Bienvenue dans la nouvelle ère de l'équipe nationale masculine des États-Unis. Une ère centrée sur la jeunesse, mais aussi construite sur une base familière en vue de la Coupe du monde 2026. Le message est toutefois clair : 2030 arrivera plus vite qu'on ne le pense, et le sélectionneur Mauricio Pochettino ne perd pas de temps pour s'y préparer.

C'est pourquoi l'effectif américain regorge d'adolescents passés du statut de chouchous des réseaux sociaux à celui de véritables contributeurs en club. C'est aussi pourquoi les vétérans sont nombreux pour les encadrer et faciliter une transition toujours compliquée. Au cours des deux prochaines semaines, les États-Unis disputeront quatre matches amicaux face à un groupe d'adversaires semi-familiers et à des rivaux très familiers. Chacun offrira un gros test aux plus jeunes stars de la sélection américaine.

Après cela, les choses deviendront plus claires. Certains seront reversés dans le groupe des U20 en vue de la Coupe du monde U20. D'autres se concentreront sur les ambitions olympiques de l'équipe U23. Et certains pourraient tout simplement rester pour le début de ce cycle de Coupe du monde 2030, dont les premiers matches de compétition arriveront en novembre avec la Ligue des nations.

Avant novembre, les États-Unis ont toutefois ce rassemblement. Voici les principaux sujets à suivre et pourquoi ils comptent...