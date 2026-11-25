Après chaque match de l’équipe nationale masculine des États-Unis lors de la Coupe du monde de cet été, Mark McKenzie se retrouvait au centre du groupe. Entouré des joueurs, des entraîneurs et du personnel, il guidait l’équipe dans une prière. Pourtant, même si telle était l’intention initiale, l’essentiel n’était pas la spiritualité. Ce cercle n’avait même pas nécessairement une dimension religieuse. Il était avant tout question de gratitude et d’unité. À ces moments-là, sous les yeux du monde entier, ils formaient une équipe, unie.

Puis la Coupe du monde s’est achevée et, quelques heures après la défaite contre la Belgique, chacun est reparti de son côté. L’été était terminé, et les habitudes avaient disparu avec lui. Les journées à l’hôtel, les trajets en bus, les longues séances d’entraînement sous le soleil : tout s’était arrêté d’un coup. McKenzie a alors dû faire face à une nouvelle réalité. Soudain, il devait penser à lui-même et répondre à la plus difficile des questions : qu’allait-il faire maintenant ?

« Le plus important pour moi était de franchir une étape dans ma carrière dont je pourrais être fier en y repensant, confie McKenzie à GOAL. Après une Coupe du monde, il y a tellement de possibilités, tellement de chemins que l’on peut prendre pour la suite, n’est-ce pas ? Mais je savais que celui-ci ne concernerait plus uniquement ma personne. »

À 27 ans, McKenzie a donc décidé de rentrer chez lui, là où tout avait commencé. Il a annoncé en septembre qu’il retrouverait le Philadelphia Union en janvier, mettant fin à un séjour de six saisons en Europe. Alors qu’il entre dans les meilleures années de sa carrière de défenseur central, il a choisi de les consacrer à aider son club local à franchir un cap. C’est du moins une partie importante de sa décision.

L’autre partie ? Ce sentiment d’être chez soi. La Coupe du monde a pris fin et une nouvelle période s’est ouverte, non seulement pour McKenzie, mais aussi pour sa famille. Elle s’annonce enthousiasmante et promet du changement. À certains égards, elle promet pourtant aussi une certaine continuité, simplement dans un endroit à la fois nouveau et familier.

« Il ne s’agit pas seulement de moi, mais de nous, dit-il. Comme je l’ai dit à ma femme, quelle que soit l’étape que je franchis, ma mentalité ne changera pas. Je resterai le même Mark. Je l’aborderai avec la personnalité que j’ai toujours eue, la même détermination, la même ambition, et je resterai la personne extravertie que je suis.

Je veux toujours gagner, où que j’aille. Je veux gagner. Je veux être compétitif et être le meilleur dans tout ce que je fais. J’ai cet esprit de compétition. Il fallait donc m’assurer que l’étape que je franchissais correspondait à la vision que j’avais. »

À certains égards, cette vision prendra forme en janvier. Mais, en réalité, elle est née dans les jours moroses qui ont suivi la fin de la Coupe du monde.