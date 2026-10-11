WASHINGTON : Emma Hayes tenait à inscrire l’Espagne au calendrier pour mesurer l’équipe nationale féminine des États-Unis à la meilleure équipe du monde. Samedi, il n’a fallu que 14 minutes aux championnes du monde en titre pour mettre en évidence le travail qu’il reste à accomplir.

L’Espagne a marqué deux fois en début de match, puis résisté à la réaction des Américaines pour s’imposer 2-0 devant les 19 220 spectateurs d’un Audi Field à guichets fermés. Ce premier de deux matches amicaux a offert à Hayes le test qu’elle souhaitait, à moins d’un an de la Coupe du monde 2027, tout en lui rappelant, de manière frustrante, combien de petites erreurs peuvent coûter cher.

Les Américaines disputaient leur premier match depuis quatre mois, avec une défense perturbée par les blessures et des forfaits tardifs qui limitaient encore les options de Hayes. Sa volonté d’élargir le vivier de joueuses continuait également de peser sur la composition du groupe. Hayes a souligné à plusieurs reprises qu’elle ne pouvait sélectionner que les joueuses à sa disposition, et elle n’a pas encore pu aligner régulièrement son meilleur groupe.

Mais les problèmes ne se limitaient pas aux absences.

Patri Guijarro a trompé Claudia Dickey d’une frappe lointaine à la troisième minute. Onze minutes plus tard, Eva Navarro a conclu au second poteau pour doubler l’avantage de l’Espagne, profitant d’une défaillance défensive qui a contraint les Américaines à courir après le score.

Les États-Unis ont réagi et tenté 13 tirs, dont 10 cadrés, sans parvenir à concrétiser leurs occasions. L’efficacité de l’Espagne en début de match a fait la différence.

« On ne peut pas se permettre d’être menées 2-0 face à la meilleure équipe du monde, surtout de la manière dont nous avons encaissé ces buts », a déclaré Hayes après la rencontre.

« Avons-nous fait assez pour marquer plus d’un but ? Absolument. Nous n’avons simplement pas toujours pris la bonne décision ni exécuté nos actions avec la qualité dont je nous sais capables. »

Malgré sa frustration, Hayes a assuré que son équipe était plus proche du niveau de l’Espagne qu’elle ne l’était il y a trois ans.

« Nous avons de très, très bonnes joueuses et nous sommes une très bonne équipe, quel que soit le résultat d’aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Reste à savoir à quelle vitesse les États-Unis pourront combler l’écart qui subsiste. Hayes croit en son groupe. Trinity Rodman et d’autres joueuses voient dans les enseignements de samedi une étape du projet d’ensemble. Le défi consiste à en tirer des décisions plus justes et une meilleure exécution, deux éléments qui ont manqué face à l’Espagne.