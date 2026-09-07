À tous les adolescents qui espèrent, publiquement ou en privé, une convocation avec l’équipe nationale masculine des États-Unis plus tard ce mois-ci, le sélectionneur Mauricio Pochettino a un message : il vous voit.

Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti, Mathis Albert, Diego Kochen : la liste des étoiles montantes qui attirent l’attention du football américain n’en finit plus. Pochettino les observe aussi et, dans l’ensemble, il aime ce qu’il voit.

« Nous observons tout, dit-il. Nous voyons tout. Nous sommes présents, avec notre cellule de recrutement ou, parfois, nous-mêmes. »

Pochettino, bien sûr, décidera au final de qui est prêt à franchir cette prochaine étape. Peut-être plus que jamais, les adolescents frappent à la porte de l’USMNT, mais trouver le bon timing est difficile. Donner trop, trop tôt, à un joueur pourrait le freiner. Attendre trop longtemps pourrait le priver de minutes cruciales et du regain de confiance qui peut lancer une jeune carrière.

Alors, comment ces jeunes joueurs peuvent-ils montrer à Pochettino qu’ils sont prêts pour le football international ?

Eh bien, c’est compliqué. Peu d’entraîneurs ont un meilleur bilan avec les jeunes talents que Pochettino, qui met en avant quelques qualités communes chez ceux qui atteignent le sommet.

« Nous devons être prudents, a-t-il déclaré lundi, parce que quand vous êtes jeune, bien sûr, vous devez être confiant. Vous devez avoir confiance en vous, croire que vous pouvez être performant et bien faire, mais le problème, c’est qu’il y a une limite. L’équilibre est le plus important, et l’une de nos responsabilités est de protéger ces gars-là. »

Il a ajouté : « Vous devez utiliser votre confiance et vos qualités pour marquer des buts, être performant chaque jour, progresser chaque jour et devenir bien meilleur. »

La grande question est donc de savoir quels jeunes joueurs seront impliqués plus tard ce mois-ci. Des matches amicaux contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada se profilent et, même s’ils ne représenteront pas la dernière occasion pour les stars adolescentes du football américain de percer, ils seront les derniers matches de cette année civile.

La possibilité de travailler avec cette nouvelle génération a contribué à convaincre Pochettino de revenir après la Coupe du monde. Vient maintenant la partie la plus difficile : décider qui est prêt et comment les accompagner.

« Nous sommes très heureux, a-t-il déclaré, d’avoir tous ces joueurs potentiellement bons, jeunes et avec la possibilité d’être performants et de jouer. »