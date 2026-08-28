Comment Boca Juniors est devenu le club de football le plus influent culturellement en dehors de l’Europe
Tout le monde sait que l’Europe abrite la plupart des « superclubs » autoproclamés, du Real Madrid et du FC Barcelone en Liga à Manchester United et Liverpool en Premier League. Le football italien est représenté par des machines à gagner historiques comme l’AC Milan, la Juventus et l’Inter, tandis que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont les forces dominantes en Allemagne et en France, respectivement.
Viennent ensuite des clubs comme Chelsea, Manchester City, Arsenal, l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund, avec des institutions largement respectées comme la Roma, Naples, l’Ajax, Benfica, Porto, Tottenham et Aston Villa dans la catégorie suivante. Les championnats européens attirent les contrats télévisés les plus lucratifs et les meilleurs joueurs, ce qui contribue à renforcer leurs bases de supporters année après année.
Seul un tout petit groupe de clubs hors d’Europe peut même espérer rivaliser avec le prestige de l’élite européenne, comme River Plate, Flamengo, Palmeiras, le Club América, Al-Hilal, les Urawa Red Diamonds et Al Ahly. Mais il y en a un qui fait de l’ombre à tous les autres en matière d’importance culturelle : Boca Juniors.
Même si River peut se targuer d’être tout aussi titré que son grand rival en Argentine, Boca a une empreinte internationale plus marquée. Son identité de marque si distinctive trouve un profond écho chez les supporters du monde entier, et sa popularité continue de grimper d’année en année.
L’histoire d’un maillot iconique
Boca portait au départ un maillot simple noir et blanc après sa fondation en 1905, qui entrait en conflit avec celui de Nottingham de Almagro lorsque les deux équipes se sont affrontées en match de barrage l'année suivante. Il a été décidé que le vainqueur conserverait les droits sur le design du maillot, et lorsque Boca s'est retrouvé du côté des perdants, cela l'a renvoyé à la case départ.
Les cinq jeunes descendants d'immigrés italiens originaires de familles de Gênes qui ont fondé le club ont finalement décidé d'adopter les couleurs du navire suivant arrivé dans le port de La Boca, un quartier industriel rude, qui était en l'occurrence un bâtiment suédois connu sous le nom de Drottning Sophia. Depuis ce moment fatidique, Boca porte le azul y oro (bleu et or), la première version du maillot présentant une bande diagonale jaune.
En 1913, une bande horizontale dorée a été introduite sur la poitrine pour casser le bleu du maillot, et elle reste encore aujourd'hui la marque distinctive du maillot. Les couleurs se sont rapidement ancrées dans l'identité de la classe ouvrière argentine et dans l'histoire de l'immigration à Buenos Aires.
Choisir un thème pour l'écusson du club a toutefois pris un peu plus de temps. Un monogramme simple et circulaire figurait sur les documents de Boca jusqu'en 1922, quand la première version en forme d'écu est apparue avec les initiales entrelacées « CABJ », qui signifie Atletico Club Boca Juniors. L'écusson a continué d'évoluer, avec un tournant inventif en 1970 sous l'impulsion du président du club de l'époque, Alberto Armando, qui a ajouté une étoile dans l'écu pour chaque titre argentin remporté par le club. Cet élément est resté une composante essentielle du design jusqu'au début de cette année, lorsque Boca est passé à un look rétro sans étoile créé pour son 120e anniversaire sur ses réseaux sociaux.
L’expérience de la Bombonera
Boca, surnommé les Xeneizes en raison de ses liens historiques avec la ville italienne de Gênes, a joué à plusieurs endroits avant d’acheter un terrain près des rues Brandsen et Del Valle Iberlucea en 1931 et d’installer des tribunes en bois pour les supporters les jours de match. Cependant, à mesure que le club gagnait en importance, la nécessité de construire un vrai stade est devenue de plus en plus pressante.
La construction de l’enceinte en béton a débuté en 1938, les architectes devant composer avec d’importantes contraintes d’espace en raison de parcelles résidentielles sur un côté du terrain. Ils ont finalement érigé, de ce côté-là, un mur vertical de loges VIP pour répondre à ce problème, ce qui a aussi permis de retenir le bruit tout autour du reste du stade, complété par deux gradins abrupts.
Officiellement nommé Estadio Alberto J. Armando lors de son ouverture le 25 mai 1940, le stade a ensuite pris le nom de La Bombonera après l’ajout d’un troisième niveau qui lui a donné sa forme unique en D. Un quatrième niveau a été ajouté en 1996, avec davantage de loges VIP et de bureaux, et le stade affiche aujourd’hui une capacité de 57 000 places.
Ce chiffre n’est pas comparable à ceux d’enceintes européennes historiques comme le Camp Nou, le Bernabéu, le Signal Iduna Park, San Siro ou Old Trafford, mais La Bombonera est considérée comme une destination incontournable qui les surpasse toutes en matière d’ambiance. Avec des supporters massés si près de la pelouse, la structure vibre littéralement lorsqu’ils commencent à sauter à l’unisson, et la célèbre phrase « La Bombonera no tiembla, late » (« La Bombonera ne tremble pas, elle bat ») donne au stade l’allure d’une entité vivante, avec un cœur qui bat au rythme des actions de l’équipe.
Les supporters chantent, scandent et jouent même du tambour du premier au dernier coup de sifflet, tandis que d’immenses banderoles, des tifos et des fumigènes viennent souvent enrichir encore davantage l’expérience. La Bombonera est enveloppée d’une tradition si puissante que cela peut sembler exagéré à certains observateurs extérieurs, mais GOAL, par la voix de son coordinateur des contenus créatifs Rupert Fryer, qui a eu la chance de voir Boca en direct à plusieurs reprises, affirme que l’engouement est pleinement justifié, décrivant l’ambiance comme « la meilleure que j’aie jamais vécue, où que ce soit dans le monde ».
Surtout, il suscite aussi un sentiment de peur paralysante chez les adversaires de Boca. « Beaucoup de “leaders” se sont chié dessus dans ce stade, énormément d’entre eux, eux qui disaient avoir joué partout dans le monde, et quand ils sont venus ici, ils sont allés très souvent aux toilettes », déclarait Diego Maradona en 2001. « C’est pour ça qu’il n’y a pas de stade comme celui-ci. Pour prendre du plaisir, pour mettre la pression sur l’adversaire. C’est pour ça que je remercie Dieu d’avoir créé La Bombonera. »
Férocement dévoué
Armando, qui a effectué deux mandats à la présidence de Boca, est aussi à l’origine de l’expression La mitad mas uno (la moitié plus un). C’est aussi simple que cela en a l’air : Armando affirmait que, dans chaque pièce, la moitié des personnes, plus une, étaient des supporters de Boca, et ce slogan a traversé le temps.
Les ultras de Boca, ou barras bravas, sont appelés La Doce (Le 12), et les origines du groupe organisé remontent à 1925, lorsque le riche supporter Victoriano « Toto » Caffarena a partiellement financé une tournée européenne de l’équipe. À son retour en Argentine, Caffarena était affectueusement surnommé le « 12e joueur », et le concept a été formalisé par les ultras dans les années 1960.
La Dolce organise régulièrement des accueils au stade élaborés et à couper le souffle, avec notamment des engins pyrotechniques, pour aider à faire de La Bombonera un chaudron intimidant. Les dirigeants du groupe ont souvent fait l’objet d’enquêtes pour des faits présumés de violence, de corruption et de revente illicite de billets, mais un mélange de profonde protection institutionnelle et de romantisme a permis à La Dolce de perdurer, érigé en exemple ultime de dévotion au football.
La féroce rivalité du Superclasico avec River, qui divise plus de 70 % des supporters en Argentine, donne encore plus de poids à la légende de Boca. River est également né dans le quartier de La Boca avant de déménager vers le quartier plus aisé de Nunez, et Boca s’en est depuis servi pour nourrir son image de club de la classe ouvrière, même si la réalité n’est pas aussi tranchée.
« L’idée selon laquelle le “peuple” soutient Boca et que River serait le club des bourgeois ou des riches est absurdement dépassée et fausse, ajoute Fryer. Les deux transcendent totalement les classes sociales, mais cela fait partie de ce qui constitue l’identité de Boca. »
River a remporté 38 titres de champion contre 35 pour Boca, mais les Xeneizes sont devant en nombre de victoires en Copa Libertadores continentale (six contre quatre). Boca mène également 94-88 dans le bilan des confrontations directes entre les deux clubs, qui provoquent des secousses à travers toute l’Amérique du Sud chaque fois qu’ils s’affrontent.
La Bombonera et le stade Mas Monumental de River peuvent être des endroits dangereux les jours de derby. La police a régulièrement dû faire face à des violences de supporters qui ont éclipsé ce qui se passait sur le terrain et, en 2018, le match retour de la finale de la Libertadores entre les deux équipes a été reporté puis finalement délocalisé à Madrid après que des supporters de River ont attaqué le bus de l’équipe de Boca en route vers le Monumental.
La mémoire de Maradona
Boca a aussi accueilli une longue lignée de superstars, mais aucune n’a été plus célèbre que le grand Maradona. Il a rejoint le club en provenance d’Argentinos Juniors dans le cadre d’un transfert de 4 M$ en février 1981, à seulement 20 ans, recalant au passage un transfert vers River, avant de se signaler avec un doublé pour ses débuts contre Talleres.
Maradona a inscrit 26 autres buts lors de sa première saison avec Boca, dont une réalisation inoubliable lors d’une victoire 3-0 dans le Superclasico à La Bombonera. Dans des conditions difficiles, sous une pluie battante, il a parfaitement contrôlé un centre de Carlos Cordoba avant d’envoyer le gardien Ubaldo Fillol, lui aussi vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine, à genoux grâce à sa feinte caractéristique, puis de glisser le ballon devant le dernier défenseur de River, Alberto Terrini, impuissant.
Boca a remporté son 20e titre du Metropolitano et Maradona a été l’un des hommes clés de ce triomphe, aux côtés de Hugo Gatti, Roberto Mouzo et Jorge Benítez. Il s’est imposé parmi les meilleurs numéros 10 de la planète et a considérablement renforcé le rayonnement de Boca grâce à son charisme contagieux, mais il a finalement quitté le club au milieu de l’année 1982 lorsque Barcelone est venu le chercher.
L’histoire d’amour entre Maradona et Boca allait toutefois renaître quelque 13 ans plus tard. Peu après sa suspension pour dopage lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, Boca a fait re-signer Maradona et, arborant une mèche dorée dans les cheveux, le génie de petite taille a offert deux nouvelles années de spectacle aux fidèles de la Bombonera, qui l’avaient affectueusement surnommé D10S (un jeu de mots entre Dios/Dieu et son numéro 10).
Il n’était toutefois plus que l’ombre de lui-même. Maradona avait perdu sa vitesse et n’était pas en forme, tandis que ses difficultés personnelles persistantes l’empêchaient de trouver un véritable rythme. Il y a bien eu quelques éclairs de magie, mais il faisait davantage les gros titres pour ses commentaires piquants dans les médias et sa luxueuse collection de voitures que pour son football. Son dernier match a eu lieu contre River en octobre 1997, lorsqu’il a demandé à être remplacé à la mi-temps et a cédé sa place à un adolescent, Juan Roman Riquelme, qui s’est révélé être bien plus qu’un digne successeur.
Maradona a toujours affirmé être un supporter de Boca depuis toujours, et il est ensuite devenu un habitué de la loge présidentielle après sa retraite, haranguant la foule à la moindre occasion. Boca rend un hommage permanent à Maradona à La Bombonera à travers des fresques dans le stade et des pièces exposées au musée, et le club a organisé un hommage poignant après sa mort en 2020, en éteignant toutes les lumières de l’enceinte sauf une, dans sa loge personnelle.
La grandeur éternelle
Bien que son talent et sa personnalité hors norme aient fait de lui une idole auprès des supporters de Boca, le sommet de la carrière de Maradona est arrivé à Naples. Plusieurs joueurs le devancent dans la liste des plus grands joueurs de Boca, et Riquelme est celui qui trône tout en haut.
Comme Maradona, Riquelme a fait ses classes à Argentinos Juniors et a repoussé River pour choisir Boca, bouclant un transfert de 800 000 $ à travers Buenos Aires en 1996. Il a passé les six premières années de sa carrière à Boca, remportant six trophées, dont deux Copa Libertadores consécutives en 2000 et 2001 sous les ordres du légendaire entraîneur argentin Carlos Bianchi.
Riquelme était un milieu offensif d'une créativité sans fin, imprévisible, qui se nourrissait de l'amour que lui portaient les supporters de Boca. La majorité des 44 buts qu'il a inscrits durant cette période étaient spectaculaires, entre coups francs lointains, déviations audacieuses et exploits en solitaire qui laissaient les défenseurs se gratter la tête, incrédules, tandis qu'il a également délivré 66 passes décisives, avec une qualité de passe exceptionnelle que les équipes adverses n'avaient aucun moyen de contenir.
Il était inévitable que l'élite européenne finisse par éloigner Riquelme de son pays natal et, en juillet 2002, il a bouclé un transfert de 11 M€ au Barça, peu après une épreuve traumatisante qui l'a vu payer une rançon après l'enlèvement de son frère, ce qui a contribué à sa décision de quitter Boca. Riquelme ne s'est toutefois jamais installé au Camp Nou et a rejoint Villarreal en prêt après une seule saison, avant que ce transfert ne devienne définitif en 2005.
Il a pleinement révélé son potentiel à El Madrigal en aidant Villarreal à devenir un prétendant en Liga et en Ligue des champions, mais il s'est ensuite brouillé avec l'entraîneur Manuel Pellegrini et la direction du club, ce qui a ouvert la porte à un retour organisé par Boca. Riquelme est revenu d'abord sous la forme d'un prêt en février 2007, à l'âge de 29 ans, avant que Boca ne le recrute définitivement sept mois plus tard pour 15 M$.
Boca a remporté une autre Copa Libertadores et deux titres de l'Apertura avec Riquelme, qui a ajouté 102 autres contributions décisives sous le maillot bleu et or sacré, et il est resté le cœur battant de l'équipe jusqu'en 2014, lorsqu'il est parti terminer sa carrière de joueur à Argentinos Juniors. Après sa retraite, Riquelme est devenu vice-président de Boca, puis il a remporté les élections du club en 2023 pour devenir président à part entière, un poste qu'il occupe toujours aujourd'hui.
À la conquête de Madrid
L'une des performances les plus vénérées de Riquelme avec Boca est survenue lors de la Coupe intercontinentale 2000, ancêtre direct de l'actuelle Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui a vu la formation argentine affronter un Real Madrid constellé de stars dans une finale de gala disputée au Stade national de Tokyo, au Japon.
Pour Boca et l'Amérique du Sud dans son ensemble, c'était un événement immense, considéré comme le sommet de l'accomplissement footballistique, et même si cela n'avait pas tout à fait la même importance pour le Real, le club l'a quand même pris très au sérieux et faisait face à une énorme pression pour afficher sa domination mondiale par une victoire. La composition choisie par Vincente del Bosque en témoignait, puisque Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makelele, Raul, Guti et la recrue phare controversée en provenance de Barcelone, Luis Figo, étaient tous titulaires. C'était une équipe regorgeant de talent, et le champion d'Europe en titre était logiquement l'immense favori.
À l'opposé, le Boca de Bianchi était construit autour de Riquelme, avec des joueurs de système pour compléter son onze plutôt que des noms mondialement connus. Mais Bianchi avait un plan pour museler le Real, et son équipe l'a exécuté à la perfection. Le trio du milieu composé de Sebastian Battaglia, Mauricio Serna et Jose Basualdo a remporté le combat physique face à Figo et Steve McManaman, et le rigide 4-4-2 de Del Bosque a laissé d'énormes espaces à exploiter pour Riquelme et l'ailier gauche Marcelo Delgado.
Boca a stupéfié le Real avec deux buts dans les six premières minutes, tous deux inscrits par l'attaquant vedette Martin Palermo. Le premier est venu après une course à perdre haleine de Delgado, qui a pris Hierro dans son dos avant d'adresser un centre rasant dangereux pour Palermo, lequel a conclu à bout portant. Riquelme a été l'architecte du deuxième, avec une passe insensée de 40 yards vers Palermo depuis bien à l'intérieur de sa propre moitié de terrain, et l'attaquant a signé une reprise instantanée tout aussi impressionnante dans l'exécution, laissant Casillas sans réaction.
Carlos a relancé le Real Madrid avec une volée surpuissante entrée avec l'aide de la barre, et les Madrilènes ont ensuite jeté toutes leurs forces dans la bataille contre Boca. Mais l'équipe de Bianchi est restée solide défensivement, et le calme ainsi que la qualité de Riquelme ballon au pied lui ont permis de conserver la possession pendant des périodes cruciales entre chaque assaut du Real. Quand le coup de sifflet final a enfin retenti, Boca était un vainqueur mérité, et les célébrations ont été euphoriques.
Les joueurs se sont drapés dans des drapeaux argentins et ont promené Bianchi sur leurs épaules dans le stade, tandis qu'à Buenos Aires, au petit matin, des centaines de milliers de supporters sont descendus dans la rue, envahissant l'emblématique Obelisco dans une mer de bleu et or. Un mur de supporters long d'un mile a également accompagné le bus à impériale de l'équipe jusqu'au centre-ville à son retour au pays.
« Cette victoire n'est pas seulement pour Boca, mais pour l'Argentine », a déclaré Bianchi après le match. « L'Argentine est le pays numéro un du monde en football. »
« El Titan »
Les deux buts de Palermo contre Madrid étaient typiques d’un homme qui répondait toujours présent pour Boca dans les plus grands moments.
« Martin Palermo est une véritable légende du club, qui incarnait vraiment tout ce que le club est censé représenter : le cœur, l’envie et le courage plutôt que le talent », dit Fryer à propos de celui que les supporters de Boca surnommaient « El Titan ». « On est censé saigner pour le maillot de Boca, et Palermo a souffert comme personne. »
Avec 236 buts en 404 matches en deux passages à La Bombonera, Palermo est le meilleur buteur de l’histoire de Boca. Il possédait une résilience qui compensait son manque de qualités techniques. Boca l’a initialement recruté à 24 ans en provenance d’Estudiantes de la Plata en 1997 et, après des débuts lents, Palermo est devenu un buteur prolifique et un chouchou des supporters.
Il n’était pas doté d’une grande mobilité ni d’une grande qualité de déplacement, mais il était rapide, puissant et fantastique dans le jeu aérien. Boca pouvait toujours compter sur Palermo pour être au bon endroit au bon moment, et il montrait l’exemple par sa force mentale et son dévouement sans faille envers le club.
Cela n’a peut-être jamais été plus évident que le 24 mai 2000, lorsque Boca a battu River 3-0 lors du match retour de leur quart de finale de Copa Libertadores. Palermo était absent depuis le mois de novembre précédent après s’être rompu les ligaments croisés lors d’un match contre Colon, réussissant remarquablement à inscrire le 100e but de sa carrière avant de quitter la pelouse en boitant.
La décision de Bianchi de mettre Palermo sur le banc pour le match contre River a été perçue comme une simple tentative de les déstabiliser psychologiquement, mais il a lancé l’imposant attaquant à la 77e minute, alors que Boca menait 1-0 mais que le score cumulé était encore de 2-2. Palermo était visiblement raide et semblait parfois boiter sur une seule jambe, mais il a tout de même eu le dernier mot.
Riquelme a porté le score à 2-0 sur penalty à la 84e minute, et Palermo a scellé la victoire dans le temps additionnel. La défense de River lui a laissé trop d’espace dans la surface pour se retourner et, après avoir semblé mettre une éternité à se mettre en position de frappe, Palermo a glissé une superbe frappe dans le petit filet pour inscrire ce qui est devenu connu sous le nom de gol de la muleta (le but de la béquille). Il a couru vers les caméras en sanglotant de façon incontrôlable et l’arbitre a sifflé la fin du match pendant que les supporters envahissaient la pelouse de la Bombonera pour fêter ça.
Palermo a ensuite joué en Espagne entre 2001 et 2004, à Villarreal, au Real Betis et à Alaves, mais une terrible blessure aussi rare qu’accidentelle l’a empêché de s’inscrire dans la durée en Europe. Alors qu’il célébrait un but pour Villarreal, Palermo s’est cassé la jambe à deux endroits lorsqu’un mur de soutènement en béton s’est effondré sur lui, et il lui a fallu presque un an pour récupérer complètement.
Quand il est revenu à Boca après avoir passé la trentaine, certains pensaient que c’était simplement pour finir tranquillement sa carrière. Mais Palermo a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé pour son deuxième premier match de championnat, avant d’atteindre la barre des 100 buts pour le club lors de la victoire 2-0 de Boca contre Bolivar en finale de la Copa Sudamericana 2004.
En août 2006, Palermo a tragiquement perdu son fils nouveau-né, mais il a demandé à jouer contre Banfield le dimanche suivant. Il a inscrit un doublé lors d’une victoire 3-0, fondant en larmes en célébrant chacun de ses buts, et il n’y avait pas un œil sec à la Bombonera lorsqu’il a été remplacé sous une standing ovation profondément émouvante.
Palermo a effectivement dû endurer plus de souffrance que la plupart des footballeurs ne pourraient jamais l’imaginer, mais il n’est jamais resté à terre. L’international argentin aux 15 sélections a aussi joué un rôle important dans le sacre de Boca en Copa Libertadores en 2007, et il a pris sa retraite au club quatre ans plus tard après avoir remporté un total de 14 trophées avec Boca. Il a également ajouté à son incroyable compilation d’exploits un but de la tête de 40 yards lors d’un match contre Velez Sarsfield en 2009.
En dehors de son pays, Palermo est surtout connu pour avoir manqué trois penalties dans un même match avec l’Argentine, lors d’une rencontre de Copa America 1999 contre la Colombie, mais il restera à jamais une légende en Argentine. D’ailleurs, une blague revient souvent dans le pays : « Dieu réalise son propre biopic et a choisi Palermo pour l’interpréter », une belle référence aux choses remarquables qui lui sont arrivées et aux moments profonds qu’il a vécus sur le terrain.
Les autres icônes de Boca
Plusieurs autres stars ont laissé une empreinte durable à La Bombonera. Dans les années 1950 et 1960, Antonio Rattin et Silvio Marzolini sont devenus des héros de Boca, le premier menant l’équipe à trois titres nationaux en tant que talisman du milieu de terrain, et le second cumulant plus de 400 apparitions comme l’un des meilleurs arrière-gauches à avoir jamais foulé la pelouse.
Parallèlement,Gatti, également connu sous le nom de El Loco (Le Fou), a révolutionné le poste de gardien en Argentine en tant que gardien-libéro agressif, et a arrêté le penalty décisif lors de la victoire de Boca aux tirs au but contre Cruzeiro pour offrir au club son premier titre en Copa Libertadores en 1977. Mouzo a dirigé la défense devant Gatti et a été largement salué pour son courage et son leadership durant un âge d’or ; il détient toujours le record du plus grand nombre de matches officiels disputés pour le club (426).
En tant que piliers de l’équipe de Bianchi qui a tant accompli entre 1998 et 2001, Battaglia et Hugo Ibarra figurent eux aussi au Hall of Fame de Boca. Battaglia, milieu récupérateur tenace, est le joueur de Boca le plus titré de l’histoire avec 17 trophées, et Ibarra est considéré comme le meilleur arrière droit de l’histoire du club.
L’ancien attaquant de Manchester United et de Manchester City Carlos Tevezoccupe lui aussi une place spéciale dans le cœur des fidèles de Boca. Tevez a connu trois passages à Boca, totalisant malgré tout 279 apparitions et 94 buts alors qu’il a disputé la majeure partie de sa carrière en Europe. Il a remporté cinq titres de champion, la Copa Libertadores et une Coupe intercontinentale avec Boca, qui a soulevé ce dernier trophée pour la deuxième fois en 2003 après avoir battu une équipe de l’AC Milan comptant notamment Kaka, Paolo Maldini et Andrea Pirlo, et il a livré la célèbre célébration de la « danse du poulet » contre River pour asseoir son statut légendaire.
Boca est un club spécial qui n’a eu aucun mal à attirer des joueurs spéciaux au fil des années. Les travaux d’agrandissement de La Bombonera, d’un montant de 60 M$, sont désormais en cours et porteront sa capacité à 80 000 places, ce qui ne fera qu’accroître son aura mythique.