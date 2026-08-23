Les dépenses de cet été ont évidemment entraîné un énorme déficit net sur le marché des transferts, mais le Barça est tout de même parvenu, d'une manière ou d'une autre, à convaincre le Paris Saint-Germain de payer 48,5 M€ (43 M£/59 M$) pour Ferran Torres, tandis que le départ de Lewandowski en transfert libre, ainsi que la volonté de Liverpool de prendre en charge l'intégralité du salaire de Ronald Araujo pendant son prêt à Anfield, ont considérablement allégé la masse salariale.

Alors, le Barça peut-il encore faire venir Alvarez pour combler le vide important laissé en attaque par Lewandowski ? En l'état actuel des choses, Menchen n'en est pas si sûr. Toutefois, la vente, synonyme de pur bénéfice, d'un autre produit du centre de formation pourrait bien suffire.

« Il faut toujours se rappeler qu'il s'agit d'une activité de cash-flow, donc si vous vendez Marc Casado, par exemple, pour trente millions, vous pourriez couvrir le coût de Julian Alvarez pour cette saison, car le coût d'une nouvelle recrue est amorti, ce qui signifie qu'il est réparti sur la durée de son contrat », explique-t-il.

« En outre, la vente de joueurs issus de La Masia, combinée à l'achèvement futur du nouveau Camp Nou et à l'augmentation des revenus du musée liée à la reprise du tourisme à Barcelone, signifie que le Barça pourra probablement fonctionner avec une liberté financière totale l'été prochain pour la première fois depuis avant la pandémie.

Alors, cela signifie-t-il que les problèmes financiers de Barcelone sont terminés ? « Ils le sont pour l'instant », répond Menchen. « Ma seule légère inquiétude concerne les 40 millions que le Barça continue de payer à Sixth Street pour les droits de la Liga. Cela peut ne pas sembler énorme pour un club qui génère un milliard de revenus par an, mais cela reste une affaire de marges très faibles et cela pourrait faire la différence entre la signature par le Barça d'un joueur que Madrid veut aussi.

« Cependant, je pense vraiment que nous assistons au début de la fin des problèmes financiers les plus graves du Barça. Laporta a pris une décision à haut risque, le genre de décision qu'un président doit parfois prendre, et je pense qu'avec le temps, il estimera qu'il a eu raison de le faire, en particulier avec les trois titres de Liga remportés par le Barça lors des quatre dernières saisons.

« Je continue de penser qu'il aurait été préférable de revoir les dépenses et d'éviter certains des accords qu'il a conclus. Je pense qu'éviter certaines des recrues qu'il a faites aurait permis au Barça d'économiser de l'argent, et fait qu'il n'aurait pas eu à vendre de futurs droits de la Liga.

« Nous ne savons toujours pas exactement ce qui se passera plus tard. Mais nous pouvons dire que Barcelone n'est plus dans une situation où il doit encore activer d'autres leviers. » Et c'est assurément une bonne chose pour un club dirigé de façon « étrange et folle » depuis bien trop longtemps.