CINCINNATI : Pour les adieux de Mauricio Pochettino à la sélection masculine des États-Unis, le scénario a été familier : encore des actions marquantes, encore des buts et une dernière victoire maîtrisée avant son départ pour Manchester.

Après avoir étrillé Haïti 6-0 samedi, la sélection américaine a de nouveau dominé le même adversaire mardi, à Cincinnati. Cette fois, le score n’a été que de 2-0, mais la rencontre s’est largement déroulée comme prévu : les États-Unis ont dominé pendant de longues périodes avant de s’imposer sans grande difficulté.

Les buts américains, eux, n’avaient rien d’ordinaire : ils étaient spectaculaires. Le premier est venu de Christian Pulisic, auteur de son troisième but en deux matches grâce à un superbe retourné acrobatique. Julian Hall l’a rejoint sur la feuille de match avant la pause avec une réalisation tout aussi remarquable. Après une série de touches de balle éblouissantes, il a conclu en véritable attaquant, mettant la victoire hors de portée d’Haïti avant la mi-temps.

Comme prévu, les États-Unis se qualifient ainsi pour les demi-finales de la Ligue des nations de la CONCACAF et s’offrent une nouvelle occasion de devenir la meilleure équipe de la région. Ils devront toutefois saisir cette chance sans Pochettino, puisqu’une autre personne se prépare à prendre les commandes. Toute la semaine, Pochettino a répété vouloir laisser l’équipe dans de bonnes dispositions. Avec la victoire de mardi, il y est parvenu, transmettant à son successeur une équipe lancée sur une bonne dynamique et une chance de remporter un trophée.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la victoire des États-Unis face à Haïti...