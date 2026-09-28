Club mondial de classe mondiale 2026 de GOAL : Lionel Messi fait son retour dans le cercle le plus fermé du football tandis que deux stars d'Arsenal y font leur entrée, mais Mohamed Salah fait partie des huit stars écartées
De classe mondiale... C’est une étiquette invisible mais importante, qui sépare les bons des grands. Mais c’est aussi un terme tellement subjectif. Chaque fan de football a sa propre définition, ses propres critères, ce qui donne lieu à des débats sans fin, mais toujours passionnants, dans les stades, les vestiaires, les studios de télévision, les cafés, les bars, les pubs et les clubs du monde entier.
C’est pourquoi, en 2023, GOAL a décidé de se prêter au jeu en dressant une liste très exclusive des 25 joueurs qui, selon nous, représentaient l’élite du football, le gratin du gratin, ceux qui enchaînaient les performances de très haut niveau sur une longue période.
Afin d’éviter de nous concentrer uniquement sur les attaquants, ce qui, soyons honnêtes, arrive presque toujours lorsqu’il s’agit de récompenses et de distinctions individuelles, nous avons stipulé qu’il devait y avoir au moins trois joueurs de chaque groupe de postes (gardien, défense, milieu et attaque), et un maximum de neuf par groupe.
Les membres font l’objet d’une révision annuelle, et le moment est à nouveau venu de décider qui peut rester dans le World-Class Club, et qui doit être invité poliment à partir. Alors, qui figure dans cette sélection de 25 joueurs cette année ? Découvrez-le ci-dessous, et n’hésitez pas à faire part de votre approbation, ou de votre indignation, dans les commentaires...
Gardien : Alisson Becker
Le statut d’Alisson parmi les gardiens de classe mondiale est clairement en réévaluation, principalement parce que le Brésilien a été plombé par les blessures ces dernières années. Cependant, comme il le montre encore cette saison, il reste un gardien d’élite, doté d’une impressionnante qualité de relance.
Liverpool serait vraiment perdu sans lui, comme le souligne le fait qu’un gardien qui était censé être délogé par Giorgi Mamardashvili à ce stade reste le numéro 1 de Liverpool.
GB : Thibaut Courtois
Le statut de Thibaut Courtois comme meilleur gardien de Liga est incontestablement menacé par Joan Garcia, de Barcelone, mais il n’y a aucun moyen de justifier qu’on lui retire son statut de gardien de classe mondiale.
D’une régularité impressionnante, celui qui dispute désormais sa neuvième saison en tant que n°1 incontesté du Real Madrid a été la principale raison pour laquelle l’arrière-garde friable du Real Madrid a encaissé moins de buts que n’importe quelle autre équipe d’Espagne la saison dernière, tandis que la manière dont la Belgique a été éliminée de la Coupe du monde, après sa sortie sur blessure, a souligné son importance persistante pour son pays.
Gardien de but : David Raya 🆕
Les sourcils se sont levés quand Arsenal a fait venir David Raya de Brentford à l’été 2023, mais le joueur de 31 ans a franchi un cap dans le nord de Londres pour s’imposer comme le gardien numéro un incontesté de Premier League, tout en remportant deux Gants d’or consécutifs.
Excellent sur sa ligne, capable de commander sa surface et de relancer le ballon à un niveau élite, Raya a tout ce que l’on attend d’un numéro un moderne. Le seul bémol, c’est qu’il n’a pas réussi à se faire une place en équipe d’Espagne en raison de la fidélité de Luis de la Fuente envers Unai Simon.
DÉF. : Pau Cubarsi 🆕
Pau Cubarsi n’a encore que 19 ans, mais son statut de joueur de classe mondiale ne fait désormais plus aucun doute. Le défenseur catalan a été inclus dans l’équipe de la saison de Liga pour la deuxième année de suite après avoir aidé le Barça à conserver son titre, avant d’être désigné meilleur jeune joueur d’une Coupe du monde remportée par l’Espagne.
À ce stade, Cubarsi n’est donc pas seulement de classe mondiale ; il est peut-être tout simplement le meilleur défenseur central du monde !
DEF : Achraf Hakimi
D’un point de vue purement footballistique, il est difficile de trouver le moindre défaut dans le jeu d’Achraf Hakimi. Le plan de jeu du Paris Saint-Germain ne fonctionnerait tout simplement pas sans le Marocain aux multiples talents, tant il est aussi performant vers l’avant que lorsqu’il doit défendre.
Nous avons dit l’an dernier qu’il était le défenseur le plus complet du football mondial et, après une nouvelle campagne remportée en Ligue des champions, nous ne voyons absolument aucune raison de changer d’avis.
DEF : Marquinhos
Marquinhos a prouvé toute sa classe en allant immédiatement consoler Gabriel Magalhaes après le penalty décisif manqué de son coéquipier en sélection brésilienne en finale de la Ligue des champions, mais les joueurs du PSG saluent son caractère depuis déjà quelque temps.
Le défenseur central expérimenté a connu beaucoup de défaites dévastatrices durant son passage au Parc des Princes, mais cela témoigne de sa remarquable résilience, ainsi que de ses qualités durables de joueur, qu’à 32 ans, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux du football mondial.
DÉF : Nuno Mendes 🆕
Il y a un an, Nuno Mendes donnait l’impression d’être le meilleur arrière gauche de la planète. Désormais, il l’a prouvé.
À l’image de son coéquipier au PSG Hakimi, le Portugais est un footballeur remarquablement complet, qui fait office d’ailier supplémentaire dans le dispositif de Luis Enrique. Mendes est toutefois sans doute encore plus rapide que son partenaire, et il est en réalité difficile de penser à un attaquant qui soit vraiment parvenu à prendre régulièrement le dessus sur le joueur de 24 ans pendant 90 minutes.
DÉF : William Saliba 🆕
William Saliba avait été tout proche d’intégrer la liste l’an dernier, mais il avait manqué le coche en raison d’un manque de trophées majeurs et d’un nombre insuffisant de matches au plus haut niveau. Les choses ont évidemment changé depuis : le défenseur central a apporté une contribution énorme au sacre d’Arsenal en Premier League et à son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions.
Il ne faut pas oublier non plus que la France n’était pas la même équipe à la Coupe du monde sans Saliba dans le onze de départ !
DEF : Virgil van Dijk
Virgil van Dijk est victime de son propre succès : il a énormément de détracteurs, principalement parce qu’il est si hautement considéré par les autres. Certes, il n’est plus le joueur irréprochable qu’il a été, mais cela n’aide pas qu’il doive presque à lui seul tenir à flot une défense de Liverpool friable, et à 35 ans.
En effet, malgré l’âge qui avance pour le Néerlandais, il reste un élément incontournable du onze de Liverpool, et il est difficile d’imaginer un autre défenseur capable de reproduire ce qu’il fait à Anfield.
MILIEU : Jude Bellingham
En toute honnêteté, Jude Bellingham n'a pas réalisé une grande saison 2025-2026, mais s'il subsistait le moindre doute sur le génie du milieu de terrain anglais, il a été dissipé de manière scintillante lors de la Coupe du monde.
Bellingham a peut-être fini par regretter d'avoir chauffé Lionel Messi en demi-finale, mais l'Angleterre ne serait même pas allée aussi loin sans son très talentueux numéro 10, qui a fait taire ceux qui remettaient en question son statut de titulaire grâce à des contributions héroïques contre le Mexique et la Norvège.
MIL : Joshua Kimmich
Nous soupçonnons toujours que Joshua Kimmich est encore sous-estimé par le monde du football au sens large. Il serait difficile de trouver quelqu’un en Allemagne qui ne tienne pas en très haute estime un joueur d’une intelligence incroyable, qui est à la fois l’un des meilleurs milieux de terrain du jeu et l’un de ses meilleurs arrière droits également.
L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Pep Guardiola, avait déclaré il y a 11 ans que Kimmich avait tout ce qu’un joueur de haut niveau pouvait souhaiter dans sa panoplie, et c’est tout aussi vrai aujourd’hui que ça ne l’était à l’époque.
MOY : Michael Olise 🆕
Il y avait quelques doutes sur le potentiel de classe mondiale de Michael Olise lorsque le Bayern Munich l’a recruté en provenance de Crystal Palace en 2024 pour 60 millions d’euros. Cependant, l’international français né à Londres vaut désormais au moins trois fois cette somme.
Il a crevé l’écran en Bundesliga au cours des deux dernières années, tout en illuminant la dernière édition de la Ligue des champions, avant de signer un record de sept passes décisives à la Coupe du monde, rendant son intégration au World-Class Club inévitable.
MIL : Pedri
Pedri a peut-être perdu sa place dans le onze de départ de l’Espagne pendant la Coupe du monde, mais il n’y a aucune honte à être remplacé par Fabian Ruiz. Et puis, le joueur de 23 ans a quand même participé à chacun des matches disputés par la Roja lors de sa campagne victorieuse, dont cinq comme titulaire.
Malgré la réapparition inquiétante de certains de ses anciens problèmes musculaires, le milieu de terrain aux multiples talents a également été nommé dans l’équipe-type de la saison de Liga pour la quatrième fois en cinq ans, en tirant les ficelles lors d’un nouveau sacre du Barça.
MIL : Rodri
Rodri n’aurait pas pu apporter une réponse plus catégorique à ceux qui affirmaient que les blessures avaient entamé son efficacité, tant l’ancien milieu de terrain de Manchester City a été magnifique lors du sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026.
Reste à voir si le joueur de 30 ans maintiendra ce niveau dans son nouveau club, le FC Barcelone, mais ce que l’on peut désormais dire avec encore plus de certitude, c’est que Rodri est l’un des meilleurs milieux défensifs de tous les temps. Et il est clairement loin d’avoir fini !
MIL : Fabian Ruiz
Fabian Ruiz a connu des hauts et des bas, y compris au Parc des Princes, où ses débuts n’ont pas été les meilleurs, mais il a désormais joué un rôle déterminant dans les deux victoires consécutives du PSG en Ligue des champions.
Par ailleurs, la décision de Luis de la Fuente de l’intégrer dans le onze de départ de l’Espagne pendant la phase à élimination directe de la Coupe du monde a été un coup de maître, tant le joueur de 30 ans a été exceptionnel, notamment lors de la victoire clé contre la France.
MIL : Vitinha
Certains joueurs ont cette capacité à rendre le football ridiculement facile. Vitinha en fait partie. Il existe des milieux de terrain bien plus grands et plus puissants, mais peu sont capables de prendre le ballon au meneur de jeu du PSG, comme l’a encore montré l’incapacité persistante d’Arsenal à prendre le dessus sur l’équipe de Luis Enrique.
La campagne du Portugal en Coupe du monde a peut-être été un fiasco, mais Vitinha n’y était certainement pour rien, ce qui rend sa présence maintenue dans le Club World-Class absolument évidente.
ATT : Ousmane Dembele 🆕
Nous avions laissé Ousmane Dembele de côté dans le Club mondial de l’année de l’an dernier malgré sa victoire inévitable au Ballon d’Or, car il n’avait commencé à réellement exploiter son potentiel que neuf mois plus tôt. Nous voulions attendre pour voir s’il pouvait maintenir sa grande forme lors d’une deuxième saison consécutive, une première dans sa carrière, et, globalement, il l’a fait.
L’ailier reconverti en avant-centre a été essentiel pour permettre au PSG de conserver sa couronne en Ligue des champions, tandis qu’il a aussi enfin débloqué son compteur en Coupe du monde en Amérique du Nord, avant d’inscrire six buts au total.
ATT : Luis Diaz 🆕
On peut toujours comprendre pourquoi Liverpool estimait que 65,5 M£ représentaient un montant correct pour un Luis Diaz de 28 ans, mais il n’y a pas à se cacher derrière le petit doigt : le Bayern Munich a réalisé une affaire.
Le Colombien a été absolument sensationnel pour les champions d’Allemagne de Vincent Kompany la saison dernière, avec 26 buts et 19 passes décisives. En conséquence, après plusieurs années à frapper à la porte, Luis Diaz intègre logiquement le Club des joueurs de classe mondiale.
ATT : Erling Haaland
Erling Haaland reste l’attaquant le plus redouté du football mondial. Après avoir remporté son troisième Soulier d’or de Premier League en quatre saisons, le Norvégien a conquis l’Amérique en affichant son sens du but sensationnel et sa personnalité attachante et décalée lors du parcours historique de sa sélection jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde, marqué par un doublé brillant contre le Brésil.
Plus important encore, peut-être, le jeu global de Haaland s’est amélioré la saison dernière, au point qu’il est désormais incroyablement difficile de trouver le moindre défaut dans son jeu.
ATT : Harry Kane
Harry Kane rattrape le temps perdu en matière de trophées depuis son arrivée au Bayern Munich, et le capitaine de l’Angleterre commence désormais à s’inviter dans la course aux plus grandes récompenses individuelles du football après avoir enfin ouvert son palmarès en 2025.
À 33 ans, Kane n’a jamais été en aussi grande forme et il a bouclé la saison la plus récente avec plus de 70 buts pour son club et sa sélection, tout en mettant en avant l’étendue de son registre en décrochant régulièrement pour participer au jeu et créer des occasions pour les autres. Il est vraiment complet.
À l’attention de : Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia ne remportera pas le Ballon d'Or cette année, mais c'est surtout parce que le Géorgien n'a pas eu l'occasion de jouer la Coupe du monde. Si l'on retirait ce tournoi de l'équation, il serait difficile de ne pas désigner le merveilleux ailier du PSG.
Il a été le meilleur joueur de la Ligue des champions la saison dernière, comme le souligne le fait qu'il est devenu le premier homme à enregistrer au moins une contribution décisive lors de sept matches consécutifs à élimination directe.
ATT : Kylian Mbappe
Kylian Mbappé n’est peut-être pas, aux yeux de tout le monde, un véritable joueur d’équipe, mais son génie individuel est incontestable.
L’attaquant du Real Madrid et de la France a inscrit plus de buts que quiconque en Liga comme en Ligue des champions la saison dernière, malgré l’élimination de son équipe en quarts de finale de cette dernière, tandis qu’il a également terminé meilleur buteur de la Coupe du monde pour devenir le meilleur réalisateur de l’histoire du tournoi, devant Lionel Messi.
ATT : Lionel Messi 🆕
Regardez qui est de retour ! À 39 ans, Lionel Messi a prouvé au-delà de tout doute qu’il reste l’un des tout meilleurs joueurs de la planète, sinon le meilleur.
Rodri a peut-être été un digne vainqueur du Ballon d’or de la Coupe du monde. Mais les performances de Messi en Amérique du Nord ont été absolument stupéfiantes, le plus grand de tous les temps portant une équipe d’Argentine assez moyenne jusqu’en finale.
ATT : Vinicius Junior
Vinicius Junior ne joue pas bien en ce moment et, s’il ne parvient pas à enrayer cette mauvaise passe, il pourrait être retiré de la liste de l’an prochain. Pour l’instant, il a toutefois encore suffisamment de crédit pour conserver son statut de joueur de classe mondiale.
Après tout, on parle d’un ailier qui n’a pas marqué moins de 22 buts sur une seule saison depuis 2021, tout en ayant aussi inscrit trois buts pour un Brésil assez calamiteux lors de la Coupe du monde 2026.
ATT : Lamine Yamal
Il est difficile de croire que Lamine Yamal n’a encore que 19 ans. Le prodige est déjà triple champion de Liga avec Barcelone, et vainqueur de l’Euro ainsi que de la Coupe du monde avec l’Espagne.
À vrai dire, il n’a pas été à son meilleur niveau en Amérique du Nord pendant l’été, même si sa blessure y a incontestablement joué un rôle, mais Yamal est un talent véritablement générationnel qui avait déjà atteint un record personnel de 24 buts toutes compétitions confondues avant que sa saison en club ne prenne fin prématurément.
Adhésion révoquée ⛔
Au total, huit joueurs qui faisaient partie du World-Class Club en 2025 ont été poliment priés de partir 12 mois plus tard. Le plus médiatique est sans aucun doute Mohamed Salah, dont la forme s’est effondrée lors de sa dernière saison à Liverpool avant de rejoindre Trabzonspor durant l’été.
Il est rejoint dans la charrette par le duo de Manchester City Ruben Dias et Gianluigi Donnarumma, ainsi que par leur ancien coéquipier à l’Etihad Stadium, Bernardo Silva. L’international portugais évolue désormais au Real Madrid, où Antonio Rudiger panse lui aussi ses plaies après son éviction de l’élite du football.
L’ancien capitaine du Real Madrid Dani Carvajal, actuellement sans club après son départ du Bernabeu, sort lui aussi du classement, tout comme le défenseur central de l’Inter Alessandro Bastoni et le milieu du Bayern Munich Jamal Musiala, ce dernier ayant traversé une année marquée par des blessures et des problèmes de santé qui ont nui à sa forme.