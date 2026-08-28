Les deux buts de Palermo contre Madrid étaient typiques d’un homme qui répondait toujours présent pour Boca dans les plus grands rendez-vous.

« Martin Palermo est une véritable légende du club, qui incarnait vraiment tout ce que le club est censé représenter : le cœur, l’envie et le courage avant le talent », dit Fryer au sujet de celui que les supporters de Boca surnommaient « El Titan ». « On est censé saigner pour le maillot de Boca, et Palermo a souffert comme personne. »

Avec 236 buts en 404 matches répartis sur deux passages à La Bombonera, Palermo est le meilleur buteur de l’histoire de Boca. Il possédait une force de caractère qui compensait son manque de finesse technique. Boca l’a d’abord recruté à 24 ans en provenance d’Estudiantes de la Plata en 1997 et, après des débuts lents, Palermo est devenu un buteur prolifique et un chouchou du public.

Il n’était pas doté d’une grande mobilité ni d’un excellent jeu de jambes, mais il était rapide, puissant et redoutable dans les airs. Boca pouvait toujours compter sur Palermo pour être au bon endroit au bon moment, et il a montré un exemple éclatant par sa force mentale et son dévouement sans faille envers le club.

Cela n’a peut-être jamais été plus évident que le 24 mai 2000, lorsque Boca a battu River 3-0 lors du match retour de leur quart de finale de Copa Libertadores. Palermo était absent depuis novembre précédent après s’être rompu les ligaments croisés lors d’un match contre Colon, réussissant remarquablement à inscrire le 100e but de sa carrière avant de quitter le terrain en boitant.

La décision de Bianchi de mettre Palermo sur le banc pour le match contre River avait été perçue comme une simple tentative de les déstabiliser psychologiquement, mais il a lancé l’imposant attaquant à la 77e minute, alors que Boca menait 1-0 mais que le score cumulé était encore de 2-2. Palermo était visiblement raide et semblait parfois boiter sur une seule jambe, mais il a tout de même eu le dernier mot.

Riquelme a porté le score à 2-0 sur penalty à la 84e minute, et Palermo a scellé la victoire au plus profond du temps additionnel. La défense de River lui a laissé trop d’espace dans la surface pour se retourner et, après avoir semblé mettre une éternité à se mettre en position de tir, Palermo a glissé une jolie frappe dans le petit filet pour inscrire ce qui est devenu connu sous le nom de gol de la muleta (« le but de la béquille »). Il a couru vers les caméras en sanglotant de façon incontrôlable et l’arbitre a sifflé la fin du match tandis que les supporters se frayaient un chemin sur la pelouse de la Bombonera pour célébrer.

Palermo a ensuite joué en Espagne entre 2001 et 2004, à Villarreal, au Real Betis et à Alaves, mais une terrible blessure aussi accidentelle qu’atroce l’a empêché de s’inscrire dans la durée en Europe. Alors qu’il célébrait un but pour Villarreal, Palermo s’est fracturé la jambe à deux endroits lorsqu’un mur de soutènement en béton s’est effondré sur lui, et il lui a fallu presque un an pour s’en remettre complètement.

Quand il est revenu à Boca après avoir passé la trentaine, certains ont estimé que c’était simplement pour terminer tranquillement sa carrière. Mais Palermo a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé pour son deuxième premier match de championnat, avant d’atteindre la barre des 100 buts pour le club lors de la victoire 2-0 de Boca contre Bolivar en finale de la Copa Sudamericano 2004.

En août 2006, Palermo a tragiquement perdu son fils nouveau-né, mais a demandé à jouer contre Banfield le dimanche suivant. Il a inscrit un doublé dans une victoire 3-0, fondant en larmes en célébrant ses deux buts, et il n’y avait pas un œil sec à la Bombonera lorsqu’il a été remplacé sous une standing ovation profondément émouvante.

Palermo a bel et bien dû endurer plus de souffrance que la plupart des footballeurs ne pourraient jamais l’imaginer, mais il ne s’est jamais laissé abattre. International argentin à 15 reprises, il a aussi joué un rôle important dans le sacre de Boca en Copa Libertadores en 2007, et il a pris sa retraite au club quatre ans plus tard après avoir remporté un total de 14 trophées avec Boca Juniors. Il a également ajouté un but de la tête de 40 yards à son incroyable compilation de moments forts lors d’un match contre Velez Sarsfield en 2009.

En dehors de son pays, Palermo est surtout connu pour avoir manqué trois penalties dans un même match avec l’Argentine, lors d’une rencontre de Copa America 1999 contre la Colombie, mais il restera à jamais une légende en Argentine. D’ailleurs, il existe une plaisanterie récurrente dans le pays selon laquelle « Dieu réalise son propre biopic et a choisi Palermo pour l’incarner », une belle référence aux choses remarquables qui lui sont arrivées et aux moments profonds qu’il a vécus sur les terrains.