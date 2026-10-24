Il est rare que les joueurs disent quoi que ce soit d’un tant soit peu intéressant lors des conférences de presse d’avant-match. Ils se concentrent surtout sur la rencontre à venir et soulignent, avec respect, le danger que représente l’adversaire.

Mais lorsqu’Alexis Mac Allister s’est présenté devant les médias avant le premier match de Liverpool en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, le 9 septembre, l’Argentin a pleinement profité de l’occasion pour évoquer publiquement son avenir au club.

« J’ai appris que le club n’était pas en mesure de me proposer un nouveau contrat, ce qui me rend évidemment très, très triste », a déclaré Mac Allister devant des journalistes surpris. « Tout le monde peut voir que je me donne à 100 % pour ce club, chaque jour, à l’entraînement comme en match. Bien sûr, je peux faire de très bons matches [et] de mauvais matches, comme tout le monde, mais je donne toujours le meilleur de moi-même.

« Je vois (mes coéquipiers) Dominik (Szoboszlai) et Ryan (Gravenberch) prolonger leur contrat, et cela me rend très heureux parce qu’ils le méritent. En même temps, cela me rend un peu triste de ne pas avoir obtenu le mien. »

Les propos du milieu de terrain n’avaient rien de comparable à ceux de Mohamed Salah, qui avait provoqué une onde de choc au sein du club en accusant Arne Slot, entre autres, de chercher à le pousser vers la sortie à Anfield. Mais, venant de Mac Allister, cette expression de mécontentement était fracassante. Le joueur de 27 ans demandait, en substance, pourquoi ses partenaires du milieu avaient obtenu de nouveaux contrats, et pas lui. Pour de nombreux consultants et supporters, la réponse était assez évidente : parce qu’il ne l’avait pas encore mérité.