’Or », elle lui a répondu : « Écoute, Fabio, je crois que c’est une blague. »
« C’était drôle et inattendu, s’est souvenu Cannavaro. Le remporter quand on est défenseur, c’est pratiquement impossible. » Cannavaro avait pourtant réalisé l’inimaginable. Le 27 novembre 2006, le monde apprenait qu’il avait remporté le Ballon d’Or devant Gianluigi Buffon et Thierry Henry. Un mois plus tard, il était désigné meilleur joueur de l’année par la FIFA, devant Zinedine Zidane et Ronaldinho.
« La concurrence fait peur, elle est très forte. Ce n’est pas habituel pour un défenseur de se retrouver entre Ronaldinho et Zidane », avait-il déclaré avant l’annonce.
Le défenseur central avait vécu une année fantastique. Capitaine de l’Italie sacrée en Coupe du monde, il avait aussi remporté un deuxième titre consécutif en Serie A, même si la Juventus a été privée de ces titres en raison du scandale du Calciopoli. Au sommet de son art et du football après avoir rejoint le Real Madrid durant l’été, Cannavaro avait gagné la reconnaissance de ses pairs, des sélectionneurs nationaux et des journalistes de toute l’Europe.
« Ce trophée est fantastique, c’est le couronnement d’une année exceptionnelle », a déclaré Marcello Lippi, le sélectionneur avec lequel l’Italie avait remporté la Coupe du monde, après la cérémonie du Ballon d’Or. « Je ne suis pas surpris qu’un défenseur l’ait remporté. Un footballeur exceptionnel est quelqu’un d’essentiel à son équipe, quel que soit son poste, et c’est ce qu’est Cannavaro. »
Troisième défenseur seulement à remporter ce trophée, Cannavaro avait encore du mal à y croire, bien qu’il ait été prévenu à l’avance. « C’est un double honneur, a-t-il déclaré. Il est décerné au meilleur joueur, et le fait que je sois défenseur rend cela encore plus spécial. Je suis le premier surpris. Cela représente tout pour moi. »
C’était l’apogée d’un parcours phénoménal, commencé lorsqu’il était ramasseur de balles et regardait Diego Maradona depuis le bord du terrain du Stadio San Paolo de Naples, en rêvant de laisser lui aussi une trace durable.