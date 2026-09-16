Cavan Sullivan, Zavier Gozo et Mathis Albert convoqués ? Christian Pulisic et Chris Richards laissés au repos ? Projection de la liste de l’USMNT pour les matches amicaux de l’automne
Le premier rassemblement d’un nouveau cycle est un moment de changement et, par conséquent, c’est le moment le plus difficile pour imaginer à quoi pourrait ressembler un groupe. Un sélectionneur mise-t-il sur la jeunesse ? Tente-t-il des paris sur des nouveaux venus ? Rappelle-t-il une grande partie du groupe de la Coupe du monde pour entretenir la dynamique ? L’une de ces réponses est-elle la bonne ? L’une d’elles est-elle mauvaise ?
Le sélectionneur en question de l’équipe nationale masculine des États-Unis est, bien sûr, Mauricio Pochettino, et il affirme que tout repart de zéro. Dès lors, on peut à peu près tout envisager pour cette prochaine fenêtre, qui comprend quatre matches amicaux.
Des stars adolescentes aux vétérans les plus expérimentés, toutes les options sont sur la table, mais qui Pochettino doit-il convoquer ? GOAL se penche sur ce à quoi pourrait ressembler la sélection des États-Unis lors de son annonce cette semaine.
Gardiens de but
Les choix de GOAL : Chris Brady, Matt Freese, Brian Schwake, Matt Turner
En balance : Roman Celentano, Diego Kochen, Patrick Schulte
Pochettino a déclaré qu'il convoquerait quatre gardiens, ce qui signifie qu'il y aura au moins un gardien non retenu pour la Coupe du monde dans le groupe. Mais n'y en aura-t-il qu'un seul ?
Freese est évidemment au centre des débats après sa bourde contre la Belgique, mais le laisser de côté ressemblerait à une sanction, intentionnelle ou non. Le convoquer lui donnerait aussi une chance de vraiment reconstruire sa confiance, même si ce moment figurera toujours sur son CV, quoi qu'il se passe ensuite.
Turner, en revanche, est un cas délicat en raison de son profil d'âge, mais c'est un bon coéquipier et une bonne présence de vétéran. Brady, lui, est un gardien plus jeune avec un potentiel plus élevé et cette expérience de la Coupe du monde.
Pour la quatrième place, il y a des options. Kochen était présent cet été comme gardien d'entraînement avant son transfert à Lyngby, qui lui a offert le temps de jeu nécessaire pour progresser. Schwake, en revanche, est une révélation en MLS, tout juste sorti d'une sélection au All-Star Game, ce qui pourrait lui valoir sa première chance sous les ordres de Pochettino, en particulier s'il est estimé que Kochen pourrait bénéficier d'un tout petit peu plus de temps pour s'aguerrir au Danemark.
DÉFENSEURS
Luca Bombino, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Neil Pierre, Tim Ream, Antonee Robinson, Auston Trusty
En lice : Max Arfsten, Noahkai Banks, George Campbell, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Chris Richards, Miles Robinson, Frankie Westfield
On y retrouve bien sûr quelques visages familiers, mais aussi de nouveaux, donc commençons par eux.
Pierre est l'une des révélations de la saison de MLS, s'étant imposé comme une véritable arme sur coups de pied arrêtés. Est-il prêt pour le niveau international ? Il est trop tôt pour le dire, mais, à tout le moins, il l'a mérité avec ses performances en MLS jusqu'ici. Pendant ce temps, l'autre nouveau visage, Bombino, a récemment quitté la MLS pour Stoke City et ne semble pas dépaysé, ce qui est de bon augure pour son présent et son avenir.
Quant aux habitués, commençons par Ream. Il n'a pas encore mis un terme à sa carrière et, en particulier dans un stage avec autant de jeunes joueurs, un leader expérimenté est nécessaire pour donner le ton. Ream le fait mieux que quiconque. Est-ce que cela veut dire qu'il sera encore là en 2030 ? Peu probable. Et la même chose pourrait s'appliquer à 2028, si les États-Unis participent à une Copa America annoncée cette année-là. En 2026, à l'heure actuelle, il est toutefois le bon type de guide pour ce stage en particulier, qui, il convient de le noter, comprend une étape dans sa ville natale.
Richards, bien sûr, est une absence notable, mais c'est en grande partie parce qu'il aurait bien besoin de repos compte tenu de ses problèmes de blessure cet été. Tout le monde sait ce qu'est Richards et ce qu'il apporte, donc lui permettre de récupérer un peu et de se concentrer sur le fait d'aider Crystal Palace à se sortir de son trou de début de saison est probablement la meilleure solution.
MILIEUX DE TERRAIN
Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Yunus Musah, Gio Reyna, Cavan Sullivan, Malik Tillman
En balance : Tanner Tessmann, Weston McKennie, Jack McGlynn, Gianluca Busio, Cristian Roldan, Rokas Pukstas, Niko Tsakiris
Un mélange très intéressant de vétérans de la Coupe du monde, de nouveaux venus et de joueurs de retour après une longue traversée du désert.
Musah fait partie de cette dernière catégorie. Il a regagné sa place grâce à ses performances depuis le début de saison. De retour à l’AC Milan, le joueur de 23 ans n’est pas seulement un élément du présent : il reste aussi un joueur d’avenir, même après avoir manqué cette Coupe du monde.
Certains joueurs présents ici incarnent également l’avenir à long terme. Sullivan est le cas le plus évident, et il l’a mérité grâce à ses performances avec le Philadelphia Union. Adri Mehmeti s’est lui aussi révélé avec les Red Bulls, même si sa participation dépend de son rétablissement après une blessure récente.
ATTAQUANT
Mathis Albert, Folarin Balogun, Julian Hall, Zavier Gozo, Ricardo Pepi, Tim Weah
En lice : Christian Pulisic, Justin Ellis, Brendan Aaronson, Quinn Sullivan, Alex Zendejas, Josh Sargent
Le rajeunissement est facile à repérer aux postes offensifs, hein ?
Albert est le plus jeune, mais, compte tenu de son potentiel et du manque de véritables options sur les ailes, c’est un joueur qui mérite d’être testé même s’il n’est pas totalement prêt. Gozo est plus avancé, mais la logique est similaire, et il peut aussi jouer comme piston.
En pointe, beaucoup dépend de la forme physique réelle de Balogun, mais la vérité, c’est qu’il peut profiter de ces minutes vu ses problèmes au niveau du club. Il est suppléé par Hall et Pepi, le premier figurant parmi les espoirs les plus intéressants et parmi ceux qui ont le plus à gagner alors qu’il se prépare aussi à un possible transfert en Europe.
Parmi ceux qui n’ont pas été retenus, Pulisic est le cas le plus évident, mais, en raison de ses récents pépins physiques, il n’y a pas vraiment de raison de l’inclure d’un point de vue footballistique. D’un point de vue personnel, il peut toutefois avoir envie d’envoyer un message à la fois à Pochettino et aux supporters de l’USMNT, donc c’est un joueur à surveiller.