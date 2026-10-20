Cesc Fabregas est exactement le type d’entraîneur dont Manchester United a besoin après avoir fait ses preuves avec Como

La dernière saison de Fabregas à Monaco a été la plus difficile de toute sa carrière. Gêné par des blessures, il n’a disputé que 36 minutes sur l’ensemble de la saison 2021-2022 de Ligue 1. À 35 ans, le temps semblait avoir rattrapé celui qui n’avait que 16 ans lors de ses débuts professionnels à Arsenal.

Pourtant, malgré sa frustration, Fabregas n’avait pas le sentiment d’être arrivé au bout de sa carrière. Il lui fallait simplement « un nouveau départ » pour retrouver de l’élan, « un nouveau projet » lui ouvrant clairement la voie vers le métier d’entraîneur. Les offres ne manquaient pas, et la plus intrigante venait de Côme.

Fabregas s’était déjà rendu dans la ville à deux reprises pour voir son lac mondialement connu. Mais il ignorait qu’elle avait une équipe de football. Il faut dire que peu de gens le savaient.

L’actuel président de Côme et ancien PDG de Mola TV, Mirwan Suwarso, a récemment reconnu être tombé sur le club par hasard, alors qu’il cherchait à Milan des lieux potentiels pour tourner « une sorte de documentaire sur le football » en Italie. C’est cette « heureuse coïncidence » qui a conduit le groupe Djarum à racheter Côme en 2019.

Il faut évidemment souligner que sans le soutien financier du conglomérat indonésien et l’excellent travail accompli par Dennis Wise, autre ancien milieu de Chelsea, Côme n’en serait tout simplement pas là aujourd’hui. Il est toutefois impossible de surestimer le rôle de Fabregas dans la remarquable ascension du club. Côme avait certes déjà obtenu sa montée en Serie B lorsqu’il l’a rejoint en 2022, à la fois comme joueur et comme actionnaire, mais il a joué un rôle absolument essentiel dans tout ce qui a suivi, sur le terrain comme en dehors.

« On m’a pratiquement confié les clés du secteur sportif », a-t-il déclaré à DAZN Italia après avoir décroché la qualification pour la Ligue des champions grâce à une victoire 4-1 contre la Cremonese lors de la dernière journée de Serie A 2025-2026. « Et il n’y avait pratiquement rien quand nous avons commencé.

« Tout à l’heure, je parlais avec deux kinés qui étaient déjà avec nous il y a quatre ans, quand je suis arrivé pour jouer. On se rappelait que nous n’avions pas de centre d’entraînement et que nous devions faire les massages sur des tables, dans l’arrière-salle d’un bar ! Aujourd’hui, nous sommes en Ligue des champions ! »

Fabregas en est incontestablement la principale raison.