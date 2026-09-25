Classement du MVP de la MLS : Lionel Messi, nettement en tête, mais Evander, Hany Mukhtar ou quelqu’un d’autre peuvent-ils revenir dans la course ?
L’heure approche. La course au titre de MVP de la MLS est généralement assez facile à trancher au final. Au moment où le trophée est, eh bien, attribué, le bon sens finit en général par l’emporter. Le joueur le plus précieux du championnat est aussi, la plupart du temps, son meilleur footballeur. GOAL n’est pas là pour dire « je vous l’avais bien dit », mais c’est toujours agréable quand ces deux choses coïncident.
Alors oui, soyons honnêtes : Lionel Messi est le MVP ici. Choisir quelqu’un d’autre n’aurait aucun sens. Voir quelqu’un d’autre gagner serait absurde. Mais il y a énormément de candidats. Evander a été excellent avec le FC Cincinnati. Petar Musa a porté le FC Dallas. Les statistiques de Hany Mukhtar sont en baisse, mais il joue son meilleur football depuis des années. Et puis il y a Guilherme, l’attaquant dynamique du Houston Dynamo.
En gros, il y a beaucoup de très bons footballeurs dans ce championnat, et même si la première place est assez évidente, le reste est extrêmement compliqué. Voici comment GOAL estime que le classement du MVP devrait se dessiner…
Les autres prétendants
N°10 - Nico Fernandez, NYCFC :New York City FC doit être ravi d’avoir conservé l’un des joueurs offensifs les plus précieux de la MLS cet été.
N°9 - Cavan Sullivan, Philadelphia Union : Le redressement de l’Union n’est pas uniquement l’œuvre de Sullivan, mais il a été immense pour Philly depuis qu’il s’est imposé dans le onze de départ
N°8 - Carles Gil, New England Revolution : Il est le joueur qui a créé le plus d’occasions dans le championnat. Tout est dit.
N°7 - Sam Surridge, Nashville SC : Il semble marquer à chaque fois qu’il est sur le terrain. S’il pouvait simplement y être plus souvent... Nashville serait peut-être encore plus en avance dans la course au Supporters’ Shield.
N°6 - Petar Musa, FC Dallas : Seul Lionel Messi a marqué plus de buts.
N° 5 - Denis Bouanga, LAFC
Statistiques MLS 2026 : 14 buts, huit passes décisives en 26 matches
Le dossier : L’année a été mauvaise pour le LAFC. Tout, à la fin de la saison dernière, laissait penser que le club du sud de la Californie finirait en tête de la conférence Ouest cette année, certes avec quelques possibles difficultés d’adaptation liées à un nouvel entraîneur. Au lieu de cela, il se retrouve à lutter pour s’assurer l’avantage du terrain en play-offs. Ce n’est pas la pire des situations, mais cette équipe devrait vraiment faire mieux.
Et la seule raison pour laquelle elle ne sort pas complètement de la course ? Un ailier gabonais qui n’en finit plus de marquer. L’Inter Miami aurait tenté un sacré coup pour recruter Bounaga avant la saison. Mais il est resté. Et il a montré pourquoi il est si, si crucial pour cette équipe. Avec 14 buts, huit passes décisives et le deuxième plus grand nombre de tirs cadrés du championnat, Bouanga maintient le LAFC à flot, et pourrait l’emmener loin en play-offs.
Et aussi, ceci :
N° 4 - Guilherme, Houston Dynamo
Statistiques MLS 2026 : 14 buts, huit passes décisives en 24 apparitions
Le constat : Combien avaient misé sur Guilherme comme recrue de la saison avant le début de l'exercice ? Il semblait être un recrutement judicieux pour un Dynamo ambitieux, mais peu l'auraient vu comme l'homme capable de transformer complètement la trajectoire du club. Bon, ce n'est pas tout à fait aussi simple : cette équipe s'est nettement améliorée de l'arrière à l'avant. Mais Guilherme apporte bel et bien un vrai tranchant à Houston.
Guilherme était davantage un créateur qu'un buteur au milieu de sa vingtaine, mais ces dernières années, il a retrouvé son sens du but. Il en a inscrit 14 la saison dernière avec Santos, toutes compétitions confondues, et il a déjà égalé ce total jusqu'ici, alors qu'il reste encore une bonne partie de la saison à disputer. Plus important encore, toutefois, il y a son travail défensif. Il se situe dans le 97e percentile pour les contributions défensives, le 100e pour les interceptions et le 96e pour les ballons récupérés. Guilherme sait tout faire.
N° 3 - Hany Mukhtar, Nashville SC
Statistiques MLS 2026 : 11 buts, sept passes décisives en 26 apparitions
Le dossier : À Nashville, on n’a que l’embarras du choix. Il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe, et tellement d’éléments importants aussi. Surridge est une force de frappe impitoyable devant le but. Andy Najar est une arme redoutable au poste d’arrière latéral. L’intelligence offensive de Cristian Espinoza a offert une option supplémentaire vers l’avant à l’équipe de BJ Callaghan. Même Brian Schwake a été excellent dans les buts.
Mais Mukhtar est l’homme qui fait tourner toute l’équipe. Il a été excellent en 2025 en portant une grande partie du poids offensif, et il l’est encore davantage ici. Autrefois l’homme fort qui devait tout faire, Mukhtar est désormais le point d’ancrage créatif de Nashville. Et son jeu complet n’a jamais été aussi bon. Stoppez Mukhtar, et vous stoppez Nashville. Le problème ? Personne ne peut l’arrêter. Ni Nashville.
N° 2 - Evander, FC Cincinnati
Statistiques en MLS en 2026 : 13 buts, 12 passes décisives en 23 apparitions
Le dossier : Evander, c’est du plaisir à l’état pur. Il y a une vraie touche samba dans son jeu, ainsi qu’une délicieuse impression de facilité. Oui, c’est un championnat dans lequel le numéro 10 aérien et intéressant peut encore s’épanouir. Evander en est l’incarnation. Il y a toutefois une distinction importante ici. Parfois, ces numéros 10 aériens n’apportent pas vraiment grand-chose à leur équipe. Evander, lui, fait partie de ceux qui apportent. Le FC Cincinnati a des problèmes partout. Son bilan défensif est assez catastrophique.
Mais Evander, cet homme qui regarde encore des compilations de Ronaldinho quand il s’ennuie et mange des acai bowls les jours de match, continue d’envoyer le ballon au fond des filets semaine après semaine. Il y a un art de frapper le ballon fort tout en donnant l’impression que c’est très facile. L’homme fort de Cincy le fait comme peu d’autres.
N° 1 - Lionel Messi, Inter Miami
Statistiques MLS 2026 : 20 buts, 13 passes décisives en 23 matches
Le cas : Qui d’autre, franchement ? Messi n’est peut-être plus le joueur qu’il a été. Il n’est peut-être plus le joueur qu’il était il y a 12 mois. Mais il reste l’un des meilleurs au monde, et le meilleur à avoir jamais foulé un terrain de football. Et tout en pleurant publiquement la mort de son père, l’Argentin a été magique avec l’Inter Miami. Sa ligne de statistiques est tout simplement ahurissante.
Il ne fait plus grand-chose d’autre de nos jours. Il ne fait d’ailleurs même plus vraiment semblant d’effectuer le moindre travail défensif. Et il est peu probable que nous voyions émerger une autre version de ce merveilleux footballeur. Mais tant qu’il n’aura pas raccroché les crampons, il n’y aura pas de meilleur joueur dans cette ligue. Le trophée de MVP lui tend les bras.