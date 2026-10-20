Cesc Fabregas est exactement le type d’entraîneur dont Manchester United a besoin après avoir fait ses preuves avec Como

Le fait que Suwarso ait dit à Fabregas qu’il n’avait pas la pression de gagner, mais devait plutôt « créer une identité » qui aiderait le club à bâtir une marque capable de séduire le monde entier, a joué en sa faveur. Côme avait toujours attiré de nombreuses célébrités grâce à son lac magnifique, mais il est révélateur que des stars se rendent désormais au Sinigaglia pour voir l’équipe qui pratique le meilleur football de Serie A.
« Par exemple, James Righton, le mari de Keira Knightley, voulait assister à un match après avoir lu comment Cesc Fabregas construisait une équipe enthousiasmante, » a révélé Suwarso lors d’un entretien accordé à Calcio e Finanza l’an dernier. « À partir de là, tout le reste a suivi naturellement. »
Si cela donne l’impression que tout a été facile, il n’en est rien. Ce serait profondément injuste envers Fabregas de minimiser le temps et les efforts qu’il a consacrés à faire de Côme une équipe de Ligue des champions. Il s’est révélé un entraîneur travailleur et capable de s’adapter.
Certains continuent de penser qu’il ne jure que par le jeu de possession. Fabregas a parfois lui-même alimenté cette impression en reconnaissant qu’il y avait certains principes fondamentaux auxquels il ne renoncerait jamais. Après une défaite 4-0 contre l’Inter, par exemple, on lui a demandé si Côme avait eu tort de pratiquer son pressing agressif habituel face à une équipe nettement supérieure.
« J’y ai réfléchi, mais ma tête m’a dit non. Même si cela peut me faire passer pour un idiot ou me donner l’air d’un perdant, j’en suis satisfait, pour être honnête, » a-t-il déclaré à DAZN Italia. « J’ai le sentiment que mon équipe a progressé aujourd’hui, ce qui n’arrive pas quand on gagne et que les gens vous traitent de génie. Après une lourde défaite, on apprend davantage, on comprend tout un peu mieux. On peut alors aborder un match en défendant en 6-3-1 ou en 5-4-1, mais je préfère perdre comme ça plutôt que de faire cela. »
Fabregas n’est toutefois pas attaché à une seule façon de jouer. Compétiteur et extrêmement méticuleux, il a constitué, avec l’aide de son équipe technique, une base de données destinée à l’aider à déterminer comment déjouer « tous les dispositifs tactiques du football ».
« Je ne veux pas être l’entraîneur qui joue toujours de la même manière, qui attaque et défend toujours de la même façon, » a-t-il insisté. « Oui, il y a des principes et des structures. Mais je veux dominer autant que possible et, de nos jours, pour dominer, il faut avoir le plus de solutions possible. »
Cette souplesse tactique n’a d’ailleurs rien de surprenant chez un ancien milieu de terrain qui a joué sous les ordres d’entraîneurs aux philosophies de jeu très différentes, d’Arsene Wenger à Jose Mourinho, en passant par Pep Guardiola et Antonio Conte.
« J’ai gagné en tant que joueur avec toutes sortes de styles de jeu, alors vous ne m’entendrez jamais dire que l’un fonctionne et qu’un autre ne fonctionne pas, » a-t-il écrit dans The Coaches' Voice. « Le jour de mon arrivée, le club et les propriétaires m’ont aussi parlé du lac de Côme, de l’art de vivre, des gens qui veulent voir un style de jeu porté vers l’attaque. C’est ce qu’on m’a demandé. Ils ne m’ont pas dit : “Gagne, gagne, gagne.” Ils m’ont dit : “Gagne, mais crée une identité.” »
Il a incontestablement atteint cet objectif, si bien qu’il semble n’être qu’une question de temps avant qu’un grand club européen ne le recrute. Il a même été affirmé que son contrat comportait une clause libératoire spécifique concernant ses anciens clubs, Arsenal, Chelsea et Barcelone.
C’est toutefois Manchester United qui semble le plus susceptible de chercher un nouvel entraîneur à l’heure actuelle, et il est tout à fait possible que le club commence à s’intéresser à Fabregas. Contrairement à Michael Carrick, celui-ci donne vraiment de plus en plus l’impression d’être un entraîneur encore meilleur qu’il ne l’était comme joueur.