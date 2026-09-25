L’heure approche. La course au titre de MVP de la MLS est généralement assez facile à trancher au final. Au moment où le trophée est, eh bien, attribué, le bon sens finit en général par l’emporter. Le joueur le plus précieux du championnat est aussi, la plupart du temps, son meilleur footballeur. GOAL n’est pas là pour dire « je vous l’avais bien dit », mais c’est toujours agréable quand ces deux choses coïncident.

Alors oui, soyons honnêtes : Lionel Messi est le MVP ici. Choisir quelqu’un d’autre n’aurait aucun sens. Voir quelqu’un d’autre gagner serait absurde. Mais il y a énormément de candidats. Evander a été excellent avec le FC Cincinnati. Petar Musa a porté le FC Dallas. Les statistiques de Hany Mukhtar sont en baisse, mais il joue son meilleur football depuis des années. Et puis il y a Guilherme, l’attaquant dynamique du Houston Dynamo.

En gros, il y a beaucoup de très bons footballeurs dans ce championnat, et même si la première place est assez évidente, le reste est extrêmement compliqué. Voici comment GOAL estime que le classement du MVP devrait se dessiner…