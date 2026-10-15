Prenez Brunais. Lors de son premier rassemblement avec l’équipe des États-Unis, la première chose qu’on lui a dite, c’est qu’il ne serait probablement pas assez bon pour intégrer la sélection nationale. C’était en 2015, et Sharp l’avait repéré à Atlanta dans le cadre d’un programme sportif destiné aux anciens militaires. Fier de ses origines écossaises et peu enclin à ménager Brunais, l’entraîneur lui avait dit qu’il n’avait pas le niveau requis pour jouer dans l’équipe.

« Il a été plutôt franc. Il a dit qu’il n’était pas sûr que je reviendrais », a reconnu Brunais.

Sharp garde un souvenir un peu différent de cet échange. Selon lui, il s’agissait surtout d’une manière de motiver son joueur. Brunais avait assurément des qualités, lui qui avait joué de temps à autre pendant ses années dans l’armée, mais il avait besoin d’un coup de pouce supplémentaire. Sharp s’était dit qu’annoncer à cet ancien militaire qu’il « n’était pas assez bon » serait peut-être le meilleur moyen de le pousser à donner le meilleur de lui-même.

« Ce sont des athlètes de haut niveau. Avec son parcours, il a besoin qu’on lui dise les choses telles qu’elles sont. Et, instinctivement, il y voit un défi qui le pousse à progresser », a expliqué Sharp.

Brunais a bien sûr persévéré. Il a eu une nouvelle chance plus tard en 2015. À ce stade, Sharp était convaincu et l’a retenu dans l’équipe paralympique. Il est devenu un titulaire régulier peu après. Les États-Unis l’ont choisi pour porter leur drapeau lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Rio en 2016.

Trois mois plus tard, lors d’une réception à la Maison-Blanche en l’honneur des athlètes olympiques américains, le président Barack Obama a invité deux sportifs à monter sur scène. La première était Simone Biles, une gymnaste qui avait remporté cinq médailles et était devenue une star internationale. Le second était Brunais, dont l’équipe avait terminé septième. Pour Sharp, c’était pourtant le choix idéal.

« Cela montre quel genre de personne il est et pourquoi ils l’ont reconnu », a déclaré Sharp.

Aujourd’hui, Brunais compte 53 sélections et a été retenu huit fois dans un effectif pour la Coupe du monde.

Mais tous ces joueurs ne sont pas d’anciens militaires dont les blessures ont mis fin à leur service. Certains ont suivi des chemins très différents pour arriver à ce sport et y excellent, malgré leurs limitations.

John Sullivan en est un exemple. Bébé, il a subi un traumatisme crânien qui a gravement affecté les fonctions motrices du côté gauche de son corps. Une partie de son crâne a dû être retirée. Cela ne l’a pourtant pas découragé de jouer au football. D’une certaine manière, c’était le seul sport qu’il était physiquement capable de pratiquer.

« J’ai grandi en jouant au football parce que ma sœur y jouait, mais aussi parce que je ne pouvais pas vraiment pratiquer d’autres sports. En Amérique, le basket-ball, le football américain et le baseball sont populaires ; ce sont des sports que les jeunes garçons et les jeunes filles pratiquent traditionnellement. Mais le football était le seul sport que je pouvais non seulement pratiquer, mais dans lequel je pouvais aussi exceller », a raconté Sullivan.

Sullivan a commencé le football dans les équipes de jeunes et a continué à jouer tout au long du lycée. Il a aussi évolué à des niveaux plus élevés, jouant régulièrement pour le seul club structuré d’une ville relativement petite. Cela l’a aidé à affiner sa technique et à devenir un milieu de terrain complet, doté du sens du but.

Mais c’était aussi, a-t-il reconnu, un facteur limitant. Comme il retrouvait les mêmes joueurs à chaque âge, dans un environnement où tout le monde se connaissait, il s’est senti enfermé dans un rôle sur le plan social. Il lui était également difficile d’exprimer sa personnalité. Sullivan est gay, ce qui, ajouté à son handicap, était parfois difficile à vivre socialement dans une petite ville de l’Arizona.

« Être gay et handicapé dans le monde du sport, c’était vraiment difficile. Ce sont deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur aujourd’hui. Je pense que j’ai réprimé ma personnalité dans mon équipe pour ces deux raisons », a confié Sullivan. « C’étaient les mêmes joueurs chaque année… Il m’a fallu trois ou quatre ans pour sortir de ma coquille et cesser d’être aussi timide. »

La réussite l’a certainement aidé. Il a découvert l’existence de la sélection nationale d’une autre manière. En 2017, il a vu sur les réseaux sociaux une publication invitant les joueurs éligibles à se manifester. Sullivan l’a d’abord ignorée, mais elle réapparaissait sans cesse dans son fil. Il a fini par céder et a envoyé un e-mail à Sharp.

Il a suffi à Sharp de voir quelques extraits vidéo pour être convaincu.

« Ce n’était rien d’extraordinaire. On m’a simplement donné une liste d’exercices à faire entre des plots. Il n’y avait pas besoin de vidéos de match, ce qui est amusant parce que, j’imagine, ils ont tenté leur chance avec moi sans m’avoir vu jouer, en supposant que j’avais assez de qualités pour participer au rassemblement. Mais ça a marché », a expliqué Sullivan.

Il joue régulièrement en sélection depuis 2017. Il était titulaire lors du premier match de la Coupe du monde. Ironie du sort, après son apparition avec les États-Unis, il a reçu sur Instagram une avalanche d’excuses de la part de ceux qui s’étaient moqués de lui pendant son enfance.

« Chaque fois que nous sommes debout pendant l’hymne, je pense aux jeunes enfants atteints de paralysie cérébrale ou qui ont un handicap comme le mien, qui veulent être intégrés et qui ont peut-être du mal à l’école primaire, qui ont l’impression de ne pas y avoir leur place. Je veux leur faire savoir qu’il existe un chemin pour atteindre leurs objectifs, qu’ils soient sportifs ou non », a-t-il déclaré.