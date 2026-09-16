Luca Bombino, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Neil Pierre, Tim Ream, Antonee Robinson, Auston Trusty

En lice : Max Arfsten, Noahkai Banks, George Campbell, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Chris Richards, Miles Robinson, Frankie Westfield

On y retrouve bien sûr quelques visages familiers, mais aussi de nouveaux, donc commençons par eux.

Pierre est l'une des révélations de la saison de MLS, s'étant imposé comme une véritable arme sur coups de pied arrêtés. Est-il prêt pour le niveau international ? Il est trop tôt pour le dire, mais, à tout le moins, il l'a mérité avec ses performances en MLS jusqu'ici. Pendant ce temps, l'autre nouveau visage, Bombino, a récemment quitté la MLS pour Stoke City et ne semble pas dépaysé, ce qui est de bon augure pour son présent et son avenir.

Quant aux habitués, commençons par Ream. Il n'a pas encore mis un terme à sa carrière et, en particulier dans un stage avec autant de jeunes joueurs, un leader expérimenté est nécessaire pour donner le ton. Ream le fait mieux que quiconque. Est-ce que cela veut dire qu'il sera encore là en 2030 ? Peu probable. Et la même chose pourrait s'appliquer à 2028, si les États-Unis participent à une Copa America annoncée cette année-là. En 2026, à l'heure actuelle, il est toutefois le bon type de guide pour ce stage en particulier, qui, il convient de le noter, comprend une étape dans sa ville natale.

Richards, bien sûr, est une absence notable, mais c'est en grande partie parce qu'il aurait bien besoin de repos compte tenu de ses problèmes de blessure cet été. Tout le monde sait ce qu'est Richards et ce qu'il apporte, donc lui permettre de récupérer un peu et de se concentrer sur le fait d'aider Crystal Palace à se sortir de son trou de début de saison est probablement la meilleure solution.