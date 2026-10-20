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Cesc Fabregas 1:1Getty/GOAL

Cesc Fabregas est exactement le type d’entraîneur dont Manchester United a besoin après avoir fait ses preuves avec Como

Manchester United a tenté de recruter l’Espagnol lorsqu’il était joueur. Le club pourrait-il bientôt tenter d’en faire son nouvel entraîneur ?

Mark Doyle
Traduit par

  • Le directeur de Côme, Carlalberto Ludi, en est convaincu : Cesc Fabregas est « un entraîneur encore meilleur » qu’il n’était joueur. C’est une affirmation de taille, quand on sait que le champion du monde était l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Pourtant, Fabregas a fait passer Côme de la Serie B à la Ligue des champions en moins de trois ans : on comprend ce qui pousse Ludi à le penser.

    Le travail remarquable accompli par l’Espagnol au Sinigaglia permet aussi de comprendre pourquoi les spéculations sur un possible intérêt de Manchester United pour Fabregas se multiplient, dans l’hypothèse où le club déciderait de se séparer de son entraîneur actuel, Michael Carrick, dans un avenir relativement proche.

    Après tout, Manchester United avait tenté de recruter Fabregas lorsqu’il jouait à Barcelone. Pourquoi le club ne s’intéresserait-il pas aujourd’hui à Fabregas comme entraîneur, alors qu’il fait preuve d’encore plus d’intelligence sur le banc qu’il n’en montrait sur le terrain ?

  • « Nouveau projet »

    Como v Cosenza Calcio - Serie B
    Getty Images Sport

    Côme a proposé à Fabregas non seulement des parts du club, mais aussi une voie vers le métier d’entraîneur.

    La dernière saison de Fabregas à Monaco a été la plus difficile de toute sa carrière. Gêné par des blessures, il n’a disputé que 36 minutes sur l’ensemble de la saison 2021-2022 de Ligue 1. À 35 ans, le temps semblait avoir rattrapé celui qui n’avait que 16 ans lors de ses débuts professionnels à Arsenal.

    Pourtant, malgré sa frustration, Fabregas n’avait pas le sentiment d’être arrivé au bout de sa carrière. Il lui fallait simplement « un nouveau départ » pour retrouver de l’élan, « un nouveau projet » lui ouvrant clairement la voie vers le métier d’entraîneur. Les offres ne manquaient pas, et la plus intrigante venait de Côme.

    Fabregas s’était déjà rendu dans la ville à deux reprises pour voir son lac mondialement connu. Mais il ignorait qu’elle avait une équipe de football. Il faut dire que peu de gens le savaient.

    L’actuel président de Côme et ancien PDG de Mola TV, Mirwan Suwarso, a récemment reconnu être tombé sur le club par hasard, alors qu’il cherchait à Milan des lieux potentiels pour tourner « une sorte de documentaire sur le football » en Italie. C’est cette « heureuse coïncidence » qui a conduit le groupe Djarum à racheter Côme en 2019.

    Il faut évidemment souligner que sans le soutien financier du conglomérat indonésien et l’excellent travail accompli par Dennis Wise, autre ancien milieu de Chelsea, Côme n’en serait tout simplement pas là aujourd’hui. Il est toutefois impossible de surestimer le rôle de Fabregas dans la remarquable ascension du club. Côme avait certes déjà obtenu sa montée en Serie B lorsqu’il l’a rejoint en 2022, à la fois comme joueur et comme actionnaire, mais il a joué un rôle absolument essentiel dans tout ce qui a suivi, sur le terrain comme en dehors.

    « On m’a pratiquement confié les clés du secteur sportif », a-t-il déclaré à DAZN Italia après avoir décroché la qualification pour la Ligue des champions grâce à une victoire 4-1 contre la Cremonese lors de la dernière journée de Serie A 2025-2026. « Et il n’y avait pratiquement rien quand nous avons commencé.

    « Tout à l’heure, je parlais avec deux kinés qui étaient déjà avec nous il y a quatre ans, quand je suis arrivé pour jouer. On se rappelait que nous n’avions pas de centre d’entraînement et que nous devions faire les massages sur des tables, dans l’arrière-salle d’un bar ! Aujourd’hui, nous sommes en Ligue des champions ! »

    Fabregas en est incontestablement la principale raison.

  • « PDG du football »

    Cesc Fabregas Como
    Getty Images

    L’ancien international espagnol a participé à presque tous les aspects de la transformation de Côme.

    Malgré tout l’argent injecté dans l’équipe par le Djarum Group, une somme considérable à l’échelle de la Serie A, Côme ne s’est pas qualifié pour la Ligue des champions en recrutant des superstars. Le club a plutôt misé sur la découverte de talents méconnus. Nico Paz en est le parfait exemple.

    L’Argentin appartenait certes au Real Madrid lorsque Côme l’a recruté en 2024, mais il n’avait disputé que quatre matches avec l’équipe première. Comme il l’a lui-même confié à l’UEFA, « J’étais essentiellement un joueur de l’équipe réserve, dans une division inférieure. Venir à Côme m’a donc permis de beaucoup grandir et progresser, comme joueur et comme personne.

    « Et tout cela, je le dois à Cesc, qui m’a fait venir ici et qui a cru en moi. Dès le premier jour, il m’a laissé jouer comme je le voulais et m’a donné beaucoup de liberté. Il m’a beaucoup appris. Je pense que le joueur que je suis aujourd’hui, je le lui dois entièrement. »

    Fabregas a lui-même expliqué que, lorsqu’il recrute des joueurs, la personnalité compte autant que la qualité à ses yeux. C’est pourquoi Lucas Da Cunha, qui vient d’intégrer à 25 ans une équipe de France riche en talents, est le capitaine de Côme.

    « Je préfère un joueur supposément moins talentueux, mais qui a davantage faim et qui veut accomplir une carrière incroyable, à quelqu’un qui a déjà gagné son argent et fait ses preuves », a expliqué Fabregas lors du Festival dello Sport. « Et Da Cunha a une mentalité incroyable. Il mérite donc tout le mérite pour ce qu’il a accompli. »

    Reste que Fabregas est incontestablement le visage de tout le projet, le « PDG du football » de Côme, comme le dit Suwarso.

    « Il joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du plan que le conseil d’administration lui a confié », a déclaré l’Indonésien à la Gazzetta dello Sport. « Contrairement à d’autres équipes, nous ne nous appuyons pas uniquement sur l’entraîneur et le directeur sportif. Nous avons un comité de direction du football élargi, qui comprend Cesc et son staff, ainsi que toutes les autres composantes de notre direction du football, notre directeur financier et moi-même en tant que représentant des propriétaires. Nous essayons de prendre nos décisions collectivement, en nous guidant sur l’ADN que nous avons construit. Mais Cesc a joué un rôle fondamental dans la construction de cet ADN. »


  • « Gagner, mais se construire une identité »

    Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Fabregas ne s’est pas contenté d’obtenir des résultats : il l’a fait en proposant un jeu séduisant.

    Le fait que Suwarso ait dit à Fabregas qu’il n’avait pas la pression de gagner, mais devait plutôt « créer une identité » qui aiderait le club à bâtir une marque capable de séduire le monde entier, a joué en sa faveur. Côme avait toujours attiré de nombreuses célébrités grâce à son lac magnifique, mais il est révélateur que des stars se rendent désormais au Sinigaglia pour voir l’équipe qui pratique le meilleur football de Serie A.

    « Par exemple, James Righton, le mari de Keira Knightley, voulait assister à un match après avoir lu comment Cesc Fabregas construisait une équipe enthousiasmante, » a révélé Suwarso lors d’un entretien accordé à Calcio e Finanza l’an dernier. « À partir de là, tout le reste a suivi naturellement. »

    Si cela donne l’impression que tout a été facile, il n’en est rien. Ce serait profondément injuste envers Fabregas de minimiser le temps et les efforts qu’il a consacrés à faire de Côme une équipe de Ligue des champions. Il s’est révélé un entraîneur travailleur et capable de s’adapter.

    Certains continuent de penser qu’il ne jure que par le jeu de possession. Fabregas a parfois lui-même alimenté cette impression en reconnaissant qu’il y avait certains principes fondamentaux auxquels il ne renoncerait jamais. Après une défaite 4-0 contre l’Inter, par exemple, on lui a demandé si Côme avait eu tort de pratiquer son pressing agressif habituel face à une équipe nettement supérieure.

    « J’y ai réfléchi, mais ma tête m’a dit non. Même si cela peut me faire passer pour un idiot ou me donner l’air d’un perdant, j’en suis satisfait, pour être honnête, » a-t-il déclaré à DAZN Italia. « J’ai le sentiment que mon équipe a progressé aujourd’hui, ce qui n’arrive pas quand on gagne et que les gens vous traitent de génie. Après une lourde défaite, on apprend davantage, on comprend tout un peu mieux. On peut alors aborder un match en défendant en 6-3-1 ou en 5-4-1, mais je préfère perdre comme ça plutôt que de faire cela. »

    Fabregas n’est toutefois pas attaché à une seule façon de jouer. Compétiteur et extrêmement méticuleux, il a constitué, avec l’aide de son équipe technique, une base de données destinée à l’aider à déterminer comment déjouer « tous les dispositifs tactiques du football ».

    « Je ne veux pas être l’entraîneur qui joue toujours de la même manière, qui attaque et défend toujours de la même façon, » a-t-il insisté. « Oui, il y a des principes et des structures. Mais je veux dominer autant que possible et, de nos jours, pour dominer, il faut avoir le plus de solutions possible. »

    Cette souplesse tactique n’a d’ailleurs rien de surprenant chez un ancien milieu de terrain qui a joué sous les ordres d’entraîneurs aux philosophies de jeu très différentes, d’Arsene Wenger à Jose Mourinho, en passant par Pep Guardiola et Antonio Conte.

    « J’ai gagné en tant que joueur avec toutes sortes de styles de jeu, alors vous ne m’entendrez jamais dire que l’un fonctionne et qu’un autre ne fonctionne pas, » a-t-il écrit dans The Coaches' Voice. « Le jour de mon arrivée, le club et les propriétaires m’ont aussi parlé du lac de Côme, de l’art de vivre, des gens qui veulent voir un style de jeu porté vers l’attaque. C’est ce qu’on m’a demandé. Ils ne m’ont pas dit : “Gagne, gagne, gagne.” Ils m’ont dit : “Gagne, mais crée une identité.” »

    Il a incontestablement atteint cet objectif, si bien qu’il semble n’être qu’une question de temps avant qu’un grand club européen ne le recrute. Il a même été affirmé que son contrat comportait une clause libératoire spécifique concernant ses anciens clubs, Arsenal, Chelsea et Barcelone.

    C’est toutefois Manchester United qui semble le plus susceptible de chercher un nouvel entraîneur à l’heure actuelle, et il est tout à fait possible que le club commence à s’intéresser à Fabregas. Contrairement à Michael Carrick, celui-ci donne vraiment de plus en plus l’impression d’être un entraîneur encore meilleur qu’il ne l’était comme joueur.