Fils d’un ancien footballeur qui avait arrêté de jouer pour élever ses enfants, Cannavaro a découvert le football dans les rues de Naples. « Des sacs-poubelle en guise de poteaux, se souvenait-il, et si le ballon dévalait la pente, on envoyait le moins bon joueur le récupérer. »

À force de jouer près du stade San Paolo, il s’est pris de passion pour le football et a commencé à rêver de briller en Serie A. À huit ans, il a rejoint l’Italsider, un club du quartier de Bagnoli, à Naples. Peu après, il est devenu ramasseur de balles pour le Napoli, ce qui lui a permis de voir de près le plus grand de tous les temps : Diego Maradona.

« Chaque dimanche, j’essayais d’être au San Paolo, a raconté Cannavaro à Il Mattino. L’Italsider nous donnait un laissez-passer pour regarder les matches dans une tribune latérale, mais regarder le match ne me suffisait pas : je voulais être au bord du terrain. J’ai donc demandé à plusieurs reprises à Scarpitti, mon professeur d’éducation physique et entraîneur de l’équipe italienne de jeunes, si je pouvais être ramasseur de balles.

« Je voulais vivre de près l’émotion des matches de Maradona, [Bruno] Giordano, [Andrea] Carnevale, [Giuseppe] Bruscolotti et [Ciro] Ferrara. Je me plaçais près des poteaux de corner, entre la Curva A et les Distinti ou la tribune latérale, parce que Maradona venait tirer les corners et que je voulais le photographier. Je glissais mon appareil photo argentique dans la poche de mon survêtement et je prenais photo sur photo... Chaque match ajoutait des clichés à mon album. »

Le 10 mai 1987 a été un jour décisif pour le Napoli, mais il l’a été deux fois plus pour Cannavaro. Ce jour-là, Maradona, Carnevale, Ferrara et leurs coéquipiers s’apprêtaient à remporter le titre de Serie A à domicile, lors de l’avant-dernier match de la saison. Après avoir à peine dormi tant il était excité, Cannavaro est parti tôt de chez lui pour rejoindre le stade et remplir son rôle de ramasseur de balles. Mais une surprise l’attendait : il allait faire ses débuts avec l’équipe de jeunes du Napoli.

« Avant le match Napoli-Fiorentina, une rencontre entre les équipes des moins de 19 ans avait été organisée, a-t-il raconté. Il manquait un joueur au Napoli et l’entraîneur, Scarpitti, qui me connaissait bien parce qu’il était aussi mon professeur d’éducation physique à l’école, m’a intégré à l’équipe. Je lui ai dit que je pensais seulement devoir être ramasseur de balles ce jour-là et que je n’avais pas apporté mes chaussures de football. “Ce n’est pas grave, m’a-t-il répondu, entre quand même sur le terrain.” J’ai donc joué ce match avec mes baskets, des Superga. »

Cannavaro avait 13 ans. Après ces premiers pas enthousiasmants avec l’équipe de jeunes, il a vu Maradona et ses coéquipiers faire match nul contre la Fiorentina et décrocher le premier Scudetto de l’histoire du club, déclenchant des scènes de liesse. Interrogé à la télévision locale après le match sur ce qu’il ressentait en voyant ses héros remporter le championnat, le jeune ramasseur de balles a répondu : « C’est un rêve. »

Inspiré par cette proximité avec les plus grands, Cannavaro a commencé à gravir les échelons au Napoli. Il a d’abord joué au milieu de terrain, avant qu’on lui dise, sans explication, que le poste de défenseur central lui convenait mieux, à sa grande incompréhension. « J’étais plus petit que la plupart des autres joueurs sur le terrain, donc je n’avais pas l’allure d’un défenseur, et encore moins d’un défenseur central, a-t-il expliqué. Mais à partir de là, c’est devenu mon poste. »

Ce choix s’est révélé judicieux. Il s’est épanoui au cœur de la défense et a ensuite aidé les moins de 17 ans à remporter le championnat. Ses résultats scolaires ont toutefois commencé à baisser. Inquiet pour l’avenir de son fils, son père, furieux après avoir vu un bulletin décevant, a jeté sa tenue du Napoli. Le jeune joueur s’est vu proposer un emploi dans le pub de son futur beau-père, mais Cannavaro était convaincu de pouvoir réussir dans le football.

« Je voulais seulement être footballeur. Je n’ai pas abandonné, j’avais des difficultés à l’école, puis je filais à l’entraînement à Soccavo : c’était un rêve d’être là, près de l’équipe de Maradona et Careca », s’est-il souvenu. Peu après, Cannavaro s’entraînait avec le phénomène argentin et lui a même laissé une marque.

« J’étais un enfant chanceux, a-t-il raconté. Un jour, je lui ai fait un tacle appuyé et l’un des dirigeants du club m’a réprimandé. [Diego] a immédiatement répondu qu’il n’y avait aucun problème et que je devais continuer à jouer à ma manière. »

Ce jour-là, Maradona a donné ses chaussures à Cannavaro. Celui-ci en était si fier qu’il les a portées jusqu’à les user complètement : « À l’époque, avoir une paire de Puma King était un rêve pour n’importe quel jeune joueur, et les miennes m’avaient été données par Diego lui-même ! J’aimerais encore les avoir. »

S’il n’a pas eu l’occasion de jouer aux côtés du vainqueur de la Coupe du monde 1986, Cannavaro a tiré une leçon essentielle de cette expérience. « Pour devenir un grand défenseur, il faut jouer contre les meilleurs joueurs du monde », a-t-il écrit dans The Players’ Tribune.