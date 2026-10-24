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Alexis Mac Allister Liverpool GFX 1:1GOAL

Comment Andoni Iraola a inspiré Alexis Mac Allister, de retour à son meilleur niveau malgré le bras de fer autour de son contrat avec Liverpool

L’international argentin a connu une saison dernière plus difficile que la plupart de ses coéquipiers à Anfield, mais il est en grande forme avant un choc décisif contre son ancien club, Brighton.

Mark Doyle
Traduit par

  • Il est rare que les joueurs disent quoi que ce soit d’un tant soit peu intéressant lors des conférences de presse d’avant-match. Ils se concentrent surtout sur la rencontre à venir et soulignent, avec respect, le danger que représente l’adversaire.

    Mais lorsqu’Alexis Mac Allister s’est présenté devant les médias avant le premier match de Liverpool en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, le 9 septembre, l’Argentin a pleinement profité de l’occasion pour évoquer publiquement son avenir au club.

    « J’ai appris que le club n’était pas en mesure de me proposer un nouveau contrat, ce qui me rend évidemment très, très triste », a déclaré Mac Allister devant des journalistes surpris. « Tout le monde peut voir que je me donne à 100 % pour ce club, chaque jour, à l’entraînement comme en match. Bien sûr, je peux faire de très bons matches [et] de mauvais matches, comme tout le monde, mais je donne toujours le meilleur de moi-même.

    « Je vois (mes coéquipiers) Dominik (Szoboszlai) et Ryan (Gravenberch) prolonger leur contrat, et cela me rend très heureux parce qu’ils le méritent. En même temps, cela me rend un peu triste de ne pas avoir obtenu le mien. »

    Les propos du milieu de terrain n’avaient rien de comparable à ceux de Mohamed Salah, qui avait provoqué une onde de choc au sein du club en accusant Arne Slot, entre autres, de chercher à le pousser vers la sortie à Anfield. Mais, venant de Mac Allister, cette expression de mécontentement était fracassante. Le joueur de 27 ans demandait, en substance, pourquoi ses partenaires du milieu avaient obtenu de nouveaux contrats, et pas lui. Pour de nombreux consultants et supporters, la réponse était assez évidente : parce qu’il ne l’avait pas encore mérité.

  • Baisse spectaculaire

    Alexis Mac Allister Liverpool 2025

    Le champion du monde a peiné à mettre fin à sa baisse de régime, aussi soudaine que surprenante, la saison dernière.

    Dès son arrivée de Brighton en 2003, contre une indemnité initiale de 35 millions de livres sterling (47 millions de dollars), Mac Allister a semblé être une bonne affaire pour Liverpool. On peut d’ailleurs soutenir qu’aucun joueur n’a été plus régulier que le champion du monde à Anfield au cours de ses deux premières années dans la région de Liverpool.

    Il faisait partie de ces joueurs indispensables qui répondaient présent à chaque match. « Il est toujours là », comme le disait son ancien entraîneur Jurgen Klopp, « toujours impliqué ». Lors du titre inattendu remporté par Liverpool en 2024-25, Slot estimait quant à lui que Mac Allister ne passait jamais à côté d’un match, car il était un talent unique, aussi efficace avec le ballon que sans.

    Mac Allister a pourtant disputé de nombreux mauvais matches la saison dernière. Il n’était évidemment pas le seul dans ce cas, puisque le niveau de plusieurs joueurs clés s’est effondré. Mais sa baisse de régime était particulièrement inquiétante, même au regard du déclin rapide de Liverpool.

    Les blessures ont indéniablement joué un rôle. Rappelons que Mac Allister avait été dispensé de la fin de la saison 2024-25 pour lui permettre de se remettre de plusieurs petits pépins physiques et d’être pleinement rétabli pour défendre le titre. Il a finalement manqué toute la préparation estivale en raison d’une série de contretemps inattendus.

    Il en a résulté des performances inhabituellement irrégulières. Toutefois, Slot estimait qu’en février, Mac Allister commençait à retrouver sa « régularité » habituelle. En réalité, il n’a jamais retrouvé un niveau proche de celui qu’il affichait à son meilleur avant la fin d’une saison désastreuse pour le club. Il l’a lui-même reconnu.


  • L’impact d’Iraola

    Alexis Mac Allister Andoni Iraola Liverpool 2026-27
    Getty/GOAL

    L’équipe d’Iraola est encore en chantier, mais son arrivée a incontestablement profité à Mac Allister.

    Cependant, il a également été rapporté que Mac Allister avait le sentiment d’avoir été injustement pris pour cible. La décision de Slot de donner davantage de liberté à Gravenberch pour se projeter vers l’avant la saison dernière ne l’a clairement pas aidé. Ajoutée à l’utilisation régulière de Florian Wirtz au poste de numéro 10 devant Szoboszlai, elle a déstabilisé un milieu de terrain jusque-là bien équilibré.

    Un départ de Mac Allister de Liverpool est donc devenu une réelle possibilité pendant le mercato estival, le natif de Santa Rosa ayant reconnu qu’il avait plusieurs offres sur la table. Compte tenu de la forte baisse de son dynamisme et de sa productivité, certains supporters étaient également tout à fait favorables à sa vente. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

    Si plusieurs interrogations subsistent quant à la composition du Liverpool d’Andoni Iraola, Mac Allister a déjà répondu avec force aux affirmations absurdes de la saison dernière selon lesquelles il n’avait « plus de jambes ». Bien qu’il ait dépensé énormément d’énergie cet été pour aider l’Argentine à atteindre une deuxième finale de Coupe du monde consécutive, Mac Allister a démarré cette saison sur les chapeaux de roue et prouve une nouvelle fois qu’il est le joueur le plus fiable de Liverpool.

    Le changement d’entraîneur à Anfield semble en être la principale raison. Mac Allister a pris soin de ne faire aucun commentaire qui pourrait être interprété comme une critique de Slot. Après tout, ils ont remporté un championnat ensemble. Toutefois, après la victoire 4-3 contre Villarreal mardi soir, lors de laquelle Mac Allister a inscrit deux buts, il a reconnu, lors de son entretien d’après-match avec Amazon Prime : « L’an dernier a été vraiment difficile pour nous tous. Il est clair que je n’étais pas au niveau [requis], et je suis le premier à le dire. Je n’ai aucun problème [à l’admettre].

    « Mais quelque chose n’allait pas dans le groupe, et cet entraîneur (Iraola) a changé cela, ce qui est vraiment important. Je n’aime pas comparer [les tactiques], mais notre façon de jouer est assez différente, et je me sens bien en ce moment. » Et cela se voit.

  • « Laissez votre jeu parler pour vous »

    Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Ses récentes performances plaident en faveur d’un nouveau contrat pour l’Argentin.

    Grâce à son doublé décisif contre Villarreal, Mac Allister compte déjà quatre buts sous les ordres d’Iraola, soit un seul de moins que sur l’ensemble de la dernière saison de Slot à la tête de l’équipe. Mais les progrès de Mac Allister et le changement positif de son attitude ne tiennent pas vraiment à ses buts. Ils se voient surtout dans son influence sur le déroulement des matches.

    Samedi, par exemple, Mac Allister a été immense lors de la victoire de Liverpool à Brentford, jusque-là invaincu, un succès qui a remonté le moral de l’équipe. Il n’a pas marqué, mais son énergie, son pressing et ses passes vers l’avant ont joué un rôle essentiel dans la remontée de Liverpool, passé d’un retard de 1-0 à une précieuse victoire 2-1.

    Bien sûr, la remontée contre Villarreal n’aurait pas été possible sans ses buts. Mais Mac Allister a, là encore, profité des ajustements tactiques effectués par Iraola en cours de match. Liverpool avait très mal débuté la rencontre dans le Merseyside et se retrouvait logiquement mené 2-0 avant la demi-heure de jeu, ce qui a poussé son entraîneur à revoir rapidement son dispositif.

    « Trey (Nyoni) jouait un peu plus bas et je me suis recentré pour former un trois plus un et mieux conserver le ballon, parce que nous nous précipitions et que nous ne jouions pas bien », a expliqué Mac Alllister. « Je pense que les 10, 15 dernières minutes de la première période étaient déjà bien meilleures. »

    Mac Allister a également reconnu, fait révélateur, que s’il appréciait le marquage de zone de Slot, il estime que le marquage individuel d’Iraola fonctionne désormais bien pour Liverpool : « On communique moins, parce qu’on suit simplement son joueur. Il faut donc que chacun prenne ses responsabilités et c’est l’un des changements [par rapport à l’an dernier]. Maintenant, c’est plus facile, on réfléchit moins, mais on court peut-être davantage ! »

    Tous les joueurs ne se sont pas adaptés aussi vite aux exigences d’Iraola. Gravenberch, par exemple, éprouve encore des difficultés et a été repositionné au poste de latéral droit contre Villarreal, tandis que des doutes persistent sur la capacité de Szoboszlai à jouer au sein d’un double pivot.

    Mac Allister est donc redevenu un titulaire indiscutable. Le style de jeu intense d’Iraola était manifestement ce dont il avait besoin pour relancer sa carrière à Liverpool, tant il avait souvent semblé à bout de forces la saison dernière. La réticence du club à lui offrir un nouveau contrat était donc compréhensible.

    La déception de Mac Allister l’était, bien sûr, tout autant. Mais la bonne nouvelle pour Liverpool, c’est qu’il a réagi de la meilleure des manières. Dès son premier match après avoir exprimé publiquement sa frustration, il a ponctué une prestation aussi combative qu’à son habitude contre Atletico d’un but, ce qui lui a valu un message très clair de Steven Gerrard, légende du club.

    « Laisse ton football parler pour toi », a déclaré l’emblématique milieu de terrain lors de son intervention sur TNT Sports. « Sois régulier, réalise de grandes performances, montre ton expérience. Montre que tu es un international de très haut niveau. Ce club te récompensera. » Et sans doute assez vite, si Mac Allister conserve l’importance qu’il a actuellement dans le Liverpool d’Iraola.