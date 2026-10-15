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US CP Soccer GFX 1-1GOAL

« Ce sont des athlètes de haut niveau » : d’un rescapé d’un accident d’hélicoptère aux stars de l’athlétisme, plongée au cœur des équipes de football pour personnes atteintes de paralysie cérébrale d’U.S. Soccer, en quête de deux Coupes du monde à domicile

Des anciens militaires aux athlètes de haut niveau en athlétisme, les équipes de football pour personnes atteintes de paralysie cérébrale d’U.S. Soccer visent deux titres en Coupe du monde et ouvrent la voie à la prochaine génération.

Thomas Hindle
Traduit par

  • En grandissant, Josh Brunais avait deux voies devant lui : l’armée ou le football. Son père, un ancien combattant, lui avait transmis le goût du service. Sa mère était passionnée de football, en grande partie grâce à son éducation allemande et à son soutien au Bayern Munich.

    Brunais a suivi les traces de son père en s’engageant dans l’armée. Il a rejoint le 75e régiment, une unité d’opérations spéciales hautement qualifiée, spécialisée dans les missions visant des cibles dites « de haute valeur ». En somme, quand l’armée américaine doit mener une mission complexe, elle fait appel au 75e régiment.

    Brunais s’est engagé en 2005. En 2007, il a subi sa première blessure. L’hélicoptère dans lequel il volait avec deux douzaines de soldats a perdu de la puissance à environ 152 mètres d’altitude. Huit personnes sont mortes. Brunais a extrait les 14 autres de l’épave en flammes, puis a attendu pendant des heures dans la neige l’arrivée des secours. Deux ans plus tard, il a subi une seconde blessure lorsqu’un compatriote a marché sur un engin explosif improvisé à proximité. Le crash de l’hélicoptère lui avait déjà causé une grave lésion cérébrale. Les séquelles de ces deux événements l’ont contraint à quitter l’armée en 2015.

    Il était perdu. Puis le football lui a offert une possibilité. Un homme nommé Stuart Sharp l’a rencontré dans le cadre d’un programme destiné aux anciens combattants et l’a invité à passer des essais avec l’équipe nationale masculine américaine de football pour personnes atteintes de paralysie cérébrale. Bien qu’il ne soit pas né avec cette affection, la lésion cérébrale traumatique (TBI) qu’il avait subie lui permettait d’être sélectionné.

    « C’était comme vivre un deuxième rêve, a confié Brunais à GOAL. Cela a facilité la transition et m’a redonné un but. »

    Il a fallu deux essais à Brunais pour intégrer l’équipe. Dix ans plus tard, il est l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du programme. Il incarne aussi, peut-être, ce que ce programme peut apporter aux hommes comme aux femmes : une plateforme pour s’épanouir et sensibiliser les autres, dans un monde qui leur répète si souvent qu’ils sont différents. Et les hommes comme les femmes ont des Coupes du monde à gagner.

    « Nous avons tous de mauvais jours. Nous pouvons tous nous appuyer les uns sur les autres, mais ce qui me plaît, c’est que nous ne nous apitoyons pas non plus les uns sur les autres. On va te chambrer, se moquer de toi, mais c’est toujours bienveillant. Je pense que c’est de là que vient cette camaraderie. On n’a pas envie que les autres se contentent de nous plaindre », a déclaré Brunais.

  • « Nous avons tous des mauvais jours »

    US Men's CP team
    U.S. Soccer

    L’équipe masculine existe depuis les années 1980, mais elle s’est fait connaître sous la direction de Sharp il y a dix ans.

    L’équipe masculine des États-Unis existe, sous une forme ou une autre, depuis 1984. Une équipe féminine a été créée quelque 40 ans plus tard et a disputé son premier match en 2022. Il s’agit de football paralympique. Pour être éligibles, les joueurs doivent être capables de marcher et avoir été touchés par l’un des troubles neurologiques suivants : un accident vasculaire cérébral, une paralysie cérébrale ou un traumatisme crânien.

    La paralysie cérébrale se manifeste différemment selon les personnes. Certaines ont des muscles affaiblis ou des difficultés de coordination. D’autres peuvent être sujettes à des crises convulsives ou avoir besoin d’aide pour se déplacer. Mais elles sont unies.

    « Nous avons tous des journées difficiles, des douleurs, des blessures, des maux de tête ou des vertiges. Alors on se chambre, ça aide en quelque sorte, et on passe à autre chose », a déclaré Brunais.

    Mais qu’on ne s’y trompe pas : ces joueurs sont des athlètes de haut niveau. Beaucoup sont aussi des athlètes paralympiques qui pratiquaient l’athlétisme avant de découvrir le football. Ils jouent à un niveau très élevé, neuf semaines par an, sans être rémunérés. Il faut être très bon dans cette discipline et il faut en avoir vraiment envie.

    Quant aux règles, elles diffèrent selon le genre. Chez les hommes, chaque équipe aligne sept joueurs. Il n’y a pas de hors-jeu, les terrains sont plus petits et les touches peuvent être effectuées d’une seule main. Les matches sont aussi nettement plus courts, avec deux mi-temps de 30 minutes séparées par une pause classique de 15 minutes.

    Les règles de composition des équipes peuvent être complexes. Les joueurs se voient attribuer l’une de trois « classifications » selon l’ampleur de leurs limitations : FT1 pour les joueurs présentant les limitations les plus importantes, FT2 pour ceux présentant des « limitations modérées » et FT3 pour ceux dont les limitations sont minimes. Chaque équipe doit aligner au moins un joueur FT1 en permanence, tandis qu’un seul joueur FT3 par équipe peut se trouver sur le terrain à un moment donné (et oui, l’« état » de la limitation d’un joueur peut être contesté).

    Historiquement, les États-Unis obtiennent de bons résultats chez les hommes comme chez les femmes. L’équipe masculine a terminé quatrième de la Coupe du monde 2022 et remporté la Copa América en 2025. L’équipe féminine, comme souvent, fait encore mieux. Elle a remporté la première Coupe du monde, en 2022, terminé deuxième en 2024 et, plus récemment, décroché la Coupe intercontinentale de l’IFCPF.

    Mais les histoires qui ont mené à ces succès sont peut-être plus importantes encore que les médailles de vainqueurs autour des cous. Les équipes nationales de football pour personnes atteintes de paralysie cérébrale réunissent des athlètes de haut niveau aux parcours personnels remarquables, qui possèdent le talent et l’ambition nécessaires pour disputer des titres mondiaux. Ces athlètes d’élite pratiquent une discipline très spécifique et le font bien mieux que beaucoup d’autres dans le monde.

  • « Ce sont des athlètes de haut niveau »

    Josh Brunais
    U.S. Soccer

    Brunais s’est progressivement fait une place dans l’équipe après un premier essai infructueux en 2015.

    Prenez Brunais. Lors de son premier rassemblement avec l’équipe des États-Unis, la première chose qu’on lui a dite, c’est qu’il ne serait probablement pas assez bon pour intégrer la sélection nationale. C’était en 2015, et Sharp l’avait repéré à Atlanta dans le cadre d’un programme sportif destiné aux anciens militaires. Fier de ses origines écossaises et peu enclin à ménager Brunais, l’entraîneur lui avait dit qu’il n’avait pas le niveau requis pour jouer dans l’équipe.

    « Il a été plutôt franc. Il a dit qu’il n’était pas sûr que je reviendrais », a reconnu Brunais.

    Sharp garde un souvenir un peu différent de cet échange. Selon lui, il s’agissait surtout d’une manière de motiver son joueur. Brunais avait assurément des qualités, lui qui avait joué de temps à autre pendant ses années dans l’armée, mais il avait besoin d’un coup de pouce supplémentaire. Sharp s’était dit qu’annoncer à cet ancien militaire qu’il « n’était pas assez bon » serait peut-être le meilleur moyen de le pousser à donner le meilleur de lui-même.

    « Ce sont des athlètes de haut niveau. Avec son parcours, il a besoin qu’on lui dise les choses telles qu’elles sont. Et, instinctivement, il y voit un défi qui le pousse à progresser », a expliqué Sharp.

    Brunais a bien sûr persévéré. Il a eu une nouvelle chance plus tard en 2015. À ce stade, Sharp était convaincu et l’a retenu dans l’équipe paralympique. Il est devenu un titulaire régulier peu après. Les États-Unis l’ont choisi pour porter leur drapeau lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Rio en 2016.

    Trois mois plus tard, lors d’une réception à la Maison-Blanche en l’honneur des athlètes olympiques américains, le président Barack Obama a invité deux sportifs à monter sur scène. La première était Simone Biles, une gymnaste qui avait remporté cinq médailles et était devenue une star internationale. Le second était Brunais, dont l’équipe avait terminé septième. Pour Sharp, c’était pourtant le choix idéal.

    « Cela montre quel genre de personne il est et pourquoi ils l’ont reconnu », a déclaré Sharp.

    Aujourd’hui, Brunais compte 53 sélections et a été retenu huit fois dans un effectif pour la Coupe du monde.

    Mais tous ces joueurs ne sont pas d’anciens militaires dont les blessures ont mis fin à leur service. Certains ont suivi des chemins très différents pour arriver à ce sport et y excellent, malgré leurs limitations.

    John Sullivan en est un exemple. Bébé, il a subi un traumatisme crânien qui a gravement affecté les fonctions motrices du côté gauche de son corps. Une partie de son crâne a dû être retirée. Cela ne l’a pourtant pas découragé de jouer au football. D’une certaine manière, c’était le seul sport qu’il était physiquement capable de pratiquer.

    « J’ai grandi en jouant au football parce que ma sœur y jouait, mais aussi parce que je ne pouvais pas vraiment pratiquer d’autres sports. En Amérique, le basket-ball, le football américain et le baseball sont populaires ; ce sont des sports que les jeunes garçons et les jeunes filles pratiquent traditionnellement. Mais le football était le seul sport que je pouvais non seulement pratiquer, mais dans lequel je pouvais aussi exceller », a raconté Sullivan.

    Sullivan a commencé le football dans les équipes de jeunes et a continué à jouer tout au long du lycée. Il a aussi évolué à des niveaux plus élevés, jouant régulièrement pour le seul club structuré d’une ville relativement petite. Cela l’a aidé à affiner sa technique et à devenir un milieu de terrain complet, doté du sens du but.

    Mais c’était aussi, a-t-il reconnu, un facteur limitant. Comme il retrouvait les mêmes joueurs à chaque âge, dans un environnement où tout le monde se connaissait, il s’est senti enfermé dans un rôle sur le plan social. Il lui était également difficile d’exprimer sa personnalité. Sullivan est gay, ce qui, ajouté à son handicap, était parfois difficile à vivre socialement dans une petite ville de l’Arizona.

    « Être gay et handicapé dans le monde du sport, c’était vraiment difficile. Ce sont deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur aujourd’hui. Je pense que j’ai réprimé ma personnalité dans mon équipe pour ces deux raisons », a confié Sullivan. « C’étaient les mêmes joueurs chaque année… Il m’a fallu trois ou quatre ans pour sortir de ma coquille et cesser d’être aussi timide. »

    La réussite l’a certainement aidé. Il a découvert l’existence de la sélection nationale d’une autre manière. En 2017, il a vu sur les réseaux sociaux une publication invitant les joueurs éligibles à se manifester. Sullivan l’a d’abord ignorée, mais elle réapparaissait sans cesse dans son fil. Il a fini par céder et a envoyé un e-mail à Sharp.

    Il a suffi à Sharp de voir quelques extraits vidéo pour être convaincu.

    « Ce n’était rien d’extraordinaire. On m’a simplement donné une liste d’exercices à faire entre des plots. Il n’y avait pas besoin de vidéos de match, ce qui est amusant parce que, j’imagine, ils ont tenté leur chance avec moi sans m’avoir vu jouer, en supposant que j’avais assez de qualités pour participer au rassemblement. Mais ça a marché », a expliqué Sullivan.

    Il joue régulièrement en sélection depuis 2017. Il était titulaire lors du premier match de la Coupe du monde. Ironie du sort, après son apparition avec les États-Unis, il a reçu sur Instagram une avalanche d’excuses de la part de ceux qui s’étaient moqués de lui pendant son enfance.

    « Chaque fois que nous sommes debout pendant l’hymne, je pense aux jeunes enfants atteints de paralysie cérébrale ou qui ont un handicap comme le mien, qui veulent être intégrés et qui ont peut-être du mal à l’école primaire, qui ont l’impression de ne pas y avoir leur place. Je veux leur faire savoir qu’il existe un chemin pour atteindre leurs objectifs, qu’ils soient sportifs ou non », a-t-il déclaré.

  • « Quitter ce terrain avec la médaille d’or autour du cou »

    Sharp and Brunais
    U.S. Soccer

    Sharp entraîne les États-Unis depuis plus de dix ans et quittera ses fonctions à l’issue du tournoi.

    Ce sont aussi ces histoires qui motivent l’entraîneur.

    Sharp n’a aucun lien familial évident avec l’Amérique. Originaire de Glasgow, il est très fier de ses racines écossaises. Il s’est tourné vers le football paralympique parce que c’était, pour l’essentiel, la seule forme de ce sport à laquelle il avait accès. En 2005, Sharp travaillait comme coordinateur de l’éducation physique et du sport pour une ville, tout en entraînant, en parallèle, des équipes féminines et de jeunes pour la Fédération écossaise de football. Si cela semble beaucoup, c’est parce que ça l’était.

    « C’est ce que tout le monde fait. On travaille dans un centre de formation professionnel et on a aussi un emploi à temps plein », a expliqué Sharp.

    Mais Sharp voulait un poste à temps plein dans le football. Lorsque la Fédération écossaise de football a annoncé, fait assez remarquable, qu’elle cherchait un responsable national du développement du football pour les personnes en situation de handicap, il a saisi l’occasion.

    « Je pouvais mettre en place des structures et des méthodes pour développer ce football à l’échelle de tout un pays. Et puis, bien sûr, cela restait du football : je pouvais entraîner des footballeurs », a déclaré Sharp.

    Il n’y avait qu’un problème : il n’avait jamais entraîné d’équipe de football pour personnes en situation de handicap, ce qu’on lui a fait remarquer lors de son premier entretien avec la Fédération écossaise de football. Sharp avait sa réponse toute prête.

    « Je ne suis pas là pour entraîner des personnes en situation de handicap. Je suis là pour entraîner des footballeurs, et chaque footballeur est différent. C’est ainsi que je compte aborder le développement de ce football, mais aussi travailler avec chaque membre de l’équipe », a déclaré Sharp.

    Cela a suffi pour qu’il obtienne le poste. Sharp y a travaillé pendant huit ans et a mené l’équipe nationale à deux éditions des Jeux paralympiques. Après un passage difficile à croire à la tête du développement sportif international d’une organisation mondiale à but non lucratif, au cours duquel il a contribué à rendre le programme d’éducation physique de la Jordanie plus inclusif pour les personnes ayant perdu des membres lors de conflits, Stuart a rejoint U.S. Soccer.

    Il y travaille depuis 2014 et dirige l’ensemble du programme des équipes nationales élargies depuis 2022. Ce tournoi sera son dernier à la tête de l’équipe masculine. Cette expérience a marqué sa vie, ne serait-ce qu’en raison des personnes qu’il y a rencontrées.

    « Nous avons des joueurs issus de tous les milieux… Certains doivent travailler dur pour rembourser leur prêt immobilier, et d’autres sont multimillionnaires… Ils ont tous des parcours différents. Sur le terrain, ils ont chacun leurs qualités et des aspects à améliorer. Alors, comment aborder un joueur, lui parler et travailler avec lui pour qu’il progresse, renforce ses points forts et corrige ses faiblesses ? Et comment parler de ces mêmes choses à un autre joueur ? », a expliqué Sharp.

    Le défi a été de taille. Mais il a aussi porté ses fruits. L’équipe nationale masculine occupe la quatrième place du classement mondial. Elle peut réellement prétendre à la victoire dans cette Coupe du monde.

    « Nous avons les moyens de surpasser toutes les équipes de ce tournoi, par notre jeu comme par notre combativité. Notre objectif est de quitter ce terrain avec la médaille d’or autour du cou », a déclaré Sharp.

    Écraser le Canada 7-0 lors du match d’ouverture était une belle façon de commencer.

  • « J’essaie de montrer l’exemple »

    Cat Guimaraes
    U.S. Soccer

    Cat Guimaraes devra jouer un rôle de premier plan si les joueuses veulent reconquérir leur titre en Coupe du monde.

    Les femmes pourraient être encore mieux armées.

    Elles aussi forment un collectif aux parcours remarquables et aux talents immenses. Le parcours de Cat Guimaraes a commencé avec l’équipe masculine. À l’époque où elle a découvert le football paralympique, il n’existait pas d’équipe féminine. Elle a donc tout simplement fait jeu égal avec les garçons (« Je n’ai jamais eu peur de jouer au ballon avec les garçons », dit-elle).

    Mais elle n’était pas autorisée à participer aux compétitions officielles.

    Qu’importe : elle avait d’autres centres d’intérêt. Guimaraes figure au classement mondial dans plusieurs disciplines paralympiques, dont trois épreuves sur piste et le saut en longueur. Pendant son temps libre, elle s’est constitué une communauté fidèle sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram compte 80 000 abonnés. La semaine dernière, elle a signé un contrat de 25 000 $ avec OnlyFans pour y publier des contenus consultables au travail, notamment ses séances d’entraînement en salle et des vidéos sur son mode de vie. Elle est l’autrice de deux livres et la seule athlète atteinte de paralysie cérébrale à avoir participé à des compétitions d’athlétisme en Division I de la NCAA. Elle a pratiqué le taekwondo pendant 10 ans.

    Épuisant ? Oui et non.

    « Cela m’a simplement appris à me relever après une chute. C’est sans doute la plus grande leçon que j’aurais pu apprendre. Le football pour personnes atteintes de paralysie cérébrale, c’est un peu pareil, parce qu’on tombe et qu’il se passe toutes sortes de choses. Les occasions se sont simplement présentées et j’ai décidé que je devais les saisir », a-t-elle expliqué.

    Il faut dire aussi qu’elle est plutôt douée au football. Elle a été élue meilleure joueuse de la Coupe du monde 2022 en Espagne. Elle a inscrit 13 buts en huit sélections officielles. Mais lors de cette Coupe du monde, en raison d’une série de blessures dans l’équipe, elle devra aussi jouer un peu au poste de gardienne.

    « Je vais aller dans les buts, puis on verra ce qui se passe. Je crois que c’est le plan », a-t-elle déclaré.

    Chris Maravalli, qui occupe pour la première fois le poste d’entraîneur principal après avoir lui-même été entraîneur des gardiens, se montre un peu plus pragmatique.

    « Elle va jouer dans les buts à certains moments. Dans quelle mesure, nous essayons encore de le déterminer. C’est lié aux blessures auxquelles nous avons dû faire face ; j’apprécie vraiment que les joueuses soient prêtes à s’adapter », a-t-il expliqué.

    Les autres talents ne manquent toutefois pas dans cette équipe. Kaia Spencer, 17 ans, dispute sa deuxième Coupe du monde. Elle a marqué huit fois lors du tournoi de 2024 et devra prendre davantage de responsabilités en l’absence sur blessure de Cassidy Leake, autre attaquante vedette de l’équipe. Michelle Cross, élue deux fois joueuse de l’année de l’U.S. Soccer CP, tiendra la défense. Elle a connu la déception de ne pas réussir à défendre leur titre en 2024. Cette année, ce n’est pas au programme.

    « Nous voulons jouer avec intensité, tout donner, récupérer notre titre de championnes du monde et prendre du plaisir en chemin », a déclaré Cross.

    Son expérience sera essentielle. Les règles sont aussi différentes pour les femmes. Le terrain est plus petit et les équipes jouent à cinq. Pour certaines, cela demande une adaptation.

    « J’essaie de montrer l’exemple à mes coéquipières. J’espère pouvoir leur apprendre des choses sur le terrain. Je fais partie de cette équipe depuis sa création et je sais à quel point il a été difficile pour moi d’apprendre à jouer à cinq contre cinq plutôt qu’à onze contre onze. Aujourd’hui, j’ai davantage confiance en moi en tant que joueuse et j’espère montrer l’exemple et apprendre aux nouvelles joueuses à s’adapter elles aussi », a ajouté Cross.

  • « C’est une excellente occasion pour nous »

    Michelle Cross
    U.S. Soccer

    Michelle Cross est l’une des leaders d’une équipe féminine qui s’attend à remporter la Coupe du monde.

    Les deux équipes se trouvent dans une situation particulière en matière de recrutement. Le tournoi féminin est bien plus petit, tout comme le vivier dans lequel les États-Unis peuvent puiser. Cross a été recrutée par Guimaraes lorsque les deux se sont rencontrées lors d’une compétition d’athlétisme dans le New Jersey. Elles ont à peu près le même âge. Mais, comme pour l’équipe masculine, entraîner des personnes aux parcours très différents présente des défis.

    « Nous avons des joueuses qui ont évolué à un très, très haut niveau et qui ont désormais une vie professionnelle, un emploi et une famille. Nous avons aussi de jeunes joueuses dans notre vivier. C’est à nous de les accompagner et de les guider, car nous voulons qu’elles fassent partie de notre programme sur le long terme », a déclaré Maravalli.

    Pour Sharp, chercher un footballeur éligible au football CP, c’est « comme chercher une aiguille dans une botte de foin sans savoir à quoi ressemble une botte de foin ». Il n’a pas tout à fait tort. Malgré tous les progrès réalisés par ce sport, l’équipe dépend encore du bouche-à-oreille, des réseaux sociaux et des rencontres fortuites pour recruter des talents de haut niveau. Les centres de rééducation militaires et les établissements médicaux apportent également leur aide.

    « Certains joueurs ont découvert l’existence d’une équipe en allant acheter en ligne des billets pour les matchs de l’équipe nationale féminine. Ils ont vu un lien, ont cliqué dessus et se sont dit : “Qu’est-ce que c’est ? Une équipe CP ?” », a raconté Sharp.

    Ce tournoi, plus que tout autre, offre une belle occasion de promouvoir ce sport en Amérique du Nord. Les États-Unis accueillent la compétition dans leur tout nouveau Centre national d’entraînement, à Atlanta. En théorie, c’est l’occasion de montrer ce sport à son plus haut niveau, dans les meilleures conditions possibles, ce qui pourrait aider au recrutement.

    « C’est une excellente occasion de présenter au monde notre nouvelle installation, mais aussi ce que U.S. Soccer a investi dans le football CP. Les joueurs sont vraiment enthousiastes. Le personnel aussi. C’est bien d’en être enfin là », a déclaré Maravalli.

    Mais quel que soit le résultat, une chose est claire : ce sont de très bonnes équipes de football. Elles offrent aussi des espaces où les personnes à qui l’on dit souvent qu’elles ne peuvent pas pratiquer ce sport à haut niveau peuvent se sentir en sécurité.

    « En vieillissant, je repense à la façon dont j’ai grandi et à ce que c’était d’être enfant pour moi. Je veux que les enfants ressentent cela lorsqu’ils pratiquent eux-mêmes un sport, surtout ceux en situation de handicap. Ce n’est donc pas tant une obligation pour moi. C’est ce que je veux être », a déclaré Sullivan.