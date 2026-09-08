Classement de puissance de la Ligue des champions 2026-2027 : Barcelone, le Bayern Munich ou Arsenal peuvent-ils empêcher le PSG de réussir un historique triplé ?
Les championnats nationaux ont repris, le mercato est fermé, et il est désormais temps pour l’hymne le plus célèbre du football de faire à nouveau vibrer les foules à travers toute l’Europe. La Ligue des champions 2026-2027 débute mardi, avec 36 équipes prêtes, une fois de plus, à faire leurs preuves face à ce que le continent a de meilleur à offrir.
Le Paris Saint-Germain est le tenant du titre après avoir remporté une deuxième Coupe d’Europe consécutive en mai, en battant Arsenal aux tirs au but en finale à Budapest. L’équipe de Luis Enrique a semblé au-dessus du lot au cours des 18 derniers mois environ, mais après un été animé entre nouvelles recrues et changements d’entraîneur, elle devrait faire face à une rude concurrence dans la quête d’un troisième sacre de suite.
Mais qui est le mieux placé pour contester la suprématie européenne du PSG ? GOAL publiera son classement de puissance tout au long de la compétition pour suivre les prétendants, tout en écartant les imposteurs...
À l’extérieur, en observateur
Le classement de puissance de cette saison va être un peu différent : plutôt que de classer chaque équipe de 1 à 36, nous allons cette fois imiter la phase de ligue de la compétition en classant les 24 principaux prétendants, tandis que les 12 autres équipes resteront à quai.
Cela ne veut pas dire qu’aucune de ces 12 équipes ne passera, il y a toujours un ou deux noms surprises en phase à élimination directe, mais cette douzaine est, à nos yeux, la moins susceptible de se qualifier et de poursuivre son parcours européen au-delà du tour d’ouverture.
Parmi elles figurent les débutants du Sabah FK, club d’Azerbaïdjan, et du LASK, en Autriche, ainsi que le Slovan Bratislava, entraîné par le premier coach africain de l’histoire de la Ligue des champions, l’unique Yaya Toure.
Bodo/Glimt, qui a battu Manchester City, l’Atletico Madrid et l’Inter en route vers les huitièmes de finale la saison dernière, aura du mal à répéter ce parcours, même si ce n’est plus le seul club norvégien de la compétition, puisque le Viking FK s’est qualifié pour la première fois depuis 1992.
Des équipes issues des cinq grands championnats européens semblent elles aussi promises à une campagne continentale compliquée, puisque Villarreal comme Lens ne paraissent pas en mesure de se hisser au tour suivant.
La douzaine condamnée de GOAL : AEK Athènes, Bodo/Glimt, Club Bruges, Feyenoord, LASK, Lens, Sabah, Shakhtar Donetsk, Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking, Villarreal.
24. Fenerbahçe
Après être régulièrement passé à côté en qualifications, Fenerbahçe retrouve enfin la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2008-2009, avec un effectif rempli de noms bien connus des suiveurs du football européen. Romelu Lukaku, Mason Greenwood et Nathan Aké ont tous rejoint le club cet été et font désormais partie d’un groupe qui comprend également des joueurs comme Ederson, N'Golo Kanté, Marco Asensio et Matteo Guendouzi,
Désormais dans son cinquième passage à la tête du club, Ismail Kartal a supervisé une victoire tendue face à Lyon lors du barrage de qualification, et la récompense de Fener a été le troisième calendrier le plus abordable, selon Opta. Cela ne leur garantit rien, et le club a déjà perdu deux fois lors de ses quatre premiers matches de Süper Lig, mais Kartal espère que l’expérience accumulée en Ligue des champions au sein de son effectif fera la différence sur la plus grande scène.
23. Naples
Compte tenu du bilan calamiteux d’Antonio Conte en compétitions continentales, il n’aurait peut-être pas dû être surprenant de voir Naples être éliminé dès la phase de ligue la saison dernière, mais beaucoup ont tout de même été choqués par l’incapacité du champion de Serie A de l’époque à décrocher une place dans le top 24. Conte est depuis parti, et Massimiliano Allegri a été nommé après son propre départ de l’AC Milan.
Les débuts d’Allegri ne se sont pas bien passés, lui qui a supervisé deux défaites lors de ses trois premiers matches, tandis que le milieu de terrain emblématique Scott McTominay est actuellement indisponible après avoir été diagnostiqué d’un problème cardiaque mineur. Les Napolitains auraient également espéré une entrée en matière plus abordable que la réception d’Arsenal, mais ils restent convaincus de pouvoir faire mieux que leur déception de 2025-2026.
22. Lille
Lille a peut-être perdu les jeunes stars Ayyoub Bouaddi et Matias Fernandez-Pardo au profit de la Premier League lors du mercato estival, mais le club a tout de même réalisé des débuts encourageants sous les ordres de son nouvel entraîneur Davide Ancelotti. À deux buts du PSG dans le temps additionnel d’un bilan de trois victoires en trois matches pour lancer sa saison de Ligue 1, le LOSC retrouve la Ligue des champions dans une forme correcte.
L’inusable Olivier Giroud continue de montrer la voie à l’approche de son 40e anniversaire, à la fin du mois de septembre, et il a été rejoint en attaque par Ayase Ueda, meilleur buteur d’Eredivisie la saison dernière. Si ces deux-là parviennent rapidement à trouver leurs automatismes, alors Lille pourrait créer une ou deux surprises au cours des prochains mois.
21. Stuttgart
Sebastian Hoeness continue de faire des merveilles avec Stuttgart, qu’il a fait passer du barrage de relégation en Bundesliga à une qualification pour la Ligue des champions à deux reprises en l’espace de trois saisons. Deniz Undav s’est imposé comme le talisman du club en attaque, tandis qu’Angelo Stiller et Jamie Leweling, derrière lui, attirent l’intérêt des plus grands clubs européens.
Ce qui joue en faveur de Stuttgart, c’est que le club a, selon Opta, hérité du calendrier le plus abordable parmi les 36 équipes qualifiées. Il entamera sa campagne face au duo peu réputé Viking et Slovan Bratislava, ce qui devrait lui permettre de prendre rapidement de l’élan, tandis que ses affiches les plus compliquées sur le papier seront contre l’Atlético de Madrid et l’Inter.
20. Sporting CP
Le Sporting commence à s’installer durablement dans le paysage de la Ligue des champions, et il est allé jusqu’aux quarts de finale la saison dernière après avoir décroché à la surprise générale une place dans le top 8 lors de la phase de ligue, avant de réussir une remontée épique pour battre Bodo/Glimt en huitièmes de finale.
L’homme qui a orchestré ce parcours, Rui Borges, est toujours en poste, et il peut encore compter sur l’attaquant vedette Luis Suarez malgré un été rythmé par les rumeurs concernant son avenir. Sur le plan du calendrier, le Sporting sait qu’il devra prendre des points rapidement s’il veut à nouveau atteindre la phase à élimination directe, avec ses deux derniers matches contre Barcelone et Manchester City en janvier.
19. RB Leipzig
Après avoir totalement manqué la Coupe d’Europe la saison dernière, Leipzig est de retour à la table des grands après une troisième place en Bundesliga. Malgré cela, le club a procédé à un changement sur son banc, avec l’ancien défenseur argentin Martin Demichelis nommé à la tête de l’équipe après le licenciement d’Ole Werner en juin.
Il a pris en main un effectif privé de son homme fort Yan Diomande après son transfert estival au Real Madrid, mais qui possède encore beaucoup de talent en attaque grâce au prometteur duo d’ailiers Antonio Nusa et Johan Bakayoko, ainsi qu’au retour de Christopher Nkunku. Leipzig n’est plus la force qu’il était au début de la décennie, mais le club estimera encore avoir ses chances de se qualifier pour la phase à élimination directe.
18. PSV
Malgré des corrections infligées à Naples et à Liverpool lors de la phase de ligue de la saison dernière, le PSV a échoué dans sa tentative d’atteindre la phase à élimination directe, même si cela n’a pas cassé son élan puisqu’il a survolé la conquête du titre d’Eredivisie. L’équipe de Peter Bosz a également transporté cette forme dans la nouvelle saison, avec déjà 18 buts inscrits lors de ses cinq premiers matches de championnat.
Le club a également hérité de l’un des calendriers européens les plus abordables et comptera sur des joueurs comme Ricardo Pepi, Ivan Perisic et Ruben van Bommel pour prolonger leur excellente forme lors de ces rencontres, à commencer par le Shakhtar Donetsk jeudi.
17. Real Betis
De retour en Ligue des champions pour la première fois depuis plus de 20 ans, le Real Betis a terminé cinquième de Liga la saison dernière et continue de réaffirmer son statut de force avec laquelle il faut compter en Espagne sous les ordres de Manuel Pellegrini. Ce statut a été souligné par la victoire de vendredi contre le Real Madrid, avec Troy Parrott, recrue de l'été, auteur du but de la victoire pour sa première réalisation avec le club.
L'attaquant irlandais a rejoint une équipe qui compte aussi Antony, Isco et Giovani Lo Celso, et le Real Betis peut croire en ses chances d'atteindre la phase à élimination directe. Le seul risque potentiel est que ses deux matches les plus difficiles, contre Arsenal et le Bayern Munich, n'arrivent qu'au cours des deux dernières journées, ce qui signifie que le moindre faux pas en début de parcours pourrait lui mettre la pression pour obtenir des résultats face à certains des favoris de la compétition.
16. Galatasaray
Galatasaray est allé jusqu’en huitièmes de finale en 2025-2026 avant d’être battu par Liverpool, et le champion de Turquie a livré de solides prestations, notamment lors de deux victoires contre le Liverpool d’Arne Slot. Un parcours identique constitue donc le minimum attendu pour Okan Buruk et ses joueurs.
Victor Osimhen sera une nouvelle fois chargé d’apporter des buts, même s’il manquera le match d’ouverture de mercredi contre le Sporting en raison d’une blessure. L’attaquant nigérian a été rejoint en attaque cette saison par Rafael Leao, tandis que Leroy Sane et Ilkay Gundogan sont restés, apportant avec eux une grande expérience de la Ligue des champions.
15. Porto
Après deux ans d'absence, Porto est de retour en Ligue des champions après le sacre de l'équipe de Francesco Farioli en Liga Portugal la saison dernière. L'entraîneur italien a fait des Dragons l'une des équipes les plus difficiles à battre en Europe depuis son arrivée à l'été 2025, Porto n'ayant encaissé que 19 buts en 39 matches de championnat depuis l'arrivée de Farioli au lendemain de sa démission de l'Ajax.
Cette défense est emmenée par le duo polonais Jan Bednarek et Jakob Kiwior, tandis qu'Andre Silva mène l'attaque pendant que le talentueux attaquant espagnol Samu Aghehowa se remet d'une grave blessure au genou. Les progrès accomplis sous Farioli seront mis à l'épreuve par Manchester City lors de la première journée, mais Porto a par ailleurs, sur le papier, l'un des calendriers les plus abordables.
14. Comment
Como est peut-être un novice en Ligue des champions, alors que le club n’évoluait même pas dans l’élite il y a trois ans, mais il n’est pas dans la compétition pour faire simplement de la figuration. Le surprenant club de Serie A a montré, au cours des deux dernières saisons, une vraie capacité à faire tomber les plus grands clubs italiens, et l’équipe de Cesc Fabregas vise désormais des succès face à certaines des meilleures formations d’Europe.
Conserver le meneur de jeu argentin Nico Paz a été capital dans son mercato estival, tandis que des joueurs comme Martin Baturina et Anastasios Douvikas ont prolongé, en ce début de saison 2026-2027, la forme affichée la saison dernière. Como devrait aussi pouvoir prendre de l’élan, puisqu’il n’affrontera aucun de ses adversaires du chapeau 1, le Barça et le PSG, avant les deux dernières journées de janvier.
13. Aston Villa
Tout a changé à Aston Villa, puisque six titulaires de sa finale victorieuse en Ligue Europa sont partis, laissant Unai Emery superviser ce qui devrait être une saison de transition alors qu’il cherche à bâtir une nouvelle équipe composée en grande partie de nouvelles recrues. L’Espagnol n’a pas été aidé par le fait que certains de ces nouveaux visages sont arrivés en étant blessés, ce qui signifie que l’équipe de Villa, restée muette lors de chacun de ses trois premiers matches de Premier League de la saison, devrait présenter un visage bien différent d’ici quelques mois.
Au vu de son bilan dans les compétitions européennes, Emery mérite le bénéfice du doute lorsqu’il s’agit de tracer une route vers la sortie de la phase de ligue, même si répéter le parcours jusqu’aux quarts de finale d’il y a deux saisons semble cette fois probablement hors de portée pour Villa.
12. Rome
La Roma est de retour en Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2018-2019, Gian Piero Gasperini ayant accompli des merveilles pour redonner aux Giallorossi leur statut de l’une des grandes forces du football italien. Sous les ordres de l’ancien entraîneur de l’Atalanta, le club de la capitale est devenu extrêmement difficile à battre et occupe la tête du classement de Serie A en ce début de saison après avoir remporté chacun de ses trois premiers matches de l’exercice.
Donyell Malen a encore été en vue, le Néerlandais prolongeant l’extraordinaire forme affichée depuis son arrivée en janvier en provenance d’Aston Villa en inscrivant cinq buts lors de ces trois victoires. Il sera épaulé par le duo argentin Paulo Dybala et Matias Soule, ainsi que par le jeune Portugais Rodrigo Mora, arrivé de Porto pendant l’été. Ils pourraient être l’un des outsiders de cette saison capables d’aller loin.
11. Borussia Dortmund
Le Borussia Dortmund s’était forgé une réputation de meilleure rampe de lancement du football européen lorsque des joueurs comme Erling Haaland, Jude Bellingham et Achraf Hakimi y sont passés avant d’accéder au statut de superstars, mais les diplômés d’élite se sont faits rares ces dernières années. Dans cette optique, le géant de Bundesliga a misé sur la jeunesse cet été, et Niko Kovac dispose d’un effectif au potentiel presque illimité.
Les talentueux adolescents Konstantinos Karetsas et Joane Gadou ont été recrutés pour rejoindre les jeunes pousses du centre de formation Samuele Inacio et Mathis Albert, et Kovac compte déjà sur eux pour répondre présent aux côtés de joueurs aguerris comme Felix Nmecha et Serhou Guirassy. Le manque d’expérience de Dortmund pourrait entraîner quelques performances irrégulières en Europe, mais le club devrait tout de même avoir largement de quoi se qualifier sans difficulté pour la phase à élimination directe.
10. Manchester United
Michael Carrick a ramené Manchester United en Ligue des champions lors de son impressionnant intérim à la tête de l’équipe pendant la seconde moitié de la saison dernière, mais ses débuts dans la peau d’entraîneur permanent ne se sont pas entièrement déroulés comme prévu, puisque Manchester United n’a pris que quatre points lors de ce qui semblait être trois premiers matches relativement abordables en Premier League.
Des interrogations demeurent quant à la manière dont cet effectif de Manchester United va gérer des matches réguliers en milieu de semaine après avoir été totalement absent des compétitions européennes la saison dernière, et si sa qualité devrait suffire à le conduire jusqu’à la phase à élimination directe, un parcours plus profond paraît peu probable, du moins pour l’instant.
9. Inter
L'Inter a peut-être été la plus grande déception de la dernière Ligue des champions, puisque les finalistes battus de 2025 ont été éliminés dès le tour de barrages après avoir été battus à l'aller comme au retour par Bodo/Glimt. Cristian Chivu est parvenu à apaiser les choses après cette désillusion et à décrocher un doublé national au terme de sa première année en poste, et en Italie, on pense désormais que l'Inter sera de nouveau en mesure de jouer les premiers rôles en Europe.
Le champion en titre a remporté chacun de ses trois premiers matches de Serie A pour commencer la saison, tandis qu'Opta classe les rencontres de l'Inter en phase de ligue comme les deuxièmes plus abordables parmi les 36 équipes. Une place dans le top 8 et une qualification automatique pour les huitièmes de finale doivent donc être l'objectif.
8. Liverpool
Malgré un tour de plus franchi que lors de la saison 2024-2025, Liverpool a incontestablement régressé en termes de niveau de performance en Ligue des champions la saison dernière, avant d’être éliminé par le PSG pour la deuxième campagne consécutive. L’espoir est qu’Andoni Iraola ramènera à Anfield un football offensif et enthousiasmant après avoir remplacé Arne Slot à la tête de l’équipe, et plusieurs signes positifs ont été observés durant ses premières semaines en poste.
Alexander Isak semble retrouver ses sensations après sa saison de débuts catastrophique sur les bords de la Mersey, tandis que Florian Wirtz commence à avoir davantage d’influence sur les matches depuis le poste de numéro 10. Bradley Barcola devrait également ajouter une autre dimension à l’attaque de Liverpool, ainsi que l’expérience acquise en ayant participé à deux campagnes victorieuses en Ligue des champions au cours des deux dernières saisons.
7. Atlético de Madrid
Contre toute attente, l’Atletico de Madrid s’est battu pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière avant d’être éliminé de justesse par Arsenal, et Diego Simeone estimera que son équipe est capable d’un nouveau long parcours cette fois-ci. Cette conviction n’aura fait que se renforcer après la fermeture du mercato, puisque l’attaquant vedette Julian Alvarez est resté au Metripolitano, même si c’est plutôt à contrecœur !
Si l’Argentin peut être réintégré avec succès, il donnera à l’Atleti un facteur X en attaque, tandis que la signature de Cristian Romero devrait aider à solidifier la défense, alors que Lee Kang-in est arrivé du PSG pour tenter d’aider à remplacer Antoine Griezmann, parti entre-temps. La seule chose qui freine l’Atleti, c’est un calendrier assez relevé, le quatrième plus difficile selon Opta, avec un déplacement à Anfield mercredi qui s’annonce comme un match d’ouverture compliqué.
6. Manchester City
Les somptueuses chevelures de Pep Guardiola, Rodri et Erling Haaland ont toutes disparu, mais le début de saison de Manchester City laisse penser que le club reste l’une des équipes à battre, non seulement en Premier League, mais aussi dans toute l’Europe. Le nouvel entraîneur Enzo Maresca a rebondi après une défaite cuisante contre Arsenal lors du Community Shield et a enchaîné trois victoires de suite en championnat avant le déplacement de mardi à Porto.
Avec des matches à venir contre le FC Barcelone et le PSG, nous devrions pouvoir évaluer comment ce nouveau Manchester City se mesure à ce qui se fait de mieux sur le continent pendant la phase de ligue, même si, à mesure que l’équipe s’habitue aux méthodes de Maresca, elle estimera devenir encore plus redoutable au moment où débutera la phase à élimination directe.
5. Real Madrid
Le Real Madrid est resté très loin des attentes en Ligue des champions au cours des deux dernières saisons et s’est désormais tourné vers Jose Mourinho dans l’espoir de ramener des trophées, sur la scène nationale comme continentale, à Bernabeu. Il y a aussi eu des signes encourageants durant les premières semaines de son retour, avec Kylian Mbappe, Vinicius Jr et Jude Bellingham qui ont tous répondu présent en attaque.
Le Real possède assurément l’une des lignes offensives les plus redoutables de toute l’Europe, tandis que certaines de ses recrues estivales devraient renforcer la défense. Cependant, il reste à voir s’il dispose d’un milieu de terrain capable de faire le lien entre tout cela après un nouvel été lors duquel les remplaçants de Toni Kroos et Luka Modric ne sont pas arrivés.
4. Arsenal
Finaliste battu en mai, Arsenal est sans doute déterminé plus que jamais à mettre enfin la main sur une première Coupe d’Europe cette saison, surtout si, comme attendu, le club survole la course au titre en Premier League. Mikel Arteta dispose assurément d’une défense et d’un milieu capables d’aller au bout, mais des questions demeurent sur l’efficacité de l’attaque d’Arsenal après l’échec du club à recruter un avant-centre de renom durant l’été.
La première étape pour Arsenal sera de tenter de reproduire sa phase de ligue parfaite de 2025-2026, même si, en tant que seul club à avoir hérité à la fois du FC Barcelone et du Real Madrid, il est peu probable que tout lui soit facilité au cours des quatre prochains mois. Malgré cela, les champions d’Angleterre s’affirment encore une fois comme de sérieux prétendants.
3. Bayern Munich
Au fil de la dernière saison de Ligue des champions, le Bayern Munich s'est imposé comme l'un des favoris de nombreux supporters, avant d'échouer face au PSG au terme de l'une des plus grandes demi-finales de l'histoire de la compétition. Mené par son trio offensif flamboyant composé de Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz, le géant de Bundesliga avait auparavant tout balayé sur son passage, y compris le Real Madrid en quarts de finale.
Le Bayern a réussi à conserver Kane et Olise malgré l'intérêt signalé d'autres clubs, et l'équipe de Vincent Kompany devrait encore être au rendez-vous dans les derniers tours malgré un mercato estival relativement calme. Elle débute jeudi contre Bodo/Glimt.
2. Barcelone
Voilà désormais 11 ans que Barcelone n’a plus remporté la Ligue des champions, mais il y a le sentiment que si une équipe peut détrôner le PSG cette saison, c’est bien celle de Hansi Flick. Le Barça a dominé les deux dernières saisons de Liga sous les ordres du technicien allemand, mais a échoué sur la scène continentale, en partie à cause de sa ligne défensive très haute et du caractère ouvert de son milieu de terrain.
On estime que la signature de Rodri peut changer la donne à cet égard, puisqu’il n’existe pas de meilleur joueur au monde que le capitaine de l’Espagne pour couper les contre-attaques. De leur côté, Lamine Yamal et Raphinha ont entamé la nouvelle saison sur les chapeaux de roue devant le but, et le duo d’ailiers devrait être mis à contribution pour montrer la voie dans ce domaine après qu’un remplaçant confirmé de Robert Lewandowski n’a pas été recruté.
1. Paris Saint-Germain
Vainqueur de la Ligue des champions lors de chacune des deux dernières saisons, le PSG part à la conquête d’un troisième sacre consécutif en 2026-2027 avec l’ambition de devenir la première équipe, hors Real Madrid, à soulever la Coupe d’Europe à trois reprises de suite. Luis Enrique a passé son été à renforcer une attaque déjà exceptionnelle, en faisant venir Ferran Torres, Mika Godts et Maghnes Akliouche.
Les choses n’ont toutefois pas très bien commencé au Parc des Princes. Champion de Ligue 1, le PSG n’a toujours pas gagné après ses trois premiers matches de championnat de la saison et a également perdu le Trophée des champions face à Lens. Cependant, comme le PSG l’a montré avec une grande efficacité sous Luis Enrique, ce n’est pas la manière dont on commence une saison qui compte, mais la façon dont on la termine, et il reste à l’heure actuelle l’équipe la plus complète de la planète.