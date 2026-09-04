Chloe Sarwie : l’ambitieuse adolescente de Chelsea qui peut être la réponse au problème de longue date de l’Angleterre au poste d’arrière gauche

La tournée de pré-saison de Chelsea en Australie et en Nouvelle-Zélande a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme cet été, les supporters de Chelsea étant venus voir à l’œuvre les vainqueures de six des sept derniers titres de Women’s Super League. Il y avait des noms bien connus à admirer, comme Lucy Bronze et Lauren James, une favorite locale en la personne de l’internationale australienne Ellie Carpenter, ainsi que de nouvelles recrues à découvrir, puisque Katie McCabe et Giulia Dragoni ont porté les couleurs du club pour la première fois.

Mais la pré-saison est aussi l’occasion, pour les supporters, de voir de près les meilleurs jeunes talents qui poussent pour obtenir davantage de temps de jeu en équipe première. Lors de cette tournée, Lola Brown, qui vient de signer un nouveau contrat de longue durée avec le club, a eu ses opportunités, tout comme la recrue estivale Nelly Las et Lexi Potter, la jeune milieu de terrain qui s’était illustrée par moments la saison dernière, notamment lorsqu’elle avait inscrit le but de la victoire contre Brighton en mars.

Potter avait fait les gros titres ce jour-là, mais une autre joueuse issue de l’académie de Chelsea, la latérale gauche de 17 ans Chloe Sarwie, avait aussi contribué à sécuriser la victoire. C’était l’une des sept apparitions de l’adolescente durant la saison 2025-2026, et elle a également eu un bon temps de jeu lors des deux matches de Chelsea en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été, avant ce qu’elle espère être une campagne avec encore plus d’opportunités.

Considérée comme l’un des talents les plus doués et prometteurs issus du centre de formation de Chelsea, il faut aussi souligner que Sarwie évolue à un poste dont l’Angleterre a sérieusement besoin et qu’elle a déjà brillé avec les sélections de jeunes anglaises jusqu’au niveau des moins de 23 ans, malgré son très jeune âge.

Alors, qui est cette grande promesse adolescente et comment a-t-elle déjà réussi à intégrer l’équipe première de l’une des meilleures équipes d’Europe ?