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Comment la légende italienne Fabio Cannavaro a déjoué les pronostics en remportant le Ballon d’Or en tant que défenseur

Il y a vingt ans, le légendaire défenseur remportait la plus prestigieuse distinction individuelle du football, couronnant un parcours incroyable entamé comme ramasseur de balles, alors qu’il regardait Diego Maradona jouer à Naples.

Peter McVitie
Traduit par

  • Fabio Cannavaro a cru à une plaisanterie. Sa femme aussi. Le défenseur quittait en voiture le parking du centre d’entraînement du Real Madrid lorsqu’un inconnu s’est précipité vers lui en criant son nom. L’Italien s’est arrêté et a baissé sa vitre.

    « Il était essoufflé et a commencé à me parler », s’est souvenu Cannavaro de cette journée, il y a 20 ans. « Il m’a dit : “Je dois vous parler. Je travaille pour France Football”, puis il m’a donné sa carte de visite. » Déconcerté par la façon dont le journaliste l’avait abordé et par son empressement, Cannavaro a expliqué qu’il voulait simplement rentrer chez lui. « Je peux venir avec vous ? », lui a répondu le journaliste. Il y avait « quelque chose d’important » à discuter.

    En repartant avec ce passager inattendu, le joueur de 33 ans a appris une nouvelle à peine croyable : il avait été élu meilleur footballeur d’Europe. Quand Cannavaro a appelé sa femme pour lui annoncer qu’il rentrait avec « un ami qui m’avait dit que j’avais remporté le Ballon d’Or », elle lui a répondu : « Écoute, Fabio, je crois que c’est une blague. »

    « C’était drôle et inattendu, s’est souvenu Cannavaro. Le remporter quand on est défenseur, c’est pratiquement impossible. » Cannavaro avait pourtant réalisé l’inimaginable. Le 27 novembre 2006, le monde apprenait qu’il avait remporté le Ballon d’Or devant Gianluigi Buffon et Thierry Henry. Un mois plus tard, il était désigné meilleur joueur de l’année par la FIFA, devant Zinedine Zidane et Ronaldinho.

    « La concurrence fait peur, elle est très forte. Ce n’est pas habituel pour un défenseur de se retrouver entre Ronaldinho et Zidane », avait-il déclaré avant l’annonce.

    Le défenseur central avait vécu une année fantastique. Capitaine de l’Italie sacrée en Coupe du monde, il avait aussi remporté un deuxième titre consécutif en Serie A, même si la Juventus a été privée de ces titres en raison du scandale du Calciopoli. Au sommet de son art et du football après avoir rejoint le Real Madrid durant l’été, Cannavaro avait gagné la reconnaissance de ses pairs, des sélectionneurs nationaux et des journalistes de toute l’Europe.

    « Ce trophée est fantastique, c’est le couronnement d’une année exceptionnelle », a déclaré Marcello Lippi, le sélectionneur avec lequel l’Italie avait remporté la Coupe du monde, après la cérémonie du Ballon d’Or. « Je ne suis pas surpris qu’un défenseur l’ait remporté. Un footballeur exceptionnel est quelqu’un d’essentiel à son équipe, quel que soit son poste, et c’est ce qu’est Cannavaro. »

    Troisième défenseur seulement à remporter ce trophée, Cannavaro avait encore du mal à y croire, bien qu’il ait été prévenu à l’avance. « C’est un double honneur, a-t-il déclaré. Il est décerné au meilleur joueur, et le fait que je sois défenseur rend cela encore plus spécial. Je suis le premier surpris. Cela représente tout pour moi. »

    C’était l’apogée d’un parcours phénoménal, commencé lorsqu’il était ramasseur de balles et regardait Diego Maradona depuis le bord du terrain du Stadio San Paolo de Naples, en rêvant de laisser lui aussi une trace durable.

  • Rencontre avec Maradona

    Diego Maradona Napoli

    L’amour de Cannavaro pour le Napoli est né dès son plus jeune âge, au point de le pousser à tacler durement son idole

    Fils d’un ancien footballeur qui avait arrêté de jouer pour élever ses enfants, Cannavaro a découvert le football dans les rues de Naples. « Des sacs-poubelle en guise de poteaux, se souvenait-il, et si le ballon dévalait la pente, on envoyait le moins bon joueur le récupérer. »

    À force de jouer près du stade San Paolo, il s’est pris de passion pour le football et a commencé à rêver de briller en Serie A. À huit ans, il a rejoint l’Italsider, un club du quartier de Bagnoli, à Naples. Peu après, il est devenu ramasseur de balles pour le Napoli, ce qui lui a permis de voir de près le plus grand de tous les temps : Diego Maradona.

    « Chaque dimanche, j’essayais d’être au San Paolo, a raconté Cannavaro à Il Mattino. L’Italsider nous donnait un laissez-passer pour regarder les matches dans une tribune latérale, mais regarder le match ne me suffisait pas : je voulais être au bord du terrain. J’ai donc demandé à plusieurs reprises à Scarpitti, mon professeur d’éducation physique et entraîneur de l’équipe italienne de jeunes, si je pouvais être ramasseur de balles.

    « Je voulais vivre de près l’émotion des matches de Maradona, [Bruno] Giordano, [Andrea] Carnevale, [Giuseppe] Bruscolotti et [Ciro] Ferrara. Je me plaçais près des poteaux de corner, entre la Curva A et les Distinti ou la tribune latérale, parce que Maradona venait tirer les corners et que je voulais le photographier. Je glissais mon appareil photo argentique dans la poche de mon survêtement et je prenais photo sur photo... Chaque match ajoutait des clichés à mon album. »

    Le 10 mai 1987 a été un jour décisif pour le Napoli, mais il l’a été deux fois plus pour Cannavaro. Ce jour-là, Maradona, Carnevale, Ferrara et leurs coéquipiers s’apprêtaient à remporter le titre de Serie A à domicile, lors de l’avant-dernier match de la saison. Après avoir à peine dormi tant il était excité, Cannavaro est parti tôt de chez lui pour rejoindre le stade et remplir son rôle de ramasseur de balles. Mais une surprise l’attendait : il allait faire ses débuts avec l’équipe de jeunes du Napoli.

    « Avant le match Napoli-Fiorentina, une rencontre entre les équipes des moins de 19 ans avait été organisée, a-t-il raconté. Il manquait un joueur au Napoli et l’entraîneur, Scarpitti, qui me connaissait bien parce qu’il était aussi mon professeur d’éducation physique à l’école, m’a intégré à l’équipe. Je lui ai dit que je pensais seulement devoir être ramasseur de balles ce jour-là et que je n’avais pas apporté mes chaussures de football. “Ce n’est pas grave, m’a-t-il répondu, entre quand même sur le terrain.” J’ai donc joué ce match avec mes baskets, des Superga. »

    Cannavaro avait 13 ans. Après ces premiers pas enthousiasmants avec l’équipe de jeunes, il a vu Maradona et ses coéquipiers faire match nul contre la Fiorentina et décrocher le premier Scudetto de l’histoire du club, déclenchant des scènes de liesse. Interrogé à la télévision locale après le match sur ce qu’il ressentait en voyant ses héros remporter le championnat, le jeune ramasseur de balles a répondu : « C’est un rêve. »

    Inspiré par cette proximité avec les plus grands, Cannavaro a commencé à gravir les échelons au Napoli. Il a d’abord joué au milieu de terrain, avant qu’on lui dise, sans explication, que le poste de défenseur central lui convenait mieux, à sa grande incompréhension. « J’étais plus petit que la plupart des autres joueurs sur le terrain, donc je n’avais pas l’allure d’un défenseur, et encore moins d’un défenseur central, a-t-il expliqué. Mais à partir de là, c’est devenu mon poste. »

    Ce choix s’est révélé judicieux. Il s’est épanoui au cœur de la défense et a ensuite aidé les moins de 17 ans à remporter le championnat. Ses résultats scolaires ont toutefois commencé à baisser. Inquiet pour l’avenir de son fils, son père, furieux après avoir vu un bulletin décevant, a jeté sa tenue du Napoli. Le jeune joueur s’est vu proposer un emploi dans le pub de son futur beau-père, mais Cannavaro était convaincu de pouvoir réussir dans le football.

    « Je voulais seulement être footballeur. Je n’ai pas abandonné, j’avais des difficultés à l’école, puis je filais à l’entraînement à Soccavo : c’était un rêve d’être là, près de l’équipe de Maradona et Careca », s’est-il souvenu. Peu après, Cannavaro s’entraînait avec le phénomène argentin et lui a même laissé une marque.

    « J’étais un enfant chanceux, a-t-il raconté. Un jour, je lui ai fait un tacle appuyé et l’un des dirigeants du club m’a réprimandé. [Diego] a immédiatement répondu qu’il n’y avait aucun problème et que je devais continuer à jouer à ma manière. »

    Ce jour-là, Maradona a donné ses chaussures à Cannavaro. Celui-ci en était si fier qu’il les a portées jusqu’à les user complètement : « À l’époque, avoir une paire de Puma King était un rêve pour n’importe quel jeune joueur, et les miennes m’avaient été données par Diego lui-même ! J’aimerais encore les avoir. »

    S’il n’a pas eu l’occasion de jouer aux côtés du vainqueur de la Coupe du monde 1986, Cannavaro a tiré une leçon essentielle de cette expérience. « Pour devenir un grand défenseur, il faut jouer contre les meilleurs joueurs du monde », a-t-il écrit dans The Players’ Tribune.

  • D’espoir à force incontournable

    Parma v UdineseX
    Getty Images Sport

    Après s’être révélé à Naples, Cannavaro a rejoint une équipe de Parme prometteuse et a connu ses premiers succès.

    Lorsque Claudio Ranieri inscrit pour la première fois Cannavaro sur le banc de Naples, en mai 1992, son idole Maradona a quitté le club, qui n’occupe plus qu’une place en milieu de tableau. Il fait ses débuts en équipe première en Coupe d’Italie contre Modène en septembre, mais doit attendre le mois de mars suivant pour disputer son premier match de Serie A. Il est alors aligné aux côtés de Ferrara face à une Juventus qui compte dans ses rangs Fabrizio Ravanelli, Paolo Di Canio, Antonio Conte, David Platt, ainsi que Roberto et Dino Baggio.

    Le joueur de 19 ans se fait distancer par Di Canio, qui ouvre le score après 10 minutes de jeu. Six minutes plus tard, Platt se démarque pour reprendre de la tête un corner et marquer à son tour. Cannavaro est remplacé à l’heure de jeu alors que le score est de 2-1. La Juventus s’impose finalement 4-3 dans une rencontre ternie par des affrontements entre policiers et supporters dans les tribunes.

    Trois mois plus tard, lors du dernier match de la saison, Cannavaro dispute sa deuxième rencontre de championnat à l’occasion d’un nul entre Naples et Parme. À l’été 1993, il est sur le point d’être envoyé dans un club de Serie B, mais le nouvel entraîneur Lippi bloque son transfert et en fait un titulaire régulier. « Il croyait tellement en moi », a déclaré Cannavaro.

    La veille de sa première titularisation de la saison, contre le Torino, Lippi s’approche de Cannavaro et lui demande s’il se sent capable de jouer : « J’ai répondu oui, même si j’avais incroyablement mal aux jambes à cause d’un programme d’entraînement personnalisé... Avec le temps, j’ai compris que c’était un test de caractère. Je me souviens qu’il me disait toujours d’anticiper le jeu : “Un défenseur qui laisse le ballon rebondir au sol est un homme mort”, c’était une phrase qu’il répétait souvent. »

    Cannavaro dispute 29 matches au total et Naples se qualifie pour la Coupe UEFA. La saison suivante, après le départ de Ferrara, il prend la tête de la défense et inscrit son premier but professionnel lors d’un match nul 1-1 contre l’AC Milan. Il reçoit également son premier carton rouge lors de l’avant-dernier match de la saison, ce qui le prive de la victoire contre Parme lors de la dernière journée.

    Cannavaro ne jouera plus jamais pour le club qu’il soutenait depuis l’enfance. Confronté à des difficultés financières, le président Corrado Ferlaino dit au défenseur central que, s’il n’accepte pas une offre de Parme, la faillite imminente de Naples sera entièrement la faute du joueur de 21 ans. Cannavaro fait donc ses adieux en larmes.

    Ce transfert s’avère bénéfique pour sa carrière. Naples poursuit sa descente, tandis que Cannavaro rejoint une équipe en pleine ascension depuis sa promotion en 1990. Parme a déjà remporté la Coupe d’Italie, la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe et la Supercoupe de l’UEFA avant de décrocher la Coupe UEFA en battant la Juventus 2-1 sur l’ensemble des deux matches de la finale.

    Cannavaro renforce encore une équipe qui compte Hristo Stoichkov, Filippo Inzaghi et Lorenzo Minotti, ainsi que ses anciens coéquipiers de Naples Gianfranco Zola et Dino Baggio. Bien qu’il soit régulièrement titulaire sous les ordres de Nevio Scala, Parme connaît une saison décevante. Carlo Ancelotti est nommé entraîneur principal pendant l’été et arrive avec Lillian Thuram, Hernan Crespo et Enrico Chiesa.

    Parme termine ensuite deuxième de Serie A. Après un essai infructueux au poste d’arrière droit, Cannavaro joue un rôle clé en défense centrale, tandis qu’Ancelotti qualifie le club pour la première fois en Ligue des champions. L’équipe ne parvient toutefois pas à sortir d’un groupe comprenant le Borussia Dortmund, tenant du titre, le Sparta Prague et Galatasaray.

    En 1998-1999, Parme réalise un formidable doublé : le club bat la Fiorentina en finale de la Coupe d’Italie avant de remporter une nouvelle Coupe UEFA grâce à une victoire convaincante contre Marseille. « C’était une équipe merveilleuse avec Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio et Buffon », a raconté Cannavaro dans un podcast des années plus tard. « Nous n’avons pas réussi à gagner le championnat, mais notre Parme écrasait ses adversaires. En finale de la Coupe UEFA, nous avons battu Marseille 3-0, mais nous avons aussi écrasé Bordeaux 6-0, Galatasaray 4-0, la Juventus et Milan. »

    La saison suivante est décevante. Parme rencontre des difficultés financières qui entraînent les ventes de Thuram et Buffon à la Juventus, tandis que Marcio Amoroso rejoint le Borussia Dortmund. Malgré ce profond remaniement, Cannavaro reste et remporte une autre Coupe d’Italie en battant la Juventus lors de la finale aller-retour.

    Avec 290 matches, deux Coupes d’Italie et une Coupe UEFA à son palmarès, Cannavaro est devenu une légende grâce à ses performances d’une remarquable constance. Mais Parme ne peut laisser passer l’occasion de tirer profit de son transfert lorsque l’AC Milan et l’Inter manifestent leur intérêt. L’Inter remporte la course à sa signature pour 23 millions d’euros, mais le passage de Cannavaro à San Siro sera bien loin de ses années de gloire à Parme.

  • Succès et scandale

    FBL-ITA-INTER MILAN-JUVENTUS
    AFP

    Après une période difficile à l’Inter, Cannavaro a connu le succès à la Juventus, mais les célébrations ont été de courte durée.

    Pour sa deuxième apparition avec l’Inter, lors d’un match de Ligue des champions contre Rosenborg, Cannavaro a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes en l’espace de cinq minutes. Peu après, il s’est fracturé un os du pied, mais a été autorisé à continuer de jouer, une décision qu’il a regrettée par la suite.

    « Aujourd’hui encore, je ne sais pas pourquoi l’équipe médicale a décidé que je devais jouer, a-t-il déclaré. Au bout d’un an, je ne sentais plus 75 % de ma jambe. L’entraîneur était Roberto Mancini et je lui ai dit : “Coach, je ne peux plus continuer. Je dois arrêter, je ne peux plus.” »

    Lors de sa deuxième saison, Cannavaro a été plus régulièrement écarté du groupe, tandis que l’Inter terminait quatrième de Serie A. Après deux ans, il a accepté l’offre de la Juventus, où il a retrouvé ses anciens coéquipiers de Parme Buffon et Thuram, ainsi que Ferrara, son idole de l’époque où il jouait à Naples.

    « J’avais 29 ans et, à ce moment-là, j’ai envisagé d’arrêter le football, a-t-il ajouté. Heureusement, j’ai ensuite changé de club, et cela a été une excellente décision. »

    Cannavaro se sentait « chez lui » dans l’équipe de Fabio Capello et s’est imposé comme une véritable légende du football italien. Dès sa première saison, la Juventus a remporté le championnat et il a reçu la première de ses deux distinctions consécutives de meilleur défenseur de l’année en Serie A. La saison suivante, la Juve dominait de nouveau largement le championnat lorsque le scandale du Calciopoli a éclaté début mai. Il a été révélé que des dirigeants du club avaient participé à des pratiques de corruption, notamment en influençant les arbitres pour avantager la Juventus. Les enquêteurs ont découvert ces agissements après avoir intercepté les appels téléphoniques du directeur général Luciano Moggi, alors qu’ils enquêtaient sur des accusations selon lesquelles la Juventus dopait systématiquement ses joueurs.

    La Juve a été privée de ses deux titres et reléguée en Serie B avec une importante pénalité de points. Le Milan, la Fiorentina et la Lazio ont également écopé chacun d’un retrait de 30 points pour leur implication. Cannavaro continue néanmoins de défendre les succès qu’il a connus avec la Juventus. Il a déclaré dans l’émission Il Confronto : « Nous n’avions besoin de personne. Nous étions tellement plus forts que les autres que nous avons quand même réussi à gagner. »

    Il a ajouté : « On vous les a retirés, mais pour moi, ces titres restent acquis. J’ai toujours la médaille chez moi. J’en ai une au lieu de deux, mais celle que j’ai représente un Scudetto remporté. Cette controverse restera à jamais dans l’histoire de notre football, mais je considère que ces deux Scudetti sont les miens. »

    « [Moggi] était le meilleur directeur sportif d’Italie. Ce qui n’allait pas, c’étaient les règles. Parce que si une règle permet à n’importe qui d’appeler les arbitres, cela signifie que tout le système est défaillant. Aujourd’hui, en Italie, le monde de l’arbitrage est inaccessible, alors qu’avant, c’était le système qui n’allait pas. »

    Si Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, David Trezeguet et Buffon, entre autres, sont tous restés pour aider la Juve à remonter en Serie A, Cannavaro a fait partie des nombreuses stars qui sont parties.

  • À la conquête du monde

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    AFP

    Malgré le scandale du Calciopoli qui secouait le football italien, Cannavaro a mené l’Italie, en tant que capitaine, au sacre en Coupe du monde grâce à des performances dignes du Ballon d’Or.

    Les titres de champion d’Italie de Cannavaro avaient beau être remis en question, alors que le football italien était ébranlé par un scandale retentissant durant l’été, le défenseur a montré qu’il faisait bel et bien partie de l’élite mondiale.

    Au coup d’envoi de la Coupe du monde 2006, Cannavaro était déjà le principal défenseur central de l’équipe nationale. Un an avant le tournoi en Allemagne, le sélectionneur Lippi l’avait nommé capitaine, dans un contexte marqué par la retraite de Paolo Maldini et le déclin de l’influence d’Alessandro Nesta.

    Cannavaro a disputé chaque minute du parcours des Azzurri jusqu’à la finale à Berlin, au cours duquel ils n’ont encaissé qu’un seul but. Ils ont pris le dessus sur le Ghana, les États-Unis et la République tchèque dans leur groupe, puis sur l’Australie et l’Ukraine lors de la phase à élimination directe, avant de retrouver l’Allemagne en demi-finale.

    Toutes les qualités de Cannavaro se sont exprimées pendant ce tournoi. Grâce à sa vitesse, sa lecture du jeu, sa capacité à prendre les devants, son timing parfait dans les tacles glissés et son excellent marquage individuel, rien ne passait face au courageux leader italien. « Le champion réfléchit avant que le ballon arrive, a dit un jour Cannavaro. J’essaie de lire les actions à l’avance, de les anticiper. C’est aussi un art. »

    En demi-finale contre l’Allemagne, il a été sensationnel, se jetant sur tous les ballons pour empêcher le pays hôte de trouver la faille. Alors que le score était toujours de 0-0 après 90 minutes et que le match semblait se diriger vers une séance de tirs au but, Andrea Pirlo a servi Fabio Grosso dans la surface. L’arrière gauche a enroulé sa frappe dans le coin du but.

    En réaction, l’Allemagne a envoyé le ballon vers la surface italienne, mais Cannavaro a devancé le grand défenseur Per Mertesacker de la tête. Le ballon a filé vers Lukas Podolski. Soucieux d’empêcher l’attaquant de tirer, le capitaine des Azzurri s’est précipité et l’a dégagé de la tête, permettant à l’Italie de récupérer la possession. Alberto Gilardino a porté le ballon vers l’avant et attendu l’appel de Del Piero dans son dos avant de lui remettre parfaitement le ballon. La légende de la Juventus a marqué et envoyé l’équipe de Lippi en finale. « Cannavaro n’aurait même pas laissé passer sa mère ou son père », a plaisanté le sélectionneur.

    « Je suppose que c’est ce tacle que j’ai fait sur Podolski qui m’a permis de remporter le [prix du Joueur mondial de l’année de la FIFA], a déclaré Cannavaro. Parce que c’était un match extraordinaire, disputé à un tel niveau, avec des interventions qui, quand je les revois, me font me demander : “C’était vraiment moi qui faisais ça ?” C’est une image qui restera dans l’histoire du football. C’était un beau but, marqué contre une équipe allemande qui jouait à domicile. C’est ce qui nous a permis d’aller à Berlin. »

    La finale contre la France, qui marquait la 100e sélection de Cannavaro, a été tout aussi serrée et bien plus tendue. L’équipe de Raymond Domenech a pris l’avantage après seulement sept minutes, lorsque Marco Materazzi a fait tomber Florent Malouda. Zinedine Zidane a transformé le penalty d’une balle piquée qui a touché la barre avant d’entrer. Douze minutes plus tard, Materazzi a repris de la tête un corner de Pirlo pour égaliser.

    Luca Toni a eu quelques occasions pour l’Italie : une tête sur la barre, puis un but refusé. De l’autre côté, Materazzi, Gianluca Zambrotta et Buffon ont empêché Henry de marquer. Buffon a également repoussé une puissante tête de Zidane en prolongation.

    Puis l’incroyable s’est produit. Zidane et Materazzi ont échangé des mots, avant que le Français ne donne un coup de tête dans la poitrine du grand Italien, ce qui lui a valu un carton rouge. Ce geste a eu lieu lors du dernier match de la carrière du légendaire milieu de terrain.

    « Je l’ai entendu, a raconté Cannavaro dans un entretien avec la FIFA. J’étais cinq mètres devant et j’ai entendu ce bruit. Je me suis retourné et Marco était par terre. J’ai demandé à Gigi [Buffon], parce qu’il était le seul à l’avoir vu : “Que s’est-il passé ?” Et il m’a répondu : “Fabio, il lui a donné un coup de tête incroyable !” »

    « Un coup de tête ? Comment est-ce possible ? Parce que Materazzi mesure plus de 1,90 m. Le coup l’a donc atteint à la poitrine. Si ça avait été moi, je l’aurais reçu en plein visage parce que je suis un peu plus petit ! »

    Le match s’est décidé aux tirs au but et Cannavaro était convaincu de la victoire, même s’il ne figurait pas sur la liste des tireurs. Enfant, il avait raté un penalty alors qu’il jouait pour Italsider et détestait en tirer depuis.

    « C’était difficile, mais je me souviens avoir regardé mes coéquipiers : personne ne s’enfuyait pour éviter de tirer un penalty, a-t-il confié à la FIFA. Tout le monde était autour du sélectionneur et tout le monde voulait en tirer un. Ça m’a rassuré. J’avais une grande confiance en mes coéquipiers pendant la séance. D’ailleurs, ils m’avaient l’air détendus et, au bout du compte, tout s’est bien passé pour nous. »

    La France s’est retrouvée menée lorsque David Trezeguet a touché la barre sur sa deuxième tentative. Les Bleus ont marqué leurs deux tirs suivants, mais l’Italie a transformé tous les siens et remporté la séance 5-3.

    L’ancien ramasseur de balles du Napoli venait de réaliser une Coupe du monde parfaite et a été retenu dans l’équipe type du tournoi établie par la FIFA. « Gagner la Coupe du monde, c’était sans aucun doute réaliser les rêves que j’avais quand j’étais enfant », a-t-il déclaré.

    De l’enfant fasciné qui regardait Maradona, virtuose suprême de l’attaque, Cannavaro était devenu un virtuose de la défense et l’un des plus grands joueurs de tous les temps. L’idée qu’un défenseur puisse remporter le Ballon d’Or prêtait à sourire, mais Cannavaro y croyait. En 2006, il l’avait rendue inévitable.