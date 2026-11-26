C’est Thanksgiving, et nous savons tous ce que cela signifie. Dinde, sauce, purée de pommes de terre et farce sont au menu. Les raisons de se montrer reconnaissant ne manquent pas, et elles ne se limitent pas à la nourriture : il y a aussi le football.

Bien sûr, il y a des choses plus importantes dans la vie dont on peut être reconnaissant à cette période de l’année. Mais le sport a aussi sa place dans notre quotidien. Pour certains, c’est une obsession. Pour d’autres, une distraction. Si vous lisez cet article, on peut supposer que vous êtes heureux que le football fasse, d’une manière ou d’une autre, partie de votre vie.

Alors, posons un instant notre fourchette et prenons le temps d’apprécier tout ce que le football aux États-Unis a de bon, sans oublier ce qui nous attend et donne déjà envie de nous réjouir.