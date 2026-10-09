La série de quatre matches amicaux de l’équipe nationale masculine des États-Unis vient de s’achever, mais tous les regards sont déjà tournés vers la prochaine série de rencontres. Elles arriveront plus vite qu’on ne le pense, après tout.

Alors, dans cette optique, regardons vers l’avenir.

Les États-Unis affronteront Haïti en quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF en novembre, dans ce qui sera les premiers matches officiels de l’équipe depuis la Coupe du monde. Au cours des dernières semaines, l’équipe a disputé quatre matches amicaux avec un groupe rempli d’adolescents. Maintenant qu’une vraie compétition approche, combien de ces adolescents vont rester ?

Quelques-uns le pourraient, bien sûr. Il y a cependant eu quelques absences majeures dans ce groupe le plus récent. Lesquelles étaient temporaires ? Lesquelles l’étaient moins ? Maintenant que le vivier de joueurs s’est élargi, Mauricio Pochettino a encore plus de décisions à prendre alors qu’il construit son groupe pour les premiers vrais matches du cycle 2030.

Alors, qui pourrait-il sélectionner ? GOAL se penche sur un groupe potentiel de 23 joueurs...