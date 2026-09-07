Cavan Sullivan, Zavier Gozo et la prochaine génération de l’USMNT : ce que Mauricio Pochettino veut voir avant de donner leur chance aux adolescents
À tous les adolescents qui espèrent, publiquement ou en privé, une convocation avec l’équipe nationale masculine des États-Unis plus tard ce mois-ci, le sélectionneur Mauricio Pochettino a un message : il vous voit.
Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti, Mathis Albert, Diego Kochen : la liste des étoiles montantes qui attirent l’attention du football américain n’en finit plus. Pochettino les observe aussi et, dans l’ensemble, il aime ce qu’il voit.
« Nous observons tout, dit-il. Nous voyons tout. Nous sommes présents, avec notre cellule de recrutement ou, parfois, nous-mêmes. »
Pochettino, bien sûr, décidera au final de qui est prêt à franchir cette prochaine étape. Peut-être plus que jamais, les adolescents frappent à la porte de l’USMNT, mais trouver le bon timing est difficile. Donner trop, trop tôt, à un joueur pourrait le freiner. Attendre trop longtemps pourrait le priver de minutes cruciales et du regain de confiance qui peut lancer une jeune carrière.
Alors, comment ces jeunes joueurs peuvent-ils montrer à Pochettino qu’ils sont prêts pour le football international ?
Eh bien, c’est compliqué. Peu d’entraîneurs ont un meilleur bilan avec les jeunes talents que Pochettino, qui met en avant quelques qualités communes chez ceux qui atteignent le sommet.
« Nous devons être prudents, a-t-il déclaré lundi, parce que quand vous êtes jeune, bien sûr, vous devez être confiant. Vous devez avoir confiance en vous, croire que vous pouvez être performant et bien faire, mais le problème, c’est qu’il y a une limite. L’équilibre est le plus important, et l’une de nos responsabilités est de protéger ces gars-là. »
Il a ajouté : « Vous devez utiliser votre confiance et vos qualités pour marquer des buts, être performant chaque jour, progresser chaque jour et devenir bien meilleur. »
La grande question est donc de savoir quels jeunes joueurs seront impliqués plus tard ce mois-ci. Des matches amicaux contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada se profilent et, même s’ils ne représenteront pas la dernière occasion pour les stars adolescentes du football américain de percer, ils seront les derniers matches de cette année civile.
La possibilité de travailler avec cette nouvelle génération a contribué à convaincre Pochettino de revenir après la Coupe du monde. Vient maintenant la partie la plus difficile : décider qui est prêt et comment les accompagner.
« Nous sommes très heureux, a-t-il déclaré, d’avoir tous ces joueurs potentiellement bons, jeunes et avec la possibilité d’être performants et de jouer. »
Découvrez la nouvelle génération
Sullivan est le porte-étendard de la prochaine génération et, si l’on en croit les dernières semaines, ce n’est pas sans raison.
Il a inscrit trois buts lors de ses trois derniers matches à seulement 16 ans. Il fait cela face à des hommes et, de ce fait, beaucoup estiment qu’il est prêt pour la suite, quelle qu’elle soit.
Tim Howard fait partie de ceux qui y croient.
« Au cours des quatre prochaines années, 115 joueurs vont jouer pour l’équipe nationale, a déclaré Howard dans le podcast Unfiltered. Qui est meilleur que ce gamin ? Qui est meilleur que ce gamin et ne mérite pas une opportunité ? Je ne dis pas qu’il doit jouer chaque match, mais il devrait être dans la conversation pour jouer chaque match. »
Il a ajouté : « À tous ceux qui disent le contraire, je ne suis pas en train de dire qu’il faut offrir à ce gamin quelque chose qu’il n’a pas gagné sur un plateau d’argent. Je dis que nous ne sommes pas le Brésil, l’Argentine, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne. Nous ne produisons pas ce type de joueurs. »
Sullivan, de son côté, pense qu’il est prêt. Il reconnaît que tout ne sera pas toujours simple, mais il est convaincu qu’il peut jouer et peut-être même apporter quelque chose à l’USMNT.
« En pensant à ce match contre la Belgique, je pense que je pourrais entrer dans ce match côté droit et faire la différence, a-t-il confié au podcast State of the Union d’Alexi Lalas. Il faut croire en soi. Il faut penser qu’on peut aider son équipe à gagner. Évidemment, ce n’est pas encore mon équipe, mais je rêve toujours d’être appelé et je l’espère. »
Gozo dit quelque chose de similaire. Contrairement à Sullivan, l’ailier de Real Salt Lake de l’époque était proche d’intégrer le groupe pour la Coupe du monde, après avoir été nommé dans la liste préliminaire de l’USMNT. Cependant, Pochettino a estimé qu’il était trop tôt pour convoquer Gozo, qui n’avait encore aucune sélection, pour une Coupe du monde. Gozo a depuis rejoint Crystal Palace et attend avec impatience sa propre chance avec l’USMNT.
« Je pense que je méritais d’y être. Je vais être honnête, a déclaré Gozo à The Late Run. Mais évidemment, c’est le choix du coach. Peut-être qu’il ne pensait pas que j’étais prêt, ou quoi que ce soit, mais ça m’a donné encore plus envie de disputer la prochaine Coupe du monde et de montrer pourquoi je devrais en être. »
Comment, alors, Poch sait-il qu’un joueur est prêt ? Cela se juge au cas par cas, et ce n’est pas toujours simple.
Ce que recherche Poch
Comme toujours avec les jeunes joueurs, la question de la charge de travail suscite des inquiétudes. Eh bien, Pochettino, en particulier, ne s’en inquiète pas. Ce sont des gamins, dit-il. Physiquement, ils sont capables de jouer ces minutes.
« Je connais l’état d’esprit des entraîneurs, a-t-il déclaré, parfois ils disent : “Oh, j’ai un gars de 17 ans qui joue en MLS, mais quand la sélection l’appelle, on dit non parce qu’il a besoin de se reposer”. Si tu as 17 ans et que tu as besoin de te reposer ? Oui, là, on a un gros problème. »
L’essentiel de ses préoccupations concerne donc l’aspect mental. La première chose qu’il recherche, c’est la maturité, et cela ne s’applique pas seulement à ce qui se passe sur le terrain. Ces joueurs ont évidemment du talent, mais comment expriment-ils ce talent dans leur vie quotidienne ? Continuent-ils à travailler dur ? Cherchent-ils à progresser ? Traitent-ils correctement les personnes qui les entourent ?
« Je pense que le respect est la chose la plus importante, et ils doivent être respectueux, a déclaré Pochettino. Et bien sûr, nous voulons des joueurs talentueux. Nous voulons des joueurs qui se sentent courageux, qui se sentent confiants, mais pas qui ressentent des choses qu’ils ne montrent pas. Je pense que vous n’avez le droit de parler un peu à contretemps que si vous êtes Messi.
« Si vous gagnez huit Ballons d’Or, d’accord, vous pouvez parler avec une certaine arrogance, mais même là… si vous êtes jeune et que vous commencez à dire que vous pouvez jouer ici, que vous pouvez jouer là, ou que vous pouvez jouer. Moi, je dis que je ne crois pas que ce soit la bonne manière de construire votre carrière de la meilleure façon, non. Et c’est pour cela que nous devons être prudents. »
Les joueurs doivent aussi être évalués au cas par cas, mais les opportunités disponibles comptent également. Certains postes sont plus ouverts que d’autres, avec un besoin plus important de sang neuf. Il n’existe pas de réponse universelle.
Prenez le poste de gardien, sur lequel Pochettino a été interrogé : il y a beaucoup d’options, mais une seule place sur le terrain.
« Je pense que nous allons en donner quelques-unes à certains nouveaux joueurs, pas seulement à ce poste, mais à différents postes, a-t-il expliqué. Nous aurons la possibilité d’ajouter un nouveau joueur et de lui donner cette possibilité. Je pense que, pour nous, maintenant, il s’agit non seulement de penser à aujourd’hui, mais aussi de penser à l’avenir et à 2030. »
La Coupe du monde 2030 n’est pas la seule chose à laquelle il pense. Les Jeux olympiques approchent à grands pas. Il y aura bientôt une Gold Cup et, peut-être, une Copa America. Tout cela demandera de la réflexion et de la collaboration entre Pochettino et Steve Cherundolo, qui dirige les U-23 des États-Unis.
L’objectif est d’offrir à quelques joueurs leurs premières sélections avec l’équipe A afin de les préparer à une campagne olympique avec ce groupe des U-23. Ne vous attendez pas à voir les États-Unis aligner exclusivement des équipes U-23 au cours des prochains mois, alors que Pochettino cherche à s’appuyer encore davantage sur certains de ses vétérans clés.
Trouver l’équilibre dans l’équipe
Malgré tous les appels à jeter les jeunes dans le grand bain, leur intégration doit être progressive et planifiée.
C’était l’un des sujets de débat à l’approche de la dernière Coupe du monde. Après avoir manqué l’édition 2018, l’USMNT a en grande partie tout remis à plat et reconstruit, tournant la page de vétérans qui avaient peut-être encore quelque chose à apporter. Cela a fonctionné, bien sûr : beaucoup de ces jeunes sont devenus des piliers de l’USMNT. Une question subsistait toutefois : quelles leçons n’ont-ils pas apprises sans ces vétérans autour d’eux ?
Ce débat s’est intensifié avant et pendant la Gold Cup 2025, lorsque Christian Pulisic et Yunus Musah ont renoncé pour se reposer. D’anciens joueurs, à tort ou à raison, ont remis en question leur engagement. Derrière ces critiques se cachait une interrogation plus large : le fait de passer si vite à autre chose après la vieille garde avait-il laissé un vide ?
Quoi qu’il en soit, il y aura peu de grands départs dans un avenir immédiat. Si certains vétérans seront poussés vers la sortie, le processus ne sera pas massif. Il sera plus méthodique, ce qui profitera aux nouveaux venus, mais aussi aux vétérans.
« Je dirais que c’est dans la continuité des deux derniers cycles auxquels j’ai participé, simplement parce que je sais que c’est comme ça que ça fonctionne, a confié la star de l’USMNT Chris Richards à GOAL. Ce n’est pas comme si on écartait complètement l’équipe qui était à la Coupe du monde pour passer à autre chose.
Cette continuité ne veut pas dire pour autant que tout donne la même impression. Pour Richards, le fait d’avoir Zavier Gozo à ses côtés à Palace offre une perspective différente : celle d’un jeune joueur qui court après sa première sélection avec l’USMNT. Voir ce que cet objectif représente pour Gozo a rendu le processus revigorant.
Pochettino le voit aussi ainsi, et il considère des joueurs comme Richards comme essentiels pour aider à donner le ton à tous les nouveaux venus qui chercheront à gagner leur place au sein de l’USMNT.
« Nous ne pouvons pas faire venir tout un groupe de jeunes joueurs, non, parce qu’ils ont besoin d’avoir déjà avec eux des gars expérimentés qui sont en train de rivaliser, a déclaré Pochettino. Oui, nous allons faire un mélange. Notre idée, c’est de faire un mélange entre des joueurs expérimentés… Je pense que les joueurs expérimentés et les jeunes joueurs peuvent s’accorder et commencer à travailler ensemble, et voir comment les jeunes commencent à gérer la pression de jouer en équipe première dans de très beaux matches. »
Tout regarder
Tout au long de sa disponibilité médiatique, Pochettino a répété le même point : il observe tout, surtout les petits détails. Selon lui, ce sont eux qui lui permettent vraiment de savoir si un joueur est, ou non, prêt pour l’appel qui, au final, changera sa vie.
« Il est important non seulement de les voir ou de regarder les matches, les performances, mais aussi ce dont ils parlent dans les médias, comment ils se comportent avec l’adversaire, comment ils se comportent avec leurs coéquipiers, a-t-il déclaré. Je pense que c’est très important. Nous voulons être une très bonne équipe. Nous voulons construire quelque chose de différent et être compétitifs. »
Cela signifie prêter attention à la manière dont ils parlent aux entraîneurs, à l’heure à laquelle ils arrivent à l’entraînement et au temps qu’ils restent ensuite. Pour Pochettino, ces habitudes du quotidien aident à révéler si un joueur répond aux standards qu’il attend. Son message à ceux qui espèrent un appel ? Tout compte, et il suit tout de près.
Bientôt, il pourra transmettre lui-même ce message, même si cela s’accompagne de ses propres défis.
Au niveau des clubs, il pouvait le faire progressivement. Il pouvait aussi voir les joueurs progresser chaque jour jusqu’à savoir exactement quand le moment était venu. Il ne dispose pas d’un luxe comparable avec la sélection nationale, où les séances d’entraînement sont peu nombreuses et les rassemblements espacés.
Pochettino a reconnu que le joueur qu’il voit lors d’un rassemblement peut être complètement différent au suivant, raison pour laquelle un joueur peut ne pas être tout à fait prêt pour septembre, mais devenir une star d’ici mars.
Les prochains appels arriveront dans quelques semaines, mais ces décisions façonneront tout le cycle 2030. Les jeunes joueurs poussent pour avoir une place. Les vétérans ont encore quelque chose à apporter. À Pochettino de trouver l’équilibre et de savoir quand la nouvelle génération est prête.
« Nous devons créer un groupe de joueurs qui soient vraiment professionnels et qui rivalisent de la manière que nous attendons, a-t-il déclaré. Ils doivent tous rivaliser avec les joueurs talentueux et les jeunes joueurs que nous avons devant nous. »