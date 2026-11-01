Comment l’homonyme de Roy Keane a reconstitué en carton la carrière du légendaire capitaine de Manchester United

Posséder la collection ultime de cartes à collectionner de Keane n’avait jamais été le grand projet de Dan, mais il est vite devenu évident que l’icône de Manchester United serait, avec Fulham, au cœur de sa passion. Depuis qu’il l’a vu passer du terrain au rôle de consultant, il apprécie aussi davantage la personnalité singulière de Keane.

« Comme pour le club que l’on supporte, je crois que c’est votre collection qui vous choisit. C’est ce qui s’est passé avec Roy Keane, explique-t-il. Quand j’ai commencé ma collection, je voulais me concentrer sur un joueur pour lequel je ressentais quelque chose. Avec lui, il y avait la nostalgie : j’avais grandi en le soutenant. Mais en vieillissant, j’ai appris à le respecter beaucoup plus pour la personne qu’il est. Il a beaucoup d’esprit et il est très drôle. »

« J’ai de la famille en Irlande qui lui ressemble beaucoup, avec le même sens de la répartie. Et j’admire encore davantage aujourd’hui son style de jeu sans fioritures que je ne le comprenais quand j’étais plus jeune. Donc, avec ce nom de famille, et comme il faisait partie de mes joueurs préférés, c’était assez simple. J’allais collectionner Fulham, puis Roy Keane. Il se trouve que j’ai acheté quelques cartes de Roy Keane à une ou deux livres, et tout est parti de là. »

Match Attax, l’une des collections les plus appréciées de Topps, a fêté son 20e anniversaire cette semaine lors d’un événement organisé à l’Olympia London. Pour tant de fans de football, ce jeu de cartes à collectionner très populaire constitue une porte d’entrée idéale dans cet univers, et Dan n’a pas fait exception. Il ne les utilisait toutefois pas pour jouer selon leurs règles habituelles, et trouver des cartes rares de Keane n’était pas sa priorité lorsqu’il ouvrait ses premiers paquets.

« Je suis né en 1995, alors j’ai commencé par collectionner les cartes Pokemon, puis je suis passé à Yu-Gi-Oh, avant les albums et les vignettes de football, explique-t-il. Mais je crois que le premier album Match Attax est sorti quand j’avais 12 ans. À l’époque, je soutenais Fulham, mais je ne collectionnais pas spécialement les cartes de Roy Keane. Ma collection consacrée à Roy Keane a commencé quand j’étais plus âgé. »

« À l’époque des Match Attax de 2007, 2008 et 2009, je n’y jouais probablement pas comme prévu. Mon frère et moi achetions des Match Attax au magasin, avec, j’imagine, Nicky Butt sous le maillot de Newcastle, Jay-Jay Okocha et quelques autres joueurs, puis nous faisions des parties de Top Trumps avec ces cartes, en opposant la défense à l’attaque. Je n’étais pas très doué pour collectionner à l’époque : j’achetais simplement des cartes pour les avoir. »

Lorsque Dan a fini par adopter une approche plus méthodique de sa collection et par rechercher précisément des cartes de Keane, il s’est concentré sur une période qui a marqué son enfance de supporter.

« Parfois, on achète simplement des cartes et on se retrouve, un peu par hasard, à bâtir une collection. Mais quand on y réfléchit davantage, on a envie de s’orienter vers un domaine ou une époque précise. J’aime beaucoup les cartes du début des années 2000, donc celles de Keane datant de 2000 à 2005 sont celles que je préfère collectionner, dit-il. J’étais trop jeune pour vraiment me souvenir de la saison du triplé ou de ce genre de choses. 2003 et 2004 correspondent probablement à la période dont je garde les souvenirs les plus marquants, quand j’ai vraiment commencé à me souvenir du football. Il y a énormément de cartes de cette époque que j’aime vraiment beaucoup, et c’est vers elles que j’oriente ma collection, même si j’aime aussi compléter beaucoup de séries différentes. »