Christos Tzolis, Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas et la naissance de la nouvelle génération dorée de la Grèce
Voilà maintenant 22 longues années que la Grèce a signé son triomphe retentissant à l'Euro 2004 au Portugal, et plus d'une décennie de médiocrité a relégué cet exploit sans précédent au rang de lointain souvenir. Mais après bien trop de temps passé dans le désert du football international, tout un pays recommence à y croire.
Il est encore tôt, mais une nouvelle génération émerge et offre à son pays un véritable espoir de mettre fin à une douloureuse absence de 12 ans des grandes compétitions, qui s'est prolongée au-delà de la Coupe du monde 2026 malgré le format élargi à 48 équipes.
La Grèce a fait forte impression lors de ses trois premiers matches de la Ligue des nations de l'UEFA, restant invaincue malgré des confrontations face à des poids lourds du football international comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Désormais, les attentes n'ont jamais été aussi élevées, mais cette nouvelle vague semble capable d'apporter un succès concret.
Traversée du désert en sélection nationale
Il est difficile d’affirmer que la Grèce a cherché à renouer avec ses gloires passées au cours des 22 années qui ont suivi son triomphe sans précédent à l’Euro 2004. En vérité, elle n’a jamais vraiment approché un tel exploit à nouveau.
Après des performances particulièrement décevantes à la fin des années 2000 et au début des années 2010, notamment l’échec retentissant à se qualifier pour la Coupe du monde 2006 et une élimination dès la phase de groupes de l’Euro 2008 en tant que tenante du titre, la Grèce n’a même plus participé à un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil.
L’Ethniki semble être restée bloquée dans une phase de transition ; elle a connu huit sélectionneurs permanents depuis le départ de la légende Otto Rehhagel en 2010, la génération emblématique qui avait offert le titre de champion d’Europe a fini par passer, et les tentatives de mettre en place un style de jeu différent après les quatre années de Fernando Santos, marquées par une solide assise défensive, ont lamentablement échoué.
Plus récemment, la Grèce est passée à une séance de tirs au but de l’Euro 2024, avant de s’incliner cruellement face à la Géorgie en barrage, et même si une nouvelle génération de stars émerge, elle n’a pas fait mieux non plus dans sa tentative de décrocher une place pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique il y a un an.
Une large victoire contre le Bélarus pour lancer sa campagne de qualification s’est révélée trompeuse, puisque des défaites contre l’Écosse et le Danemark, à deux reprises, l’ont sortie de la course alors qu’il restait encore deux matches à disputer.
Refonte systémique
En coulisses, toutefois, un travail a été effectué pour changer le destin de l'équipe nationale, et il semble que ce travail acharné soit enfin sur le point de porter ses fruits.
La Fédération hellénique de football a mis en place plus tôt cette année une refonte structurelle « radicale » jusqu'au niveau du football de base, baptisée à juste titre Anagennissi, ou « renaissance ». Bien que récente, cette stratégie a été développée sur plusieurs années avec pour objectif de produire des joueurs plus doués techniquement.
En annonçant ce projet en janvier, la Fédération hellénique de football a déclaré dans un communiqué : « Le programme “Rebirth”, adapté aux besoins de la réalité grecque, est une initiative particulièrement ambitieuse mise en œuvre par la Fédération hellénique de football. Il repose sur l'éducation appropriée et systématique des garçons et des filles dès leurs tout premiers pas dans le football et reflète le choix stratégique de la fédération pour une nouvelle ère.
« Parallèlement à la mise en place d'un centre d'entraînement moderne qui servira de maison aux équipes nationales, la fédération met désormais en œuvre, sur des bases solides, un programme contemporain de développement et d'organisation dès le niveau de base, impliquant les académies des clubs et les centres d'entraînement des associations régionales.
« Dans le cadre de l'approche holistique du programme, la Fédération hellénique de football a créé un large champ de coopération avec des entraîneurs régionaux, qui ont déjà entrepris la mission de transmettre les principes du programme aux associations régionales de football, afin de garantir la bonne formation de toutes les personnes impliquées dans le changement du processus d'entraînement au niveau du football de base. »
La voie vers le progrès
Les plus grands clubs grecs ont eux aussi joué leur rôle, en offrant à une grande partie de cette génération actuelle une plateforme pour briller dans leur pays, accélérant ainsi leur développement et attirant des offres financières lucratives de la part de certains des cadors européens.
« Ce qui a vraiment aidé, c'est que les talents grecs ont enfin commencé à avoir l'opportunité de franchir ce cap à partir des équipes de jeunes, qui ont toujours eu une bonne réputation en matière de développement des joueurs au niveau des moins de 19 ans », explique à GOAL le journaliste, spécialiste du football grec et animateur du podcast Hellas Footy, Stephen Kountourou.
« Mais le plus gros problème en Grèce, c'est cette passerelle entre les moins de 19 ans et l'équipe première. Cela a changé ces dernières années en Super League. Le PAOK de Thessalonique est probablement la plus grande réussite globale. Le club a révélé des joueurs comme Christos Tzolis et [Giannis] Konstantelias ces dernières années, et tous deux ont depuis rejoint des clubs des cinq grands championnats.
« L'équipe des moins de 19 ans de l'Olympiacos a remporté l'UEFA Youth League en 2023-2024, la même saison où l'Olympiacos a gagné la Conference League. Les équipes des moins de 23 ans, surtout pour les plus grands clubs qui ont été développées pour la Super League 2, la deuxième division, ont aussi aidé dans une certaine mesure, parce que cela leur donne un peu plus d'expérience au niveau senior et une meilleure passerelle. »
Kountourou poursuit : « Pour une fois, il y a eu un vrai plan à long terme de la part de la Fédération grecque pour vraiment, vraiment se pencher sur ces joueurs qui sont énormément négligés et finissent par disparaître. Nous formons enfin des joueurs pour l'avenir. Avant, tout tournait autour de l'immédiateté, du type : “Quels joueurs étrangers pouvons-nous faire venir maintenant pour aider nos équipes tout de suite ?”, plutôt que de donner une chance à un jeune Grec.
« Et il y a encore du chemin à faire sur ce point, mais les progrès sont évidents dans les performances de notre équipe nationale et de nos joueurs individuellement, ainsi que dans les destinations qu'ils rejoignent. Ils ne vont plus seulement dans un plus petit club d'un des cinq grands championnats, ils ne vont plus seulement aux Pays-Bas, ni seulement au Portugal ou en Belgique. Ils rejoignent désormais des clubs d'élite, et c'est enthousiasmant. »
Cerveau d’opération
Le sélectionneur Ivan Jovanovic a été l’une des principales forces motrices derrière la refonte du football grec depuis sa prise de fonction en 2024, en adoptant les principes de Anagennissi et en choisissant de donner davantage d’opportunités aux jeunes joueurs.
« Une fois qu’Ivan Jovanovic est devenu sélectionneur, je pense que lui et Makis Gagatsis, le président de la Fédération grecque de football, avaient un plan en tête dont l’objectif était simplement de réunir ces joueurs et de se qualifier pour un tournoi majeur », explique Kountourou. « L’intention était là parce que, dès l’arrivée de Jovanovic au poste de sélectionneur, on a commencé à voir des joueurs comme Karetsas être appelés, Zafeiris être appelé. »
Jovanovic et la HFF ont également bénéficié d’un élargissement de leur champ de sélection. « Ce qui a aussi été vraiment, vraiment positif pour la Grèce, ce sont les joueurs qu’ils ont intégrés de la diaspora, poursuit Kountourou. Konstantinos Karetsas est né en Belgique, mais il a choisi de représenter la Grèce plutôt que la Belgique. Zafeiris a grandi en Norvège et il est depuis devenu grec.
« Il a commencé à intégrer d’autres joueurs issus de la diaspora comme Nektarios Triantis. Et on a vu cette transition avec des joueurs des moins de 21 ans qui étaient performants, comme Charalampos Kostoulas, obtenir leur chance. Et depuis, cela a commencé à éclore. »
Le technicien serbe de 64 ans a également contribué à faire évoluer les perceptions autour de l’équipe nationale grecque, qui s’était forgé une réputation d’équipe très portée sur la défense durant les années 2000 et 2010. L’équipe actuelle paraît bien plus adaptable. « Il y a une identité claire sous Jovanovic, avec toujours cette solidité défensive, mais désormais l’équipe a la liberté et la capacité d’aller vraiment de l’avant », estime Kountourou.
« Certains mouvements de passes, surtout contre la Serbie tout récemment, étaient incroyables. Je n’avais jamais vu le genre de football que nous pratiquions, certains circuits que nous mettions en place pour essayer de faire progresser le ballon sur le terrain. Et puis ils ont aussi montré contre l’Allemagne qu’ils étaient encore capables de pratiquer ce style de football vraiment solide, où ils ont clairement absorbé beaucoup de pression face à une équipe qui, en termes de réputation, est une immense nation de football.
« Il y a désormais un peu de variété avec Jovanovic parce que je pense que la plus grande critique à son égard, surtout pendant les qualifications pour la Coupe du monde, était qu’il n’y avait pas de plan B. Peut-être qu’il était encore en train de trouver la bonne formule parce qu’il était encore très nouveau à la tête de la Grèce, et que les joueurs étaient encore nouveaux sous cette pression. Maintenant, nous avons plusieurs outils différents dans notre arsenal.
« Nous n’allons pas forcément chercher à surclasser les équipes dans le jeu, mais nous savons que nous sommes capables de rivaliser avec elles pendant certaines périodes d’un match. Je n’ai jamais vu la Grèce avoir des joueurs individuellement d’un niveau aussi élevé qu’aujourd’hui. Et c’est cela qui est enthousiasmant. »
Afflux
Ces changements systémiques opérés en Grèce ont sans aucun doute contribué au nouvel afflux de ses joueurs que l'on a constaté ces derniers temps dans les cinq grands championnats européens, mais cela tient aussi tout simplement au talent pur, et cette nouvelle génération en est largement pourvue.
Rien que cet été, pas moins de six des étoiles montantes du pays ont réalisé des transferts relativement importants et très significatifs ; plus notablement, l'ancien ailier du Club Bruges Tzolis a été recruté par Arsenal pour 40 millions d'euros (34 M£/45 M$), tandis que les attaquants Giannis Konstantelias et Konstantinos Karetsas ont tous deux rejoint le Borussia Dortmund depuis le PAOK et Genk, respectivement, pour un total de 56 M€ (48 M£/63 M$).
Dans le même temps, le gardien Konstantinos Tzolakis et le milieu Christos Mouzakitis ont tous deux quitté l'Olympiakos pour Hull City, promu en Premier League, pour un montant total de 28 M€ (24 M£/31,5 M$), et le défenseur central Konstantinos Koulierakis a quitté Wolfsburg pour la Roma dans le cadre d'un transfert à 15 M€ (13 M£/17 M$).
Brighton était déjà devenu une sorte de point de chute pour les joueurs grecs, avec les jeunes attaquants très cotés Stefanos Tzimas et Charalampos Kostoulas arrivés sur la côte sud il y a 12 mois. Ailleurs en Europe, Vangelis Pavlidis empile les buts pour Benfica depuis maintenant deux ans et son collègue avant-centre Fotis Ioannidis évolue chez le rival lisboète du Sporting CP depuis l'été 2025. Anastasios Douvikas, un autre attaquant, a rejoint Côme au début de l'année dernière et dispute désormais la Ligue des champions.
Tout cela signifie que les meilleurs talents grecs évoluent régulièrement à un niveau bien plus élevé, beaucoup emmagasinant de l'expérience européenne en Ligue Conférence, en Ligue Europa et en Ligue des champions.
Figures de proue
Parmi la pléthore de joueurs qui ont franchi un cap cet été, trois d’entre eux sont considérés comme les grands espoirs de cette passionnante nouvelle génération de talents grecs : les attaquants Tzolis, Karetsas et Konstantelias, même si ce dernier a subi une cruelle blessure au ligament croisé antérieur lors de la première journée de la saison, après avoir marqué pour ses débuts en Bundesliga avec Dortmund.
Tous les trois possèdent la polyvalence nécessaire pour évoluer partout sur la ligne offensive derrière l’attaquant de pointe, et semblent avoir l’inspiration pour déverrouiller à peu près n’importe quelle défense. Tzolis, 24 ans, a réalisé un début de saison rapide dans le nord de Londres, affichant son sang-froid et sa vision du jeu habituels pour déjà cumuler quatre passes décisives toutes compétitions confondues.
Pendant ce temps, Karetsas, 18 ans, qui est probablement encore plus doué techniquement, a tapé dans l’œil dans un rôle de milieu offensif au BVB, se faufilant de manière menaçante entre les lignes et étant toujours à l’affût d’opportunités. Il a déjà montré ce qu’il savait faire avec la Grèce malgré son jeune âge, en inscrivant deux buts somptueux contre l’Écosse l’an dernier en Ligue des nations et lors des éliminatoires de la Coupe du monde.
« Christos Tzolis parle pour lui-même. C’est l’un des meilleurs joueurs de la Grèce actuellement, dit Kountourou. Il est exceptionnel. Et sa carrière est fascinante parce qu’il est arrivé très tôt à Norwich après avoir été formé au PAOK. [C’était] un peu trop tôt pour qu’il passe à ce niveau-là, je pense, et ce n’était pas non plus le bon environnement dans un club qui fait constamment l’ascenseur, ou qui l’était à l’époque.
« Maintenant, Arsenal l’a recruté et il n’a pas encore marqué pour eux, mais il compte quatre passes décisives en cinq matches et il n’a vraiment eu peut-être qu’un seul mauvais match contre Aston Villa. Donc il donne l’impression de pouvoir vraiment franchir ce palier supplémentaire.
« Konstantinos Karetsas, je n’ai pas vu depuis très longtemps un footballeur grec doté d’un talent aussi naturel. Quand vous voyez des joueurs capables de faire quelque chose, de créer quelque chose à partir de rien, c’est Karetsas. Et son transfert à Dortmund est justifié. Dortmund est l’un des meilleurs clubs du monde pour développer les talents, pour les faire passer de ce stade encore brut au fait d’être prêts à jouer au plus haut niveau. Et je crois vraiment qu’il est capable de faire cela pour la Grèce et pour Dortmund. Et il pourra ensuite passer à encore plus grand et mieux.
« Konstantelias aussi, milieu offensif. Il a été l’un des meilleurs joueurs de Grèce pendant au moins deux ou trois ans. En réalité, il a quitté le PAOK plus tard que ce à quoi je m’attendais. Et on peut un peu mesurer ce que les supporters ressentaient à l’idée de son départ, parce qu’il y a eu des manifestations à l’extérieur du stade quand il a été vendu. Mais il est excellent. C’est dommage qu’il se soit blessé. J’espère vraiment qu’il reviendra plus fort. »
Il ajoute : « Nous n’avons jamais eu un trio offensif comme celui-là auparavant. Je veux dire, en termes de style de jeu de Konstantelias, c’est évidemment un milieu offensif, un très grand passeur, capable aussi de décocher une très belle frappe. Il est très naturellement doué.
« Donc c’est un joueur assez polyvalent. Il est aussi ambidextre, donc il est vraiment très flexible avec le ballon. Il était déjà à peu près le meilleur joueur du championnat après le départ de Tzolis, alors qu’il avait un peu plus de 20 ans, voire à peine la fin de l’adolescence. Et cela en dit long, peut-être pas sur le niveau du championnat, mais sur son talent. Donc être immédiatement l’un des meilleurs joueurs sans même avoir 21 ans à l’époque, cela en dit long sur lui.
« Et Dortmund est un excellent niveau pour lui. C’est juste tellement dommage qu’il ait subi cette blessure, parce que je pense qu’il serait assurément en sélection nationale maintenant, et qu’il brillerait assurément avec le Borussia Dortmund. »
Rôles secondaires
Cependant, ce n'est pas seulement le talent offensif qui laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un feu de paille pour la Grèce ; sa nouvelle profondeur d'effectif et son mélange équilibré de jeunesse et d'expérience signifient que cette nouvelle vague devrait s'inscrire durablement au plus haut niveau du football international.
L'équipe dispose désormais d'une colonne vertébrale solide sur laquelle s'appuyer : Tzolakis, 23 ans, a été une révélation dans les buts avec Hull en Premier League, mais il brillait déjà depuis un certain temps à l'Olympiacos, aussi bien en Super League qu'en Europe. La Grèce est d'ailleurs particulièrement bien fournie au poste de gardien, puisque Christos Mandas, de la Lazio, et le très expérimenté Odysseas Vlachodimos sont eux aussi des portiers fiables.
En défense, Konstantinos Mavropanos, de West Ham, a été une présence fiable, et il est généralement associé soit au capitaine de l'Olympiacos Panagiotis Retsos, soit au Koulierakis mentionné plus haut, un autre produit du centre de formation du PAOK pour lequel les espoirs sont très élevés, tandis que Kostas Tsimikas, de Liverpool, reste une option solide et expérimentée au poste d'arrière gauche.
Au milieu de terrain, les espoirs sont très grands autour de Mouzakitis, 19 ans, qui a, de façon assez surprenante, suivi Tzolakis à Hull cet été. Milieu à l'aise balle au pied et doté d'un calme remarquable, il excelle aussi pour aller au duel et casser les attaques adverses. Une fois installé et adapté, il devrait briller dans le football anglais. À long terme, il pourrait bien évoluer aux côtés de Christos Zafeiris, 23 ans, un joueur plus offensif et technique, qui a rejoint le PAOK en janvier. Nectarios Triantis, qui évolue à Minnesota United en MLS, est un autre jeune milieu au potentiel important.
Comme nous l'avons mentionné, la Grèce peut également compter sur une série de buteurs capables dans le dernier tiers, à savoir Pavlidis, Kostoulas, Douvikas et Ioannidis, tandis que Tzimas sera en lice pour une première apparition chez les A une fois remis de sa propre blessure au ligament croisé antérieur. Andreas Tetteh, du Panathinaïkos, a quant à lui intégré le groupe l'an dernier, devenant seulement le deuxième joueur noir de l'histoire de la Grèce.
Compte tenu de cette pléthore d'options en attaque, le 4-4-2 fluide privilégié par Jovanovic signifie au moins qu'il y a de la place pour un duo d'attaquants, avec Kostoulas, de Brighton, particulièrement à l'aise pour évoluer juste derrière un véritable numéro 9 comme Pavlidis. Le joueur de 19 ans a réalisé un départ canon cette saison avec Brighton, cumulant sept contributions offensives en huit apparitions toutes compétitions confondues, dont un but et une passe décisive lors de l'impressionnante victoire contre le champion Arsenal avant la trêve internationale.
Ça commence à prendre forme
Malgré le talent dont elle dispose, les attentes resteront quelque peu mesurées, l’échec de la Grèce à se qualifier pour la Coupe du monde étant encore frais dans les mémoires, tandis que ses matches amicaux des trêves internationales de mars et de juin ont été tout aussi décourageants ; l’Ethniki s’est inclinée face au Paraguay, a fait match nul contre la Hongrie et a perdu contre l’Italie, même si elle a tout de même obtenu un nul respectable face à la Suède.
Cependant, l’automne et la Ligue des nations de l’UEFA semblent avoir apporté un nouvel élan et des résultats particulièrement marquants à cette nouvelle génération de talents grecs. Promue dans l’élite de la compétition l’an dernier, elle a créé une véritable surprise dans un groupe relevé composé de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Serbie.
Lors de son match d’ouverture, la Grèce a montré son caractère en revenant après avoir été menée au score pour arracher une victoire contre la Serbie à l’extérieur, dans l’atmosphère notoirement hostile du stade Rajko Mitic de Belgrade. Le nouveau joueur d’Arsenal Tzolis a égalisé d’une frappe croisée à ras de terre, avant que Douvikas, de Côme, ne marque de la tête le but de la victoire dans le temps additionnel, à la cinquième minute.
Si la manière de l’emporter avait de quoi provoquer l’euphorie, c’est lors de la deuxième journée que les observateurs ont vraiment commencé à y prêter attention, l’équipe de Jovanovic décrochant une toute première victoire historique face à l’Allemagne, une nouvelle fois à l’extérieur, alors qu’elle gâchait les débuts de Jurgen Klopp à domicile. Dimitrios Kourbelis, l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe, a inscrit un tir dévié à 15 minutes du terme, ce qui a fait la différence et assuré aux Grecs un départ canon dans le groupe B.
Remarquablement, ils ont réussi à débuter leur campagne sans défaite malgré un calendrier très relevé en concédant un spectaculaire match nul 2-2 contre les Pays-Bas lors de la troisième journée. L’Ethniki menait même 2-0 à la pause grâce à des buts d’Ioannidis et de Giorgios Masouras, mais les Pays-Bas ont réagi en seconde période et arraché un point à la 89e minute par l’intermédiaire de Tijjani Reijnders.
Malgré cette déception tardive, ce jeune groupe a tout de même frappé un grand coup et, s’il évite la défaite lors du match retour contre l’Allemagne dimanche, ses rivaux sauront qu’il faut le prendre très au sérieux.
Pas d’excuses
Cependant, tout cet engouement et toutes ces attentes compteront pour bien peu si ce groupe ne concrétise pas son potentiel évident et ne répond pas présent quand cela comptera vraiment, vraiment. Après 12 ans d'absence de la plus grande scène, la qualification pour l'Euro 2028 au Royaume-Uni a été considérée comme non négociable.
« Le véritable test, c'est de se qualifier pour un tournoi majeur, l'Euro ou la Coupe du monde », confie Kountourou à GOAL. « Et 2028 a été désignée par la Fédération grecque et par Ivan Jovanovic comme une qualification impérative. »
Interrogé sur l'objectif minimum pour la suite, la réponse est limpide : « Se qualifier. Se qualifier pour l'Euro parce que cette équipe en a désormais le niveau. Il y a de moins en moins de raisons qui justifieraient qu'elle ne se qualifie pas pour un tournoi majeur, surtout avec les joueurs que nous avons, avec l'entraîneur que nous avons, qui est le meilleur entraîneur que nous ayons eu depuis Fernando Santos.
« Et à partir de là, tout est possible. La Coupe du monde vient ensuite, mais l'objectif doit être 2028. »
Cependant, Kountourou estime que la Grèce devra aussi surmonter l'obstacle mental d'avoir échoué si souvent en qualifications depuis la Coupe du monde 2014, y compris l'an dernier alors que l'effectif était sensiblement le même.
« Nous avons besoin de ce moment charnière maintenant, parce que c'est bien beau de performer en Ligue des nations. Il y aura une certaine pression en Ligue des nations, mais pas comme celle liée à une qualification pour un tournoi majeur. Et c'est ce que les supporters veulent plus que tout. »