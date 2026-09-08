Les championnats nationaux ont repris, le mercato est fermé, et il est désormais temps pour l’hymne le plus célèbre du football de faire à nouveau vibrer les foules à travers toute l’Europe. La Ligue des champions 2026-2027 débute mardi, avec 36 équipes prêtes, une fois de plus, à faire leurs preuves face à ce que le continent a de meilleur à offrir.

Le Paris Saint-Germain est le tenant du titre après avoir remporté une deuxième Coupe d’Europe consécutive en mai, en battant Arsenal aux tirs au but en finale à Budapest. L’équipe de Luis Enrique a semblé au-dessus du lot au cours des 18 derniers mois environ, mais après un été animé entre nouvelles recrues et changements d’entraîneur, elle devrait faire face à une rude concurrence dans la quête d’un troisième sacre de suite.

Mais qui est le mieux placé pour contester la suprématie européenne du PSG ? GOAL publiera son classement de puissance tout au long de la compétition pour suivre les prétendants, tout en écartant les imposteurs...