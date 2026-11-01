Comment l’homonyme de Roy Keane a reconstitué en carton la carrière du légendaire capitaine de Manchester United

Dan Keane peut sérieusement prétendre être le plus fervent admirateur au monde du capitaine le plus légendaire de Manchester United. Ce collectionneur de cartes, qui anime la populaire chaîne YouTube Sports Cards UK, a passé 18 mois à réunir l’arc-en-ciel complet de Roy Keane dans la collection Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024. Autrement dit, il a rassemblé toutes les variantes de cette carte de base dans la collection.
Il a consacré la majeure partie de ce temps à tenter de mettre la main sur la dernière carte qui lui manquait : une Black Pristine Refractor tirée à un seul exemplaire. Les négociations avec son propriétaire ont été éprouvantes. Il leur a fallu près de huit mois pour s’accorder sur un prix final de 400 €, puis Dan a attendu trois semaines, non sans anxiété, que la carte arrive.
Lorsqu’elle est enfin arrivée et qu’il a pu la placer à côté de la Gold Swirl Chrome SuperFractor, elle aussi tirée à un seul exemplaire, pour laquelle il avait auparavant déboursé 339 €, Dan a surtout ressenti de l’apaisement, plutôt qu’une euphorie pure et simple.
« Je m’étais convaincu qu’elle n’arriverait jamais et je l’avais en quelque sorte chassée de mon esprit pour ne pas stresser. Mais quand elle est arrivée, j’ai été soulagé », raconte-t-il à GOAL. « Je crois que ces quelque 18 mois passés à collectionner se sont résumés à 30 secondes : j’ai posé les deux cartes côte à côte sur mon bureau, les deux exemplaires uniques, et je les ai simplement regardées pendant 30 secondes en souriant. »
De tels moments irréels font désormais partie du parcours de collectionneur de Dan. Reconstituer la carrière de Keane, avec qui il partage son nom, à travers des cartes a parfois été laborieux, mais surtout très gratifiant. De son propre aveu, Dan n’en est qu’à « 20 % » de son projet de retracer la carrière de Keane. Pourtant, sa passion pour cette entreprise ne cesse de grandir, alors même qu’il n’est pas supporter de Manchester United !