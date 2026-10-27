Plusieurs moments ont conduit Alexia Putellas à recevoir son troisième Ballon d’or, lundi à Londres. Le plus important d’entre eux, peut-être, ne s’est même pas produit lors de la saison 2025-2026, pour laquelle elle a été récompensée après avoir aidé le FC Barcelone à réaliser un quadruplé. Il remonte à plus de deux ans.

Alors que la finale de la Ligue des champions féminine 2024 entrait dans le temps additionnel, le Barça menait 1-0 face à Lyon et n’était plus qu’à quelques minutes d’une première victoire face aux octuples championnes d’Europe, qui l’avaient battu en finale en 2022 et en 2019. Jonatan Giraldez, l’entraîneur du Barça, a puisé dans son banc pour apporter du sang neuf et préserver cet avantage, en faisant entrer Claudia Pina et Putellas. Quelques minutes plus tard, les deux joueuses se sont associées pour inscrire le but qui a définitivement scellé le résultat. Pina a adressé un ballon en retrait, Putellas l’a repris d’une frappe puissante et la fête a enfin pu commencer parmi les spectateurs, en majorité acquis au Barça, à Bilbao.

Impossible de ne pas se réjouir pour Putellas. Après une rupture du ligament croisé antérieur à l’été 2022, à la veille du Championnat d’Europe, alors qu’elle évoluait à un niveau qui allait lui valoir son deuxième Ballon d’or, l’icône du Barça avait traversé deux années très difficiles. Mais ce moment à Bilbao a tout changé. Selon ses propres mots, il l’a « libérée », ouvrant la voie à un retour au plus haut niveau et, lundi, à la plus haute distinction individuelle du football féminin.