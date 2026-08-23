Comment Joan Laporta, le président de Barcelone adepte des « leviers », est passé des appels à la démission à la signature d’Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri et peut-être même Julian Alvarez
Julian Nagelsmann a un jour décrit Barcelone comme « le seul club au monde capable d’acheter des joueurs sans argent. C’est assez bizarre et fou. » Un sentiment partagé par beaucoup de monde dans le football, et qui l’est toujours d’ailleurs.
Le FC Barcelone est depuis longtemps devenu synonyme de mauvaise gestion, une institution culturelle autrefois fière qui semble en crise financière permanente, passant des étés entiers à tenter de trouver suffisamment de marge dans sa masse salariale pour enregistrer ses nouvelles recrues.
Ce dernier mercato n’a pas fait exception. Le Barça a recruté Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Rodri pour plus de 150 millions d’euros (130 M£/177 M$) au total, et n’a pourtant réussi à les enregistrer que vendredi, soit seulement 48 heures avant son ouverture de la Liga contre Elche, tandis qu’une licence pour jouer n’a été obtenue pour l’agent libre Joao Cancelo que la veille du match.
Quand on considère que le Barça espère toujours boucler un accord pour Julian Alvarez avant la fin du mercato, pour un montant qui serait sans aucun doute à neuf chiffres, on ne peut s’empêcher de se demander : comment ? Comment, à l’ère des restrictions financières strictes, un club qui est TOUJOURS endetté à plus de 1,6 milliard d’euros (1,4 Md£/1,9 Md$) a-t-il réussi à signer trois joueurs de premier plan, sans même parler de l’idée d’ajouter Alvarez au lot ?!
GOAL tente de tout expliquer ci-dessous...
Bartomeu laisse le Barça au bord de la faillite
Lorsque Josep Maria Bartomeu a démissionné de son poste de président du Barça en octobre 2020, il l’a fait dans le déshonneur, alors que le club catalan était dans un état de désordre total, sur le terrain comme en dehors.
Le Barça avait remporté quatre titres de champion durant le mandat de Bartomeu, ainsi qu’un triplé à l’issue de sa première saison à la tête du club, en 2014-2015, mais il avait laissé les Blaugrana au bord de la faillite.
À ce jour, Bartomeu affirme que l’effondrement économique mondial provoqué par la pandémie de Covid-19 est le seul responsable des problèmes financiers du Barça.
Cette année encore, il a déclaré à EFE : « Avec la pandémie, notre stade n’est pas ouvert, il n’y a pas de billetterie, pas d’abonnements, la boutique est fermée, il n’y a pas de musée, pas d’écoles de football, et cette baisse des revenus provoque évidemment un problème de trésorerie qui se résout par l’emprunt. C’est ce qui est arrivé à la grande majorité des clubs en Europe. »
Cependant, peu de clubs ont été aussi durement touchés par la pandémie que le Barça, et c’était dû à Bartomeu, qui avait laissé les Blaugrana particulièrement vulnérables aux effets du krach économique.
« J’ai fait ce que j’avais à faire »
Entre juillet 2015, lorsque Bartomeu a assuré sa réélection dans la foulée d’un triplé, et son départ en octobre 2020, le Barça a recruté 29 joueurs pour un coût d’un peu plus de 1 milliard d’euros (895 M£/1,2 Md$). Aucun n’a été une réussite totale.
Pire encore, des flops outrageusement coûteux comme Ousmane Dembele, Philippe Coutinho et Antoine Griezmann ont mis les finances du club sous énorme pression, d’autant plus que Bartomeu a stupidement ignoré la recommandation de la Liga selon laquelle aucun club ne devait consacrer plus de 70 % de ses revenus annuels aux salaires.
« La LFP et l’UEFA font des recommandations mais personne ne fixe de plafond salarial. Nous sommes au-dessus de ce qui est recommandé mais l’important, c’est d’être durable », a déclaré Bartomeu. « Nous pouvons nous le permettre. » Mais ils ne le pouvaient pas, du moins pas pendant ou après la pandémie.
Lorsque le coronavirus a frappé, le Barça disposait d’un effectif rempli de joueurs vieillissants aux salaires colossaux qu’il était incapable de céder sur le marché des transferts. Par conséquent, lorsque Joan Laporta a succédé à Bartomeu à la présidence en mars 2021, il a estimé n’avoir d’autre choix que de laisser Lionel Messi, le joueur le mieux payé du club (et de très loin), quitter le Camp Nou à l’expiration de son contrat cet été-là.
« J’ai fait ce que je devais faire », a confié Laporta à El Pais plus tôt cette année. « Leo approchait de la fin de sa carrière et nous avions besoin de construire une nouvelle équipe. Aurais-je aimé construire cette nouvelle équipe avec l’aide de Leo ? Oui, et nous avons essayé. Mais cela ne devait pas se faire. »
Les leviers de Laporta
Il est toutefois vite devenu évident que se séparer simplement de Messi n'allait pas résoudre tous les problèmes du Barça, qui étaient bien plus importants et beaucoup plus profondément enracinés que ne le pensaient de nombreux observateurs extérieurs. Laporta s'est donc retrouvé face à une décision difficile.
« Laporta avait en gros deux options », explique Marc Menchen Alba, PDG de l'entreprise barcelonaise 2Playbook, à GOAL. « La première aurait consisté à se concentrer uniquement sur la réduction de la masse salariale et la vente de joueurs, ce qui aurait évidemment réduit la compétitivité de l'effectif et aurait en gros signifié traverser un désert footballistique pendant deux ou trois ans.
« La deuxième option, en revanche, consistait à essayer de générer autant de revenus que possible, et aussi vite que possible, en vendant de fait des actifs futurs pour recommencer à gagner immédiatement. »
Laporta a choisi la seconde.
À l'été 2022, Barcelone a levé 582 M€ (495 M£/591 $) en vendant 25 % des droits de diffusion du club en Liga pour les 25 années suivantes à la société d'investissement Sixth Street. C'était le plus significatif des différents « leviers » économiques que Laporta allait actionner pour atténuer les problèmes financiers du club.
En gros, le président du Barça hypothéquait les revenus futurs pour couvrir les déficits du présent, persuadé que le succès à court terme était le meilleur moyen de faciliter un redressement à long terme. « Je me souviens avoir pensé à l'époque que c'était une décision audacieuse, dit Menchen. Mais je n'aimais pas ça parce que je pensais qu'il existait des moyens plus sûrs de procéder. »
Les premiers résultats ont toutefois été encourageants. En plus de recruter Lewandowski en provenance du Bayern Munich de Nagelsmann pour 45 M€, le Barça a également fait venir Raphinha et Jules Kounde durant l'été 2022 pour un total de 108 M€ grâce aux leviers actionnés par Laporta. Et le pari a été payant en fin de saison, puisque Barcelone a remporté la Liga pour la première fois depuis quatre ans.
Le problème, toutefois, comme le souligne Menchen, c'est que « la décision très risquée de Laporta a fait que le Barça a souffert presque chaque été. On se demandait constamment si le club serait en mesure d'enregistrer les nouveaux joueurs. » Et l'été 2024 a été particulièrement éprouvant.
« Nous demandons la démission du président »
Sans surprise, les supporters ont été encore plus remontés par l’affaire Dani Olmo. Ils en avaient tout simplement assez de Laporta et de ses leviers.
« La situation créée est inadmissible, et le préjudice causé à la réputation de l’entité est irréparable », a déclaré le groupe de supporters Som un Clam dans un communiqué. « La mauvaise image est aggravée par les mensonges répétés et la tromperie envers les membres avec de fausses promesses qui ne sont jamais tenues et qui finissent par nuire au club.
« En seulement quatre ans, les actifs du FC Barcelone ont été décapitalisés avec différents “leviers”, en vendant des actifs stratégiques pour l’avenir afin de combler des trous issus d’une gestion chaotique et improvisée.
« Malgré les promesses de redressement, le club ne dispose toujours pas d’un plan financier solide ni d’une stratégie cohérente pour garantir sa stabilité à moyen et long terme.
« Nous exigeons la fin des promesses non tenues, de l’improvisation permanente et de la vente irresponsable d’actifs qui hypothèquent le modèle de propriété collective qui fait notre singularité.
« Un changement de cap est urgent. Il est nécessaire de retrouver la transparence, la planification et les valeurs qui ont fait du Barça “plus qu’un club”. L’avenir du Barça dépend de nous, ses membres, et nous ne resterons pas les bras croisés pendant que l’institution se dégrade.
« Face à cette situation, Som un Clam insiste sur le fait que le cercle vicieux dans lequel nous sommes entrés en raison de la gestion du conseil d’administration met en danger le patrimoine de notre club et son modèle de propriété.
« C’est pourquoi nous demandons la démission du président et du conseil d’administration, tout en appelant les supporters du Barça à se mobiliser, à inverser cette situation et à faire entendre leur voix. »
Monnayer les atouts de La Masia
Malgré l’atmosphère de plus en plus toxique autour du Camp Nou, et son réaménagement apparemment sans fin, Laporta a résisté à la tempête et, 18 mois plus tard, l’avenir s’annonce bien plus radieux pour le Barça.
Le Barça n’a fait qu’un seul recrutement significatif la saison dernière, Joan Garcia, et même cette arrivée a été une bonne affaire, puisque le gardien disposait d’une clause libératoire de 25 M€ dans son contrat avec l’Espanyol.
Dans le même temps, le Barça a aussi récupéré presque le double de ce montant en vendant une multitude de joueurs, dont la majorité était issue du célèbre centre de formation du club, La Masia, ce qui signifie qu’ils n’ont généré que du pur bénéfice.
« On voit avec des joueurs comme Lamine Yamal et Pau Cubarsi à quel point La Masia est importante pour Barcelone dans la production de joueurs pour l’équipe première », explique Menchen. « Les joueurs issus du centre savent exactement comment jouer pour l’équipe première, ce qui réduit le besoin de dépenser de l’argent sur le marché des transferts.
« Mais La Masia, c’est aussi produire des joueurs avec une valeur marchande relativement élevée et, ce qui est très significatif, ces derniers mercatos, on a vu le Barça très bien travailler en matière de ventes de joueurs formés au club.
« Par le passé, beaucoup de ces joueurs partaient sans indemnité, parce que le Barça essayait de leur faire une place en équipe première mais ce n’était pas possible, donc ils finissaient par partir librement. Maintenant, on voit des joueurs de 18 ou 19 ans dont la plupart des supporters n’ont même jamais entendu parler partir pour 5 ou 10 millions d’euros, ce qui est très utile lorsqu’il s’agit de respecter les exigences budgétaires.
« Et rappelez-vous, le Real Madrid fait la même chose, en vendant beaucoup de joueurs issus de La Fabbrica, ce qui explique pourquoi il a pu payer Yan Diomande et d’autres grands noms cet été.
« Chaque année, le Barça et Madrid investissent 20 à 30 millions dans leurs centres de formation, et ils en récoltent vraiment les fruits cette année. »
La fin des problèmes financiers du Barça ?
Les dépenses de cet été ont évidemment entraîné un énorme déficit net sur le marché des transferts, mais le Barça est tout de même parvenu, d'une manière ou d'une autre, à convaincre le Paris Saint-Germain de payer 48,5 M€ (43 M£/59 M$) pour Ferran Torres, tandis que le départ de Lewandowski en transfert libre, ainsi que la volonté de Liverpool de prendre en charge l'intégralité du salaire de Ronald Araujo pendant son prêt à Anfield, ont considérablement allégé la masse salariale.
Alors, le Barça peut-il encore faire venir Alvarez pour combler le vide important laissé en attaque par Lewandowski ? En l'état actuel des choses, Menchen n'en est pas si sûr. Toutefois, la vente, synonyme de pur bénéfice, d'un autre produit du centre de formation pourrait bien suffire.
« Il faut toujours se rappeler qu'il s'agit d'une activité de cash-flow, donc si vous vendez Marc Casado, par exemple, pour trente millions, vous pourriez couvrir le coût de Julian Alvarez pour cette saison, car le coût d'une nouvelle recrue est amorti, ce qui signifie qu'il est réparti sur la durée de son contrat », explique-t-il.
« En outre, la vente de joueurs issus de La Masia, combinée à l'achèvement futur du nouveau Camp Nou et à l'augmentation des revenus du musée liée à la reprise du tourisme à Barcelone, signifie que le Barça pourra probablement fonctionner avec une liberté financière totale l'été prochain pour la première fois depuis avant la pandémie.
Alors, cela signifie-t-il que les problèmes financiers de Barcelone sont terminés ? « Ils le sont pour l'instant », répond Menchen. « Ma seule légère inquiétude concerne les 40 millions que le Barça continue de payer à Sixth Street pour les droits de la Liga. Cela peut ne pas sembler énorme pour un club qui génère un milliard de revenus par an, mais cela reste une affaire de marges très faibles et cela pourrait faire la différence entre la signature par le Barça d'un joueur que Madrid veut aussi.
« Cependant, je pense vraiment que nous assistons au début de la fin des problèmes financiers les plus graves du Barça. Laporta a pris une décision à haut risque, le genre de décision qu'un président doit parfois prendre, et je pense qu'avec le temps, il estimera qu'il a eu raison de le faire, en particulier avec les trois titres de Liga remportés par le Barça lors des quatre dernières saisons.
« Je continue de penser qu'il aurait été préférable de revoir les dépenses et d'éviter certains des accords qu'il a conclus. Je pense qu'éviter certaines des recrues qu'il a faites aurait permis au Barça d'économiser de l'argent, et fait qu'il n'aurait pas eu à vendre de futurs droits de la Liga.
« Nous ne savons toujours pas exactement ce qui se passera plus tard. Mais nous pouvons dire que Barcelone n'est plus dans une situation où il doit encore activer d'autres leviers. » Et c'est assurément une bonne chose pour un club dirigé de façon « étrange et folle » depuis bien trop longtemps.