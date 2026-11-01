Comment Erling Haaland, « l’homme du moment », a détrôné Cristiano Ronaldo pour devenir le footballeur le plus attractif pour les marques au monde

Déjà irrésistible sur le terrain, Erling Haaland devient rapidement une puissance commerciale en dehors, et son rayonnement mondial grandissant vient d’être officiellement reconnu. L’attaquant de Manchester City a été classé footballeur le plus attractif au monde pour les marques, détrônant le grand Cristiano Ronaldo.
SportsPro, média spécialisé dans l’économie du sport, a dévoilé son classement annuel très attendu des 50 sportifs les plus attractifs pour les marques à travers le monde. Ce classement repose sur un barème de 100 points, répartis entre trois critères : la valeur de la marque personnelle (45 points), sa dynamique (40 points) et ses perspectives commerciales (15 points). Autrement dit, il tient compte de la valeur qu’un athlète a déjà acquise, de la dynamique dont il bénéficie et de sa marge de progression.
Au total, 1 202 athlètes issus de 70 disciplines ont été évalués à partir de données recueillies entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026. La star du tennis féminin Aryna Sabalenka arrive en tête, suivie de la skieuse chinoise Eileen Gu, du basketteur Giannis Antetokounmpo et de Haaland, quatrième. La révélation du tennis masculin Carlos Alcaraz complète le top 5.
Haaland est le seul footballeur à figurer dans le top 10 en 2026, signe de la progression fulgurante de sa marque personnelle au cours de l’année écoulée. Ronaldo, de son côté, est passé de la cinquième à la 14e place, l’attractivité commerciale de la superstar vétérane étant « en déclin ».