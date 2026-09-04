Chloe Sarwie : l’ambitieuse adolescente de Chelsea qui peut être la réponse au problème de longue date de l’Angleterre au poste d’arrière gauche
La tournée de pré-saison de Chelsea en Australie et en Nouvelle-Zélande a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme cet été, les supporters de Chelsea étant venus voir à l’œuvre les vainqueures de six des sept derniers titres de Women’s Super League. Il y avait des noms bien connus à admirer, comme Lucy Bronze et Lauren James, une favorite locale en la personne de l’internationale australienne Ellie Carpenter, ainsi que de nouvelles recrues à découvrir, puisque Katie McCabe et Giulia Dragoni ont porté les couleurs du club pour la première fois.
Mais la pré-saison est aussi l’occasion, pour les supporters, de voir de près les meilleurs jeunes talents qui poussent pour obtenir davantage de temps de jeu en équipe première. Lors de cette tournée, Lola Brown, qui vient de signer un nouveau contrat de longue durée avec le club, a eu ses opportunités, tout comme la recrue estivale Nelly Las et Lexi Potter, la jeune milieu de terrain qui s’était illustrée par moments la saison dernière, notamment lorsqu’elle avait inscrit le but de la victoire contre Brighton en mars.
Potter avait fait les gros titres ce jour-là, mais une autre joueuse issue de l’académie de Chelsea, la latérale gauche de 17 ans Chloe Sarwie, avait aussi contribué à sécuriser la victoire. C’était l’une des sept apparitions de l’adolescente durant la saison 2025-2026, et elle a également eu un bon temps de jeu lors des deux matches de Chelsea en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été, avant ce qu’elle espère être une campagne avec encore plus d’opportunités.
Considérée comme l’un des talents les plus doués et prometteurs issus du centre de formation de Chelsea, il faut aussi souligner que Sarwie évolue à un poste dont l’Angleterre a sérieusement besoin et qu’elle a déjà brillé avec les sélections de jeunes anglaises jusqu’au niveau des moins de 23 ans, malgré son très jeune âge.
Alors, qui est cette grande promesse adolescente et comment a-t-elle déjà réussi à intégrer l’équipe première de l’une des meilleures équipes d’Europe ?
Là où tout a commencé
L’intérêt de Sarwie pour le football est né lorsqu’elle allait voir les matches de son grand frère, mais ce n’était pas la seule activité qu’elle appréciait étant petite. Le jeune talent de Chelsea était aussi une danseuse accomplie, principalement en ballet, mais aussi en claquettes. Et ce n’était pas un simple passe-temps passager non plus, puisque Sarwie se produisait chaque année au His Majesty's Theatre, dans le West End.
Il existe des éléments de son parcours dans la danse qui sont liés à son parcours footballistique avec les équipes de jeunes de l’Angleterre, ainsi que des choses apprises dans ce domaine qui l’ont aidée à intégrer l’équipe première de Chelsea. D’abord, elle sait parfaitement ce que signifie le trac de se produire sur une grande scène grâce à ses expériences au His Majesty's Theatre, et comment le gérer.
« À certains moments, on utilise certaines techniques de respiration et cela aide vraiment beaucoup », a-t-elle expliqué dans le podcast We Are Chelsea. « J’ai commencé à faire ça en ballet, et le fait de continuer m’a vraiment beaucoup aidée. » D’un point de vue technique, Sarwie estime aussi que son « style de dribble est en quelque sorte lié » à ses années de danse. « Le ballet m’a rendue légère sur mes appuis », a-t-elle déclaré au Guardian.
Un jour, alors qu’elle faisait circuler un ballon dans le parc pendant que son frère jouait un match, un entraîneur a abordé Sarwie et lui a dit : « Tu devrais déjà jouer dans un centre de formation. » À l’âge de neuf ans, ce serait le cas, à Chelsea. D’abord ailier puis milieu offensif, la joueuse de 17 ans s’est depuis installée au poste d’arrière gauche au fil de sa progression chez Chelsea et dans les équipes de jeunes de l’Angleterre.
La grande percée
Les étapes importantes se sont multipliées pour Sarwie au cours de la saison 2025-2026. Après avoir intégré pour la première fois un groupe convoqué un jour de match lors de l’exercice précédent, c’est en octobre dernier que, à 16 ans, elle a fait ses débuts chez les seniors, en entrant en seconde période lors du match nul 1-1 de Chelsea contre Twente en Ligue des champions.
Cela en disait long sur la confiance de l’entraîneure principale Sonia Bompastor envers Sarwie, puisqu’elle a choisi de la faire entrer alors que l’issue du match restait incertaine, une confiance partagée par d’autres joueuses de l’effectif. « C’est une joueuse tellement jeune et enthousiasmante, et elle a tellement de talent », a déclaré Carpenter, l’arrière latérale internationale australienne de Chelsea, au sujet de Sarwie après la rencontre. « J’espère que nous la verrons davantage. »
Ce fut le cas. En mars, après quelques autres entrées en jeu, et après avoir signé son premier contrat professionnel un mois plus tôt, Sarwie a connu sa première titularisation chez les seniors en débutant contre les London City Lionesses.
« Cela représente tout pour moi », a-t-elle déclaré ensuite. « J’ai travaillé si dur tout au long de ma formation à l’académie et, enfin, faire partie de l’équipe première, signer mon contrat et connaître ma première titularisation... J’en serai éternellement reconnaissante. Je dois simplement continuer à travailler dur et à montrer que je mérite vraiment d’être dans ce onze de départ. »
Comment ça se passe
Ce n’est pas seulement la place de Sarwie au sein de l’équipe de Chelsea qui a énormément grandi au cours de la dernière année. Son statut dans l’environnement de l’équipe nationale s’est lui aussi considérablement amélioré. L’été dernier, l’adolescente était la plus jeune membre du groupe de l’Angleterre parti à l’Euro des moins de 19 ans, même si elle n’a pas disputé la moindre minute.
Cinq mois plus tard, alors qu’elle n’avait encore que 16 ans, elle figurait dans le groupe des moins de 23 ans. En avril, alors que l’Angleterre battait les Pays-Bas 1-0 en demi-finales de la compétition européenne U23, Sarwie a été élue joueuse du match. Quelques jours plus tard, elle était de nouveau titulaire lorsque l’Angleterre s’est imposée 3-0 face à la Suède en finale pour remporter le tournoi.
« C’est fou », a-t-elle déclaré dans le podcast We Are Chelsea, en revenant sur ces matches. « La joueuse la plus âgée a six ans de plus que moi ! »
Les plus grands points forts
Ayant évolué plus haut sur le terrain lors de ses premières années, il n’est pas vraiment surprenant que ce soient surtout les qualités offensives de Sarwie qui sautent aux yeux. Techniquement superbe, elle adore provoquer balle au pied le long de l’aile pour se mettre en position de centrer, avec une qualité de centre du pied gauche excellente, aussi bien dans le jeu que sur coups de pied arrêtés.
Désireuse de s’exprimer sur le terrain, la joueuse de 17 ans apporte beaucoup de flair à son jeu et affiche un état d’esprit positif, tourné vers l’avant, qui lui permet d’éliminer des défenseures en un contre un.
« Dès que j’ai le ballon, je veux faire en sorte qu’il se passe quelque chose vers l’avant », disait-elle la saison dernière. Sarwie progresse aussi beaucoup dans l’autre rôle dans ces situations, en dosant bien ses tacles pour stopper ses adversaires, tout en ayant l’énergie et le volume de course nécessaires pour avaler les mètres le long de son couloir, comme le souhaite n’importe quel entraîneur pour une latérale moderne.
Il y a ensuite toutes les qualités psychologiques que possède Sarwie. Elle parle de manière impressionnante de la pression et de la façon de la gérer, en s’appuyant notamment sur ses expériences en ballet, et elle affiche aussi un état d’esprit très sain qui lui sera précieux alors qu’elle continue de franchir des paliers au plus haut niveau.
« L’échec n’existe pas. Soit on réussit, soit on apprend », a-t-elle déclaré au Women's Soccer Podcast. « Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez réussir dans n’importe quoi. »
Une marge de progression
Il y a plusieurs choses auxquelles Sarwie est encore en train de s’adapter au plus haut niveau, ce qui est logique pour quelqu’un qui a débuté à seulement 16 ans la saison dernière.
« C’est un énorme cap à franchir », a-t-elle reconnu dans le podcast We Are Chelsea. Interrogée sur certaines de ces différences, elle a mis en avant « la vitesse du jeu », le fait que « vos prises de décision doivent être 10 fois plus rapides » et le fait que « vous devez maintenir la qualité en même temps » comme des éléments marquants auxquels elle s’est adaptée. « C’est énorme par rapport au football en académie », a-t-elle expliqué.
Il y a aussi les aspects physiques, Sarwie étant encore en développement en ce qui concerne sa force, mais aussi la manière de l’utiliser en WSL.
« Elle est vraiment très forte. C’est une très bonne latérale », a déclaré Nathalie Bjorn, la défenseuse de Chelsea, à GOAL au sujet de sa talentueuse jeune coéquipière cet été. « Être latérale n’est pas facile non plus, surtout dans ce championnat où il y a tellement de joueuses très physiques. Elle doit juste apprendre à utiliser son corps, mais je pense qu’elle va y arriver, à 100 %. »
Même les choses en dehors du terrain demandent un peu de temps d’adaptation quand on arrive si jeune chez les seniors. « Au début, c’était très intimidant. Rien que le fait d’essayer de sociabiliser avec les [joueuses de l’équipe première], c’était du genre : “Qu’est-ce que je dis ?” », a raconté Sarwie dans le podcast We Are Chelsea, en revenant sur son éclosion d’une manière attachante et très parlante. Mais c’est clairement quelque chose à quoi elle s’habitue désormais, à mesure qu’elle prend ses repères en tant que joueuse de l’équipe première au club.
La prochaine... Katie McCabe ?
Fait amusant, certains aspects du jeu de Sarwie rappellent Katie McCabe, l’ancienne défenseure d’Arsenal qui a rejoint Chelsea cet été. L’adolescente semble toujours avoir une première touche très intentionnelle, toujours pour se mettre le ballon dans les pieds et avec la volonté claire de jouer vers l’avant, à l’image de McCabe. Toutes deux sont des joueuses qui vont de l’avant et présentent une vraie menace offensive, aidées par leur volume de course le long du couloir et renforcées par une excellente qualité de centre, dans le jeu comme sur coups de pied arrêtés.
Mais si Sarwie travaille encore l’aspect défensif de son jeu et la régularité de ses centres, elle possède une qualité de dribble qui lui donne le potentiel d’éliminer plusieurs joueuses sur une percée sinueuse, d’une manière que McCabe n’a pas. Cela rappelle davantage sa coéquipière Sandy Baltimore, qui est une joueuse de couloir de formation. La qualité technique de Sarwie et sa confiance dans les un-contre-un ressortent vraiment.
Que se passe-t-il ensuite ?
L’exposition de Sarwie au football en équipe première la saison dernière s’est faite par petites touches. Une hausse de son temps de jeu global et du nombre d’opportunités sera donc sûrement un objectif pour la joueuse de 17 ans lors de l’exercice 2026-2027. Bompastor espérera aussi pouvoir compter sur l’adolescente comme option de rotation, afin de maintenir Baltimore plus haut sur le terrain, là où elle est la plus efficace.
Avant de se concentrer sur les affaires du club, toutefois, Sarwie aura les yeux tournés vers l’Angleterre et la Coupe du monde féminine U20, qui, malgré les menaces de boycott de l’UEFA, devrait bien avoir lieu comme prévu le 5 septembre. Les Young Lionesses se sont qualifiées via l’Euro féminin U19 de l’an dernier, un tournoi lors duquel Sarwie n’est pas entrée en jeu. Elle est toutefois devenue une joueuse plus importante pour l’Angleterre depuis, et elle aura un grand rôle à jouer en Pologne.
Dans ce contexte, prédire un bond vers l’équipe d’Angleterre senior peut sembler prématuré, mais Sarwie évolue à un poste dont les Lionesses ont réellement besoin. Sarina Wiegman a manqué d’options au poste d’arrière gauche tout au long de ses cinq années à la tête de la sélection, si bien que certains consultants prédisent déjà une convocation chez les A plus tôt que tard si l’adolescente parvient à franchir un cap cette saison.
Ce serait une autre grande étape pour une joueuse qui a dû s’adapter à de nombreux nouveaux environnements ces 12 derniers mois, mais à l’entendre parler, il est clair que la confiance et la foi en elle de Sarwie ne cessent de grandir en même temps que son talent.
« Je veux être cette joueuse capable d’émerveiller constamment les gens, qui figure parmi les meilleures », a-t-elle déclaré au Guardian plus tôt cette année. En continuant à travailler dur, Sarwie a certainement le potentiel pour y parvenir.