Chelsea a bâti la meilleure ligne d’attaque de Premier League, mais la course au titre restera hors de portée des Blues de Xabi Alonso
Chelsea est de retour, et Cole Palmer aussi. C’est la conclusion évidente à tirer après son palpitant derby londonien remporté 3-2 contre Fulham lundi, qui a vu Xabi Alonso réussir des débuts idéaux dans son règne d’entraîneur.
Palmer a mené le jeu avec un but et une passe décisive, tandis que Joao Pedro et la recrue estivale à 117 millions de livres (160 M$) Morgan Rogers ont aussi trouvé le chemin des filets. L’alchimie instantanée du trio est de bon augure pour les chances de Chelsea d’améliorer drastiquement sa calamiteuse 10e place en Premier League la saison dernière ; sur cette forme, il sera extrêmement difficile à arrêter pour n’importe quelle défense.
Cependant, les supporters qui se mettent soudain à rêver d’une course au titre doivent se réveiller. Marquer des buts ne sera pas un problème pour l’équipe d’Alonso, mais la prestation d’ensemble à Craven Cottage suggère que d’en encaisser le sera ; Fulham s’est créé assez d’occasions pour au moins repartir avec un match nul.
Les attentes autour de Chelsea doivent, pour l’instant, rester mesurées. À moins que d’autres opérations majeures ne soient conclues avant la fermeture du mercato estival, se qualifier pour la Ligue des champions est, de manière réaliste, le mieux qu’il puisse espérer.
Masquer les fissures
La prestation éblouissante de Palmer aura été un immense soulagement pour les fidèles de Chelsea. Le joueur de 24 ans n’était que l’ombre de lui-même la saison dernière, en manque de confiance au milieu de pépins physiques récurrents, et il avait peu de raisons de se plaindre lorsqu’il a été écarté de la liste finale de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026.
Mais il s’agissait plus ou moins de la même version de Palmer qui était devenu un héros instantané de Chelsea lors de sa première saison au club. Sa passe en une touche en profondeur pour Pedro, sur l’ouverture du score à Fulham, était parfaitement dosée, et il a montré une grande envie en entrant dans la surface pour combiner de nouveau avec le Brésilien avant de glisser tranquillement au fond le troisième but décisif de Chelsea.
Palmer a cumulé cinq tirs, trois passes clés, cinq dribbles et sept récupérations avant de céder sa place à Estevao en raison de crampes à la 83e minute. Il a logiquement été nommé homme du match, et les doutes quant à la possibilité qu’il gêne Rogers dans un double rôle de numéro 10 se sont dissipés, du moins pour l’instant. Rogers a encore un long chemin à parcourir pour justifier son prix record, mais il s’agissait d’une excellente première, et Pedro a clairement apprécié de combiner avec les deux internationaux anglais.
À l’autre bout du terrain, en revanche, Chelsea a semblé beaucoup trop vulnérable. Fulham n’a frappé que deux fois de moins que Chelsea (14) et a égalé son total de six tirs cadrés. Les visiteurs étaient complètement perdus chaque fois que le ballon était envoyé dans leur surface et ont perdu trop de deuxièmes ballons sur l’ensemble des 90 minutes, ce qui ne leur sera pas pardonné face aux meilleures équipes de la division.
Pas assez bien
La principale raison pour laquelle Chelsea a semblé si fragile, c’est la présence persistante de Robert Sanchez dans les buts. L’Espagnol est leur gardien n°1 depuis bientôt trois saisons, malgré les nombreuses lacunes évidentes dans son jeu, et Alonso en paiera le prix s’il continue à lui faire confiance.
La frappe au premier poteau de Josh King, qui a permis à Fulham de revenir à 1-1, aurait dû être facilement repoussée par Sanchez, mais il s’est complètement trompé dans son placement et n’a pu qu’accompagner le ballon dans le but. Il est aussi fautif sur le but de la 54e minute de Gonzalo Garcia, en repoussant une frappe de Timothy Castagne directement dans les pieds de son compatriote, et il s’en est aussi sorti avec énormément de réussite en fin de match lorsque la star des États-Unis Antonee Robinson a repris de volée à côté après que le gardien eut été piégé hors de sa zone par un long ballon vers l’avant.
« Nous devons les accepter et en tirer des leçons [les erreurs] », a déclaré Alonso après le match. « Cela va être un processus. Sur toutes les lignes, des attaquants aux milieux de terrain, en passant par la défense et les gardiens, nous voulons faire mieux dans tous les domaines. » Si Sanchez n’a pas appris jusque-là, il ne le fera jamais.
Les choix tactiques d’Alonso exposent aussi davantage Sanchez. Alors que l’ancien entraîneur de Chelsea Enzo Maresca privilégiait une approche basée sur la possession, Alonso cherche à submerger l’adversaire dans les phases de transition. Fulham a eu davantage le ballon, et le match a parfois eu des allures de basket, ce qui a trop souvent mis Sanchez sous les projecteurs.
Incroyablement, les derniers rapports indiquent que Chelsea ne prévoit pas de recruter un autre gardien, Mike Penders, 21 ans, occupant actuellement le rôle de doublure de Sanchez. C’est une énorme erreur, comme l’a justement souligné Jamie Carragher, héros de Liverpool, dans son rôle de consultant pour Sky Sports, en déclarant : « Chelsea ne gagnera jamais le championnat avec Sanchez dans les buts. C’est impossible, cela ne peut pas arriver. »
Coup dur
Fulham a aussi mieux maîtrisé le milieu de terrain, ce qui devait logiquement se produire après le choix d'Alonso d'aligner la paire centrale inexpérimentée composée de Romeo Lavia et Reece James en l'absence de l'infortuné Moises Caicedo. Le talisman argentin Enzo Fernandez, sifflé par les supporters de Chelsea en pré-saison après ses frasques lors de la Coupe du monde contre l'Angleterre, a dû se contenter d'une place sur le banc.
Fernandez est entré en jeu juste après l'heure de jeu et a réussi 19 de ses 21 passes malgré de nouveaux sifflets à chacune de ses touches de balle, cette fois de la part des supporters de Fulham. Il a reçu pour consigne de rester bas et a joué la sécurité alors que Chelsea cherchait à conserver ses trois points, bien loin du rôle de numéro 8 omniprésent dans lequel il s'épanouissait sous Maresca. Ainsi, en surface, un possible transfert à Manchester City ne semblerait pas être un si gros bouleversement.
Fabrizio Romano a rapporté que City présentera une offre formelle pour Fernandez avant la date limite du 1er septembre, laquelle pourrait dépasser les 120 M£, mais Chelsea n'aurait probablement pas assez de temps pour trouver quelqu'un capable de le remplacer convenablement. The iPaper affirme que Chelsea a vu trois offres pour Alex Scott, de Bournemouth, être rejetées, et les Cherries ont clairement fait savoir qu'ils n'avaient aucune envie de vendre, sans qu'aucune alternative concrète ne soit à ce stade prévue pour Alonso.
L'importance de Fernandez a peut-être légèrement diminué avec l'arrivée de Rogers : il allégera le poids qui reposait sur l'Argentin en matière de buts et de passes décisives réguliers, mais perdre sa qualité technique resterait un coup dévastateur. C'est un joueur complet et adaptable, capable de dicter le tempo depuis l'arrière et de garder son sang-froid sous pression. L'association avec le plus défensif Caicedo n'a pas toujours fonctionné, mais Fernandez serait plus proche de l'Équatorien dans le système d'Alonso, avec trois défenseurs centraux offrant une meilleure protection derrière eux.
Un peu comme Grant Xhaka l'était pour Alonso au Bayer Leverkusen, Fernandez pourrait être la pièce maîtresse qui ouvre des lignes de passe pour le trio offensif de Chelsea et coupe les lignes adverses à volonté. Il serait bien plus logique de le conserver que de se précipiter sur un remplaçant de dernière minute qui n'a pas la même palette dans son jeu.
Du plaisir à venir, mais aucun succès concret
Alonso a chaleureusement enlacé Fernandez au coup de sifflet final à Craven Cottage, mais a ensuite admis qu'il était possible que l'ancien meneur de jeu de Benfica s'en aille dans les prochains jours. « Dans le football, plus rien ne me surprend, a déclaré l'entraîneur de Chelsea à BBC Radio Five Live. Nous verrons. Mon souhait est que nous sachions ce qu'il adviendra à l'avenir, mais nous verrons cette semaine. »
Avant le match contre Fulham, Rogers a plaisanté en disant qu'Alonso « pourrait probablement encore jouer en Premier League » au vu de ce qu'il a observé à l'entraînement de l'icône de Liverpool et du Real Madrid, vainqueur de la Coupe du monde. Et même si la situation n'est pas encore désespérée à ce point pour Chelsea, le club serait inquiétantement limité dans l'entrejeu si Fernandez venait à partir. James sera probablement utilisé comme défenseur central droit le plus souvent, ce qui laisserait seulement Lavia, Caicedo et Jordan Henderson, qui a eu 36 ans avant de rejoindre le club libre, pour couvrir le milieu de terrain.
Dans un monde idéal, Chelsea recruterait un milieu de terrain de classe mondiale et un gardien avant son déplacement chez le champion Arsenal le 6 septembre, mais en l'état, il est difficile de les imaginer envoyer un quelconque signal en tant que prétendants au titre à l'Emirates Stadium. Même si Alonso dispose d'assez de qualité dans son effectif pour continuer à offrir aux supporters un spectacle à la hauteur de leur argent, emmené par une ligne d'attaque qui fait l'envie du reste de la Premier League, le succès concret restera hors de sa portée, même avec l'énorme avantage d'avoir moins de matches en raison de l'absence de compétition européenne.