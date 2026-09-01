Il y a un peu plus de 12 mois, lorsque l’Angleterre a conservé son titre de championne d’Europe au terme d’un scénario haletant, Chloe Kelly a été la star. Ses exploits ont aidé les Lionesses à boucler un parcours remarquable vers le sacre, avec des contributions décisives lors du quart de finale remporté contre la Suède, de l’incroyable remontée face à l’Italie en demi-finale puis de la finale, où son penalty a fait tomber l’Espagne lors de la séance de tirs au but.

Tout cela est arrivé au terme de l’une des saisons les plus difficiles de la carrière de Kelly, qui l’avait vue être complètement mise de côté à Manchester City jusqu’à ce qu’un prêt à Arsenal en janvier relance sa forme avant l’Euro. Il y avait donc beaucoup d’espoirs autour de ce à quoi pouvait ressembler la saison 2025-2026 de Kelly, au vu de l’élan avec lequel elle l’abordait après ce succès avec l’Angleterre. Cependant, au final, elle n’a jamais vraiment décollé.

Kelly a été minée par les blessures, ce qui fait qu’elle n’a débuté que trois matches avant la trêve hivernale, avant d’ajouter seulement six autres titularisations d’ici à la fin de la campagne. Compte tenu de ce qu’elle a déjà prouvé comme joueuse capable de faire basculer un match, Wiegman a essayé de donner à Kelly le temps de jeu dont elle avait besoin pendant les rassemblements de l’Angleterre, mais un manque de tranchant sautait souvent aux yeux, l’ailière boitant même hors du terrain après 23 minutes d’un match amical contre le Ghana en décembre. Ce n’était tout simplement pas son année.

« J’avais de grands objectifs, accomplir de grandes choses à Arsenal lors de ma première saison complète, et j’étais un peu déçue de ne pas avoir pu le faire, a-t-elle récemment déclaré. Je pense que j’avais besoin de cet été pour travailler sur moi physiquement, en trouvant l’équilibre entre le travail en salle, sur le terrain et le repos. Je suis dans une très bonne période en ce moment. Mon objectif principal est de rester en forme et fraîche toute la saison, et d’être prête quand on fera appel à moi. »

Une nouvelle saison sera la bienvenue alors que Kelly cherche à être cette joueuse capable de faire la différence qu’Arsenal, et l’Angleterre, savent qu’elle peut être à l’approche de la Coupe du monde de l’été prochain. Prouver sa forme physique sera vital si la joueuse de 28 ans veut être aussi en vue au Brésil qu’elle l’a été en Suisse.