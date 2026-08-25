Chelsea s’est construit la meilleure ligne d’attaque de Premier League, mais la course au titre restera hors de portée des Blues de Xabi Alonso
Chelsea est de retour, et Cole Palmer aussi. C’est la conclusion évidente à tirer après son palpitant succès 3-2 dans le derby londonien face à Fulham lundi, qui a permis à Xabi Alonso de réussir des débuts idéaux sur le banc.
Palmer a été le grand artisan du match avec un but et une passe décisive, tandis que Joao Pedro et Morgan Rogers, recrue estivale à 117 millions de livres sterling (160 M$), ont eux aussi trouvé le chemin des filets. L’alchimie instantanée du trio est de bon augure pour les chances de Chelsea d’améliorer drastiquement sa lamentable 10e place en Premier League la saison dernière ; dans cette forme, cette attaque sera extrêmement difficile à arrêter pour n’importe quelle défense.
Cependant, les supporters qui se mettent soudain à rêver d’une lutte pour le titre doivent redescendre sur terre. Marquer des buts ne sera pas un problème pour l’équipe d’Alonso, mais la prestation d’ensemble à Craven Cottage laisse penser qu’en encaisser le sera ; Fulham s’est créé assez d’occasions pour repartir au minimum avec un match nul.
Les attentes autour de Chelsea doivent donc rester mesurées pour le moment. À moins que d’autres opérations majeures ne soient bouclées avant la fermeture du mercato estival, se qualifier pour la Ligue des champions représente de manière réaliste le mieux auquel le club puisse aspirer.
Colmater les brèches
La prestation étincelante de Palmer aura été un immense soulagement pour les supporters de Chelsea. Le joueur de 24 ans était loin de son meilleur niveau la saison dernière, en manque de confiance au milieu de pépins physiques récurrents, et il n'avait guère de raisons de se plaindre lorsqu'il a été écarté de la liste finale de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026.
Mais il s'agissait plus ou moins du même Palmer qui était devenu un héros instantané de Chelsea lors de sa première saison au club. Sa passe en une touche pour Pedro, sur l'ouverture du score à Fulham, était parfaitement dosée, et il a fait preuve d'un grand désir en entrant dans la surface pour combiner de nouveau avec le Brésilien avant de glisser tranquillement le troisième but décisif de Chelsea.
Palmer a cumulé cinq tirs, trois passes clés, cinq dribbles et sept récupérations avant de céder sa place à Estevao en raison de crampes à la 83e minute. Il a logiquement été désigné homme du match, et les inquiétudes concernant une possible gêne mutuelle avec Rogers dans un double rôle de numéro 10 se sont dissipées, du moins pour l'instant. Rogers a encore un long chemin à parcourir pour justifier son prix record, mais il s'agissait d'une excellente première, et Pedro a clairement apprécié de combiner avec les deux internationaux anglais.
À l'autre bout du terrain, en revanche, Chelsea a semblé bien trop vulnérable. Fulham n'a tenté que deux tirs de moins que Chelsea (14) et a égalé son total de six tirs cadrés. Les visiteurs ont été totalement dépassés dès que le ballon était envoyé dans leur surface et ont perdu trop de seconds ballons au cours des 90 minutes, ce qui ne leur sera pas pardonné face aux meilleures équipes du championnat.
Pas assez bien
La principale raison pour laquelle Chelsea a semblé si fragile a été la présence continue de Robert Sanchez dans les buts. L'Espagnol est leur gardien n°1 depuis près de trois saisons maintenant, malgré les nombreuses lacunes évidentes dans son jeu, et Alonso en paiera le prix s'il continue à lui faire confiance.
La frappe au premier poteau de Josh King, qui a permis à Fulham de revenir à 1-1, aurait dû être repoussée facilement par Sanchez, mais il s'est complètement trompé dans son placement et n'a pu qu'accompagner le ballon dans le but. Il a aussi été fautif sur le but de la 54e minute de Gonzalo Garcia, en repoussant une frappe de Timothy Castagne directement dans la course de son compatriote, et il a eu énormément de chance en fin de match lorsque la star américaine Antonee Robinson a repris de volée à côté après que le gardien eut été pris dans le no man's land par un long ballon vers l'avant.
« Nous devons les accepter et en tirer des leçons [les erreurs] », a déclaré Alonso après le match. « Cela va être un processus. Toutes les lignes, des attaquants aux milieux de terrain, en passant par la défense et les gardiens, nous voulons faire mieux dans tous les domaines. » Si Sanchez n'a toujours pas appris à ce stade, il n'apprendra jamais.
Les tactiques d'Alonso exposent aussi davantage Sanchez. Alors que l'ancien entraîneur de Chelsea Enzo Maresca privilégiait une approche axée sur la possession, Alonso cherche à submerger l'adversaire dans les phases de transition. Fulham a eu davantage le ballon, et le match a parfois eu des allures de basket, ce qui a trop souvent mis Sanchez sous les projecteurs.
De façon incroyable, les derniers rapports indiquent que Chelsea n'a pas l'intention de recruter un autre gardien, Mike Penders, 21 ans, faisant actuellement office de doublure de Sanchez. C'est une énorme erreur, comme l'a justement souligné Jamie Carragher, héros de Liverpool, dans son rôle de consultant pour Sky Sports, en déclarant : « Chelsea ne gagnera jamais le championnat avec Sanchez dans les buts, c'est impossible, cela ne peut pas arriver. »
Coup dur
Fulham a également eu davantage de maîtrise au milieu de terrain, ce qui devait logiquement arriver après le choix d'Alonso d'aligner un duo axial inédit composé de Romeo Lavia et Reece James en l'absence de Moises Caicedo, blessé. Enzo Fernandez, le talisman argentin, sifflé par les supporters de Chelsea en pré-saison après ses frasques en Coupe du monde contre l'Angleterre, a dû se contenter d'une place sur le banc.
Fernandez est entré en jeu juste après l'heure de jeu et a réussi 19 de ses 21 passes malgré de nouveaux sifflets à chacun de ses ballons, cette fois de la part des supporters de Fulham. Il a reçu pour consigne de rester bas et a joué en toute sécurité alors que Chelsea cherchait à préserver ses trois points, bien loin du rôle de numéro 8 très actif dans lequel il s'épanouissait sous Maresca. Dès lors, à première vue, un transfert envisagé vers Manchester City pourrait ne pas sembler si important.
Fabrizio Romano a rapporté que City va lancer une offre formelle pour Fernandez avant la date limite du 1er septembre, qui pourrait dépasser les 120 M£, mais Chelsea n'aurait probablement pas assez de temps pour trouver quelqu'un capable de le remplacer convenablement. The iPaper affirme que Chelsea a vu trois offres pour Alex Scott, le joueur de Bournemouth, être rejetées, et les Cherries ont clairement fait savoir qu'ils n'avaient aucune envie de vendre, sans alternative concrète déjà identifiée pour Alonso à ce stade.
L'importance de Fernandez a peut-être légèrement diminué avec l'arrivée de Rogers, qui prendra à l'Argentin la charge d'apporter régulièrement des buts et des passes décisives, mais perdre sa qualité technique resterait tout de même un coup dévastateur. C'est un joueur complet et adaptable, capable de dicter le tempo depuis l'arrière et de garder son sang-froid sous pression. L'association avec Caicedo, plus porté sur les tâches défensives, n'a pas toujours fonctionné, mais Fernandez évoluerait plus près de l'Équatorien dans le système d'Alonso, avec trois défenseurs centraux derrière eux pour leur offrir une meilleure protection.
Un peu comme Grant Xhaka l'était pour Alonso au Bayer Leverkusen, Fernandez pourrait être la pièce maîtresse qui ouvre des lignes de passe pour le trio offensif de Chelsea et coupe les actions à volonté. Il serait bien plus logique de le conserver que de se précipiter sur un remplaçant de dernière minute qui n'a pas la même variété dans son jeu.
Encore du plaisir à venir, mais aucun succès concret
Alonso a chaleureusement étreint Fernandez au coup de sifflet final à Craven Cottage, mais il a ensuite admis qu'il est possible que l'ancien meneur de jeu de Benfica s'en aille dans les prochains jours. « En football, plus rien ne me surprend », a déclaré l'entraîneur de Chelsea à BBC Radio Five Live. « Nous verrons. Mon souhait est que nous sachions ce qu'il se passera pour l'avenir, mais nous verrons cette semaine. »
Avant le match contre Fulham, Rogers a plaisanté en disant qu'Alonso « pourrait probablement encore jouer en Premier League » au vu de ce qu'il a observé à l'entraînement de l'icône de Liverpool et du Real Madrid, championne du monde, et même si la situation n'est pas encore à ce point désespérée pour Chelsea, le club serait inquiétant de faiblesse dans l'entrejeu si Fernandez venait à partir. James devrait être utilisé comme défenseur central droit plus souvent qu'à son tour, ce qui ne laisserait que Lavia, Caicedo et Jordan Henderson, qui a eu 36 ans avant de rejoindre le club en transfert libre, pour couvrir le milieu de terrain.
Dans un monde idéal, Chelsea recruterait un milieu de classe mondiale et un gardien avant son déplacement chez le champion Arsenal le 6 septembre, mais en l'état, il est difficile de les voir envoyer le moindre message en tant que prétendants au titre à l'Emirates Stadium. Même si Alonso dispose d'assez de qualité dans son effectif pour continuer à offrir aux supporters un spectacle à la hauteur du prix payé, emmené par une ligne d'attaque qui fait l'envie du reste de la Premier League, le succès concret restera hors de portée, même avec l'énorme avantage d'avoir moins de matches à disputer en l'absence de football européen.