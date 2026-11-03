Comment la Juventus a détrôné l’Ajax, roi de la Ligue des champions, et suscité des accusations de dopage controversées

Alors que le contingent de la Juventus explosait de joie, les joueurs de l’Ajax, épuisés, quittaient la pelouse du Stadio Olimpico avec un sentiment profondément troublant.

Dans le vestiaire, Overmars prit Ronald de Boer à part pour lui faire part de ses inquiétudes.

« Marc Overmars m’a très vite dit qu’il sentait que quelque chose n’allait pas, a raconté Ronald de Boer à The Independent. Il avait vu un adversaire dont le regard ne lui semblait pas normal. Il avait l’impression qu’il prenait quelque chose. »

Il a ajouté : « Je n’ai pas eu cette impression. Vous savez pourquoi ? Parce que je pars toujours du principe que personne ne ferait ça. Je n’en avais absolument pas conscience. Et si quelqu’un court plus vite, c’est peut-être simplement qu’il court plus vite. Nous savions que la saison avait été longue pour nous. »

L’Ajax n’avait d’autre choix que d’accepter la défaite et de passer à autre chose. La Juventus allait ensuite atteindre la finale de la Ligue des champions deux saisons de suite, s’inclinant face au Borussia Dortmund puis au Real Madrid.

Puis, en août 1998, l’entraîneur de la Roma, Zdenek Zeman, accorda un entretien retentissant à L'Espresso dans lequel il dénonçait les pratiques illicites de certaines équipes italiennes, visant en particulier la Juventus. Le football italien doit « sortir de la pharmacie », déclara-t-il.

« Je ne suis ni un démagogue ni un provocateur, a-t-il dit. Je suis un homme de sport. Je prête attention aux rumeurs, à l’état d’esprit ambiant. J’entends et je vois que, dans le cyclisme comme dans le football, on essaie de compenser le manque de préparation avec des produits pharmaceutiques. Dans le football, il n’y a pas encore eu de scandale retentissant. Mais plus un sport est important, plus les dangers grandissent. Je connais beaucoup de médecins qui sont passés du cyclisme au football. Je connais beaucoup de clubs de Serie A qui emploient des pharmacologues. Nous devons empêcher le championnat de devenir comme le Tour de France. »

Il a ajouté : « C’est un étonnement qui commence avec Gianluca Vialli et va jusqu’à Alessandro Del Piero. Ayant moi-même pratiqué différents sports, je pensais que de tels résultats ne pouvaient être obtenus que grâce à la musculation, après des années et des années d’entraînement spécialisé. Je suis convaincu que le football est une activité complètement différente, du moins le football que je pratique, que je définirais en un seul mot : “positif”. »

Zeman a reconnu que ses joueurs à la Lazio avaient pris diverses substances chimiques pour faciliter leur récupération ou leur donner un coup de pouce psychologique, mais il a insisté : « J’ai l’impression que, dernièrement, les choses vont trop loin. La pression sur les joueurs devient de plus en plus forte. Et il est de plus en plus difficile de résister aux tentations de la pilule magique… On parlait déjà des problèmes de drogue de [Diego] Maradona lorsque Naples l’a acheté à Barcelone. Je ne peux pas croire que son coéquipier Ciro Ferrara, qui ne s’est certainement pas distingué par ses bonnes manières lors de sa polémique avec moi, l’ignorait. Maradona a continué à jouer comme un champion. Et il joue encore aujourd’hui. Mais j’aimerais rappeler à Ferrara que, si l’on n’avait pas fermé les yeux, si quelqu’un avait pris sa toxicomanie à cœur, on aurait pu lui éviter une situation aussi triste. Mais aujourd’hui, les affaires priment sur tout. Le monde du football est dominé par la finance, ainsi que par les pharmacies. »

À la suite des déclarations de Zeman, la police a perquisitionné les bureaux et le centre d’entraînement de la Juventus, découvrant 281 substances pharmaceutiques différentes. « Cela ressemble davantage à l’équipement d’un petit hôpital », témoignera plus tard un expert devant le tribunal.

Si aucun de ces produits, principalement des anti-inflammatoires, des antidouleurs et des stimulants cardiaques, ne figurait alors sur la liste des substances interdites, des éléments compromettants sont apparus dans les dossiers médicaux et les échantillons sanguins saisis lors de la perquisition.

Lorsque le procureur Raffaele Guariniello a fait comparaître le médecin du club, Riccardo Agricola, et le directeur général de la Juventus, Antonio Giraudo, devant la justice en 2004, le tribunal a demandé à l’hématologue Dr Giuseppe d’Onofrio d’examiner ces échantillons en qualité d’expert.

Ses conclusions étaient accablantes.

« Les variations que j’ai observées dans les données ne pouvaient pas être considérées comme normales », a témoigné D’Onofrio.

Il a expliqué que les fluctuations extrêmes du nombre de globules rouges et du taux d’hémoglobine au sein de l’effectif de la Juventus ne pouvaient s’expliquer que par des transfusions sanguines ou par l’utilisation d’érythropoïétine (EPO), une hormone synthétique destinée à accroître l’apport d’oxygène aux muscles et à améliorer l’endurance. D’Onofrio a témoigné qu’il était « pratiquement certain » que deux joueurs de la Juventus avaient pris de l’EPO au milieu des années 1990, et « très probable » que sept autres en avaient pris. Les avocats de la Juventus ont toutefois insisté sur le fait que ses propos en termes de probabilité ne constituaient pas une preuve au-delà de tout doute raisonnable.

Pour avoir fourni aux joueurs de la Juventus de grandes quantités de produits améliorant les performances, le Dr Agricola a été reconnu coupable de fraude sportive et condamné à 22 mois de prison avec sursis. Mais Giraudo et lui ont été acquittés en appel en 2005. Lorsque la Cour de cassation, la plus haute juridiction italienne, a réexaminé l’affaire deux ans plus tard, elle a infirmé la décision de la cour d’appel, jugeant que l’administration de produits pharmaceutiques pouvait bel et bien constituer une fraude sportive au regard du droit italien. Toutefois, les faits s’étant déroulés entre 1994 et 1998, le délai de prescription était écoulé.

L’affaire était close.