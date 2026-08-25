Chelsea est de retour, et Cole Palmer aussi. C’est la conclusion évidente à tirer après son palpitant succès 3-2 dans le derby londonien face à Fulham lundi, qui a permis à Xabi Alonso de réussir des débuts idéaux sur le banc.

Palmer a été le grand artisan du match avec un but et une passe décisive, tandis que Joao Pedro et Morgan Rogers, recrue estivale à 117 millions de livres sterling (160 M$), ont eux aussi trouvé le chemin des filets. L’alchimie instantanée du trio est de bon augure pour les chances de Chelsea d’améliorer drastiquement sa lamentable 10e place en Premier League la saison dernière ; dans cette forme, cette attaque sera extrêmement difficile à arrêter pour n’importe quelle défense.

Cependant, les supporters qui se mettent soudain à rêver d’une lutte pour le titre doivent redescendre sur terre. Marquer des buts ne sera pas un problème pour l’équipe d’Alonso, mais la prestation d’ensemble à Craven Cottage laisse penser qu’en encaisser le sera ; Fulham s’est créé assez d’occasions pour repartir au minimum avec un match nul.

Les attentes autour de Chelsea doivent donc rester mesurées pour le moment. À moins que d’autres opérations majeures ne soient bouclées avant la fermeture du mercato estival, se qualifier pour la Ligue des champions représente de manière réaliste le mieux auquel le club puisse aspirer.