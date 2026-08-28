Les deux buts de Palermo contre Madrid étaient typiques d’un homme qui répondait toujours présent pour Boca dans les plus grands moments.

« Martin Palermo est une véritable légende du club, qui incarnait vraiment tout ce que le club est censé représenter : le cœur, l’envie et le courage plutôt que le talent », dit Fryer à propos de celui que les supporters de Boca surnommaient « El Titan ». « On est censé saigner pour le maillot de Boca, et Palermo a souffert comme personne. »

Avec 236 buts en 404 matches en deux passages à La Bombonera, Palermo est le meilleur buteur de l’histoire de Boca. Il possédait une résilience qui compensait son manque de qualités techniques. Boca l’a initialement recruté à 24 ans en provenance d’Estudiantes de la Plata en 1997 et, après des débuts lents, Palermo est devenu un buteur prolifique et un chouchou des supporters.

Il n’était pas doté d’une grande mobilité ni d’une grande qualité de déplacement, mais il était rapide, puissant et fantastique dans le jeu aérien. Boca pouvait toujours compter sur Palermo pour être au bon endroit au bon moment, et il montrait l’exemple par sa force mentale et son dévouement sans faille envers le club.

Cela n’a peut-être jamais été plus évident que le 24 mai 2000, lorsque Boca a battu River 3-0 lors du match retour de leur quart de finale de Copa Libertadores. Palermo était absent depuis le mois de novembre précédent après s’être rompu les ligaments croisés lors d’un match contre Colon, réussissant remarquablement à inscrire le 100e but de sa carrière avant de quitter la pelouse en boitant.

La décision de Bianchi de mettre Palermo sur le banc pour le match contre River a été perçue comme une simple tentative de les déstabiliser psychologiquement, mais il a lancé l’imposant attaquant à la 77e minute, alors que Boca menait 1-0 mais que le score cumulé était encore de 2-2. Palermo était visiblement raide et semblait parfois boiter sur une seule jambe, mais il a tout de même eu le dernier mot.

Riquelme a porté le score à 2-0 sur penalty à la 84e minute, et Palermo a scellé la victoire dans le temps additionnel. La défense de River lui a laissé trop d’espace dans la surface pour se retourner et, après avoir semblé mettre une éternité à se mettre en position de frappe, Palermo a glissé une superbe frappe dans le petit filet pour inscrire ce qui est devenu connu sous le nom de gol de la muleta (le but de la béquille). Il a couru vers les caméras en sanglotant de façon incontrôlable et l’arbitre a sifflé la fin du match pendant que les supporters envahissaient la pelouse de la Bombonera pour fêter ça.

Palermo a ensuite joué en Espagne entre 2001 et 2004, à Villarreal, au Real Betis et à Alaves, mais une terrible blessure aussi rare qu’accidentelle l’a empêché de s’inscrire dans la durée en Europe. Alors qu’il célébrait un but pour Villarreal, Palermo s’est cassé la jambe à deux endroits lorsqu’un mur de soutènement en béton s’est effondré sur lui, et il lui a fallu presque un an pour récupérer complètement.

Quand il est revenu à Boca après avoir passé la trentaine, certains pensaient que c’était simplement pour finir tranquillement sa carrière. Mais Palermo a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé pour son deuxième premier match de championnat, avant d’atteindre la barre des 100 buts pour le club lors de la victoire 2-0 de Boca contre Bolivar en finale de la Copa Sudamericana 2004.

En août 2006, Palermo a tragiquement perdu son fils nouveau-né, mais il a demandé à jouer contre Banfield le dimanche suivant. Il a inscrit un doublé lors d’une victoire 3-0, fondant en larmes en célébrant chacun de ses buts, et il n’y avait pas un œil sec à la Bombonera lorsqu’il a été remplacé sous une standing ovation profondément émouvante.

Palermo a effectivement dû endurer plus de souffrance que la plupart des footballeurs ne pourraient jamais l’imaginer, mais il n’est jamais resté à terre. L’international argentin aux 15 sélections a aussi joué un rôle important dans le sacre de Boca en Copa Libertadores en 2007, et il a pris sa retraite au club quatre ans plus tard après avoir remporté un total de 14 trophées avec Boca. Il a également ajouté à son incroyable compilation d’exploits un but de la tête de 40 yards lors d’un match contre Velez Sarsfield en 2009.

En dehors de son pays, Palermo est surtout connu pour avoir manqué trois penalties dans un même match avec l’Argentine, lors d’une rencontre de Copa America 1999 contre la Colombie, mais il restera à jamais une légende en Argentine. D’ailleurs, une blague revient souvent dans le pays : « Dieu réalise son propre biopic et a choisi Palermo pour l’interpréter », une belle référence aux choses remarquables qui lui sont arrivées et aux moments profonds qu’il a vécus sur le terrain.