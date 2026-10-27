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Putellas Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Comment Alexia Putellas a surmonté le coup dur de sa blessure au ligament croisé antérieur pour décrocher un troisième Ballon d’Or mérité

La milieu de terrain des London City Lionesses a remporté lundi la récompense individuelle la plus prestigieuse du football après avoir mené Barcelone à un quadruplé en 2025-2026.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Plusieurs moments ont conduit Alexia Putellas à recevoir son troisième Ballon d’or, lundi à Londres. Le plus important d’entre eux, peut-être, ne s’est même pas produit lors de la saison 2025-2026, pour laquelle elle a été récompensée après avoir aidé le FC Barcelone à réaliser un quadruplé. Il remonte à plus de deux ans.

    Alors que la finale de la Ligue des champions féminine 2024 entrait dans le temps additionnel, le Barça menait 1-0 face à Lyon et n’était plus qu’à quelques minutes d’une première victoire face aux octuples championnes d’Europe, qui l’avaient battu en finale en 2022 et en 2019. Jonatan Giraldez, l’entraîneur du Barça, a puisé dans son banc pour apporter du sang neuf et préserver cet avantage, en faisant entrer Claudia Pina et Putellas. Quelques minutes plus tard, les deux joueuses se sont associées pour inscrire le but qui a définitivement scellé le résultat. Pina a adressé un ballon en retrait, Putellas l’a repris d’une frappe puissante et la fête a enfin pu commencer parmi les spectateurs, en majorité acquis au Barça, à Bilbao.

    Impossible de ne pas se réjouir pour Putellas. Après une rupture du ligament croisé antérieur à l’été 2022, à la veille du Championnat d’Europe, alors qu’elle évoluait à un niveau qui allait lui valoir son deuxième Ballon d’or, l’icône du Barça avait traversé deux années très difficiles. Mais ce moment à Bilbao a tout changé. Selon ses propres mots, il l’a « libérée », ouvrant la voie à un retour au plus haut niveau et, lundi, à la plus haute distinction individuelle du football féminin.

  • Une blessure survient

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas semblait au sommet de son art lorsqu’elle a été victime d’une blessure au ligament croisé antérieur, dont les effets se sont encore fait sentir quelque temps après son retour.

    Nombre de passionnés de football féminin se souviennent des événements du 5 juillet 2022, lorsque la nouvelle de la blessure de Putellas, survenue la veille du coup d’envoi de l’Euro, a commencé à circuler. Les informations sont arrivées par étapes : d’abord la blessure, puis les examens, la crainte du pire et la confirmation officielle. Quelques jours plus tard, on voyait une Putellas à l’air plutôt abattu suivre la rencontre depuis le bord du terrain, avec ses béquilles, tandis que l’Espagne entamait son été par une victoire 4-1 contre la Finlande.

    Ce processus a dû être éprouvant pour les supporters de l’Espagne et du FC Barcelone, mais surtout pour Putellas. Les deux années suivantes allaient suivre un parcours similaire. Sa rééducation a été longue et a privé la meilleure joueuse du monde de compétition pendant près de 10 mois. Retrouver le terrain ne suffisait toutefois pas à achever son retour.

    Il a fallu du temps à Putellas pour retrouver ses sensations et sa meilleure forme physique. C’est pourquoi les supporters n’ont pas vu beaucoup d’éclairs de génie de sa part lors de la Coupe du monde féminine 2023, disputée moins de trois mois après son retour, malgré le sacre de l’Espagne. D’autres blessures ont ensuite suivi. Elle a été opérée du ménisque en novembre, ce qui n’est pas rare après une rupture du ligament croisé antérieur. Sa saison 2023-2024 a ainsi également été perturbée par une absence de quatre mois pour blessure.

  • Libération

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas a décrit son but en finale de la Ligue des champions 2024 comme un moment « libérateur » dans sa quête pour retrouver son meilleur niveau.

    C’est ce qui a rendu ce moment à Bilbao, que Putellas a décrit comme libérateur, si important. Sur le moment, il semblait rappeler à ceux qui la regardaient de l’extérieur qui elle était et de quoi elle était capable : elle avait réussi un tacle décisif sur la star de Lyon Melchie Dumornay dans l’autre surface, juste avant de marquer.

    Mais au-delà de cela, ce moment a aussi eu un effet sur Putellas elle-même, ouvrant la voie à deux saisons de pure virtuosité.

    « Physiquement, tu peux être en forme, mais si mentalement tu n’y es pas, tu es sous tension, tu ne peux plus te maîtriser comme avant », a-t-elle expliqué dans un entretien accordé à The Guardian. « Ce n’est pas tant que je sois sortie du terrain ce jour-là en me disant “Je peux le faire”, mais plutôt “Ça y est”, “Le moment est venu”. Le ligament croisé, le ménisque, toute cette blessure : tu as refermé ce chapitre. C’est fini. Je me suis sentie libre. Et depuis, je me sens super bien. »

  • Atteindre de nouveaux sommets

    Alexia Putellas Barcelona Women 2024-25
    Getty Images

    Putellas a profité de son nouveau souffle pour réaliser une incroyable saison 2024-2025, affichant un niveau peut-être supérieur à celui de ses deux saisons couronnées par un Ballon d’Or.

    Elle a aussi été très bonne. Cet été-là, Putellas a été la meilleure joueuse de l’Espagne aux Jeux olympiques, signe de ce qui allait suivre. Lors de la saison 2024-25, elle a retrouvé son meilleur niveau, voire l’a dépassé.

    Auteure de 27 buts et de 21 passes décisives alors que le Barça remportait un triplé national et atteignait la finale de la Ligue des champions, elle méritait le Ballon d’or de l’an dernier aux yeux de beaucoup. Mais c’est Aitana Bonmati qui l’a emporté, décrochant son troisième Ballon d’or au terme d’une lutte serrée. Le duo d’Arsenal formé par Mariona Caldentey et Alessia Russo avait également de solides arguments à faire valoir après avoir mené le club au sacre en Ligue des champions.

    « Deux ans plus tard, je m’en rends compte : mon niveau est complètement différent, même si, sur le moment, on ne s’en aperçoit pas », a confié Putellas au Guardian l’an dernier, en revenant sur son premier retour de blessure et en comparant son niveau d’alors à celui de la saison 2024-25. « Vous connaissez cette sensation, ce sentiment de confiance qui vous donne l’impression d’être capable de tout ? À ce moment-là [lors de la blessure au ligament croisé antérieur], je le ressentais. Et aujourd’hui, j’ai de nouveau cette sensation. »

  • Toujours en pleine ascension

    Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    La grande forme de Putellas n’a fait que se prolonger lors de la saison 2025-2026. Elle a de nouveau évolué avec constance à un niveau de classe mondiale pour décrocher un quadruplé lors de sa dernière saison au Barça.

    Putellas a confirmé sur sa lancée lors de la saison 2025-2026. Ses statistiques ont été moins élevées, avec 24 buts et 13 passes décisives lors de sa dernière saison au FC Barcelone, mais son palmarès s'est étoffé : elle a aidé le Barça à remporter non seulement un nouveau triplé national, mais aussi un quatrième sacre en Ligue des champions avant de rejoindre London City Lionesses. Elle a également joué un rôle clé dans le succès de l'Espagne en Ligue des nations.

    Putellas s'est notamment distinguée en prenant davantage de responsabilités alors que les deux équipes étaient privées de joueuses clés sur blessure, en particulier au milieu de terrain. Bonmati, lauréate des trois derniers Ballons d'or, a manqué cinq mois en raison d'une fracture de la jambe, tandis que Patri Guijarro, sixième du vote pour le Ballon d'or 2025, a été absente pendant trois mois. Putellas a dû assumer un rôle encore plus important, tout en veillant à ce que les jeunes joueuses qui l'entouraient et comblaient ces absences bénéficient du soutien nécessaire pour s'épanouir.

    « Elle essaie toujours d'aider les autres joueuses à donner le meilleur d'elles-mêmes », a expliqué Esmee Brugts, l'un des jeunes talents du Barça qui s'affirment. « Pendant les matches, on voit qu'elle peut vraiment être une leader, mais à l'entraînement aussi, elle exige toujours au moins 100 % de tout le monde, à commencer par elle-même. C'est vraiment un exemple. »

  • Un vainqueur méritant

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Après ses victoires en 2021 et 2022, Putellas a remporté lundi à Londres son troisième Ballon d’Or, une récompense amplement méritée.

    Et au milieu de tout cela, il y a eu les grands moments. Le coup franc qui a ouvert le score en demi-finale de la Ligue des nations contre la Suède ; trois buts et trois passes décisives en trois rencontres face au Real Madrid en neuf jours ; une prestation décisive contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions ; deux buts contre l’Angleterre en juin, qui ont aidé l’Espagne à se qualifier directement pour la Coupe du monde tout en obligeant l’Angleterre à passer par les barrages. Plus l’enjeu était grand, plus Putellas brillait.

    Mais il y a aussi la constance de cette excellence, cette façon de rendre le football si facile : des gestes tout en finesse qui laissent les défenseures sans réponse, de petites pirouettes pour échapper à la pression, une qualité de passe qui lui permet d’accumuler les passes décisives et tant de buts empreints de classe, de sa volée nonchalante à la Paolo Di Canio contre Tenerife à ces frappes en première intention qu’elle place tranquillement dans la lucarne, comme si cela allait de soi.

    Tout remonte à cette soirée de mai 2024 à Bilbao, quand le poids de deux années dévastatrices s’est envolé d’un seul geste de son merveilleux pied gauche. Le monde du football devrait se réjouir de la libération ressentie par Putellas : elle lui a permis de faire à nouveau profiter ce sport de son talent capable de surpasser toutes ses rivales, un talent qui la rend plus que digne du Ballon d’Or 2026.