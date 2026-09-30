Comment la jeune joueuse de Chelsea Lexi Potter a obtenu sa première convocation avec l’Angleterre et a fait de la star anglaise Keira Walsh sa fan numéro un
Lexi Potter, la milieu de terrain de 20 ans de Chelsea, qui a reçu mardi sa première convocation chez les seniors avec l’Angleterre, ferait sans aucun doute partie des premières à contester la véracité du vieil adage selon lequel il ne faut jamais rencontrer ses idoles.
Keira Walsh, la star mondiale de l’Angleterre, est depuis longtemps un point de référence pour Potter, mais depuis son retour en Angleterre en 2025 pour rejoindre Chelsea, elle est devenue à la fois une sorte de soutien enthousiaste et de guide pour aider Potter à obtenir ce premier appel de Sarina Wiegman pour le rassemblement d’octobre de l’Angleterre.
C’est justement la semaine dernière, avant l’énorme choc entre Chelsea et Arsenal, que Walsh a souligné l’impact de Potter comme l’une des grandes raisons expliquant pourquoi elle a pris une place plus importante dans l’attaque des Blues cette saison, avant que sa frappe repoussée depuis l’entrée de la surface n’amène l’unique but de la victoire contre Arsenal. « Je pense que quand Lexi joue à côté de moi, elle me met vraiment à l’aise et elle me donne la liberté d’aller faire ces choses-là, a-t-elle déclaré. Je pense qu’on forme un super duo et c’est probablement de là que vient la majeure partie de ma confiance. »
C’était un immense compliment pour une joueuse qui n’a encore que 20 ans et qui ne compte toujours que 19 apparitions en compétition avec Chelsea. « Je ne veux pas trop lui mettre la pression avec ça », a lancé Walsh en riant après que GOAL l’a souligné, avant d’ajouter aussi : « Elle sera probablement meilleure que moi, pour être honnête. »
Tout cela a offert un excellent aperçu du partenariat que Walsh et Potter ont construit sur le terrain, aidant Chelsea à réaliser un fantastique début de saison, ainsi que de leur relation en dehors, où la jeune milieu de terrain prend clairement confiance. Désormais, la sélectionneuse de l’Angleterre, Wiegman, a l’occasion de s’appuyer sur tout cela, après avoir retenu les deux dans sa dernière liste.
Observer et apprendre
C’était lors d’une nuit glaciale à Accrington, en décembre dernier, après le match spectaculaire entre l’Angleterre Espoirs et les États-Unis, qu’une Potter plutôt gênée, encore peu habituée aux échanges avec les médias extérieurs, a confié en riant à GOAL : « Je ne suis pas vraiment quelqu’un de très bavard. »
Elle répondait à une question sur le fait de savoir si elle aimait interroger les joueuses les plus expérimentées lors des rassemblements des équipes de jeunes d’Angleterre, celles qui ont joué sous les ordres de Wiegman ou régulièrement en WSL, à propos de leur vécu ou du jeu. « Je pense que j’observe simplement les choses, a-t-elle expliqué. Je pense que c’est comme ça que je suis à Chelsea tous les jours. J’aime simplement regarder des joueuses comme Keira Walsh et essayer de m’inspirer de leur jeu. »
Un exemple parfait
Quelques mois plus tard, une Potter visiblement beaucoup plus sûre d’elle s’est assise pour discuter avec les journalistes lors d’un rassemblement avec les U23 de l’Angleterre, une nouvelle fois. Cette fois, elle a davantage évoqué les conseils verbaux que Walsh lui avait donnés, la joueuse de 20 ans restant à Chelsea lors de la saison 2025-2026 après deux prêts à Crystal Palace.
« C’est une personne formidable en dehors du terrain, a déclaré Potter. Elle m’aide vraiment beaucoup et elle veille sur moi. Sur le terrain, elle m’aide aussi, et j’essaie d’apprendre d’elle autant que possible puis de l’intégrer à mon jeu. »
À ce stade, Walsh avait déjà clairement affiché son statut de présidente du fan-club de Lexi Potter, que ce soit en la désignant comme une joueuse à suivre dans des vidéos sur les réseaux sociaux ou en la décrivant comme une « joueuse incroyable » dans une interview en direct sur Sky Sports. Invitée à expliquer ce que cela faisait d’avoir une coéquipière de classe mondiale comme Walsh, qui n’est pas seulement un exemple remarquable à suivre pour elle, mais qui est aussi très accessible et désireuse de la guider, Potter n’a pas pu cacher sa joie.
« Elle est au top. Parfois, je dis à ma mère : “Oh, waouh, je peux juste aller lui parler !”, a-t-elle souri. Elle est vraiment géniale. Elle est vraiment accessible, elle est vraiment amicale et elle m’aide vraiment beaucoup. Quand j’ai l’occasion de jouer à ses côtés, j’y prends énormément de plaisir. »
Un partenariat en pleine éclosion
Il est clair que le sentiment est réciproque. Walsh a elle aussi réalisé un excellent début de saison, avec un but et une passe décisive lors de la correction infligée à Manchester United (5-0), avant que sa frappe repoussée ne mène à l’unique but de la victoire de Chelsea contre Arsenal dimanche.
Après la large victoire contre Manchester United, l’entraîneuse de Chelsea, Sonia Bompastor, a révélé avoir parlé à Walsh de l’importance de tirer davantage. « Nous l’encourageons vraiment à saisir cette opportunité à l’entrée de la surface », a-t-elle expliqué. « Elle a une excellente frappe. » Interrogée à ce sujet quelques semaines plus tard, Walsh a bien indiqué qu’elle s’entraînait un peu plus et qu’elle était encouragée en ce sens par le staff, mais elle a aussi tenu à souligner le rôle de Potter dans tout cela.
« Je pense que quand on joue avec une seule sentinelle, évidemment, votre rôle est d’empêcher les transitions, donc ce n’est normalement pas mon rôle d’essayer d’entrer dans la surface et de marquer, a expliqué Walsh. Je sais que si je suis dans la surface et que j’essaie d’arriver au bon moment pour faire la différence dans cette zone, [Lexi] va rester en place et me couvrir de l’autre côté. Pour moi, c’est probablement surtout ça. »
La cohérence est essentielle
C’est une mission qui a permis à Potter, qui avait aussi déjà brillé dans un rôle de box-to-box, de mettre en valeur ses qualités dans une position plus reculée. « Je pense que cela correspond vraiment à sa façon de jouer aujourd’hui », a déclaré Wiegman mardi, même si elle estime aussi que l’« intelligence » et la « compréhension » des espaces de la joueuse de 20 ans lui permettraient d’exceller plus haut sur le terrain.
« Je pense que Sonia a dit dans l’une de ses interviews que le plus grand compliment qu’elle puisse lui faire [à Potter], c’est sa régularité », a souligné Walsh. « Elle n’essaie pas d’enflammer le monde à chaque performance. Elle est juste très, très bonne à chaque fois qu’elle joue et je pense que c’est la chose la plus importante à ce poste. Quand vous regardez d’autres milieux de terrain jouer à ces postes, ils sont toujours très, très, très réguliers et c’est quelque chose que Lexi a apporté. Espérons que cela continue. Je pense qu’elle a été une pièce vraiment, vraiment essentielle pour nous jusqu’à présent. »
Une convocation bien méritée
Il est peu probable que Potter devienne aussi vite un élément aussi essentiel avec l’Angleterre. Georgia Stanway s’est installée dans ce rôle aux côtés de Walsh dans le XI des Lionesses, tandis que d’autres, comme Laura Blindkilde Brown et Lucia Kendall, ont elles aussi livré de bonnes performances, y compris dans de grands matches, au milieu de terrain.
Mais le niveau affiché par Potter avec Chelsea ces dernières semaines a été impossible à ignorer et le fait que Wiegman soit entrée mardi, sans y être invitée, dans les détails sur la manière dont cela permet à Walsh d’en faire davantage était intéressant. « Elle peut davantage quitter cette position et monter plus haut sur le terrain, et nous savons qu’elle a une bonne frappe », a déclaré la sélectionneuse de l’Angleterre au sujet de la joueuse de 29 ans. « Nous l’avons déjà vu. Elle occupe différentes positions et devient un peu plus imprévisible. »
L’Angleterre a deux énormes matches à venir contre la Grèce, où la victoire est nécessaire pour entretenir ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde féminine. Compte tenu de l’enjeu, il est peut-être possible que l’expérimentation soit limitée. Mais lorsqu’on lui a demandé si Potter pouvait avoir un impact immédiat lors de son premier rassemblement avec les A, Wiegman n’a pas écarté cette possibilité.
« Elle a montré à Chelsea qu’elle pouvait être titulaire contre n’importe quelle équipe », a-t-elle souligné. « Je sais que quand on arrive [au rassemblement] pour la première fois, cela peut être un peu écrasant. Mais ce que j’ai vu chez elle, c’est qu’elle entre sur le terrain et que, peu importe contre qui elle joue, elle va simplement jouer et elle est à l’aise. J’espère voir cela la semaine prochaine. »