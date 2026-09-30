Lexi Potter, la milieu de terrain de 20 ans de Chelsea, qui a reçu mardi sa première convocation chez les seniors avec l’Angleterre, ferait sans aucun doute partie des premières à contester la véracité du vieil adage selon lequel il ne faut jamais rencontrer ses idoles.

Keira Walsh, la star mondiale de l’Angleterre, est depuis longtemps un point de référence pour Potter, mais depuis son retour en Angleterre en 2025 pour rejoindre Chelsea, elle est devenue à la fois une sorte de soutien enthousiaste et de guide pour aider Potter à obtenir ce premier appel de Sarina Wiegman pour le rassemblement d’octobre de l’Angleterre.

C’est justement la semaine dernière, avant l’énorme choc entre Chelsea et Arsenal, que Walsh a souligné l’impact de Potter comme l’une des grandes raisons expliquant pourquoi elle a pris une place plus importante dans l’attaque des Blues cette saison, avant que sa frappe repoussée depuis l’entrée de la surface n’amène l’unique but de la victoire contre Arsenal. « Je pense que quand Lexi joue à côté de moi, elle me met vraiment à l’aise et elle me donne la liberté d’aller faire ces choses-là, a-t-elle déclaré. Je pense qu’on forme un super duo et c’est probablement de là que vient la majeure partie de ma confiance. »

C’était un immense compliment pour une joueuse qui n’a encore que 20 ans et qui ne compte toujours que 19 apparitions en compétition avec Chelsea. « Je ne veux pas trop lui mettre la pression avec ça », a lancé Walsh en riant après que GOAL l’a souligné, avant d’ajouter aussi : « Elle sera probablement meilleure que moi, pour être honnête. »

Tout cela a offert un excellent aperçu du partenariat que Walsh et Potter ont construit sur le terrain, aidant Chelsea à réaliser un fantastique début de saison, ainsi que de leur relation en dehors, où la jeune milieu de terrain prend clairement confiance. Désormais, la sélectionneuse de l’Angleterre, Wiegman, a l’occasion de s’appuyer sur tout cela, après avoir retenu les deux dans sa dernière liste.