Trente-deux nations se rendront au Brésil à l’été 2027 avec un grand rêve : remporter la Coupe du monde féminine. L’Espagne a réalisé ce rêve en 2023, en battant l’Angleterre en finale, et elle fera partie des grandes favorites pour s’imposer à nouveau lorsque le tournoi débutera le 24 juin dans l’emblématique Maracana, à Rio de Janeiro. Mais quelles équipes menacent le plus son titre ?

À l’heure actuelle, seules 18 des 32 équipes participantes sont confirmées. Des nations majeures comme l’Angleterre, les États-Unis et les Pays-Bas doivent encore décrocher leur place au Brésil. Les qualifications ont déjà réservé une énorme surprise : le Nigeria, présent à toutes les éditions jusqu’ici, devrait manquer la Coupe du monde féminine pour la première fois de l’histoire du tournoi. D’autres éliminations inattendues pourraient survenir avant la fin des qualifications, en février.

En attendant l’issue de ces qualifications, GOAL ajoutera à son classement des favoris pour la Coupe du monde féminine 2027 les quatre nations du top 10 du classement mondial de la FIFA qui n’ont pas encore décroché leur billet, aux côtés des 18 déjà qualifiées. Parmi ces quatre équipes, les États-Unis et le Canada connaîtront leur sort lors du Championnat féminin de la CONCACAF, plus tard cette année, tandis que l’Angleterre et la Suède espèrent franchir sans encombre les barrages de l’UEFA. Elles seront fixées d’ici décembre, juste avant le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Alors, à moins de neuf mois du tournoi, quelles nations semblent les mieux placées pour ravir à l’Espagne son titre de championne du monde ? Les tenantes du titre restent-elles l’équipe à battre à l’approche de l’édition 2027 ? Ou une autre équipe fait-elle figure de favorite ?