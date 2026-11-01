Comment Erling Haaland, « l’homme du moment », a détrôné Cristiano Ronaldo pour devenir le footballeur le plus attractif pour les marques au monde

La chaîne YouTube de Haaland a également joué un rôle majeur dans la percée de l’imposant attaquant aux États-Unis cet été. Il a profité de la Coupe du monde pour y accroître sa notoriété, séduisant tout le pays par son charisme et sa personnalité désarmante.

La Norvège est arrivée aux États-Unis après s’être qualifiée pour sa première Coupe du monde en 28 ans. Elle a confirmé son statut d’outsider, notamment grâce aux exploits de son prolifique numéro 9. Avec ses coéquipiers et leur célébration de la « rame viking », devenue virale, Haaland a marqué les esprits sur le terrain comme en dehors, inscrivant sept buts en cinq matches lors du parcours de son pays jusqu’en quarts de finale. Il a notamment signé un doublé sensationnel lors de la victoire retentissante en huitièmes de finale contre le Brésil, quintuple champion du monde.

Il a aussi trouvé le temps de publier plusieurs vlogs montrant les coulisses de son séjour aux États-Unis. Ces vidéos sont devenues virales, alors qu’il savourait la possibilité de vaquer à ses occupations quotidiennes en passant relativement inaperçu, notamment lorsqu’il s’est plongé dans la culture cow-boy à Dallas et a goûté des spécialités new-yorkaises. Cela a déclenché une étrange vague de vidéos générées par IA le représentant en personnage de dessin animé, en Viking et sous d’autres formes. Haaland a même prolongé cette séquence médiatique en rapportant chez lui un raton laveur naturalisé à 750 $ en guise de souvenir.

Sa notoriété a grandi de façon exponentielle à mesure que son pays avançait dans la compétition, portée par ses buts et ses facéties en dehors du terrain. Haaland a gagné 32 millions de nouveaux abonnés sur Instagram pendant le tournoi, plus que tout autre joueur et plus de cinq fois la population du pays qu’il représentait. Il en a attiré des millions d’autres dans les mois qui ont suivi.

Haaland a reconnu par la suite que la Coupe du monde avait « changé sa vie ». Il a déclaré au média norvégien VG à l’époque : « Ce sont les semaines les plus formidables et le voyage le plus formidable que j’aie vécus de toute ma vie. C’était complètement irréel, j’ai du mal à réaliser maintenant. On ressent un certain vide. Quand je repense rapidement à ces 40 jours, c’était complètement fou. »

Le média américain historique ABC l’a décrit comme « un phénomène mondial du football sur le terrain comme en dehors », qui avait « dépassé le cadre du tournoi grâce à sa personnalité unique », tandis que NBC a surnommé l’attaquant « le MVP du petit écran ».

« En dehors du terrain, c’est l’année où Haaland a acquis une véritable envergure mondiale, explique Long, en grande partie grâce à la Coupe du monde, où il a été incroyablement performant sous pression, confirmé son statut de grand attaquant et su se faire apprécier sur un marché nord-américain relativement nouveau et encore inexploité. »