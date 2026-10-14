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Women's World Cup Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Classement des forces en présence pour la Coupe du monde féminine 2027 : l’Espagne, tenante du titre, marque les esprits lors de sa double confrontation avec la sélection féminine des États-Unis, tandis que l’Angleterre se rapproche de la qualification

Les équipes se sont employées à décrocher leur billet et à préparer le tournoi de cet été au Brésil. Mais lesquelles sont les mieux placées pour remporter le trophée ?

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Trente-deux nations se rendront au Brésil à l’été 2027 avec un grand rêve : remporter la Coupe du monde féminine. L’Espagne a réalisé ce rêve en 2023, en battant l’Angleterre en finale, et elle fera partie des grandes favorites pour s’imposer à nouveau lorsque le tournoi débutera le 24 juin dans l’emblématique Maracana, à Rio de Janeiro. Mais quelles équipes menacent le plus son titre ?

    À l’heure actuelle, seules 18 des 32 équipes participantes sont confirmées. Des nations majeures comme l’Angleterre, les États-Unis et les Pays-Bas doivent encore décrocher leur place au Brésil. Les qualifications ont déjà réservé une énorme surprise : le Nigeria, présent à toutes les éditions jusqu’ici, devrait manquer la Coupe du monde féminine pour la première fois de l’histoire du tournoi. D’autres éliminations inattendues pourraient survenir avant la fin des qualifications, en février.

    En attendant l’issue de ces qualifications, GOAL ajoutera à son classement des favoris pour la Coupe du monde féminine 2027 les quatre nations du top 10 du classement mondial de la FIFA qui n’ont pas encore décroché leur billet, aux côtés des 18 déjà qualifiées. Parmi ces quatre équipes, les États-Unis et le Canada connaîtront leur sort lors du Championnat féminin de la CONCACAF, plus tard cette année, tandis que l’Angleterre et la Suède espèrent franchir sans encombre les barrages de l’UEFA. Elles seront fixées d’ici décembre, juste avant le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde.

    Alors, à moins de neuf mois du tournoi, quelles nations semblent les mieux placées pour ravir à l’Espagne son titre de championne du monde ? Les tenantes du titre restent-elles l’équipe à battre à l’approche de l’édition 2027 ? Ou une autre équipe fait-elle figure de favorite ?

  • 22. Algérie

    Algeria Women 2026
    Backpagepix

    L’Algérie fera ses débuts à la Coupe du monde féminine au Brésil après avoir terminé troisième de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026.

    L’Algérie, l’une des deux équipes dont la première participation est confirmée à ce jour, disputera sa première Coupe du monde féminine en 2027, après un parcours historique jusqu’en demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations féminine.

    La défense est l’un des grands atouts de cette équipe. Elle a posé les bases de son parcours jusqu’à la troisième place au Maroc. Même lorsqu’elle encaisse un but, l’Algérie parvient à garder les matches serrés, ce qui lui laisse toujours une chance d’obtenir un résultat.

    Mais avant de se rendre au Brésil, l’Algérie doit impérativement remédier à son manque d’expérience face à des adversaires d’autres continents. Elle affronte si souvent des équipes africaines qu’il est difficile de retrouver la dernière fois où elle a joué contre une sélection extérieure au continent. Cela pourrait remonter à un match contre le Liban lors du Championnat arabe féminin de 2006. La situation doit changer avant ses débuts en Coupe du monde.

  • 21. Philippines

    Philippines Women 2026
    Getty Images

    Après s’être qualifiées pour leur première Coupe du monde féminine en 2023, les Philippines seront de retour en 2027 après avoir remporté un barrage face à l’Ouzbékistan.

    Portées par le recrutement de nombreuses joueuses binationales, les Philippines se sont qualifiées pour leur première Coupe du monde féminine en 2023 et ont remporté leur premier match en battant la Nouvelle-Zélande, pays coorganisateur, 1-0. Pour une nation qui découvre encore ce niveau, retrouver le tournoi constitue déjà un immense accomplissement.

    Les Philippines pourraient-elles faire mieux qu’en 2023 et atteindre la phase à élimination directe en 2027 ? Davantage de matches face aux meilleures nations leur seraient utiles, comme l’a montré leur lourde défaite 7-0 contre le Japon en quarts de finale de la Coupe d’Asie. Elles espèrent programmer quelques matches amicaux utiles avant de s’envoler pour le Brésil.

  • 20. Nouvelle-Zélande

    New Zealand Women 2026
    Getty Images

    La Nouvelle-Zélande est entrée dans l’histoire lors de la Coupe du monde féminine 2023 en remportant sa toute première victoire, à domicile, face à une équipe de Norvège comptant de nombreuses stars.

    La Nouvelle-Zélande a vécu une Coupe du monde féminine 2023 historique, et pas seulement parce qu’elle en était l’un des pays hôtes. Pour sa sixième participation, à sa 16e tentative, elle a enfin remporté son premier match en Coupe du monde en battant la Norvège à Auckland pour son entrée en lice. La déception a donc été d’autant plus grande de ne pas parvenir à sortir d’un groupe très disputé, la deuxième place lui échappant à la différence de buts.

    Quelles seront ses chances en 2027 ? Elles seront moindres, car son statut de pays coorganisateur lui avait valu un tirage plus clément en phase de groupes en 2023. Cette fois, la Nouvelle-Zélande sera placée dans un groupe avec des adversaires bien plus redoutables, et ses récentes lourdes défaites face à l’Australie et aux États-Unis ne sont pas de bon augure.

    Depuis la Coupe du monde féminine 2023, la Nouvelle-Zélande n’a remporté que trois de ses 23 matches contre des équipes d’autres confédérations : face au Venezuela (42e au classement FIFA), au Costa Rica (43e) et à la Thaïlande (49e). Pour réussir une belle Coupe du monde, elle devra tenir tête à des équipes plus fortes.

  • 19. Corée du Nord

    North Korea Women 2026
    Getty Images

    La Corée du Nord disputera sa quatrième Coupe du monde féminine, sa première depuis 2011, après avoir battu Taïwan en barrage.

    La Corée du Nord est l’une des nations les plus fascinantes de la Coupe du monde féminine 2027, pour une multitude de raisons. À la Coupe d’Asie 2026, elle figurait dans l’un des groupes les plus relevés. Une défaite contre la Chine et une deuxième place l’ont conduite à affronter l’Australie en quart de finale, où son parcours s’est arrêté.

    Ces deux défaites ont toutefois été serrées, et l’émergence de jeunes talents en Corée du Nord a de quoi susciter l’enthousiasme. Le pays a remporté les Coupes du monde féminines des moins de 17 ans et des moins de 20 ans en 2024, ainsi que la Coupe d’Asie des moins de 17 ans. Depuis, il a conservé ses deux titres chez les moins de 17 ans. Certaines des joueuses qui ont brillé lors de ces succès commencent désormais à se faire une place dans l’équipe senior.

    Cela dit, la Corée du Nord avait déjà connu le succès chez les jeunes, en remportant les Coupes du monde des moins de 17 ans et des moins de 20 ans en 2016. Il s’agit pourtant de sa première qualification chez les seniors depuis 2011. Reste à voir quelle influence ces succès auront cette fois-ci.

  • 18. Chine

    China Women 2026
    Getty Images

    Finaliste en 1999, la Chine n’a manqué qu’une seule des neuf précédentes éditions de la Coupe du monde féminine, mais a été éliminée dès la phase de groupes en 2023.

    Difficile de savoir à quoi s’attendre de la Chine, éliminée dès la phase de groupes pour la première fois de son histoire lors de la dernière Coupe du monde féminine.

    En novembre 2025, la Chine a subi une lourde défaite 8-0 face à l’Angleterre, mais elle a terminé en tête de son groupe à la Coupe d’Asie quelques mois plus tard grâce à une victoire contre une solide équipe de Corée du Nord. Il lui a ensuite fallu passer par la prolongation pour battre le Taïpei chinois lors du premier tour à élimination directe, avant de donner du fil à retordre à l’Australie malgré une défaite 2-1 en demi-finales.

    Il sera intéressant de suivre les performances de l’équipe d’Ante Milicic d’ici au début de la Coupe du monde féminine 2027. Difficile, toutefois, de tirer beaucoup d’enseignements de certaines de ses récentes victoires, compte tenu du niveau de ses adversaires.

  • 17. Maroc

    Ibtissam Jraïdi Zineb Redouani Morocco Women 2026
    Backpagepix

    Le Maroc a atteint les huitièmes de finale pour sa première participation à la Coupe du monde féminine en 2023 et cherchera à confirmer cette performance en 2027.

    Le football féminin marocain a bénéficié d’importants investissements ces dernières années. Le Maroc a ainsi disputé deux finales consécutives de la CAN féminine, en 2022 et 2024, s’est qualifié pour la première fois pour la Coupe du monde féminine en 2023 et a atteint la phase à élimination directe de cette même compétition. Les Lionnes de l’Atlas comptent désormais parmi les meilleures équipes d’Afrique, et beaucoup auraient été surpris de ne pas les voir se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2027.

    L’équipe voudra maintenant franchir un nouveau cap et rivaliser plus régulièrement avec des adversaires encore plus forts. Certains de ses matches amicaux récents contre des équipes non africaines suscitent toutefois des doutes à cet égard. Après un nul 1-1 face à Haïti début 2025, le 0-0 contre la Nouvelle-Zélande juste avant la CAN féminine s’est révélé décevant, tout comme le récent match nul et vierge face à l’Ouzbékistan.

    Le Maroc doit encore progresser pour franchir un palier et véritablement inquiéter les équipes les mieux classées, même si les progrès accomplis jusqu’ici restent louables. Le nouveau sélectionneur Eric Blahic peut-il l’aider à franchir ce cap ? Il a remplacé l’ancien sélectionneur de l’Espagne Jorge Vilda avant la trêve internationale d’octobre, sans que la fédération explique vraiment pourquoi.

  • 16. Corée du Sud

    Son Hwa-yeon South Korea Women 2026
    Getty Images

    La Corée du Sud participera en 2027 à sa quatrième Coupe du monde féminine consécutive et tentera de rebondir après deux éliminations de suite en phase de groupes.

    Après plusieurs éliminations consécutives en phase de groupes sans la moindre victoire, la Corée du Sud espère connaître un meilleur parcours à la Coupe du monde féminine 2027.

    Ses performances en 2026 ont montré des signes encourageants en attaque : l’équipe a battu sans difficulté des adversaires moins bien classés lors de la Coupe d’Asie et obtenu un spectaculaire match nul 3-3 face à l’Australie. Elle doit toutefois progresser en défense, comme l’ont montré ce résultat, sa défaite 4-1 contre le Japon en demi-finale et, depuis, ses lourdes défaites en amical face au Brésil et au Canada.

    Affronter davantage d’adversaires venus d’autres continents d’ici à la Coupe du monde lui serait également bénéfique. Comme beaucoup de nations asiatiques, la Corée du Sud a régulièrement été opposée ces derniers temps à des adversaires continentaux qu’elle connaît bien.

  • 15. Malawi

    Malawi Women 2026
    Backpagepix

    Le Malawi disputera sa première Coupe du monde féminine en 2027, après avoir atteint la finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine dès sa première participation, en 2026.

    Aux yeux du grand public, le Malawi pourrait sembler être un participant quelque peu inattendu à la Coupe du monde féminine. Mais pour les passionnés de football, c’est l’équipe qu’ils ont le plus hâte de voir jouer au Brésil en 2027.

    Car cette sélection est emmenée par une avant-centre de classe mondiale, Temwa Chawinga. La joueuse du Kansas City Current a remporté les deux derniers Souliers d’or et les deux derniers titres de meilleure joueuse de la NWSL, le championnat de première division aux États-Unis. Sur l’aile évolue sa sœur aînée, Tabitha, une autre attaquante prolifique qui joue à Lyon, huit fois champion d’Europe.

    Mais le Malawi ne se résume pas à ces deux joueuses : c’est une véritable équipe, comme en témoigne son parcours jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des nations dès sa première participation, en 2026. Peut-elle créer la même sensation à la Coupe du monde féminine ? Ce sera plus difficile, mais elle a les qualités pour mettre n’importe quel adversaire en difficulté.

  • 14. Argentine

    Maria Bonsegundo Argentina Women 2026
    Getty Images

    L’Argentine a participé à quatre Coupes du monde féminines, mais n’a jamais dépassé la phase de groupes.

    Lors de la dernière Coupe du monde féminine, le groupe de l’Argentine était plus ouvert que jamais. C’est toutefois l’Afrique du Sud qui en a profité pour atteindre la phase à élimination directe pour la première fois, tandis que l’Argentine terminait dernière avec un seul point. Et alors que les Sud-Américaines tentaient de se remettre de cette déception, la lourde défaite 8-0 subie face au Japon en match amical, quelques semaines seulement après la fin du tournoi, n’a certainement pas arrangé les choses.

    Depuis, l’Argentine a toutefois réalisé des progrès très encourageants. Elle a terminé deuxième des qualifications pour ce tournoi, à seulement deux points de la Colombie, quart-de-finaliste de la Coupe du monde féminine 2023, sans perdre un match. Les rencontres amicales face à des adversaires de premier plan comme les États-Unis, le Canada et l’Australie l’ont sans aucun doute aidée. À la Copa América 2025, son parcours ne s’est arrêté qu’en demi-finale, après une défaite aux tirs au but contre la Colombie.

    Il reste des progrès à accomplir, comme l’ont montré ses trois défaites en trois matches lors de la SheBelieves Cup en mars, mais l’Argentine réduit l’écart.

  • 13. Cameroun

    Cameroon WAFCON trophy 2026
    Backpagepix

    Le Cameroun a remporté la Coupe d’Afrique des nations féminine pour la première fois en 2026 et espère poursuivre sur sa lancée lors de la Coupe du monde.

    Après avoir atteint la phase à élimination directe lors de leurs deux premières Coupes du monde féminines, en 2015 et 2019, les Camerounaises ont manqué le rendez-vous de 2023. Les Lionnes indomptables feront toutefois leur retour en force en 2027, lorsqu’elles arriveront au Brésil en tant que championnes d’Afrique.

    Peu de gens auraient pourtant prédit un tel dénouement. Valentine Nguele n’était à la tête de l’équipe que depuis six semaines au début de la CAN féminine, et le jeu du Cameroun n’a pas toujours convaincu en phase de groupes. Mais sa maîtrise de la phase à élimination directe a été parfaite pour un tournoi : sans encaisser le moindre but, il a éliminé le Nigeria, tenant du titre, le Maroc, pays hôte, puis une équipe du Malawi portée par une attaque de classe mondiale pour décrocher le titre.

    Que pourra donc accomplir Nguele avec cette équipe en disposant de davantage de temps pour préparer un tournoi ? On peut s’attendre à ce qu’elle ne fasse que progresser.

  • 12. Suède

    Sweden Women 2026
    Getty Images

    La Suède a atteint les demi-finales lors de trois des quatre dernières éditions de la Coupe du monde, mais elle doit encore se qualifier pour celle de 2027.

    La Suède est généralement l’une des nations les plus régulières du football féminin lorsqu’il s’agit d’obtenir les résultats attendus d’elle, mais les choses sont plus difficiles depuis que Tony Gustavsson a pris les commandes après l’Euro 2025.

    Perdre contre l’Espagne pour son premier match n’avait rien de honteux, si ce n’est l’ampleur de la défaite : 4-0. L’ancien sélectionneur de l’Australie a dû attendre mars pour décrocher sa première victoire à la tête de l’équipe, en Italie, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Un résultat très encourageant, mais suivi d’une seule victoire lors des cinq rencontres restantes. La Suède a ainsi terminé troisième d’un groupe certes difficile, qui comprenait également le Danemark et la Serbie.

    Il serait tout de même très surprenant que la Suède ne passe pas par les barrages pour décrocher son billet pour le Brésil, comme l’a souligné sa victoire 15-0 sur l’ensemble des deux matches contre la Lituanie cette semaine. L’équipe devra néanmoins progresser sous la direction de Gustavsson pour préserver son excellent bilan en Coupe du monde : les Suédoises ont atteint les demi-finales lors de trois des quatre dernières éditions.

  • 11. Australie

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    Demi-finaliste de la Coupe du monde 2023 et finaliste de la Coupe d’Asie 2026, la sélection australienne emmenée par Sam Kerr espère poursuivre sur sa lancée au Brésil.

    Depuis que l’Australie a atteint les demi-finales de la Coupe du monde féminine 2023, beaucoup de choses ont changé. Un an plus tard, une élimination décevante dès la phase de groupes des Jeux olympiques a mis fin au mandat de Tony Gustavsson au poste de sélectionneur. Tom Sermanni a ensuite assuré l’intérim pendant neuf mois, avant la nomination de Joe Montemurro en juin 2025.

    Ce délai avant la nomination d’un nouveau sélectionneur à temps plein signifie que l’Australie a abordé la Coupe d’Asie en mars après avoir travaillé avec Montemurro moins longtemps qu’elle ne l’aurait souhaité. Atteindre malgré tout la finale et ne s’y incliner que de justesse face au Japon constitue donc un résultat positif.

    Cela dit, un effectif qui compte des stars comme Sam Kerr, Ellie Carpenter et Steph Catley a encore du potentiel à exploiter. L’espoir est que Montemurro ait le temps d’y parvenir avant le tournoi au Brésil.

  • 10. Canada

    Kailen Sheridan Sydney Collins Canada Women 2026
    Getty Images

    Le Canada a été éliminé à la surprise générale dès la phase de groupes de la dernière Coupe du monde, mais a affiché un meilleur visage aux Jeux olympiques de 2024.

    Le Canada aura l’occasion de se qualifier pour la Coupe du monde en novembre : une victoire face au Panama lors du Championnat féminin de la CONCACAF lui assurerait une place au Brésil. Il sera largement favori pour cette rencontre.

    Quelle menace représentera-t-il à la Coupe du monde, s’il parvient à se qualifier ? Difficile de le savoir, puisque le Canada n’a disputé que des matches amicaux depuis sa campagne olympique décevante en 2024, éclipsée par un scandale d’espionnage et la suspension de Bev Priestman, alors sélectionneuse.

    Casey Stoney, passée par Manchester United et le San Diego Wave, a obtenu des résultats et vu des performances encourageants depuis sa prise de fonctions en janvier 2025. Mais le fait que seules deux de ses neuf victoires à ce jour aient été obtenues contre des nations classées parmi les 20 premières mondiales est préoccupant. Le Canada a également perdu six de ses sept confrontations avec des nations classées parmi les dix premières mondiales. La seule exception est un match nul cette semaine contre le Danemark, qui l’a ensuite battu quelques jours plus tard.

    Certains de ces résultats sont survenus pendant une période d’expérimentation compréhensible, Stoney apprenant à connaître son effectif pour sa première expérience à la tête d’une sélection nationale senior. Cette équipe présente toutefois des problèmes évidents à résoudre, notamment un manque d’équilibre au milieu de terrain qui semble ensuite nuire à sa solidité défensive. Il sera particulièrement intéressant de voir comment se dérouleront les prochains mois de préparation.

  • 9. Danemark

    Pernille Harder Denmark Women 2026
    Getty Images

    Après un Euro 2025 décevant, conclu sans le moindre point, le Danemark emmené par Pernille Harder a bien réagi lors des qualifications pour la Coupe du monde en terminant en tête d’un groupe difficile.

    Le Danemark peut-il vraiment jouer les premiers rôles à la Coupe du monde féminine 2027 ? Voilà près de 10 ans que la nation scandinave n’a pas brillé dans un grand tournoi, depuis sa qualification pour la finale de l’Euro 2017. Ses éliminations en phase de groupes du championnat d’Europe en 2022 et surtout en 2025 ont été préoccupantes. Cette équipe, emmenée par Pernille Harder, joueuse de classe mondiale, est capable de bien mieux.

    Mais sous la direction de son nouvel entraîneur principal, Jakob Michelsen, le Danemark a bien réagi à cette déception. Il a terminé en tête de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde, décrochant la seule place directement qualificative devant la Suède, l’Italie et la Serbie. Y parvenir sans perdre un seul match est particulièrement impressionnant.

    Le Danemark peut désormais organiser les matches amicaux qui le prépareront au mieux pour la Coupe du monde. Une victoire et un match nul face au Canada cette semaine ont constitué des résultats convaincants. Une rencontre contre la Zambie en décembre nous en dira encore plus sur cette équipe. Les premiers signes sont très prometteurs.

  • 8. Colombie

    Colombia Women 2026
    Getty Images

    La Colombie a réalisé un parcours de rêve jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2023, où l’Angleterre l’a éliminée de justesse.

    La Colombie fait figure d’outsider pour la Coupe du monde féminine 2027 et certains s’attendront à la voir atteindre les quarts de finale, alors qu’elle n’y est parvenue pour la première fois qu’en 2023.

    Outre ses performances lors de la dernière Coupe du monde, la Colombie a disputé ces dernières années deux finales de Copa América extrêmement serrées face au Brésil, s’inclinant 1-0 en 2022 puis seulement aux tirs au but en 2025. Elle a aussi eu ses temps forts aux Jeux olympiques de 2024, lors d’un match à rebondissements perdu 3-2 face à la France, avant de pousser l’Espagne jusqu’aux tirs au but en quarts de finale.

    La disponibilité de Mayra Ramirez sera déterminante. La joueuse de Chelsea a manqué l’intégralité de la saison 2025-26 en raison d’une blessure et n’a toujours pas joué pour le club cette saison. Mais la Colombie compte malgré tout de nombreuses joueuses de qualité dans son effectif, avec Linda Caicedo, du Real Madrid, comme figure de proue.

  • 7. France

    France Women 2026
    Getty Images

    Éternellement tout près du but sur la scène internationale, les Bleues pourraient-elles enfin connaître leur année en 2027 ?

    Lorsque Laurent Bonadei, nouveau sélectionneur de la France, a fait des choix forts et surprenants avant l’Euro 2025, notamment en écartant l’emblématique Wendie Renard, il a cité Albert Einstein pour expliquer sa décision. « La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent », a-t-il déclaré. « Je veux des résultats différents pour cette équipe, j’ai donc opté pour une sélection différente. »

    La formule n’a pas fonctionné. La France a de nouveau montré de belles choses, mais elle a fini par connaître le même sort que d’habitude dans le football féminin : échouer au moment décisif. Une défaite aux tirs au but face à une Allemagne réduite à dix joueuses a mis fin au parcours des Bleues en quarts de finale. L’équipe n’a donc toujours atteint les demi-finales qu’à trois reprises en 16 tournois majeurs.

    Les choses seront-elles différentes en 2027 ? Après l’Euro, la France s’est de nouveau inclinée face à l’Allemagne en demi-finales de la Ligue des nations, avant de terminer en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, devant les Pays-Bas. Elle peut être brillante quand elle est dans un bon jour, mais il est difficile de compter sur une telle performance dans les derniers tours d’un tournoi majeur tant qu’elle n’y sera pas parvenue.

  • 6. Brésil

    Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: Final
    Getty Images Sport

    Le Brésil, pays hôte, espérera aller plus loin que jamais lors de ce qui devrait également être le dernier grand tournoi de l’emblématique Marta.

    Cette année sera-t-elle enfin celle du Brésil ? Après une élimination décevante dès la phase de groupes de la dernière Coupe du monde, la Seleçao aborde ce tournoi nettement revigorée, comme en témoignent son parcours jusqu’en finale olympique et la conquête d’un nouveau titre en Copa América.

    Arthur Elias, nommé après les échecs de 2023, a joué un rôle clé dans ce renouveau, menant l’équipe à des victoires contre les États-Unis, le Canada, l’Angleterre, le Japon, la France et l’Espagne au cours des trois dernières années. Dynamique et dotée d’atouts dans tous les secteurs du jeu, la sélection brésilienne peut poser des problèmes à n’importe quelle équipe. Elle se montre particulièrement dangereuse en transition, un atout précieux face à des adversaires qui cherchent souvent à conserver le ballon.

    Dispensés de qualifications en tant que pays hôte, le Brésil et Elias ont eu tout le temps de préparer cet été qui s’annonce décisif et qui, avec quelques ajustements, pourrait véritablement s’achever sur un triomphe. Le Brésil fait partie des prétendants au titre.

  • 5. Allemagne

    Lea Schuller Germany women 2026
    Getty Images

    L’Allemagne a été éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde féminine 2023, créant l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la compétition. Saura-t-elle rebondir en 2027 ?

    Il est rare que l’Allemagne aborde une Coupe du monde dans la peau d’un outsider, mais après la déception de son élimination dès la phase de groupes en 2023, ce sera peut-être le cas en 2027.

    Cela dit, le travail accompli sous la direction de Christian Wuck ces deux dernières années, conjugué à la médaille de bronze olympique remportée auparavant sous la houlette de l’intérimaire Horst Hrubesch, a replacé l’Allemagne parmi les grandes nations, même si elle n’a pas décroché de titre.

    L’Allemagne a atteint les demi-finales de l’Euro 2025 l’an dernier, où seule l’Espagne l’a battue après prolongation, puis la finale de la Ligue des nations quelques mois plus tard. L’Espagne l’y a de nouveau emporté, après un match aller sans but. L’Allemagne a ensuite pris la tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde avec autorité.

    Il sera très intéressant de voir comment cette équipe évoluera à l’approche du tournoi de 2027. Si elle poursuit sur cette voie prometteuse, l’Allemagne a le potentiel pour prétendre au titre. Sa victoire contre le Japon cette semaine n’a fait que conforter cette impression.

  • 4. Japon

    Japan Women's Asian Cup trophy 2026
    Getty Images

    Le Japon a remporté la Coupe d’Asie en mars 2026, puis a, assez curieusement, choisi de changer de sélectionneur en remplaçant Nils Nielsen par Michihisa Kano.

    À l’approche de la Coupe du monde masculine 2026, on a beaucoup parlé du Japon comme d’un outsider. À l’approche de la Coupe du monde féminine 2027, le Japon doit être considéré comme un véritable prétendant au titre.

    Le Japon a certes connu une année étrange. Après sa victoire en Coupe d’Asie en mars, la fédération a décidé de se séparer du sélectionneur Nils Nielsen. Elle l’a finalement remplacé par Michihisa Kano, qui faisait partie de son staff et avait assuré l’intérim après son départ. L’équipe conserve ainsi une certaine continuité, même si la façon dont ce changement s’est déroulé a parfois de quoi surprendre.

    Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est la qualité de cet effectif. Avec une milieu de terrain de classe mondiale en la personne de Yui Hasegawa, Saki Kumagai, cinq fois vainqueure de la Ligue des champions, et de jeunes talents prometteurs comme Manaka Matsukubo, Aoba Fujino et Maika Hamano, le Japon possède davantage d’expérience que lors de la Coupe du monde féminine 2023, où il avait battu l’Espagne, future championne, 4-0 en phase de groupes. Cela peut l’aider à franchir un nouveau palier en 2027.

  • 3. États-Unis

    Lindsey Heaps USWNT 2026
    Getty Images

    La Coupe du monde féminine 2023 a été décevante pour les États-Unis, mais la sélection a rebondi sous la direction d’Emma Hayes et décroché l’or olympique un an plus tard.

    Les États-Unis font eux aussi partie des équipes qui ne sont pas encore qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027, mais rares sont ceux qui parieraient sur leur absence. Une victoire contre le Salvador en novembre leur est nécessaire pour décrocher leur billet pour le Brésil.

    L’équipe d’Emma Hayes se rendrait en Amérique du Sud avec le statut de grande favorite, après avoir remporté l’or olympique en 2024 pour les débuts de l’ancienne entraîneuse de Chelsea à sa tête, seulement 12 mois après la pire Coupe du monde féminine de son histoire.

    Il s’agit de la dernière compétition officielle disputée par les États-Unis. Le prochain Championnat féminin de la CONCACAF, qui déterminera la qualification pour la Coupe du monde, pourrait leur offrir un défi plus intense que la multitude de matchs amicaux joués ces deux dernières années. Lors de ces rencontres sans enjeu compétitif, les États-Unis ont largement convaincu, battant les Pays-Bas, le Brésil, le Canada, l’Italie, la Colombie et le Japon. De quoi montrer pourquoi ils doivent figurer parmi les favoris pour remporter la Coupe du monde féminine 2027.

    Mais les deux matchs contre l’Espagne disputés la semaine dernière, avec une défaite et un match nul, ont mis en lumière certaines faiblesses et les points sur lesquels Hayes doit travailler si la sélection américaine veut remporter ce tournoi. Point positif : elle dispose désormais de beaucoup de temps pour y remédier.

  • 2. Angleterre

    Georgia Stanway England Women 2026
    Getty Images

    L’Angleterre a atteint la finale de la Coupe du monde féminine 2023 et espère faire encore mieux en 2027, même si elle doit encore se qualifier pour le tournoi.

    L’Angleterre est une autre équipe de ce classement qui ne s’est pas encore qualifiée pour la Coupe du monde, mais qui y figure grâce à sa présence dans le top 10 du classement mondial de la FIFA. Il serait très surprenant qu’elle ne décroche pas son billet pour le Brésil. Elle s’en est rapprochée cette semaine grâce à une victoire convaincante face à la Grèce, 8-1 sur l’ensemble des deux matches.

    Le fait que l’équipe de Sarina Wiegman doive passer par les barrages explique en partie pourquoi elle ne fait pas figure de favorite pour la Coupe du monde, malgré sa place de finaliste en 2023 et sa victoire face à l’Espagne, qui l’avait battue lors de cette finale, pour remporter l’Euro 2025 l’an dernier.

    L’Angleterre aurait pu s’assurer la première place de son groupe de qualification en obtenant un match nul face à l’Espagne en juin mais elle a au contraire subi une décevante défaite 4-0 qui a mis en lumière de sérieux problèmes à résoudre si elle veut devenir championne du monde en 2027.

    L’Angleterre reste néanmoins l’une des meilleures sélections au monde. Elle regorge de talent et a déjà prouvé qu’elle savait répondre présente dans les moments où la pression est la plus forte. Depuis les Jeux olympiques de 2024, l’Espagne n’a perdu que trois matches, tous face à l’Angleterre. Cette dernière est une sérieuse prétendante au titre, et ses résultats face à l’Espagne sont une autre raison majeure de la compter parmi les favorites pour remporter la Coupe du monde, même si elle ne s’est pas encore qualifiée.

  • 1. Espagne

    Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025
    Getty Images

    Championne du monde en titre, finaliste de l’Euro 2025 et victorieuse de la Ligue des nations en décembre, l’Espagne est favorite pour s’imposer à nouveau en 2027.

    À l’approche de la Coupe du monde féminine 2027, les championnes en titre restent l’équipe à battre.

    Il y a des raisons de penser que l’Espagne peut être battue. Lors de la dernière Coupe du monde, le Japon l’a écrasée 4-0 en phase de groupes. Une campagne olympique décevante et sans médaille en 2024 a ensuite été suivie d’une défaite aux tirs au but face à l’Angleterre en finale de l’Euro 2025.

    Sonia Bermudez a été nommée sélectionneuse de l’Espagne après cette désillusion, et des interrogations subsistent quant à ses qualités d’entraîneuse. L’ancienne attaquante de Barcelone a toutefois répondu à certaines de ces critiques en menant son équipe au titre en Ligue des nations et à la première place d’un groupe de qualification pour la Coupe du monde qui comptait l’Angleterre.

    La victoire écrasante 4-0 face à l’Angleterre en juin a parfaitement montré pourquoi l’Espagne reste la grande favorite à l’approche de la Coupe du monde féminine 2027. Son succès contre les États-Unis cette semaine, obtenu malgré les absences de joueuses clés comme Aitana Bonmati, Mapi Leon et Claudia Pina, n’a fait que renforcer ce statut. Avec un effectif aussi riche, cette équipe sera difficile à arrêter.