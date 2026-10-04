Christos Tzolis, Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas et la naissance de la nouvelle génération dorée de la Grèce

Parmi la pléthore de joueurs qui ont franchi un cap cet été, trois d’entre eux sont considérés comme les grands espoirs de cette passionnante nouvelle génération de talents grecs : les attaquants Tzolis, Karetsas et Konstantelias, même si ce dernier a subi une cruelle blessure au ligament croisé antérieur lors de la première journée de la saison, après avoir marqué pour ses débuts en Bundesliga avec Dortmund.

Tous les trois possèdent la polyvalence nécessaire pour évoluer partout sur la ligne offensive derrière l’attaquant de pointe, et semblent avoir l’inspiration pour déverrouiller à peu près n’importe quelle défense. Tzolis, 24 ans, a réalisé un début de saison rapide dans le nord de Londres, affichant son sang-froid et sa vision du jeu habituels pour déjà cumuler quatre passes décisives toutes compétitions confondues.

Pendant ce temps, Karetsas, 18 ans, qui est probablement encore plus doué techniquement, a tapé dans l’œil dans un rôle de milieu offensif au BVB, se faufilant de manière menaçante entre les lignes et étant toujours à l’affût d’opportunités. Il a déjà montré ce qu’il savait faire avec la Grèce malgré son jeune âge, en inscrivant deux buts somptueux contre l’Écosse l’an dernier en Ligue des nations et lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

« Christos Tzolis parle pour lui-même. C’est l’un des meilleurs joueurs de la Grèce actuellement, dit Kountourou. Il est exceptionnel. Et sa carrière est fascinante parce qu’il est arrivé très tôt à Norwich après avoir été formé au PAOK. [C’était] un peu trop tôt pour qu’il passe à ce niveau-là, je pense, et ce n’était pas non plus le bon environnement dans un club qui fait constamment l’ascenseur, ou qui l’était à l’époque.

« Maintenant, Arsenal l’a recruté et il n’a pas encore marqué pour eux, mais il compte quatre passes décisives en cinq matches et il n’a vraiment eu peut-être qu’un seul mauvais match contre Aston Villa. Donc il donne l’impression de pouvoir vraiment franchir ce palier supplémentaire.

« Konstantinos Karetsas, je n’ai pas vu depuis très longtemps un footballeur grec doté d’un talent aussi naturel. Quand vous voyez des joueurs capables de faire quelque chose, de créer quelque chose à partir de rien, c’est Karetsas. Et son transfert à Dortmund est justifié. Dortmund est l’un des meilleurs clubs du monde pour développer les talents, pour les faire passer de ce stade encore brut au fait d’être prêts à jouer au plus haut niveau. Et je crois vraiment qu’il est capable de faire cela pour la Grèce et pour Dortmund. Et il pourra ensuite passer à encore plus grand et mieux.

« Konstantelias aussi, milieu offensif. Il a été l’un des meilleurs joueurs de Grèce pendant au moins deux ou trois ans. En réalité, il a quitté le PAOK plus tard que ce à quoi je m’attendais. Et on peut un peu mesurer ce que les supporters ressentaient à l’idée de son départ, parce qu’il y a eu des manifestations à l’extérieur du stade quand il a été vendu. Mais il est excellent. C’est dommage qu’il se soit blessé. J’espère vraiment qu’il reviendra plus fort. »

Il ajoute : « Nous n’avons jamais eu un trio offensif comme celui-là auparavant. Je veux dire, en termes de style de jeu de Konstantelias, c’est évidemment un milieu offensif, un très grand passeur, capable aussi de décocher une très belle frappe. Il est très naturellement doué.

« Donc c’est un joueur assez polyvalent. Il est aussi ambidextre, donc il est vraiment très flexible avec le ballon. Il était déjà à peu près le meilleur joueur du championnat après le départ de Tzolis, alors qu’il avait un peu plus de 20 ans, voire à peine la fin de l’adolescence. Et cela en dit long, peut-être pas sur le niveau du championnat, mais sur son talent. Donc être immédiatement l’un des meilleurs joueurs sans même avoir 21 ans à l’époque, cela en dit long sur lui.

« Et Dortmund est un excellent niveau pour lui. C’est juste tellement dommage qu’il ait subi cette blessure, parce que je pense qu’il serait assurément en sélection nationale maintenant, et qu’il brillerait assurément avec le Borussia Dortmund. »