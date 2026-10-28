Une porte se ferme, une autre s’ouvre. Alors que la poussière retombe à peine après l’attribution du Ballon d’Or 2026 à Harry Kane, les regards se tournent déjà vers la course au Ballon d’Or 2027, lancée depuis trois mois.

En l’absence de grandes compétitions internationales à venir, cette bataille pour le Ballon d’Or se jouera en club. Les performances en Ligue des champions, en particulier, devraient donc être déterminantes cette fois-ci.

Personne n’a conservé la distinction individuelle la plus commentée du football depuis 2021. Kane devra faire face à une rude concurrence pour garder sa couronne, tant les stars qui s’estiment capables de monter sur la plus haute marche du podium sont nombreuses.

Comme toujours, nous suivrons la course étape par étape ici sur GOAL, avec notre classement des favoris désormais lancé...