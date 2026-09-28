De classe mondiale... C’est une étiquette invisible mais importante, qui sépare les bons des grands. Mais c’est aussi un terme tellement subjectif. Chaque fan de football a sa propre définition, ses propres critères, ce qui donne lieu à des débats sans fin, mais toujours passionnants, dans les stades, les vestiaires, les studios de télévision, les cafés, les bars, les pubs et les clubs du monde entier.

C’est pourquoi, en 2023, GOAL a décidé de se prêter au jeu en dressant une liste très exclusive des 25 joueurs qui, selon nous, représentaient l’élite du football, le gratin du gratin, ceux qui enchaînaient les performances de très haut niveau sur une longue période.

Afin d’éviter de nous concentrer uniquement sur les attaquants, ce qui, soyons honnêtes, arrive presque toujours lorsqu’il s’agit de récompenses et de distinctions individuelles, nous avons stipulé qu’il devait y avoir au moins trois joueurs de chaque groupe de postes (gardien, défense, milieu et attaque), et un maximum de neuf par groupe.

Les membres font l’objet d’une révision annuelle, et le moment est à nouveau venu de décider qui peut rester dans le World-Class Club, et qui doit être invité poliment à partir. Alors, qui figure dans cette sélection de 25 joueurs cette année ? Découvrez-le ci-dessous, et n’hésitez pas à faire part de votre approbation, ou de votre indignation, dans les commentaires...