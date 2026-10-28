Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Ballon d'Or Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Classement des prétendants au Ballon d’Or 2027 : Lamine Yamal et Kylian Mbappe se positionnent déjà pour détrôner Harry Kane

La course à la plus prestigieuse récompense individuelle du football est de nouveau lancée, avec une pléiade de stars en lice pour la décrocher.

Tom Maston
Traduit par

  • Une porte se ferme, une autre s’ouvre. Alors que la poussière retombe à peine après l’attribution du Ballon d’Or 2026 à Harry Kane, les regards se tournent déjà vers la course au Ballon d’Or 2027, lancée depuis trois mois.

    En l’absence de grandes compétitions internationales à venir, cette bataille pour le Ballon d’Or se jouera en club. Les performances en Ligue des champions, en particulier, devraient donc être déterminantes cette fois-ci.

    Personne n’a conservé la distinction individuelle la plus commentée du football depuis 2021. Kane devra faire face à une rude concurrence pour garder sa couronne, tant les stars qui s’estiment capables de monter sur la plus haute marche du podium sont nombreuses.

    Comme toujours, nous suivrons la course étape par étape ici sur GOAL, avec notre classement des favoris désormais lancé...

  • 10. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Dembélé espère ajouter un nouveau Ballon d’Or à celui qu’il a remporté en 2025

    En 2026-27 : Quatre buts, six passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA.

    Ousmane Dembele a confirmé son sacre de 2025 en terminant de nouveau dans le top 10 du Ballon d’Or un an plus tard. Son solide début de saison, marqué notamment par de belles performances en Ligue des champions, le place à nouveau parmi les prétendants pour 2027.

    L’international français est actuellement écarté des terrains en raison d’une blessure, mais il sera de retour à temps pour peser sur la seconde moitié décisive de la saison. Le Paris Saint-Germain comptera certainement sur Dembele pour élever son niveau de jeu après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une blessure au genou qui met fin à sa saison.

  • 9. Declan Rice (Arsenal)

    FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Rice a une nouvelle fois montré cette saison qu’il répond présent lors des grands rendez-vous.

    En 2026-27 : Un but, quatre passes décisives. Vainqueur du Community Shield.

    Une certaine déception a gagné les supporters d’Arsenal : malgré le titre de Premier League et la qualification du club pour la finale de la Ligue des champions, son joueur le mieux classé au Ballon d’Or 2026, Declan Rice, n’a terminé que 15e.

    C’est peut-être le signe que Mikel Arteta a bâti une équipe de très haut niveau qui ne dépend pas toujours des exploits individuels. Les joueurs d’Arsenal espèrent néanmoins obtenir davantage de reconnaissance individuelle au cours des 12 prochains mois, Rice restant le mieux placé après son excellente prestation face au Bayern Munich en Ligue des champions.

  • 8. Erling Haaland (Manchester City)

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Malgré les problèmes de Manchester City en dehors du terrain, Haaland continue de marquer à un rythme soutenu.

    En 2026-27 : 16 buts.

    Un joueur a-t-il déjà remporté le Ballon d’Or tout en étant relégué la même saison ? C’est une possibilité bien réelle pour Erling Haaland et ses coéquipiers de Manchester City cette saison, alors qu’ils attendent la sanction de la Premier League pour avoir enfreint de nombreuses règles financières.

    Malgré cette distraction, le buteur norvégien s’est une nouvelle fois montré impérial devant le but jusqu’ici. Si le maintien en championnat devient impossible pour l’équipe d’Enzo Maresca, celle-ci pourrait décider de mettre Haaland et d’autres joueurs au repos afin de se concentrer sur la Ligue des champions, augmentant ainsi ses chances de sacre européen et celles de ses joueurs de prétendre au Ballon d’Or.

  • 7. Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Vitinha prouve une nouvelle fois qu’il est le meilleur milieu de terrain de la planète en ce début de saison

    En 2026-27 : Quatre buts, une passe décisive. Vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA.

    Vitinha s’est désormais imposé comme la référence pour tous les autres milieux de terrain centraux dans le football moderne. L’international portugais a joué un rôle clé dans les deux sacres consécutifs du PSG en Ligue des champions.

    Le champion de France semble également bien parti pour décrocher un troisième titre d’affilée, après ses victoires retentissantes contre Manchester City et Barcelone lors de la phase de ligue. À chaque fois, Vitinha a inscrit un superbe but de la victoire depuis l’extérieur de la surface de réparation. S’il continue à réussir de tels coups d’éclat tout en maintenant son niveau d’excellence, il pourrait bien monter sur le podium du Ballon d’Or pour la deuxième fois en trois ans.

  • 6. Michael Olise (Bayern Munich)

    FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Olise ne cesse de monter en puissance, tant avec le Bayern Munich qu’avec la France

    En 2026-27 : 14 buts, huit passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne.

    La neuvième place de Michael Olise au classement du Ballon d’Or 2026 a surpris certains observateurs après la saison exceptionnelle qui l’a révélé au Bayern Munich. Mais s’il continue d’évoluer à un niveau de classe mondiale, il devrait presque certainement prétendre à un meilleur classement au cours des 5 à 10 prochaines années.

    Le meneur de jeu français ne montre aucun signe de ralentissement en ce début de nouvelle saison. Malgré la rude concurrence de ses propres coéquipiers pour les votes, Olise devrait être en lice pour figurer au moins dans le top 10 en 2027.

  • 5. Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

    FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA
    AFP

    Doue a bien rebondi après sa non-nomination au Ballon d’Or 2026

    En 2026-27 : Cinq buts, six passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA.

    Élu homme du match lors de la finale de la Ligue des champions 2025, Desire Doue n’a même pas figuré parmi les 30 nommés au Ballon d’Or 2026. Mais à en juger par les premières semaines de la saison, l’attaquant français ne s’est pas laissé abattre par cette déception.

    Doue a réalisé des coups d’éclat face à Manchester City et à Barcelone en Ligue des champions. Le retour de Kvaratskhelia n’étant pas prévu avant la saison prochaine, Luis Enrique devrait compter sur le joueur de 21 ans pour prendre la difficile relève du Géorgien et devenir le principal atout du PSG lors des tours à élimination directe.

  • 4. Harry Kane (Bayern Munich)

    FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Kane vise à devenir le premier joueur depuis Lionel Messi en 2021 à remporter deux Ballons d’Or consécutifs.

    En 2026-27 : 16 buts, neuf passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne.

    Lauréat mérité du Ballon d’Or 2026, Kane reste au sommet de son art malgré ses 33 ans et se montre une fois de plus prolifique devant le but, alors que le Bayern entame la défense de son titre en Bundesliga.

    Le capitaine de l’Angleterre a déjà livré une prestation remarquable dans tous les domaines en Ligue des champions, montrant toute l’étendue de son talent face à Arsenal lors de la phase de ligue. D’autres performances de ce niveau le placeraient en bonne position pour devenir le premier joueur depuis Lionel Messi en 2021 à remporter deux Ballons d’Or consécutifs.

  • 3. Raphinha (Barcelone)

    Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Raphinha a brillamment rebondi après avoir été écarté de la liste des nommés pour le Ballon d’Or 2026

    En 2026-27 : 16 buts, quatre passes décisives.

    Peut-être le grand absent le plus controversé de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026, Raphinha transforme la frustration que cette exclusion a pu provoquer en performances décisives pour le FC Barcelone, en Liga comme en Ligue des champions.

    Depuis le départ de Robert Lewandowski, Hansi Flick utilise l’international brésilien au poste d’avant-centre, où il s’épanouit. Il serait donc déjà très surprenant que Raphinha ne soit pas de nouveau en lice pour la plus grande distinction individuelle du football en 2027.

  • 2. Kylian Mbappé (Real Madrid)

    FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Mbappe espère mettre fin à sa longue attente du Ballon d’Or après avoir terminé deuxième en 2026

    En 2026-27 : 15 buts, trois passes décisives.

    Kylian Mbappe a été désigné comme un futur lauréat du Ballon d’or presque dès qu’il s’est révélé, à l’adolescence. Pourtant, alors qu’il approche de son 28e anniversaire, l’attaquant du Real Madrid attend toujours son premier Ballon d’or.

    Le capitaine de l’équipe de France a obtenu son meilleur classement en 2026, en terminant deuxième derrière Kane. Malgré un début de saison mitigé pour le Real Madrid, le doublé décisif de Mbappe lors du Clasico a laissé penser que Jose Mourinho et lui commencent à trouver la bonne formule au Bernabeu, avec l’objectif de mettre fin à la récente disette de titres du club.

  • 1. Lamine Yamal (Barcelone)

    Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Après plusieurs podiums consécutifs, Yamal est le favori précoce pour remporter le Ballon d’Or en 2027

    En 2026-2027 : 12 buts, sept passes décisives.

    Lamine Yamal n’aura pas 20 ans avant juillet, mais l’ailier du FC Barcelone a déjà terminé deux fois sur le podium du Ballon d’Or. À la vitesse à laquelle il s’est imposé parmi les meilleurs joueurs de la planète, la question n’est déjà plus de savoir s’il remportera le trophée à plusieurs reprises, mais quand.

    Cette saison encore, Yamal s’est montré par moments envoûtant au cours des premières semaines, déroutant régulièrement les défenseurs par la vivacité de ses pieds et l’audace de ses dribbles. Il est déjà le favori des bookmakers pour le Ballon d’Or 2027, et à juste titre au vu de ce qu’il a montré jusqu’ici.