Chloe Kelly, Beth Mead et 13 joueuses de l’Angleterre qui ont besoin d’une énorme saison de WSL avant la candidature de l’Angleterre à la Coupe du monde féminine 2027
Il y a toujours de l’excitation quand une nouvelle saison commence, mais les récits et les enjeux qui se dessinent au fil d’un exercice deviennent encore un peu plus intéressants lors d’une année de Coupe du monde. Qu’il s’agisse simplement d’intégrer le groupe, de se faire une place dans le onze de départ ou de conserver sa place dans l’équipe, beaucoup de choses peuvent être dictées par la forme en club, et il n’en va pas autrement pour l’Angleterre de Sarina Wiegman.
L’équipe de Sarina Wiegman a terminé finaliste de la Coupe du monde féminine 2023, s’inclinant 1-0 face à l’Espagne en finale, et voudra absolument aller un cran plus haut au Brésil l’été prochain. La qualification doit encore être assurée, avec une double confrontation contre la Grèce prévue en octobre, mais il est attendu qu’elle le soit et, si c’est le cas, une grande partie du groupe du tournoi 2023 devrait encore être au premier plan en 2027, alors qu’Alessia Russo, Lauren James et Lucy Bronze semblent déjà assurées d’en être, même à neuf mois de l’échéance. Mais qu’en est-il des autres noms en lice ?
Vendredi, la nouvelle saison de Women’s Super League débute, un championnat où évoluent la majorité des joueuses de l’Angleterre de Wiegman, ainsi que celles qui espèrent intégrer le groupe. Alors, qui aborde cette saison avec le besoin de réaliser une grande année afin d’améliorer ses chances pour la Coupe du monde ? GOAL met en lumière 13 noms qui ont beaucoup à jouer...
Khiara Keating (Liverpool)
Certes, neuf mois, c’est long dans le football, donc beaucoup de choses peuvent changer d’ici à l’été prochain, mais il semble peu probable qu’Hannah Hampton perde sa place de n°1 de l’Angleterre avant la Coupe du monde féminine 2027. Derrière elle, en revanche, la hiérarchie est un peu plus équilibrée.
Anna Moorhouse est une présence constante dans les sélections de l’Angleterre depuis la fin de l’année 2024, un statut indéniablement aidé par la régularité de son temps de jeu aux États-Unis avec l’Orlando Pride. Cependant, Khiara Keating a été désignée comme la gardienne n°2, derrière Hampton, à l’Euro 2025, ce qui souligne la confiance que Wiegman accorde à son talent et à son potentiel.
Keating est sortie des groupes de l’équipe première d’Angleterre la saison dernière en raison d’un manque de temps de jeu à Manchester City. Avec seulement sept titularisations toutes compétitions confondues, la joueuse de 22 ans s’est parfois retrouvée avec les moins de 23 ans en conséquence, ce qui rend sa décision de quitter Manchester City cet été finalement peu surprenante.
Keating a retrouvé son ancien entraîneur à City, Gareth Taylor, à Liverpool, où elle devrait être la gardienne n°1. Si elle parvient à mettre en valeur les qualités qui lui ont permis d’intégrer le groupe de l’Angleterre lors d’une remarquable campagne 2023-2024, supervisée par Taylor, elle peut forcer son retour dans le groupe de Wiegman pour la Coupe du monde.
Ellie Roebuck (Aston Villa)
Si Keating devait réintégrer le groupe, ce serait aux dépens de qui ? Cela dépendra de la forme de Moorhouse, mais aussi d’Ellie Roebuck, qui a retrouvé l’équipe d’Angleterre alors que Keating manquait de temps de jeu la saison dernière.
Il n’y a pas si longtemps, Roebuck était considérée comme l’héritière à long terme du trône des gardiennes des Lionesses. Elle a intégré l’équipe première de Manchester City à l’adolescence et a tellement brillé qu’on supposait que, lorsque la relève aurait lieu dans les buts, Karen Bardsley et Carly Telford ayant toutes deux dépassé la trentaine lors de la Coupe du monde 2019, ce serait Roebuck qui endosserait le rôle de numéro 1.
Cependant, Wiegman a fait de Mary Earps son premier choix à son arrivée en 2021, et la nouvelle gardienne de London City Lionesses a été si performante qu’elle a conservé cette place pendant plusieurs années. Roebuck est restée dans les groupes, mais comme doublure, avant qu’un manque de temps de jeu et une véritable alerte de santé lors de la saison 2023-2024 ne la fassent sortir de la course.
Remise après avoir souffert d’un type d’AVC, Roebuck, qui n’a encore que 26 ans, est revenue en WSL l’an dernier pour rejoindre Aston Villa et a pris part à trois des quatre derniers rassemblements de l’Angleterre, malgré le partage du poste de titulaire dans les Midlands avec Sabrina D'Angelo.
La concurrence pour sa place devrait encore s’intensifier cette saison, avec les arrivées d’Akane Okuma et d’Emily Ramsey après le départ de D’Angelo, mais si Roebuck parvient à sortir gagnante de cette bataille, ses chances de disputer sa première Coupe du monde seront élevées.
Freya Godfrey (London City Lionesses)
L'une des plus grandes questions autour du mercato estival agité de London City Lionesses concerne les jeunes joueuses de l'effectif. Après avoir accordé la saison dernière plus de minutes à des talents âgés de 23 ans ou moins que toute autre équipe de la WSL, l'afflux de stars déjà confirmées laisse penser que cela a peu de chances d'être encore le cas lors du prochain exercice. Qu'est-ce que cela signifie, alors, pour Freya Godfrey ?
Désignée joueuse de la saison par ses coéquipières à London City la saison passée, la joueuse de 21 ans a intégré l'équipe d'Angleterre A grâce à sa grande forme et a signé cet été un nouveau contrat jusqu'en 2029. Mais la concurrence pour sa place sur la ligne d'attaque s'est considérablement accrue, notamment en raison de l'arrivée de Kadidiatou Diani en provenance de Lyon.
Si le temps de jeu de Godfrey diminue drastiquement cette année, ses chances d'intégrer le groupe de l'Angleterre pour la Coupe du monde diminueront aussi. En revanche, si elle parvient à conserver sa place dans le onze, après avoir cumulé la saison dernière plus de buts et de passes décisives en WSL que n'importe quelle autre joueuse de London City, elle pourrait vivre une expérience mémorable au Brésil.
Niamh Charles (Manchester City)
Le poste d’arrière gauche est redevenu un vrai casse-tête pour l’Angleterre. Wiegman y manque d’options depuis son arrivée il y a cinq ans, avec Rachel Daly, Jess Carter et Alex Greenwood qui ont toutes évolué à contre-emploi à ce poste lors des trois dernières grandes compétitions. La saison dernière, ce manque d’options évidentes et de haut niveau n’a pas été arrangé par les blessures de Niamh Charles, qui semblait pourtant s’être installée à ce poste pendant un temps.
Charles prend un nouveau départ cette année en quittant Chelsea pour Manchester City. Les championnes de WSL avaient désespérément besoin d’un nouveau visage à ce poste, après y avoir utilisé Greenwood avec un succès variable la saison dernière, et elles pensent avoir trouvé ce qu’il leur fallait avec Charles.
Au micro de GOAL avant la nouvelle saison, l’entraîneur de City, Andree Jeglertz, a insisté sur la grande valeur de l’expérience de la joueuse de 27 ans dans une culture de la gagne à Chelsea, ajoutant : « Elle a aussi une grande personnalité et elle a des qualités d’arrière gauche qui sont précieuses aussi bien dans le travail défensif que dans le jeu offensif. »
Charles devrait être une titulaire importante dans cette équipe de City et le style de jeu devrait lui permettre de s’épanouir. Si elle parvient à laisser derrière elle une saison 2025-2026 difficile et à retrouver un bon niveau de forme, ce sera aussi une excellente nouvelle pour Wiegman dans sa réflexion sur ses options au poste d’arrière gauche pour le Brésil.
Leah Williamson (Arsenal)
Si elle est apte, il n’y a aucun doute sur le rôle de Leah Williamson avec l’Angleterre. En tant que capitaine, elle est une titulaire indiscutable et un pilier important de cette équipe. Les mots-clés dans tout cela, toutefois, sont « si elle est apte ».
Ces dernières années ont été compliquées pour la star d’Arsenal. Une blessure au ligament croisé antérieur vers la fin de la saison 2022-2023 l’a privée de la Coupe du monde de cet été-là, lui enlevant la chance de mener sa nation sur la plus grande scène, et même si elle a réussi à rebondir pour conduire l’Angleterre au titre à l’Euro 2025, elle a depuis eu du mal à retrouver sa pleine condition physique. Une opération du genou a suivi ce tournoi, écartant Williamson pendant plusieurs mois, et 2026 a commencé avec des lésions au mollet, à la cuisse et aux ischio-jambiers, ce qui signifie qu’elle n’a débuté que deux matches de WSL la saison dernière.
Cette saison, l’objectif pour Williamson est donc de laisser tout cela derrière elle. Là encore, si elle est apte, c’est une titulaire, la capitaine et une joueuse clé. L’Angleterre espérera que ce sera le cas à l’approche de la Coupe du monde 2027.
Grace Clinton (Manchester City)
L’enthousiasme autour de Grace Clinton n’a cessé de grandir depuis la précédente Coupe du monde, grâce à sa magnifique saison 2023-2024 en prêt à Tottenham. Cela lui a valu une première sélection avec l’Angleterre et lui a permis d’intégrer l’équipe première de Manchester United, où elle a poursuivi sur son excellente lancée.
Puis, l’été dernier, Clinton a quitté United pour Manchester City dans un étonnant transfert bouclé le dernier jour du mercato. Mais alors que Jess Park, qui a fait le chemin inverse dans un remarquable échange, a réalisé une excellente première saison en rouge, Clinton a eu du mal en bleu. Cela s’explique en partie par quelques pépins physiques, la concurrence pour les places et le fait d’avoir joué hors de position, mais aussi parce que la milieu polyvalente de 23 ans n’est pas tout à fait parvenue à peser sur les matches lorsque l’occasion lui en a été donnée. Cela a aussi eu un impact négatif sur sa situation en Angleterre, le temps de jeu de Clinton ayant diminué tandis que Wiegman soulignait ce manque au niveau du club.
L’entraîneur de City, Jeglertz, s’attend à ce que cette saison soit différente. « Je suis très impatient de voir quelle sera la prochaine étape pour elle, a-t-il récemment déclaré à GOAL. C’est difficile parce qu’il y avait beaucoup d’attentes autour d’elle. Ensuite, en arrivant dans notre environnement, c’est quelque chose de nouveau. C’est une étape difficile à franchir et cela a été émotionnellement irrégulier pour elle, avec les blessures, mais au bout du compte, elle jouait la finale de la FA Cup. Elle était dans le onze de départ. J’ai beaucoup confiance en elle. Mais nous avons besoin de régularité de sa part. Elle veut vraiment franchir cette étape. Elle est très motivée, donc je suis très impatient de voir jusqu’où nous pouvons l’emmener cette année. »
Tant que cela va de l’avant, et avec du temps de jeu, Clinton devrait figurer dans le groupe de l’Angleterre et se battre pour des minutes à la Coupe du monde. Dans le cas contraire, elle pourrait se retrouver à la regarder depuis chez elle.
Laura Blindkilde Brown (Manchester City)
L’une des révélations de la saison 2025-2026 avec l’Angleterre a été Laura Blindkilde Brown, qui s’est imposée dans le onze de départ de Manchester City et a joué un rôle clé dans le premier titre de WSL du club en 10 ans. Une telle forme a toutefois mis du temps à être récompensée chez les Lionesses, avec un temps de jeu étonnamment faible lors des quatre matches amicaux sur lesquels l’équipe de Wiegman a bouclé l’année 2025, mais des opportunités sont arrivées au Nouvel An, avec des titularisations contre l’Islande et l’Ukraine.
L’émergence de Blindkilde Brown aide à répondre à un problème notable dans le groupe de l’Angleterre, qui manque de profondeur dans les rôles de milieu relayeur à vocation défensive. Cependant, afin de rester dans la course pour être une solution à ce poste, la joueuse de 22 ans doit confirmer sa grande année en 2026-2027 dans un contexte de concurrence grandissante pour les places.
L’arrivée de Sam Coffey à City en janvier représente la plus grande menace pour le temps de jeu de Blindkilde Brown, tandis que Clinton et Sydney Lohmann sont également attendues pour avoir des saisons plus marquantes au milieu cette fois-ci. Mais davantage de minutes seront disponibles maintenant que City est de retour en Ligue des champions, et si Blindkilde Brown sait saisir ses opportunités en 2026-2027 comme elle l’a fait la saison dernière, ses chances de partir au Brésil seront énormes.
Chloe Kelly (Arsenal)
Il y a un peu plus de 12 mois, lorsque l’Angleterre a conservé son titre de championne d’Europe au terme d’un scénario haletant, Chloe Kelly a été la star. Ses exploits ont aidé les Lionesses à boucler un parcours remarquable vers le sacre, avec des contributions décisives lors du quart de finale remporté contre la Suède, de l’incroyable remontée face à l’Italie en demi-finale puis de la finale, où son penalty a fait tomber l’Espagne lors de la séance de tirs au but.
Tout cela est arrivé au terme de l’une des saisons les plus difficiles de la carrière de Kelly, qui l’avait vue être complètement mise de côté à Manchester City jusqu’à ce qu’un prêt à Arsenal en janvier relance sa forme avant l’Euro. Il y avait donc beaucoup d’espoirs autour de ce à quoi pouvait ressembler la saison 2025-2026 de Kelly, au vu de l’élan avec lequel elle l’abordait après ce succès avec l’Angleterre. Cependant, au final, elle n’a jamais vraiment décollé.
Kelly a été minée par les blessures, ce qui fait qu’elle n’a débuté que trois matches avant la trêve hivernale, avant d’ajouter seulement six autres titularisations d’ici à la fin de la campagne. Compte tenu de ce qu’elle a déjà prouvé comme joueuse capable de faire basculer un match, Wiegman a essayé de donner à Kelly le temps de jeu dont elle avait besoin pendant les rassemblements de l’Angleterre, mais un manque de tranchant sautait souvent aux yeux, l’ailière boitant même hors du terrain après 23 minutes d’un match amical contre le Ghana en décembre. Ce n’était tout simplement pas son année.
« J’avais de grands objectifs, accomplir de grandes choses à Arsenal lors de ma première saison complète, et j’étais un peu déçue de ne pas avoir pu le faire, a-t-elle récemment déclaré. Je pense que j’avais besoin de cet été pour travailler sur moi physiquement, en trouvant l’équilibre entre le travail en salle, sur le terrain et le repos. Je suis dans une très bonne période en ce moment. Mon objectif principal est de rester en forme et fraîche toute la saison, et d’être prête quand on fera appel à moi. »
Une nouvelle saison sera la bienvenue alors que Kelly cherche à être cette joueuse capable de faire la différence qu’Arsenal, et l’Angleterre, savent qu’elle peut être à l’approche de la Coupe du monde de l’été prochain. Prouver sa forme physique sera vital si la joueuse de 28 ans veut être aussi en vue au Brésil qu’elle l’a été en Suisse.
Aggie Beever-Jones (Chelsea)
Arrêtez-nous si vous l’avez déjà entendue, mais la saison 2025-2026 d’Aggie Beever-Jones a été plombée par des blessures persistantes. L’attaquante avait pourtant démarré de merveilleuse manière, en signant un triplé contre l’AC Milan lors du dernier match de préparation de Chelsea, avant d’enchaîner avec un but lors de chacun de ses quatre premiers matches de WSL. Cependant, elle n’a ensuite inscrit que deux autres buts toutes compétitions confondues après la fin du mois de septembre.
Cela s’explique en partie par sa forme, la joueuse de 23 ans n’étant pas parvenue à trouver le chemin des filets lors de ses 10 matches suivants malgré huit titularisations, avant que les blessures ne deviennent un problème au Nouvel An, en particulier à la cheville, ce qui fait qu’elle n’a été titularisée qu’à deux reprises en 2026.
Si Beever-Jones est blessée, et avec Michelle Agyemang en convalescence après une rupture du ligament croisé antérieur, l’Angleterre manque d’options naturelles pour épauler Russo dans le rôle d’avant-centre. Wiegman espérera donc pouvoir compter plus régulièrement sur la star de Chelsea au cours de l’année à venir, une bonne forme et une bonne santé tout au long de la saison 2026-2027 étant plus qu’appréciées par toutes les parties.
Beth Mead (Manchester City)
Ce serait une vraie surprise si Beth Mead n’allait pas à la Coupe du monde l’été prochain, mais la question est de savoir quel rôle elle pourrait y jouer. La joueuse de 31 ans n’a été titularisée qu’une seule fois à l’Euro 2025, après avoir été la star de l’Euro 2022, même si elle a eu un grand rôle à jouer en sortie de banc. Malgré cela, l’objectif de Mead sera d’être titulaire au Brésil, ce à quoi elle va désormais s’employer sous les couleurs de Manchester City, après avoir quitté Arsenal.
Certains se sont interrogés sur le temps de jeu dont Mead pourrait bénéficier à City, étant donné qu’elle sera en concurrence avec Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino et Iman Beney pour des minutes sur les côtés, mais elle a montré sa polyvalence pour jouer dans l’axe lors du dernier Euro et il est avancé qu’elle pourrait relancer ce rôle à Manchester, Jeglertz soulignant sa capacité à évoluer « dans de nombreux postes ».
« Beth va s’intégrer parfaitement à notre façon de jouer, a ajouté l’entraîneur de City. C’est une joueuse qui aime jouer entre les lignes de l’adversaire. C’est exactement ce que nous voulons d’elle. Ensuite, il y a cette personnalité qui est incroyable. On le voit dans ses yeux, elle a toujours très envie de faire partie de cela et d’apprendre davantage. »
Cela ne ressemble pas au discours d’un entraîneur parlant d’une joueuse de rotation. Cela pourrait donc être une grande année pour Mead, du genre de celles qui la relancent dans la course à une place de titulaire avec l’Angleterre.
Michelle Agyemang (Arsenal)
À l’heure actuelle, on ne sait pas encore à quoi ressemblera la saison 2026-27 de Michelle Agyemang. Mais ce que l’on sait très bien, c’est l’impact qu’elle a eu à l’Euro 2025, quelque chose que Wiegman et l’Angleterre aimeraient beaucoup avoir de nouveau à leur disposition lors de la Coupe du monde.
Agyemang s’est rompu le ligament croisé antérieur à la fin du mois d’octobre dernier, lors d’un match amical contre l’Australie. En général, la période de récupération pour cette blessure est d’environ neuf à 12 mois, à condition que rien ne vienne provoquer un nouveau contretemps. Cela signifie que, si tout s’est bien passé, la joueuse de 20 ans devrait être de retour assez bientôt. Cependant, après avoir été prêtée à Brighton lors des deux saisons précédentes, il semble que sa campagne 2026-27 commencera à Arsenal.
Reste à voir s’il s’agit simplement de permettre à Agyemang de reprendre progressivement la compétition, avec un possible prêt en janvier par la suite. Mais si elle est de retour, en forme et disponible pour jouer, Wiegman voudra absolument que la jeune attaquante accumule le temps de jeu nécessaire pour faire d’elle une option crédible en vue du tournoi de l’été prochain.
Ella Morris (Tottenham)
Ella Morris n’a pas encore de sélection avec l’Angleterre à son actif, mais il ne serait pas surprenant que cela change au cours de la saison à venir. La joueuse de 23 ans a reçu sa première convocation chez les A en mai 2025, pour le dernier rassemblement avant le choix du groupe pour l’Euro. Cependant, dès sa deuxième séance d’entraînement avec l’Angleterre, elle a subi une terrible blessure au ligament croisé antérieur qui l’a écartée des terrains pendant 11 mois.
« C’est le plus grand des bonheurs d’être arrivée jusque-là, en sachant que c’était le rassemblement avant l’Euro. Puis se retrouver immobile sur son canapé, à regarder ce même groupe aller gagner un Euro, c’est vraiment très dur mentalement, en sachant qu’il y avait une petite chance que j’intègre cette équipe et que je fasse partie de ce succès », a-t-elle déclaré aux journalistes avant la nouvelle saison.
Mais Morris est de retour désormais, elle se montre optimiste au sujet de sa condition et des tests physiques qui montrent qu’elle est dans une meilleure situation qu’avant sa blessure, et elle pourrait offrir à Wiegman une option supplémentaire au poste d’arrière droite, un secteur où l’Angleterre manque vraiment de profondeur et où la situation devient d’autant plus pressante que Bronze va bientôt avoir 35 ans. La sélectionneuse de l’Angleterre avait clairement décelé quelque chose chez la défenseure de Tottenham auparavant, et l’espoir sera que Morris puisse à nouveau montrer ses qualités alors qu’elle cherche à s’appuyer sur une bonne fin de saison 2025-2026, pourtant difficile.
« C’est clairement une ambition », a-t-elle répondu lorsqu’on l’a interrogée sur la possibilité de s’installer durablement comme arrière droite de l’Angleterre. « Pour l’instant, je dois juste me concentrer sur le fait de débuter à Tottenham et de jouer le plus de minutes possible pour me montrer à Sarina. Mais évidemment, je sais qu’il y a une Coupe du monde à l’horizon, donc je pense que n’importe quelle joueuse sauterait sur l’occasion d’y aller. C’est clairement dans un coin de ma tête, mais je sais ce que je dois d’abord accomplir pour avoir le mérite d’y aller. »
Ruby Mace (Everton)
Quand Wiegman a annoncé sa sélection pour les matches de qualification à la Coupe du monde contre l’Espagne et l’Ukraine en mai, il n’y avait, une fois de plus, pas de place pour Ruby Mace. Il n’a pas fallu longtemps à la personne chargée du compte officiel X d’Everton pour faire part de son ressenti à ce sujet, en publiant un visuel afin de montrer, comme l’indiquait la légende, que : « Aucune joueuse de l’Angleterre n’a réalisé plus d’interceptions ni gagné plus de tacles pendant la saison 25-26 que Ruby Mace, nommée pour le titre de joueuse de la saison en WSL. »
Mace compte une sélection avec l’Angleterre, obtenue en décembre 2024 lorsque Wiegman avait aligné une équipe expérimentale pour un match amical contre la Suisse. Elle avait été utilisée dans un rôle de milieu défensive ce soir-là, un poste où l’Angleterre a besoin d’un peu plus de profondeur car s’il arrivait quoi que ce soit à Keira Walsh, l’équipe se retrouverait dans une situation délicate.
Le problème, toutefois, c’est que si Mace a réalisé une saison brillante l’an dernier avec Everton, elle l’a fait dans un rôle de défenseure centrale. L’Angleterre n’a pas besoin de davantage de défenseures centrales. C’est même peut-être le poste le mieux fourni de tout l’effectif. En revanche, ce dont l’équipe a besoin, c’est de plus de profondeur au milieu de terrain.
Le rôle de Mace à Everton pourrait-il changer cette saison ? La manageuse l’a laissé entendre, donc peut-être. À moins d’une série de blessures chez les défenseures centrales anglaises, on a le sentiment que cela doit arriver si elle veut intégrer cette équipe d’Angleterre dès maintenant. Si c’est le cas, ce serait une bonne nouvelle pour Wiegman en ce qui concerne le renforcement du milieu de terrain.