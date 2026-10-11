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USWNT 1-1GOAL

« Cela fait partie du plan » : pourquoi l’équipe féminine des États-Unis voit dans les dures leçons infligées par l’Espagne une étape nécessaire vers la Coupe du monde 2027

L’équipe féminine des États-Unis « déçue » mais « pas découragée » après son premier match contre l’Espagne.

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  • WASHINGTON : Emma Hayes tenait à inscrire l’Espagne au calendrier pour mesurer l’équipe nationale féminine des États-Unis à la meilleure équipe du monde. Samedi, il n’a fallu que 14 minutes aux championnes du monde en titre pour mettre en évidence le travail qu’il reste à accomplir.

    L’Espagne a marqué deux fois en début de match, puis résisté à la réaction des Américaines pour s’imposer 2-0 devant les 19 220 spectateurs d’un Audi Field à guichets fermés. Ce premier de deux matches amicaux a offert à Hayes le test qu’elle souhaitait, à moins d’un an de la Coupe du monde 2027, tout en lui rappelant, de manière frustrante, combien de petites erreurs peuvent coûter cher.

    Les Américaines disputaient leur premier match depuis quatre mois, avec une défense perturbée par les blessures et des forfaits tardifs qui limitaient encore les options de Hayes. Sa volonté d’élargir le vivier de joueuses continuait également de peser sur la composition du groupe. Hayes a souligné à plusieurs reprises qu’elle ne pouvait sélectionner que les joueuses à sa disposition, et elle n’a pas encore pu aligner régulièrement son meilleur groupe.

    Mais les problèmes ne se limitaient pas aux absences.

    Patri Guijarro a trompé Claudia Dickey d’une frappe lointaine à la troisième minute. Onze minutes plus tard, Eva Navarro a conclu au second poteau pour doubler l’avantage de l’Espagne, profitant d’une défaillance défensive qui a contraint les Américaines à courir après le score.

    Les États-Unis ont réagi et tenté 13 tirs, dont 10 cadrés, sans parvenir à concrétiser leurs occasions. L’efficacité de l’Espagne en début de match a fait la différence.

    « On ne peut pas se permettre d’être menées 2-0 face à la meilleure équipe du monde, surtout de la manière dont nous avons encaissé ces buts », a déclaré Hayes après la rencontre.

    « Avons-nous fait assez pour marquer plus d’un but ? Absolument. Nous n’avons simplement pas toujours pris la bonne décision ni exécuté nos actions avec la qualité dont je nous sais capables. »

    Malgré sa frustration, Hayes a assuré que son équipe était plus proche du niveau de l’Espagne qu’elle ne l’était il y a trois ans.

    « Nous avons de très, très bonnes joueuses et nous sommes une très bonne équipe, quel que soit le résultat d’aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

    Reste à savoir à quelle vitesse les États-Unis pourront combler l’écart qui subsiste. Hayes croit en son groupe. Trinity Rodman et d’autres joueuses voient dans les enseignements de samedi une étape du projet d’ensemble. Le défi consiste à en tirer des décisions plus justes et une meilleure exécution, deux éléments qui ont manqué face à l’Espagne.

  • Peut-on faire confiance au plan ?

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    Emma Hayes s’adresse à la sélection féminine des États-Unis après la frustration manifeste suscitée par les deux buts encaissés.

    Après le match, le message de la sélection féminine américaine était axé sur la confiance : en elles-mêmes, en Hayes et dans le processus. Les joueuses ont reconnu leurs lacunes face à l’Espagne, tout en soulignant l’importance d’un match qui les a mises en évidence.

    « Cela fait partie du processus, du plan », a déclaré la défenseure Emily Fox à propos de la rencontre contre l’Espagne. « Nous sommes déçues de cette défaite 2-0, mais je pense que, sur certains aspects, le match était vraiment serré, et que les détails comptent. »

    Trinity Rodman, qui a disputé l’intégralité du match devant le public qui la soutient habituellement en NWSL, a parlé sans détour des difficultés rencontrées par les Américaines. Elle a également assumé sa part de responsabilité dans sa propre prestation.

    « Nous savions avant le match que ce serait un grand défi pour nous », a déclaré Rodman. « Je pense que nous avons eu beaucoup de mal à gérer leur jeu en petits espaces et la vitesse à laquelle elles font circuler le ballon. Défensivement, nous avions toujours un temps de retard et, en plus, nous n’avons pas du tout été efficaces dans le dernier tiers du terrain. J’en prends aussi ma part de responsabilité. Mes touches de balle devant le but n’étaient pas assez bonnes. »

    Pour Rodman, la prochaine étape consiste à corriger ces lacunes sans laisser un seul résultat éclipser les progrès accomplis par l’équipe dans son ensemble.

    « Je pense qu’il ne faut pas s’attarder sur certaines choses ni entrer presque trop dans les détails, mais plutôt prendre du recul. Et il nous reste encore presque un an, alors il faut tirer parti du peu de temps dont nous disposons. Je pense que nous faisons vraiment du bon travail. »

  • Quelle direction prendre désormais ?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Trinity Rodman a reconnu avoir été en difficulté face à l’Espagne, mais reste confiante dans les progrès de la sélection féminine des États-Unis en vue de la Coupe du monde 2027.

    Heureusement pour l’équipe féminine des États-Unis, ce n’était pas un match à élimination directe. Elle aura une nouvelle occasion d’affronter l’Espagne mardi et de mettre en pratique les enseignements de samedi.

    Pour Hayes, c’est tout l’intérêt de programmer des rencontres face à des adversaires comme le Japon, le Brésil et l’Espagne. Elle veut que ses joueuses se confrontent à ces défis dès maintenant, avant qu’une qualification pour le tour suivant d’une Coupe du monde ne soit en jeu.

    Comme Hayes l’a déclaré avant la première rencontre contre l’Espagne : « La dernière chose que l’on souhaite, c’est d’arriver à une Coupe du monde et de découvrir ces équipes pour la première fois. »

    Rodman était elle aussi satisfaite du calendrier.

    « Je veux dire, il y aura des matches comme celui-là et je suis contente que ce ne soit pas la Coupe du monde en ce moment. Je pense que, comme face au Brésil, il faut tirer ce qu’on peut de ce match et aborder le suivant avec un état d’esprit encore meilleur et beaucoup d’éléments sur lesquels travailler. »

    Mallory Swanson, qui faisait sa première apparition avec l’équipe féminine des États-Unis depuis près de deux ans, a exprimé un point de vue similaire. L’attaquante expérimentée connaît les exigences des grandes compétitions et a vu dans le test de samedi une préparation précieuse pour la suite.

    « On en tire beaucoup d’enseignements. Je pense que c’est une bonne occasion d’apprendre pour nous. C’est tout simplement une bonne expérience, de manière générale, avant les qualifications pour la Coupe du monde », a déclaré Swanson.

  • « Un grand défi pour nous »

    Spain midfield

    Les buts inscrits rapidement par l’Espagne ont mis en lumière les difficultés de la défense à quatre de l’équipe féminine des États-Unis, dont les joueuses étaient titularisées ensemble pour la première fois.

    L’équipe féminine des États-Unis connaissait le défi que représentait un match face à la première nation au classement mondial. Il n’a fallu que quelques minutes à l’Espagne pour montrer à quel point la marge d’erreur était réduite.

    Les Américaines ont débuté avec une défense inédite : Emily Fox et Avery Patterson sur les côtés, Kennedy Wesley et Tierna Davidson dans l’axe. C’était la première fois que ces quatre joueuses étaient alignées ensemble au coup d’envoi. Derrière elles se trouvait Claudia Dickey, qui cherche encore à s’imposer sur la scène internationale.

    Ce quatuor devait rapidement trouver ses repères face à une équipe d’Espagne dont les passes rapides et les déplacements laissaient peu de temps pour s’adapter.

    « Affronter une équipe comme l’Espagne, la meilleure du monde, était un énorme test pour nous », a déclaré Fox après la rencontre.

    Elle a souligné l’efficacité de l’Espagne et les détails que les États-Unis devaient maîtriser lors des 15 premières minutes.

    « Elles ont été très efficaces en attaque. Il ne leur a fallu que deux occasions pour inscrire deux buts », a-t-elle expliqué.

    Rodman a vu une meilleure réaction après la pause, notamment de la part des joueuses entrées en jeu.

    « Je pense qu’en première période, nous avons un peu douté de nous-mêmes, mais nous avons bel et bien joué de manière offensive. En seconde période, je trouve que nos remplaçantes ont fait un travail remarquable. »

    Elle a notamment salué Michelle Cooper, qui a remplacé Fox au poste d’arrière droite alors qu’elle joue attaquante en club.

    « Je trouve que Michelle a fait un excellent travail au poste d’arrière droite. Elle joue attaquante en club, mais elle a pu venir en sélection et occuper ce poste. Je pense qu’elle a verrouillé son côté et qu’elle a ensuite provoqué un carton rouge ! »