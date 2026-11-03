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Comment la Juventus a détrôné l’Ajax, roi de la Ligue des champions, et suscité des accusations de dopage controversées

L’équipe italienne s’est relevée d’un désastre pour mettre fin à la domination européenne de l’Ajax, mais la légitimité de cette victoire allait bientôt être remise en question.

Peter McVitie
Traduit par

  • Le sacre européen reposait sur les épaules de Vladimir Jugovic au moment où il se présentait au point de penalty, au Stadio Olimpico de Rome.

    Alors que le score était de 3-2 dans la séance de tirs au but, un but du joueur de 26 ans offrirait la Ligue des champions au géant italien. Un échec donnerait à l’Ajax, tenant du titre, l’occasion de reprendre la main.

    En attendant de tirer face au gardien Edwin van der Sar, Jugovic, 26 ans, esquissa un sourire.

    « Pourquoi sourit-il ? » se demandaient ses coéquipiers, perplexes. « On joue le titre en Ligue des champions ! »

    La tension montait aussi dans la tribune officielle. Voyant les autres dirigeants du club détourner le regard, de peur que le remplaçant ne rate son tir, le légendaire président Gianni Agnelli rassura les sceptiques : « Restez calmes, il est serbe. »

    Jugovic réussit effectivement le tir parfait, plaçant le ballon hors de portée de Van der Sar, malgré sa grande envergure, dans le petit filet.

    La Juventus, portée notamment par Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero, Antonio Conte, Didier Deschamps et Fabrizio Ravanelli, avait détrôné l’équipe de Louis van Gaal pour devenir reine d’Europe.

    Mais alors que les célébrations éclataient dans la capitale italienne et à Turin, des doutes étaient déjà soulevés quant à la légitimité de cette victoire.

    Certains joueurs de l’Ajax avaient senti à l’époque que quelque chose clochait, mais il faudrait des années pour que leurs soupçons de dopage à l’encontre de leurs adversaires soient confirmés, ternissant les exploits de cette grande équipe de la Juventus.

  • Reconstruire après la catastrophe

    Roberto Baggio and Gianluca Vialli both of Juventus FC
    Getty Images Sport

    À la tête de la Juventus, Lippi a bâti sur les fondations posées par Giovanni Trapattoni, faisant du club turinois un prétendant aux titres européens.

    En 1985, la Juventus avait réussi l’exploit de battre en finale de la Coupe des clubs champions européens, au stade du Heysel à Bruxelles, une équipe de Liverpool qui comptait dans ses rangs Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen et Mark Lawrenson. Mais cette victoire avait été éclipsée par la catastrophe qui avait coûté la vie à 39 personnes et fait 600 blessés. Le bilan humain de cette soirée en Belgique était si lourd et si traumatisant qu’au club, personne ne pouvait repenser à ce succès avec joie. « Nous n’avons jamais vraiment considéré 1985 comme une victoire à cause du Heysel », a déclaré plus tard le vice-président Roberto Bettega.

    Éliminée prématurément lors des deux saisons suivantes, la Juventus a ensuite disparu de la plus prestigieuse compétition européenne pendant près d’une décennie. Elle a remporté la Coupe UEFA en 1990 et en 1993, puis atteint de nouveau la finale deux ans plus tard, s’inclinant face à son rival italien, Parme. Mais la Ligue des champions restait son objectif ultime.

    Arrivé à la place de Giovanni Trapattoni en 1994, Marcello Lippi a entrepris de reconstruire le club. L’été 1995 a été marqué par un profond remaniement : Roberto Baggio a été vendu à l’AC Milan dans le cadre d’un transfert record, Jurgen Kohler et Robert Jarni sont partis, tandis que Ciro Ferrara, Didier Deschamps et Paulo Sousa, entre autres, sont arrivés.

    Après avoir remporté le doublé national dès sa première saison, Lippi a cherché à renforcer encore son équipe en recrutant trois joueurs de la Sampdoria, dont un certain Serbe souriant dont l’arrivée allait s’avérer décisive.

    Bien que la Juve ait terminé deuxième de Serie A derrière l’AC Milan lors de la saison 1995-1996, elle avait les yeux rivés sur son retour parmi l’élite européenne.

    Sa campagne européenne a très mal commencé : elle a encaissé un but dès la première minute de son premier match, contre Dortmund. Andreas Moller, qui avait quitté la Juventus pour Dortmund deux ans plus tôt, lui jouait ainsi un mauvais tour.

    Ce ne fut toutefois qu’un faux pas passager pour l’équipe turinoise. Del Piero a sonné la révolte en offrant à Michele Padovano le but de l’égalisation 10 minutes plus tard, avant d’inscrire lui-même un superbe but d’une frappe enroulée, puis de servir Conte pour sceller la victoire.

    Cette prestation décisive de Del Piero a lancé une série de victoires irrésistible. Il a marqué lors de cinq matches consécutifs, tandis que la Juventus dominait largement les Rangers et le Steaua Bucarest pour terminer en tête de son groupe.

    L’équipe de Lippi a aussi prouvé qu’elle avait la ténacité nécessaire pour rivaliser avec les grands clubs historiques. Après une défaite 1-0 à l’aller face au Real Madrid, elle a arraché sa qualification pour les demi-finales grâce à une victoire 2-0 acquise au terme d’un match mené sans relâche. Elle y a ensuite résisté à un Nantes combatif pour s’imposer 4-3 sur l’ensemble des deux rencontres d’une demi-finale haletante.

    « Nous n’avions peur de personne, a déclaré Vialli. Une fois le Real Madrid battu, notre accession à la finale semblait presque inévitable. »

    Onze ans après la catastrophe qui reste aujourd’hui encore gravée dans le cœur et la mémoire des supporters de football, la Juve était prête à montrer qu’elle avait véritablement retrouvé sa place parmi l’élite.

  • Avantage à la Juve

    SOC AJAX JUVENTUS
    AFP

    Un duel tendu face à l’Ajax s’est prolongé jusqu’au terme des 120 minutes avant qu’une séance de tirs au but ne décide du titre.

    À Rome, la Juventus retrouvait sur sa route l’Ajax de Van Gaal, champion d’Europe en titre. Après avoir remporté la Supercoupe de l’UEFA et écrasé ses rivaux en Eredivisie en 1995-96, l’équipe de Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind et des frères De Boer avait une nouvelle fois dominé la scène européenne. Elle n’avait manqué la victoire qu’à deux reprises sur le chemin de la capitale italienne.

    La Juve mesurait l’ampleur du défi. Sergio Porrini désignait Litmanen comme la principale menace.

    « C’était sans aucun doute le plus dangereux. À ce moment-là, dès qu’il touchait le ballon, il marquait. Et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Les ailiers de ce 4-3-3 étaient également très bons : le Néerlandais Kiki Musampa et le Nigérian Finidi George pouvaient faire mal en attaque, mais aussi laisser beaucoup d’espaces en défense. »

    Mais l’enthousiasme de la jeunesse de l’Ajax s’était alors mué en excès de confiance, Van Gaal offrant à ses adversaires une motivation supplémentaire.

    Comme l’a raconté Ciro Ferrara : « Quelques jours avant la finale, lorsqu’on lui a demandé qui remporterait la Ligue des champions, l’entraîneur de l’Ajax, Van Gaal, a répondu : “Je ne sais pas qui va gagner, mais je sais que cette coupe rentrera dans notre avion.” »

    L’Italien a ajouté : « Cette étincelle nous a donné l’impulsion dont nous avions besoin. »

    Pour galvaniser ses joueurs, Lippi leur a adressé un discours improvisé avant de les envoyer sur le terrain : « Neuf fois sur dix, ils gagnent, mais, bon sang, une fois, c’est notre tour. Et c’est ce soir. »

    Ses paroles ont eu un effet immédiat. Après seulement 12 minutes de jeu en finale, Frank de Boer a mal apprécié un ballon de la tête et attendu que Van der Sar sorte pour s’en saisir. Mais Ravanelli s’est interposé, a récupéré le ballon et l’a poussé dans le but vide.

    L’Ajax a toutefois bien réagi et les paroles de Porrini se sont révélées prémonitoires : sur un coup franc de De Boer, le gardien Angelo Peruzzi a repoussé le ballon dans les pieds de Litmanen, qui a résisté à un défenseur avant de conclure de près.

    Aucune des deux équipes n’a réussi à se départager pendant le reste des 120 minutes d’un match intense. Tout s’est finalement joué aux tirs au but.

    Selon Lippi, Gianluca Vialli a refusé de tirer l’un des premiers penalties, hanté par de mauvais souvenirs vécus dans ce même stade avec l’Italie lors de la Coupe du monde.

    « À l’Olimpico, j’avais manqué un penalty contre les États-Unis lors de la Coupe du monde 1990, et je m’étais cassé le pied en en tirant un autre contre la Roma », a-t-il confié au Corriere della Sera, expliquant pourquoi il voulait tirer le cinquième ou le sixième penalty. « Ce soir-là, je savais que c’était ma dernière chance de remporter la Ligue des champions.

    « Imaginez les cauchemars, sinon ! »

    Lippi a expliqué : « Vialli gardait un mauvais souvenir de la finale contre Barcelone et cette finale lui tenait particulièrement à cœur. Il m’a dit : “Cette Ligue des champions compte tellement pour moi que, si nous perdions parce que j’avais manqué mon penalty, je me suiciderais.” »

    La situation était similaire à l’Ajax, comme l’a reconnu Sonny Silooy : « Aucun de nous ne voulait tirer de penalty après la prolongation. Ça m’a vraiment déçu. Louis était allé voir tout le monde. Des joueurs importants s’étaient défilés. »

    Ferrara, Gianluca Pessotto et Padovano ont transformé leurs tentatives, tandis que Peruzzi s’est illustré dans les buts. Il a repoussé la première tentative de Davids, plaisantant plus tard sur le fait que le milieu de terrain « m’avait tiré dessus ! », avant de plonger pour arrêter celle de Sonny Silooy.

    À 3-2, tout était en place pour que Jugovic s’avance.

    Ses coéquipiers étaient nerveux et les dirigeants en tribune ne supportaient pas de regarder, mais Jugovic souriait. Il sentait que l’issue était déjà décidée.

    « J’étais certain de marquer. Je souriais parce que le destin m’avait choisi pour une victoire aussi importante, à la fois pour moi personnellement et pour la Juventus, un club qui l’attendait depuis tant d’années », a-t-il confié au Corriere della Serra.

    Van der Sar n’avait aucune chance d’arrêter le missile envoyé par Jugovic dans le petit filet.

  • Des soupçons surgissent immédiatement

    AC Siena v AS Roma - Serie A
    Getty Images Sport

    Certains joueurs de l’Ajax avaient des soupçons à l’égard de la Juventus après cette finale, mais une enquête n’a été ouverte qu’après l’interview explosive de Zdenek Zeman.

    Alors que le contingent de la Juventus explosait de joie, les joueurs de l’Ajax, épuisés, quittaient la pelouse du Stadio Olimpico avec un sentiment profondément troublant.

    Dans le vestiaire, Overmars prit Ronald de Boer à part pour lui faire part de ses inquiétudes.

    « Marc Overmars m’a très vite dit qu’il sentait que quelque chose n’allait pas, a raconté Ronald de Boer à The Independent. Il avait vu un adversaire dont le regard ne lui semblait pas normal. Il avait l’impression qu’il prenait quelque chose. »

    Il a ajouté : « Je n’ai pas eu cette impression. Vous savez pourquoi ? Parce que je pars toujours du principe que personne ne ferait ça. Je n’en avais absolument pas conscience. Et si quelqu’un court plus vite, c’est peut-être simplement qu’il court plus vite. Nous savions que la saison avait été longue pour nous. »

    L’Ajax n’avait d’autre choix que d’accepter la défaite et de passer à autre chose. La Juventus allait ensuite atteindre la finale de la Ligue des champions deux saisons de suite, s’inclinant face au Borussia Dortmund puis au Real Madrid.

    Puis, en août 1998, l’entraîneur de la Roma, Zdenek Zeman, accorda un entretien retentissant à L'Espresso dans lequel il dénonçait les pratiques illicites de certaines équipes italiennes, visant en particulier la Juventus. Le football italien doit « sortir de la pharmacie », déclara-t-il.

    « Je ne suis ni un démagogue ni un provocateur, a-t-il dit. Je suis un homme de sport. Je prête attention aux rumeurs, à l’état d’esprit ambiant. J’entends et je vois que, dans le cyclisme comme dans le football, on essaie de compenser le manque de préparation avec des produits pharmaceutiques. Dans le football, il n’y a pas encore eu de scandale retentissant. Mais plus un sport est important, plus les dangers grandissent. Je connais beaucoup de médecins qui sont passés du cyclisme au football. Je connais beaucoup de clubs de Serie A qui emploient des pharmacologues. Nous devons empêcher le championnat de devenir comme le Tour de France. »

    Il a ajouté : « C’est un étonnement qui commence avec Gianluca Vialli et va jusqu’à Alessandro Del Piero. Ayant moi-même pratiqué différents sports, je pensais que de tels résultats ne pouvaient être obtenus que grâce à la musculation, après des années et des années d’entraînement spécialisé. Je suis convaincu que le football est une activité complètement différente, du moins le football que je pratique, que je définirais en un seul mot : “positif”. »

    Zeman a reconnu que ses joueurs à la Lazio avaient pris diverses substances chimiques pour faciliter leur récupération ou leur donner un coup de pouce psychologique, mais il a insisté : « J’ai l’impression que, dernièrement, les choses vont trop loin. La pression sur les joueurs devient de plus en plus forte. Et il est de plus en plus difficile de résister aux tentations de la pilule magique… On parlait déjà des problèmes de drogue de [Diego] Maradona lorsque Naples l’a acheté à Barcelone. Je ne peux pas croire que son coéquipier Ciro Ferrara, qui ne s’est certainement pas distingué par ses bonnes manières lors de sa polémique avec moi, l’ignorait. Maradona a continué à jouer comme un champion. Et il joue encore aujourd’hui. Mais j’aimerais rappeler à Ferrara que, si l’on n’avait pas fermé les yeux, si quelqu’un avait pris sa toxicomanie à cœur, on aurait pu lui éviter une situation aussi triste. Mais aujourd’hui, les affaires priment sur tout. Le monde du football est dominé par la finance, ainsi que par les pharmacies. »

    À la suite des déclarations de Zeman, la police a perquisitionné les bureaux et le centre d’entraînement de la Juventus, découvrant 281 substances pharmaceutiques différentes. « Cela ressemble davantage à l’équipement d’un petit hôpital », témoignera plus tard un expert devant le tribunal.

    Si aucun de ces produits, principalement des anti-inflammatoires, des antidouleurs et des stimulants cardiaques, ne figurait alors sur la liste des substances interdites, des éléments compromettants sont apparus dans les dossiers médicaux et les échantillons sanguins saisis lors de la perquisition.

    Lorsque le procureur Raffaele Guariniello a fait comparaître le médecin du club, Riccardo Agricola, et le directeur général de la Juventus, Antonio Giraudo, devant la justice en 2004, le tribunal a demandé à l’hématologue Dr Giuseppe d’Onofrio d’examiner ces échantillons en qualité d’expert.

    Ses conclusions étaient accablantes.

    « Les variations que j’ai observées dans les données ne pouvaient pas être considérées comme normales », a témoigné D’Onofrio.

    Il a expliqué que les fluctuations extrêmes du nombre de globules rouges et du taux d’hémoglobine au sein de l’effectif de la Juventus ne pouvaient s’expliquer que par des transfusions sanguines ou par l’utilisation d’érythropoïétine (EPO), une hormone synthétique destinée à accroître l’apport d’oxygène aux muscles et à améliorer l’endurance. D’Onofrio a témoigné qu’il était « pratiquement certain » que deux joueurs de la Juventus avaient pris de l’EPO au milieu des années 1990, et « très probable » que sept autres en avaient pris. Les avocats de la Juventus ont toutefois insisté sur le fait que ses propos en termes de probabilité ne constituaient pas une preuve au-delà de tout doute raisonnable.

    Pour avoir fourni aux joueurs de la Juventus de grandes quantités de produits améliorant les performances, le Dr Agricola a été reconnu coupable de fraude sportive et condamné à 22 mois de prison avec sursis. Mais Giraudo et lui ont été acquittés en appel en 2005. Lorsque la Cour de cassation, la plus haute juridiction italienne, a réexaminé l’affaire deux ans plus tard, elle a infirmé la décision de la cour d’appel, jugeant que l’administration de produits pharmaceutiques pouvait bel et bien constituer une fraude sportive au regard du droit italien. Toutefois, les faits s’étant déroulés entre 1994 et 1998, le délai de prescription était écoulé.

    L’affaire était close.

  • Cela ne s’est pas arrêté là.

    Fabrizio Ravanelli of Juventus celebrates UEFA European Cup Final 1996
    Hulton Archive

    L’amertume de l’Ajax persiste, mais ce titre de Ligue des champions appartient toujours à la Juventus

    Une question cruciale restait en suspens dans le football européen : si les joueurs de la Juventus utilisaient systématiquement des produits dopants, pourquoi aucun d’entre eux n’avait-il été contrôlé positif autour de la finale de 1996 ?

    La réponse a finalement émergé en 2013, dans un épisode marquant de la série documentaire néerlandaise Andere Tijden Sport. Face à la caméra, le procureur Guariniello a révélé que son enquête avait établi que les échantillons prélevés lors de matches de Serie A et de compétitions européennes, puis envoyés au laboratoire officiel de contrôle à Rome, n’étaient tout simplement jamais analysés. L’ancien directeur du laboratoire romain, aujourd’hui fermé, a confirmé ces faits dans le documentaire.

    D'Onofrio et Alessandro Donati, également scientifique, ont réanalysé les données sanguines portant précisément sur la semaine de la finale de mai 1996 à Rome. Ils étaient convaincus que les paramètres sanguins prouvaient qu’il était pratiquement certain que les joueurs de la Juventus avaient été préparés à l’EPO.

    « Waouh, c’est étrange. Ça ne me dit rien qui vaille, a déclaré Finidi George à propos de ces révélations. Il ne s’agit pas d’un seul joueur, mais de plusieurs joueurs de l’équipe. Si vous avez six ou sept joueurs qui jouent comme ça dans ce match, c’est de la triche à grande échelle. »

    Le différend entre l’Ajax et la Juventus ne s’est pas éteint, mais est resté en sommeil jusqu’en 2019, lorsque les deux équipes se sont retrouvées en quarts de finale de la compétition.

    David Endt, ancien directeur général de l’Ajax, a déclaré que le club néerlandais voulait prendre sa revanche après avoir perdu contre une équipe « un peu dopée ». Il a ensuite confié à The Independent qu’il gardait de cette défaite un sentiment « d’amertume » et de « dégoût ».

    L’ancien joueur de la Juventus Alessio Tacchinardi lui a répondu : « J’ai entendu les déclarations du si célèbre David Endt et je ne peux dire qu’une chose : il devrait avoir honte. Honte à vous ! Cette équipe a travaillé dur dès le premier jour de la préparation d’avant-saison pour ramener la Ligue des champions à Turin, et nous avons réalisé ce rêve.

    « J’espère même que ses propos motiveront encore davantage nos joueurs à éliminer une nouvelle fois l’Ajax. Quelle honte ! »

    L’ancien défenseur Ferrara a ajouté : « Je tiens à souligner qu’Endt nous a beaucoup aidés à remporter cette victoire. Quelques jours avant la finale, on a demandé à l’entraîneur Louis van Gaal qui gagnerait la Ligue des champions. Il a répondu : “Je ne sais pas, mais ce trophée repartira dans notre avion.”

    « En tant que responsable de la communication de l’équipe, Endt devrait savoir que cette déclaration nous a vraiment galvanisés. »

    Toujours animés par la colère face à ces accusations, la Juventus et ses supporters continuent de se souvenir de cette soirée à Rome comme d’une rédemption. Une victoire bâtie sur la vision de Lippi, les exploits de Peruzzi et le tir au but de Jugovic. Le moment où le club a reconquis le trophée suprême du football européen, libéré du chagrin lié au Heysel.

    Pour l’Ajax et beaucoup d’autres à travers l’Europe, ce triomphe reste toutefois marqué d’un astérisque.