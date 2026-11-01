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Roy Keane GFX HIC 1-1GOAL

Comment l’homonyme de Roy Keane a reconstitué en carton la carrière du légendaire capitaine de Manchester United

GOAL s’entretient avec un collectionneur de cartes qui n’a pas ménagé ses efforts pour retracer la carrière de footballeur de l’Irlandais à travers des cartes à collectionner.

James Westwood
Traduit par

  • Dan Keane peut sérieusement prétendre être le plus fervent admirateur au monde du capitaine le plus légendaire de Manchester United. Ce collectionneur de cartes, qui anime la populaire chaîne YouTube Sports Cards UK, a passé 18 mois à réunir l’arc-en-ciel complet de Roy Keane dans la collection Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024. Autrement dit, il a rassemblé toutes les variantes de cette carte de base dans la collection.

    Il a consacré la majeure partie de ce temps à tenter de mettre la main sur la dernière carte qui lui manquait : une Black Pristine Refractor tirée à un seul exemplaire. Les négociations avec son propriétaire ont été éprouvantes. Il leur a fallu près de huit mois pour s’accorder sur un prix final de 400 €, puis Dan a attendu trois semaines, non sans anxiété, que la carte arrive.

    Lorsqu’elle est enfin arrivée et qu’il a pu la placer à côté de la Gold Swirl Chrome SuperFractor, elle aussi tirée à un seul exemplaire, pour laquelle il avait auparavant déboursé 339 €, Dan a surtout ressenti de l’apaisement, plutôt qu’une euphorie pure et simple.

    « Je m’étais convaincu qu’elle n’arriverait jamais et je l’avais en quelque sorte chassée de mon esprit pour ne pas stresser. Mais quand elle est arrivée, j’ai été soulagé », raconte-t-il à GOAL. « Je crois que ces quelque 18 mois passés à collectionner se sont résumés à 30 secondes : j’ai posé les deux cartes côte à côte sur mon bureau, les deux exemplaires uniques, et je les ai simplement regardées pendant 30 secondes en souriant. »

    De tels moments irréels font désormais partie du parcours de collectionneur de Dan. Reconstituer la carrière de Keane, avec qui il partage son nom, à travers des cartes a parfois été laborieux, mais surtout très gratifiant. De son propre aveu, Dan n’en est qu’à « 20 % » de son projet de retracer la carrière de Keane. Pourtant, sa passion pour cette entreprise ne cesse de grandir, alors même qu’il n’est pas supporter de Manchester United !

  • Poussé par la nostalgie

    Dan Keane
    Dan Keane/Topps

    Dan a finalement décidé de ne pas soutenir Manchester United, mais il a toujours ressenti un lien personnel avec Keane.

    Grandir avec le nom Keane et un père irlandais supporter de Manchester United valait souvent à Dan qu’on lui demande s’il avait un lien de parenté avec l’ancien milieu de terrain. Il ne résistait pas toujours à l’envie d’inventer une histoire.

    « J’ai convaincu le père d’un ami que Roy Keane était mon oncle. Quand j’ai revu cet ami quelques années plus tard, il m’a demandé comment allait mon oncle, et j’ai trouvé la question vraiment bizarre, explique-t-il. J’avais complètement oublié que je lui avais dit que Roy Keane était mon oncle ! Je n’ai fait croire ça qu’à quelques personnes, et la plupart du temps, ça ne marchait pas. Puis j’ai complètement oublié l’avoir dit la seule fois où ça a marché ! »

    Ce lien personnel a naturellement influencé la façon dont Dan collectionne les cartes, même s’il a finalement choisi de ne pas supporter la même équipe que son père.

    « Je suis très nostalgique et je pense que les cartes sont une façon de se souvenir des bons moments, dit-il. Je suis supporter de Fulham aujourd’hui, mais je garde aussi de très bons souvenirs de Manchester United. Quand j’étais petit, on m’a fait porter un maillot de Roy Keane. Chez JJB Sports, il coûtait moins cher de faire inscrire le nom d’un joueur que le sien, alors on a économisé quelques livres ! »

    « Mon père est irlandais, de grands-parents irlandais. Il est né ici, mais mes grands-parents s’intéressaient aux sports gaéliques, comme le hurling et le football gaélique. Mon père a donc décidé de choisir une équipe de football, et Manchester United était celle qui lui parlait. Roy Keane jouait quand je suis né. J’ai donc beaucoup d’affection pour lui. On ne peut pas forcément tenir un souvenir entre ses mains, mais on peut tenir certaines des cartes qui existaient quand on grandissait en le regardant jouer. »

    Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à choisir Fulham plutôt que Manchester United, Dan explique : « Mes parents sont tous les deux comptables et travaillaient pendant tout l’été. Pendant des années, mon frère et moi avons participé à toutes sortes de stages d’été. Puis il y en a eu un, dans le Surrey, où l’on jouait au football huit heures par jour, du lundi au vendredi. Il était organisé par le Fulham Community Trust. À la fin, on nous donnait des billets gratuits pour aller voir Fulham. Comme j’ai grandi dans le Surrey, je n’ai pratiquement jamais pu aller voir jouer Manchester United, parce que mon père, il ne va pas aimer que je dise ça, est plutôt un supporter qui suit les matches depuis son canapé. Je regarde encore Manchester United avec lui aujourd’hui, mais après être allé à Craven Cottage, après avoir fait le trajet à pied de Putney jusqu’au stade et traversé le pont près de la rivière, je suis tombé amoureux du club, de tout ce qui l’entoure. »

    « Nous avons participé à trois ou quatre de ces stages d’été, et j’ai donc fini par assister à environ quatre matches de Fulham. Deux joueurs sont venus nous voir, et ça n’a fait que renforcer ma conviction : c’était vraiment mon équipe. C’est le club qui vous choisit. »

  • Comment cela a « dégénéré »

    Manchester United v Leicester City - Emirates FA Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    Le respect de Dan pour Keane n’a fait que grandir depuis que la légende de Manchester United a pris sa retraite du football, tout comme son obsession pour une époque précise.

    Posséder la collection ultime de cartes à collectionner de Keane n’avait jamais été le grand projet de Dan, mais il est vite devenu évident que l’icône de Manchester United serait, avec Fulham, au cœur de sa passion. Depuis qu’il l’a vu passer du terrain au rôle de consultant, il apprécie aussi davantage la personnalité singulière de Keane.

    « Comme pour le club que l’on supporte, je crois que c’est votre collection qui vous choisit. C’est ce qui s’est passé avec Roy Keane, explique-t-il. Quand j’ai commencé ma collection, je voulais me concentrer sur un joueur pour lequel je ressentais quelque chose. Avec lui, il y avait la nostalgie : j’avais grandi en le soutenant. Mais en vieillissant, j’ai appris à le respecter beaucoup plus pour la personne qu’il est. Il a beaucoup d’esprit et il est très drôle. »

    « J’ai de la famille en Irlande qui lui ressemble beaucoup, avec le même sens de la répartie. Et j’admire encore davantage aujourd’hui son style de jeu sans fioritures que je ne le comprenais quand j’étais plus jeune. Donc, avec ce nom de famille, et comme il faisait partie de mes joueurs préférés, c’était assez simple. J’allais collectionner Fulham, puis Roy Keane. Il se trouve que j’ai acheté quelques cartes de Roy Keane à une ou deux livres, et tout est parti de là. »

    Match Attax, l’une des collections les plus appréciées de Topps, a fêté son 20e anniversaire cette semaine lors d’un événement organisé à l’Olympia London. Pour tant de fans de football, ce jeu de cartes à collectionner très populaire constitue une porte d’entrée idéale dans cet univers, et Dan n’a pas fait exception. Il ne les utilisait toutefois pas pour jouer selon leurs règles habituelles, et trouver des cartes rares de Keane n’était pas sa priorité lorsqu’il ouvrait ses premiers paquets.

    « Je suis né en 1995, alors j’ai commencé par collectionner les cartes Pokemon, puis je suis passé à Yu-Gi-Oh, avant les albums et les vignettes de football, explique-t-il. Mais je crois que le premier album Match Attax est sorti quand j’avais 12 ans. À l’époque, je soutenais Fulham, mais je ne collectionnais pas spécialement les cartes de Roy Keane. Ma collection consacrée à Roy Keane a commencé quand j’étais plus âgé. »

    « À l’époque des Match Attax de 2007, 2008 et 2009, je n’y jouais probablement pas comme prévu. Mon frère et moi achetions des Match Attax au magasin, avec, j’imagine, Nicky Butt sous le maillot de Newcastle, Jay-Jay Okocha et quelques autres joueurs, puis nous faisions des parties de Top Trumps avec ces cartes, en opposant la défense à l’attaque. Je n’étais pas très doué pour collectionner à l’époque : j’achetais simplement des cartes pour les avoir. »

    Lorsque Dan a fini par adopter une approche plus méthodique de sa collection et par rechercher précisément des cartes de Keane, il s’est concentré sur une période qui a marqué son enfance de supporter.

    « Parfois, on achète simplement des cartes et on se retrouve, un peu par hasard, à bâtir une collection. Mais quand on y réfléchit davantage, on a envie de s’orienter vers un domaine ou une époque précise. J’aime beaucoup les cartes du début des années 2000, donc celles de Keane datant de 2000 à 2005 sont celles que je préfère collectionner, dit-il. J’étais trop jeune pour vraiment me souvenir de la saison du triplé ou de ce genre de choses. 2003 et 2004 correspondent probablement à la période dont je garde les souvenirs les plus marquants, quand j’ai vraiment commencé à me souvenir du football. Il y a énormément de cartes de cette époque que j’aime vraiment beaucoup, et c’est vers elles que j’oriente ma collection, même si j’aime aussi compléter beaucoup de séries différentes. »

  • Compléter l’arc-en-ciel

    Dan Keane
    Dan Keane/Sports Cards UK

    Une seule sortie de produit a poussé Dan à se lancer dans une vaste quête de versions parallèles, dont le résultat est joliment exposé chez lui.

    Jusqu’à présent, la carte de Keane de la collection Pristine Euro 2024 est toutefois la seule avec laquelle Dan a tenté de constituer un « rainbow », réunissant toutes ses variantes de couleur. Ce n’est pas une carte rare, mais Dan a compris dès sa sortie qu’elle avait quelque chose de particulier.

    « Il y a plusieurs raisons. Roy Keane n’a pas beaucoup de cartes où il porte le maillot de l’Irlande. Je crois qu’il n’a eu de cartes distinctives que pour la Coupe du monde 1994, puis pour celle de 2002. Et bien sûr, Saipan et tout ce qui s’y est passé ne font probablement pas partie des moments forts de ce tournoi. Ensuite, j’ai vu paraître la liste des cartes de Topps Pristine, consacrée à la route vers l’Euro 2024, et il y figurait avec le maillot de l’Irlande », se souvient Dan.

    « Tous les maillots de cette série n’étaient pas sous licence, mais celui de l’Irlande l’était. Je n’ai acheté qu’une seule carte : la variante verte, dont la couleur correspond à celle du maillot. Le rendu est généralement très beau. Les collectionneurs apprécient son esthétique. Je l’ai donc achetée. Elle était numérotée sur 125 et m’a coûté environ cinq livres. Ce n’était pas très cher. »

    Ce n’était qu’une première étape. Une décision encore plus spontanée a ensuite lancé Dan dans une véritable chasse : « Puis, sur une plateforme de vente asiatique, j’ai vu la SuperFractor, une carte en exemplaire unique, et j’ai décidé de l’acheter. D’habitude, pour constituer un rainbow, les collectionneurs achètent d’abord l’exemplaire unique, puis cherchent les autres variantes en remontant la série. J’en achetais donc d’autres de temps en temps, puis je suis allé au salon des cartes de Dublin, il y a deux ans. Je discutais avec un collectionneur et nous étions en train de négocier un échange de cartes d’Evan Ferguson que je possédais. Il a repéré la SuperFractor et m’a dit qu’il connaissait quelqu’un qui avait la carte noire en exemplaire unique. J’avais oublié que cette carte noire existait, ce qui m’a un peu déstabilisé, car je me suis dit : “Ah, maintenant, je vais devoir trouver deux cartes en exemplaire unique.”

    « Il m’a dit qu’il connaissait le collectionneur qui l’avait achetée. Je lui ai donc envoyé un message pendant ce salon de Dublin. Lors du salon de Dublin suivant, j’ai pu présenter le rainbow au complet. Six mois s’étaient écoulés avant ce premier salon de Dublin, puis il a fallu attendre une année entière jusqu’au suivant, soit 18 mois au total. Il a fallu passer par pas mal de complications pour obtenir cette carte, mais c’est mon premier rainbow de Roy Keane, et ce sera probablement le dernier parce que cela m’a coûté très cher. Je l’ai récemment encadré et il est accroché à mon mur. »

  • Les cartes auxquelles on tient le plus

    Roy Keane Nottingham Forest card
    Dan Keane/Topps

    Dan considère deux cartes comme les plus importantes de sa collection consacrée à Keane, mais sa préférée ne fait pas partie d’une série de Manchester United.

    Dan aurait difficilement pu choisir un créneau plus spécialisé dans l’univers des cartes de football à collectionner. La chance a donc compté autant que le temps, les efforts et l’argent qu’il a consacrés à sa passion pour étoffer sa collection. Les deux cartes au cœur de son histoire en témoignent : elles ont toutes deux obtenu la note maximale attribuée par Professional Sports Authenticator (PSA), la distinction suprême pour tout collectionneur.

    « Les cartes de cette période, de 2001 à 2005, sont vraiment très difficiles à trouver. J’ai constaté que, pour une raison ou une autre, la plupart se trouvent soit en Amérique, soit en Asie. Beaucoup sont ainsi apparues en Chine et au Japon », explique d’abord Dan lorsqu’on l’interroge sur les cartes de Keane auxquelles il tient le plus. « Mais je suis allé au salon de cartes de Milton Keynes et j’y ai vu une carte contenant un morceau de maillot porté par Roy Keane en match [2001 Upper Deck]. Elle n’était pas évaluée. J’ai décidé de la faire évaluer, car beaucoup de mes cartes de Roy Keane le sont, et elle a obtenu un PSA 10.

    « C’était vraiment génial de la trouver dans un salon de cartes au Royaume-Uni, de la faire évaluer moi-même et d’obtenir un 10. Elle contient un morceau de maillot porté en match à l’époque où il jouait avec ce maillot, et je crois qu’il n’en existe que quatre avec un PSA 10. Je citerais celle-là, puis une autre, qui est, je crois, la seule au monde avec un PSA 10. Je l’ai trouvée, là encore, dans un salon de cartes au Royaume-Uni. Je l’ai achetée déjà évaluée, mais c’était ma première carte dédicacée par Roy Keane [2004 Upper Deck Sign of the Times], alors elle comptait beaucoup pour moi. C’était probablement la carte la plus chère que j’avais achetée. C’est ce qui m’a vraiment poussé à acheter ensuite des cartes plus chères, surtout de cette période. »

    Sur le plan purement sentimental, toutefois, une carte se détache de toutes les autres aux yeux de Dan : la première de Keane sous les couleurs de Nottingham Forest, où il a passé trois ans avant de rejoindre United en 1993. « Si l’on me demande quelle est ma carte préférée de Roy Keane, je réponds toujours que c’est sa carte de rookie de 1990. On me l’a offerte, et la personne qui me l’a donnée a même mis mes informations de réseaux sociaux dans le boîtier. La communauté occupe une place tellement importante dans l’univers des cartes de football. »

  • Un cadeau de Behzinga

    Dan Keane - Palatial card
    Instagram: @sportscardsuk

    L’un des membres des Sidemen a généreusement offert à Dan une carte Keane très rare lors de leur rencontre à Londres.

    Le milieu des cartes à collectionner est très soudé, et il est donc courant que les collectionneurs et les youtubeurs s’entraident. « J’ai plein de copains qui m’ont aidé à acheter des cartes qui me manquaient pour compléter mes collections, qui m’en ont vendu ou qui en ont acheté en pensant à moi, parce qu’ils se disaient qu’elles me plairaient. Ensuite, ils ont insisté auprès de moi pour s’assurer que c’était bien le cas », raconte Dan.

    « De mon côté, j’essaie toujours d’acheter des choses pour les autres et de garder l’œil ouvert. Si quelqu’un m’a demandé de chercher une carte ou une variante précise, je le note sur mon téléphone. Chaque fois que je vais à un salon de cartes, si je vois quelque chose qui pourrait plaire à quelqu’un, je prends généralement une photo, je conclus l’affaire et je m’arrange avec la personne ensuite. »

    Parmi les contacts de Dan figure Ethan Payne, également connu sous le nom de Behzinga, membre du groupe de youtubeurs britanniques Sidemen. Sa chaîne « Behz Collects » compte plus de 23 000 abonnés, et nombre de ses vidéos attirent des centaines de milliers de vues. Comme Dan, il se rend régulièrement aux plus grands salons de cartes et événements du secteur.

    Ethan connaît aussi très bien la réputation de Dan, grand fan de Keane. Lorsqu’ils se sont retrouvés au Fanatics Store de Londres pour le lancement de la Topps Flagship 2026-27 Hobby Box, il lui a remis un cadeau très spécial : une carte Keane 2025-26 Topps Palatial Man Utd Autograph, numérotée sur 20.

    « C’était assez fou, en fait. Je n’avais jamais possédé de carte Palatial auparavant, raconte Dan. Je ne crois pas non plus avoir une autre carte de Roy Keane avec cette tenue et ses couleurs, ce qui est vraiment chouette. Ethan avait ouvert tout un tas de Palatial et m’avait simplement envoyé un message sur Instagram. On se suit plus ou moins, et je suis son parcours dans les cartes de football depuis que Simon [Minter], Josh [Bradley] et lui ont commencé. C’est l’un des types les plus gentils que j’aie jamais rencontrés. Il est très simple. Il m’a dit : “J’ai une carte pour toi”, et je lui ai répondu : “Oh, tu n’as pas besoin de me donner quoi que ce soit.” Puis il m’a vu à l’événement et me l’a offerte. Je n’en revenais pas. »

  • « Très facile de s’y identifier »

    Dan Keane
    IG: @sportscardsuk

    Les commentaires positifs ont afflué sous la récente vidéo YouTube de Dan consacrée à Keane, alors qu’il sillonnait le pays à la recherche de nouvelles trouvailles.

    Dan a tourné à Woking, Manchester et Dublin pour réaliser une vidéo consacrée à sa collection de cartes de Keane, qui a dépassé les 6 000 vues depuis sa mise en ligne le mois dernier. Dans les commentaires, les internautes saluent la « qualité exceptionnelle de sa narration » et le félicitent de « montrer ce qui fait tout l’intérêt de cette passion ».

    Un internaute a également écrit : « Une vidéo dans laquelle on peut vraiment se reconnaître. J’aimerais que les créateurs de contenu montrent davantage leurs collections plutôt que l’argent qu’ils gagnent. » Du dévoilement de cartes revenues de PSA à la dernière minute à un passage devant Old Trafford, Dan a montré à ses abonnés, de près, ce qu’il lui a fallu pour réunir une collection aussi impressionnante. Il se démarque ainsi des autres créateurs de contenu dans ce domaine, qui privilégient généralement des vidéos plus classiques d’ouverture de cartes ou de boîtes.

    « C’était important pour la vidéo, mais ça comptait aussi pour moi. Pouvoir retourner dans certains de ces endroits, comme le salon de cartes de Woking, c’était un peu comme aller à un salon près de chez moi qui tombait justement au moment où je tournais », a déclaré Dan. « J’ai grandi près de Woking, alors c’était vraiment génial qu’il y ait un salon de cartes là-bas et que je puisse y dévoiler des cartes de l’Irlande.

    « Manchester était évidemment une étape très importante. J’avais prévu d’y dévoiler des cartes revenues de PSA, et ça s’est joué à la dernière minute. Je crois que j’avais attendu environ six mois qu’elles reviennent de PSA. La veille au soir, alors que j’étais sorti pour mon anniversaire, j’ai reçu un message disant qu’elles étaient arrivées. J’ai donc écrit à mon ami et j’ai dû prendre le train de 22 h pour Clapham, la veille de mon départ pour Manchester, afin d’aller les chercher et de pouvoir les dévoiler.

    « Ça a ajouté un peu de suspense, mais nous logions au Trafford Centre, donc chaque fois que nous allions dans le centre-ville, nous passions devant Old Trafford. Nous sommes aussi allés au musée du football là-bas et nous avons profité de tout ça. J’ai également réussi à acheter à un ami une superbe carte Topps Chrome de Roy Keane, noire et numérotée sur 10 exemplaires.

    « L’Irlande aussi, c’était tout à fait approprié : j’ai pu montrer l’arc-en-ciel complet de cartes avec le maillot irlandais au salon de cartes de Dublin. Je suis aussi allé chez Atlantic City Collectibles et je l’ai montré aux gars là-bas. Je l’ai montré à Jason, qui est un grand collectionneur de cartes de l’équipe nationale irlandaise, et je lui ai promis que si je le vendais un jour, ce serait à lui. L’aspect communautaire est tellement important. C’est fou de voir le chemin parcouru, et tout le monde est accueilli à bras ouverts. »

    La tentation de privilégier la croissance de sa chaîne au détriment de sa collection existe, mais le gain financier n’a jamais été la principale motivation de Dan : « La collection doit passer avant tout, parce que si on dépense trop d’argent, on risque vite d’y prendre moins de plaisir. Je suis d’abord et avant tout un collectionneur, à 100 %. Je pense que même si j’arrêtais complètement de créer du contenu, je continuerais à collectionner. C’est un peu dans les gènes. Mon grand-père collectionnait les cartes postales, ma mère collectionnait les timbres. Je crois qu’on a cette passion, ou ce gène, qui se transmet. »

  • Nouvelles cibles

    Dan Beard
    Dan Beard

    Il reste encore tant de cartes de Keane que Dan aimerait dénicher, et il a déjà repéré deux séries qui lui permettraient de faire passer sa collection au niveau supérieur.

    Cette passion pousse Dan à rechercher sans cesse de nouveaux objets de collection à l’effigie de Keane. Il a désormais en ligne de mire une série de cartes qui représente pour lui le Graal : « Un grand objectif serait de réunir une série appelée 2022 Topps Dynasty. C’était une série plutôt haut de gamme et, je crois, il y avait déjà eu des cartes de baseball et d’autres choses avant. Je me souviens avoir été dans la boutique phare de Topps lorsqu’elle était installée temporairement au centre commercial Westfield de White City. Un ami qui travaille pour Topps me parlait de l’arrivée de Dynasty dans le football, alors c’est vraiment enthousiasmant.

    « Il y a de très, très belles cartes, toutes numérotées à 10 exemplaires ou moins. Elles portent une signature directement sur la carte, donc Roy Keane l’aurait signée, et elles comportent généralement un morceau de maillot porté en match. Sur certaines, ce morceau arbore l’écusson de Manchester United. Je n’ai rien de tel. Beaucoup des plus beaux morceaux de maillot se trouvent dans Topps Dynasty. Je crois que la carte unique, numérotée 1/1, s’est vendue environ 7 000 £. Je ne pense donc pas chercher à obtenir celle-là, mais peut-être l’une des cartes numérotées à 10 exemplaires, ou une carte d’une série ultérieure. Je crois qu’ils ont continué Dynasty de 2022 jusqu’en 2026, donc il devrait y en avoir pas mal, et je pense que Keane figure sur la plupart des listes de cartes. »

    Dan espère aussi mettre la main sur des cartes de Keane issues de la série Flagship 2026-27 de Topps. Depuis son acquisition de Topps en 2022, Fanatics Collectibles cherche à rapprocher la collection traditionnelle de cartes en Europe de la quête de cartes haut de gamme à l’américaine. Chrome Classics est l’une de ses séries les plus attrayantes visuellement.

    Avec leur aspect métallique et leurs bordures rétro, ces cartes répondent elles aussi aux envies de collectionneurs comme Dan. « Je cherche à obtenir certaines variantes numérotées de la carte Chrome de Keane, parce qu’elles reprennent l’ancien logo de Barclays, explique-t-il. Ce logo me rend vraiment nostalgique. Je ne veux pas dire que je vais réunir toutes les variantes de ces cartes, parce qu’on peut vite se laisser entraîner, mais si la carte unique, numérotée 1/1, apparaît un jour, [elle m’intéresserait]. »

  • Engagé pour la vie

    Match Attax event
    Topps

    Le frisson de la chasse aux cartes replonge les collectionneurs en enfance, et la ligne d’arrivée n’est jamais qu’une illusion.

    Pour Dan, l’adrénaline que lui procurent l’ouverture d’un paquet ou la recherche et l’achat d’une carte qui enrichit un peu plus sa collection ne disparaît jamais. Ces morceaux de carton glacé créent un lien invisible entre les générations : ils ont le pouvoir de transformer des adultes en enfants émerveillés en quelques secondes.

    « Je pense que c’est l’essentiel, dit-il. Le marché a clairement changé, mais on ne pense pas au marché quand on est dans la cour de récréation. Aujourd’hui, les enfants ont la possibilité de tomber sur des cartes autographiées, alors qu’avant, ce n’était probablement pas le cas. Il y avait des autographes dans les Match Attax à l’époque, mais c’était tellement difficile d’en obtenir qu’on savait à peine qu’ils existaient. Ils étaient très rares. Maintenant, on peut acheter un paquet de Topps Flagship chez Sainsbury’s et tomber sur une carte avec un patch ou une carte autographiée, et les enfants sont aux anges.

    « Mais je pense que le frisson de découvrir une carte exceptionnelle n’a jamais changé. Je n’ai pas l’impression qu’on se lasse de cette passion en grandissant. J’ai plutôt l’impression qu’elle grandit avec nous, au fil des différentes séries et des nouveaux produits. Quand j’étais au salon de cartes de Woking, j’ai fait une publication en collaboration avec un ami, et il m’a offert un paquet de Match Attax. Je l’ai ouvert quand nous sommes allés boire un verre après, et je suis tombé sur une carte Lionel Messi 100 Club. J’ai 31 ans et c’est la première fois de ma vie que j’en obtenais une. Ce type m’avait donné un seul paquet, je l’avais ouvert dans un pub, sans filmer, et j’ai ressenti exactement la même excitation que lorsque je suis tombé sur la carte Topps Chrome en exemplaire unique. Les valeurs ne sont pas les mêmes, mais cette nostalgie vous ramène en arrière et vous fait ressentir la même chose.

    « Pour les collectionneurs d’aujourd’hui, je ne pense pas que ce soit vraiment différent de l’époque où l’on s’amusait à échanger des cartes. On ne garde peut-être plus ses cartes entourées d’élastiques dans sa poche. On utilise peut-être des pochettes et des protections rigides, et leur état compte peut-être un peu plus, mais un échange dans la cour de récréation n’est pas différent d’un échange dans un salon de cartes. »

    Pour les vrais collectionneurs comme Dan, il n’y a pas de point d’arrivée, car cette passion traverse le temps. Il ne s’attend pas à achever un jour sa collection de cartes Keane, mais cela ne l’empêchera pas de continuer à l’enrichir petit à petit. Le plaisir réside toujours dans la recherche et la découverte, pas dans le résultat final.

    « Topps sort chaque année de nouveaux produits avec des cartes Keane qui me plaisent. Je pense que cette collection Keane m’accompagnera toute ma vie, conclut-il. Il y a toujours quelque part une carte dont on ignore même l’existence, jusqu’au jour où l’on tombe sur sa photo. Mais ensuite, la retrouver ou trouver un collectionneur qui en possède une, c’est encore une tout autre histoire. J’ai l’impression que ça ne s’arrêtera jamais, jusqu’à ce que je ne puisse plus collectionner parce que je serai mort. »

    Topps Match Attax UEFA Club Competitions 2026/27 est disponible en ligne et chez certains revendeurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Topps RIPPED et suivez @toppsfc pour connaître les dernières actualités.