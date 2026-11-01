Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Erling Haaland Cristiano Ronaldo GFX HIC 1-1GOAL

Comment Erling Haaland, « l’homme du moment », a détrôné Cristiano Ronaldo pour devenir le footballeur le plus attractif pour les marques au monde

L’attaquant de Manchester City arrive en tête du classement annuel des footballeurs de SportsPro, tandis que l’illustre CR7 recule alors qu’il entre dans la dernière partie de sa brillante carrière.

Krishan Davis
Traduit par

  • Déjà irrésistible sur le terrain, Erling Haaland devient rapidement une puissance commerciale en dehors, et son rayonnement mondial grandissant vient d’être officiellement reconnu. L’attaquant de Manchester City a été classé footballeur le plus attractif au monde pour les marques, détrônant le grand Cristiano Ronaldo.

    SportsPro, média spécialisé dans l’économie du sport, a dévoilé son classement annuel très attendu des 50 sportifs les plus attractifs pour les marques à travers le monde. Ce classement repose sur un barème de 100 points, répartis entre trois critères : la valeur de la marque personnelle (45 points), sa dynamique (40 points) et ses perspectives commerciales (15 points). Autrement dit, il tient compte de la valeur qu’un athlète a déjà acquise, de la dynamique dont il bénéficie et de sa marge de progression.

    Au total, 1 202 athlètes issus de 70 disciplines ont été évalués à partir de données recueillies entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026. La star du tennis féminin Aryna Sabalenka arrive en tête, suivie de la skieuse chinoise Eileen Gu, du basketteur Giannis Antetokounmpo et de Haaland, quatrième. La révélation du tennis masculin Carlos Alcaraz complète le top 5.

    Haaland est le seul footballeur à figurer dans le top 10 en 2026, signe de la progression fulgurante de sa marque personnelle au cours de l’année écoulée. Ronaldo, de son côté, est passé de la cinquième à la 14e place, l’attractivité commerciale de la superstar vétérane étant « en déclin ».

  • Phénomène des réseaux sociaux

    Erling Haaland haircut
    Erling Haaland YouTube

    Haaland connaît un succès considérable avec sa chaîne YouTube, qu’il n’a lancée qu’il y a un an.

    Le succès de sa chaîne YouTube a largement contribué à la nouvelle notoriété de Haaland. Lancée en octobre 2025, elle a depuis attiré 4,6 millions d’abonnés et cumulé près de 250 millions de vues sur ses vidéos courtes et longues. Sa personnalité accessible et espiègle, autant que ses qualités de footballeur, ont largement contribué à cette réussite.

    « YouTube devient une plateforme de plus en plus importante pour la consommation de contenus sportifs en général, mais particulièrement pour les athlètes qui cherchent à développer leur présence médiatique et à maîtriser leur propre récit, explique à GOAL Michael Long, responsable des contenus commerciaux chez SportsPro. Sa chaîne personnelle permet à Haaland d’affirmer sa propre voix et de nouer des liens directs avec ses fans. Ses vidéos montrant son quotidien sont régulièrement de grande qualité et génèrent beaucoup de vues et d’interactions. »

    À la veille de la nouvelle saison, le joueur de 26 ans a montré l’influence dont il dispose déjà sur cette plateforme et sur les réseaux sociaux en faisant sensation sur Internet avec une vidéo dans laquelle il se fait raser sa célèbre longue chevelure « viking ». Ce vlog de sept minutes a désormais été visionné quelque 10 millions de fois, tandis que bien d’autres internautes ont vu les extraits diffusés sur Instagram, TikTok et d’autres réseaux sociaux, et interagi avec eux.

    Les personnes qui apparaissent dans la vidéo de sa coupe de cheveux témoignent elles aussi de l’influence de Haaland. Son répertoire contient les numéros de Noel Gallagher, Zlatan Ibrahimovic, Jack Grealish et Pep Guardiola, et lorsqu’il les a appelés pour leur montrer son nouveau look radical, ils ont répondu. Il a également collaboré avec les géants de YouTube KSI et les Sidemen.

    Cette semaine encore, Haaland a été annoncé parmi les lauréats des Instagram Rings 2026, un prix qui récompense les personnes dont la créativité a un impact sur la plateforme. « Sur Instagram, il donne encore plus d’ampleur à sa personnalité hors du commun, en mêlant football, humour et une personnalité singulière qui distingue son compte de ceux des autres, dans le sport comme au-delà », indique un communiqué.

  • Percer en Amérique

    Erling Haaland Norway
    Getty

    La Coupe du monde organisée cet été en Amérique du Nord a considérablement renforcé la notoriété de Haaland aux États-Unis.

    La chaîne YouTube de Haaland a également joué un rôle majeur dans la percée de l’imposant attaquant aux États-Unis cet été. Il a profité de la Coupe du monde pour y accroître sa notoriété, séduisant tout le pays par son charisme et sa personnalité désarmante.

    La Norvège est arrivée aux États-Unis après s’être qualifiée pour sa première Coupe du monde en 28 ans. Elle a confirmé son statut d’outsider, notamment grâce aux exploits de son prolifique numéro 9. Avec ses coéquipiers et leur célébration de la « rame viking », devenue virale, Haaland a marqué les esprits sur le terrain comme en dehors, inscrivant sept buts en cinq matches lors du parcours de son pays jusqu’en quarts de finale. Il a notamment signé un doublé sensationnel lors de la victoire retentissante en huitièmes de finale contre le Brésil, quintuple champion du monde.

    Il a aussi trouvé le temps de publier plusieurs vlogs montrant les coulisses de son séjour aux États-Unis. Ces vidéos sont devenues virales, alors qu’il savourait la possibilité de vaquer à ses occupations quotidiennes en passant relativement inaperçu, notamment lorsqu’il s’est plongé dans la culture cow-boy à Dallas et a goûté des spécialités new-yorkaises. Cela a déclenché une étrange vague de vidéos générées par IA le représentant en personnage de dessin animé, en Viking et sous d’autres formes. Haaland a même prolongé cette séquence médiatique en rapportant chez lui un raton laveur naturalisé à 750 $ en guise de souvenir.

    Sa notoriété a grandi de façon exponentielle à mesure que son pays avançait dans la compétition, portée par ses buts et ses facéties en dehors du terrain. Haaland a gagné 32 millions de nouveaux abonnés sur Instagram pendant le tournoi, plus que tout autre joueur et plus de cinq fois la population du pays qu’il représentait. Il en a attiré des millions d’autres dans les mois qui ont suivi.

    Haaland a reconnu par la suite que la Coupe du monde avait « changé sa vie ». Il a déclaré au média norvégien VG à l’époque : « Ce sont les semaines les plus formidables et le voyage le plus formidable que j’aie vécus de toute ma vie. C’était complètement irréel, j’ai du mal à réaliser maintenant. On ressent un certain vide. Quand je repense rapidement à ces 40 jours, c’était complètement fou. »

    Le média américain historique ABC l’a décrit comme « un phénomène mondial du football sur le terrain comme en dehors », qui avait « dépassé le cadre du tournoi grâce à sa personnalité unique », tandis que NBC a surnommé l’attaquant « le MVP du petit écran ».

    « En dehors du terrain, c’est l’année où Haaland a acquis une véritable envergure mondiale, explique Long, en grande partie grâce à la Coupe du monde, où il a été incroyablement performant sous pression, confirmé son statut de grand attaquant et su se faire apprécier sur un marché nord-américain relativement nouveau et encore inexploité. »

  • « Personnalité, sens de l’humour et capacité à susciter l’identification »

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    Haaland a dominé sans partage sur le plan de l’attractivité commerciale au cours de l’année écoulée, et rien n’indique qu’il compte ralentir.

    Si Haaland a dû se contenter d’un doublé en coupes nationales la saison dernière, au lieu de remporter la Premier League, la Ligue des champions ou une improbable Coupe du monde, ses exploits devant le but, associés à son authenticité, à la croissance rapide de ses canaux en ligne et à sa volonté de laisser ses fans entrevoir sa vie privée, l’ont propulsé dans le top cinq de SportsPro.

    Il s’est également constitué un portefeuille lucratif de partenariats avec des marques, notamment son fournisseur de chaussures Nike, avec lequel il a signé l’un des contrats les plus coûteux de tous les temps dans ce domaine, les casques Beats by Dre, les montres Breitling et Budweiser, dont il a été la vedette d’une campagne publicitaire pendant la Coupe du monde.

    « Haaland évolue au premier plan du sport le plus populaire au monde et de ses principales compétitions, ce qui lui assure naturellement une forte visibilité tout au long de l’année », explique Long. « Ses exploits record en club et en sélection continuent de nourrir sa popularité, tandis que sa personnalité singulière, son sens de l’humour et sa proximité avec le public ont séduit bien au-delà du football. »

    « Il continue d’utiliser les réseaux sociaux avec beaucoup d’efficacité et, soutenu par une équipe talentueuse qui gère ses comptes, il se distingue nettement des autres athlètes par les contenus qu’il publie régulièrement. Tout cela ne fait que renforcer son attractivité commerciale. »

    « Notre modèle d’évaluation mesure les athlètes selon le capital de marque qu’ils ont constitué et la dynamique dont ils ont fait preuve. Haaland obtient une note élevée sur ces deux plans. Il devient ainsi rapidement un nom connu de tous, avec une marge de progression considérable, une combinaison très séduisante pour les responsables marketing des marques. »

    Une menace importante pèse toutefois sur le statut de Haaland comme joueur de football le plus attractif pour les marques : la sanction que pourrait subir Manchester City après avoir été reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League. À ce stade, on ignore encore quand le jugement définitif sera rendu, Manchester City contestant le verdict avec acharnement.

  • Ronaldo « sur le déclin », mais toujours « sans égal »

    FBL-KSA-NASSR-NEOM
    AFP

    Ronaldo a reculé dans le classement de SportsPro cette année, mais uniquement en raison du critère utilisé pour établir ce classement.

    Comme nous l’avons évoqué, Haaland est le seul footballeur à intégrer le top 10 du classement 2026. Les stars du Real Madrid Kylian Mbappe et Vinicius Junior occupent respectivement les 19e et 20e places, tandis que le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal est 23e et que le grand Lionel Messi se trouve plus loin encore, à la 27e place. Alessia Russo, d’Arsenal (29e), et Alexia Putellas, triple lauréate du Ballon d’Or (47e), sont les seules joueuses du top 50.

    Le recul de Ronaldo est toutefois le plus marquant : cinquième du classement en 2025, il est cette fois 14e. À 41 ans, il aborde enfin la dernière phase de sa carrière exceptionnelle, même si ce recul doit être nuancé par la modification des critères de SportsPro, qui accorde désormais une place importante au potentiel de croissance.

    « On peut considérer que l’attractivité commerciale de Ronaldo décline alors qu’il approche de la fin de sa carrière après son départ pour l’Arabie saoudite, confie Long à GOAL, mais sa chute dans notre classement ne s’explique pas nécessairement par une baisse de cette attractivité. Elle tient avant tout à l’évolution du modèle d’évaluation que nous avons utilisé pour établir le classement. Les comparaisons directes d’une année sur l’autre sont donc un peu trompeuses. »

    « Cette année, le modèle privilégie la dynamique et les perspectives commerciales plutôt que la valeur de marque accumulée. De nombreuses stars établies et des athlètes plus âgés, dont les perspectives de carrière sont plus limitées, ont donc reculé par rapport à 2025, notamment Ronaldo. » Cela contribue également à expliquer le classement relativement bas de Messi, ainsi que la 24e place de Neymar, quelque peu surprenante.

    Haaland, lui, n’a que 26 ans et n’a même pas encore atteint son apogée en tant que sportif. Au vu des chiffres considérables qu’il a générés sur sa chaîne YouTube en relativement peu de temps, son potentiel semble immense s’il parvient à maintenir la même trajectoire dans tous les aspects de sa carrière.

    « Haaland est une star montante qui bénéficie d’une forte dynamique commerciale, tandis que Ronaldo est une icône mondiale dotée d’une valeur de marque bien établie, d’une marque personnelle très commercialisée et d’un vaste portefeuille de partenariats. Son potentiel de croissance future est donc plus limité, explique Long. Notre modèle d’évaluation place Haaland devant Ronaldo dans le classement, mais tout dépend de la façon dont on définit l’“attractivité commerciale” et des éléments que l’on juge les plus importants pour déterminer la valeur commerciale d’un individu. Haaland est l’homme du moment, tandis que l’attractivité commerciale globale de Ronaldo est peut-être sans égale si l’on considère l’ensemble de sa carrière. »

  • En attendant son heure

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Yamal et Mbappe figurent parmi ceux qui espèrent détrôner Haaland l’année prochaine

    À première vue, certains seront surpris du classement de joueurs comme Mbappe, qui se trouve actuellement au cœur de l’étrange crise chinoise de la Liga, et Yamal, largement considérés comme deux des meilleurs joueurs de la planète. Âgé de seulement 19 ans, Yamal, en particulier, est considéré comme l’héritier de Messi à Barcelone et comme un futur multiple lauréat du Ballon d’Or. Long estime donc qu’il ne tardera pas à grimper dans le classement.

    « Ses succès et ses grandes performances individuelles sur le terrain y contribueront sans aucun doute, mais il devra aussi continuer à publier du contenu et à échanger avec son public grandissant sur les réseaux sociaux, explique le responsable des contenus commerciaux de SportsPro. S’il parvient à transformer l’attention accrue dont il bénéficie en une communauté personnelle importante et engagée, son potentiel commercial continuera de croître. Les partenariats avec des marques et d’autres possibilités de monétisation suivront sûrement.

    « D’autres facteurs joueront également sur son potentiel commercial, du moins tel que nous le définissons dans notre modèle. Il bénéficie déjà d’une immense portée internationale et d’un vaste marché potentiel grâce au sport qu’il pratique et au club qu’il représente. La façon dont il se présente publiquement, dont il développe son profil sur les réseaux sociaux, les marques avec lesquelles il s’associe, les sujets culturels sur lesquels il choisit de s’exprimer et la mesure dans laquelle il s’ouvre à d’autres domaines que le sport : tous ces facteurs contribueront à son potentiel commercial et à sa place dans nos classements à l’avenir. »

    Quant à Mbappe et Vinicius, Long estime qu’ils conservent tous deux « un énorme potentiel commercial » et qu’ils ont sans aucun doute les moyens de rivaliser avec Haaland à l’avenir. « Mbappe figure dans la liste chaque année depuis 2018 et a intégré le top 10 à quatre reprises, précise-t-il. Vinicius y a figuré deux fois et s’est classé deuxième en 2024. Être dans le top 20 de l’ensemble des sportifs à l’échelle mondiale montre que ces deux joueurs conservent un énorme potentiel commercial par rapport aux centaines de sportifs que nous avons évalués cette année. »

    Haaland est incontestablement « l’homme du moment », mais la concurrence pour lui ravir le titre de footballeur au plus fort potentiel commercial de la planète en 2027 s’annonce féroce.