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USMNT XI 1-1GOAL

Christian Pulisic et Cavan Sullivan réunis ? Projection de la liste de Mauricio Pochettino avec les États-Unis pour les quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF

Christian Pulisic pourrait faire équipe avec Cavan Sullivan, mais qui d’autre en ferait partie ? GOAL se projette sur la liste des États-Unis pour les quarts de finale de la Ligue des nations en novembre.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • La série de quatre matches amicaux de l’équipe nationale masculine des États-Unis vient de s’achever, mais tous les regards sont déjà tournés vers la prochaine série de rencontres. Elles arriveront plus vite qu’on ne le pense, après tout.

    Alors, dans cette optique, regardons vers l’avenir.

    Les États-Unis affronteront Haïti en quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF en novembre, dans ce qui sera les premiers matches officiels de l’équipe depuis la Coupe du monde. Au cours des dernières semaines, l’équipe a disputé quatre matches amicaux avec un groupe rempli d’adolescents. Maintenant qu’une vraie compétition approche, combien de ces adolescents vont rester ?

    Quelques-uns le pourraient, bien sûr. Il y a cependant eu quelques absences majeures dans ce groupe le plus récent. Lesquelles étaient temporaires ? Lesquelles l’étaient moins ? Maintenant que le vivier de joueurs s’est élargi, Mauricio Pochettino a encore plus de décisions à prendre alors qu’il construit son groupe pour les premiers vrais matches du cycle 2030.

    Alors, qui pourrait-il sélectionner ? GOAL se penche sur un groupe potentiel de 23 joueurs...

  • Gardiens de but

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Un nouveau prétendant est officiellement arrivé avec un début en force contre le Mexique.

    Matt Freese, Diego Kochen, Brian Schwake

    En balance : Chris Brady, Patrick, Matt Turner

    Ils étaient quatre au rassemblement pour ces quatre matches amicaux, mais ils ne seront que trois pour la Ligue des nations. Qui va manquer à l’appel ?

    Freese est le gardien titulaire du Mondial de retour. Brady aussi a de l’expérience en Coupe du monde. Schwake a fait bonne impression, en particulier contre le Canada. Et puis il y a Kochen, qui semble être passé du statut de prospect à celui de joueur de l’équipe nationale A grâce à sa performance contre le Mexique. Il sera difficile d’en écarter un, mais, sur la seule base des performances lors de ce rassemblement, ce serait probablement Brady à l’heure actuelle, même si les choses peuvent changer au cours du mois prochain.

    La question devient alors : « qui débute ? » Nous le saurons en novembre, mais ce choix sera de taille pour Pochettino et son staff.


  • DÉFENSEURS

    imago-sport-1083977353.jpg
    ZUMA Press Wire

    Le groupe défensif devrait sembler très familier.

    Max Arfsten, George Campbell, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty

    En balance : Luca Bombino, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Neil Pierre, Miles Robinson, Joe Scally, John Tolkin, Frankie Westfield

    Un groupe largement composé de vétérans, mais il y a des raisons à cela. La première, c'est qu'il ne s'agit pas de matches amicaux, bien sûr, ou, comme Pochettino préférerait le dire, de matches officiels. L'autre, c'est que certains des joueurs de MLS les plus en vue seront en playoffs. Pour ceux qui sont indispensables, les États-Unis peuvent gérer cela. Pour les jeunes qui étaient dans ce dernier rassemblement et qui ont encore besoin de s'aguerrir, il n'y a pas de problème à les laisser jouer pour leurs clubs.

    C'est pourquoi vous verrez ici en grande partie les poids lourds basés en Europe. Freeman et Dest s'occupent du côté droit, tandis que Robinson et Arfsten prennent le côté gauche. Ensuite, il y a de nombreuses options en défense centrale. Mais qui débutera aux côtés de Richards ? Cela reste un sujet de débat, peut-être encore plus après ce dernier rassemblement.

  • MILIEUX DE TERRAIN

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Qui rejoindra Adams dans l’entrejeu du milieu de terrain de l’USMNT ?

    Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Johnny Cardoso, Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Malik Tillman

    En lice : Brenden Aaronson, Gianluca Busio, Jack McGlynn, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Rokas Pukstas, Brooklyn Raines, Tanner Tessmann, Niko Tsakiris

    Les grands noms sont là, mais il y a assurément des décisions à prendre.

    Il semble que cinq de ces places soient déjà quasiment verrouillées : Adams, Berhalter, McKennie, Reyna et Tillman. Il en reste donc deux, qui peuvent être attribuées de plusieurs façons. Si quelqu’un comme McGlynn, par exemple, continue de briller en Championship, l’une pourrait lui revenir. Peut-être que la relation de Morris avec Berhalter lui vaudra un retour avec les États-Unis. Peut-être aussi que l’un des joueurs de MLS sera jugé nécessaire après avoir impressionné Pochettino lors de ce rassemblement.

    Entre-temps, nous allons retenir les deux options les plus intrigantes. Cardoso est un joueur que les États-Unis cherchent encore désespérément à révéler, en grande partie parce que cela rehausserait un peu le plafond de l’équipe. Et puis il y a Musah, qui ne s’est pas distingué lors du rassemblement le plus récent, mais qui pourrait le faire s’il était invité à évoluer dans un rôle plus axial.

  • ATTAQUANTS

    USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    S’il est en forme, Pulisic sera sûrement de retour lors du prochain rassemblement.

    Folarin Balogun, Julian Hall, Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Cavan Sullivan

    À surveiller : Mathis Albert, Cole Campbell, Justin Ellis, Timothy Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas

    Écartons d'abord l'évidence : l'USMNT ne va pas « tourner la page » Pulisic. Les critiques ne manquent pas après la Coupe du monde de cet été, et elles sont justifiées. En revanche, il est absurde de penser que Pulisic en a fini avec son rôle de leader de l'USMNT. Il restera une figure clé de ce cycle. Il est bien trop bon pour qu'il en soit autrement.

    Maintenant que c'est dit, comment construire l'équipe autour de lui ? Balogun est une évidence, et sa situation en club rend l'USMNT plus importante que jamais pour l'attaquant. Derrière lui, Pepi est installé, tandis que Hall a été tout près de s'imposer avec sa fenêtre à trois buts.

    Et puis il y a l'autre grand nom : Sullivan. Là encore, ce n'est pas l'idéal de retirer des joueurs de MLS à leurs clubs, mais selon la situation de l'Union en playoffs, Sullivan pourrait valoir le coup. Il est bien plus proche que la plupart d'être prêt pour l'USMNT, donc si le timing le permet, voyons ce que le gamin a dans le ventre dans un vrai match.