Chelsea est de retour, et Cole Palmer aussi. C’est la conclusion évidente à tirer après son palpitant derby londonien remporté 3-2 contre Fulham lundi, qui a vu Xabi Alonso réussir des débuts idéaux dans son règne d’entraîneur.

Palmer a mené le jeu avec un but et une passe décisive, tandis que Joao Pedro et la recrue estivale à 117 millions de livres (160 M$) Morgan Rogers ont aussi trouvé le chemin des filets. L’alchimie instantanée du trio est de bon augure pour les chances de Chelsea d’améliorer drastiquement sa calamiteuse 10e place en Premier League la saison dernière ; sur cette forme, il sera extrêmement difficile à arrêter pour n’importe quelle défense.

Cependant, les supporters qui se mettent soudain à rêver d’une course au titre doivent se réveiller. Marquer des buts ne sera pas un problème pour l’équipe d’Alonso, mais la prestation d’ensemble à Craven Cottage suggère que d’en encaisser le sera ; Fulham s’est créé assez d’occasions pour au moins repartir avec un match nul.

Les attentes autour de Chelsea doivent, pour l’instant, rester mesurées. À moins que d’autres opérations majeures ne soient conclues avant la fermeture du mercato estival, se qualifier pour la Ligue des champions est, de manière réaliste, le mieux qu’il puisse espérer.