Cavan Sullivan sous le feu des projecteurs, Yunus Musah prend un nouveau départ : cinq grandes histoires à suivre lors du camp d’automne de l’USMNT
Bienvenue dans la nouvelle ère de l'équipe nationale masculine des États-Unis. Une ère centrée sur la jeunesse, mais aussi construite sur une base familière en vue de la Coupe du monde 2026. Le message est toutefois clair : 2030 arrivera plus vite qu'on ne le pense, et le sélectionneur Mauricio Pochettino ne perd pas de temps pour s'y préparer.
C'est pourquoi l'effectif américain regorge d'adolescents passés du statut de chouchous des réseaux sociaux à celui de véritables contributeurs en club. C'est aussi pourquoi les vétérans sont nombreux pour les encadrer et faciliter une transition toujours compliquée. Au cours des deux prochaines semaines, les États-Unis disputeront quatre matches amicaux face à un groupe d'adversaires semi-familiers et à des rivaux très familiers. Chacun offrira un gros test aux plus jeunes stars de la sélection américaine.
Après cela, les choses deviendront plus claires. Certains seront reversés dans le groupe des U20 en vue de la Coupe du monde U20. D'autres se concentreront sur les ambitions olympiques de l'équipe U23. Et certains pourraient tout simplement rester pour le début de ce cycle de Coupe du monde 2030, dont les premiers matches de compétition arriveront en novembre avec la Ligue des nations.
Avant novembre, les États-Unis ont toutefois ce rassemblement. Voici les principaux sujets à suivre et pourquoi ils comptent...
Sullivan arrive
S’il ne manque pas d’adolescents dans ce stage, la plupart des regards seront tournés vers un prodige de 16 ans en particulier, l’étoile montante de Philadelphia Union. Et ce, pour plusieurs raisons. Il y a bien sûr tout le battage médiatique qui l’accompagne depuis des années. Mais il y a aussi le fait que ce battage a pris une forme concrète, avec de vrais buts et de vrais éclairs de génie.
Cavan Sullivan n’est plus un espoir des réseaux sociaux ; c’est désormais un véritable joueur qui apporte en MLS. Il marque à volonté pour Philadelphia Union depuis la reprise de la MLS après la pause de la Coupe du monde, et c’est pour cela qu’il figure dans cette équipe. Sullivan n’a pas été convoqué en raison de sa notoriété sur internet ; il l’a été grâce à ses performances, qui l’ont placé dans une catégorie à part à mesure que l’été a laissé place à l’automne.
Cette production peut-elle se traduire à ce niveau ? C’est la grande question, n’est-ce pas ? S’il venait à marquer, Sullivan pulvériserait le record de Christian Pulisic en devenant le plus jeune buteur de l’USMNT, à 17 ans et 253 jours. But ou pas, ce stage pourrait toutefois marquer l’arrivée de la prochaine grande star de l’USMNT.
Le retour de Musah
Beaucoup avaient enterré Yunus Musah. On peut presque comprendre pourquoi. Cela fait plus d’un an et demi que le milieu de terrain n’a plus joué pour les États-Unis, ce qui signifie qu’il a manqué une opportunité en Coupe du monde. Son exclusion aurait semblé impensable il y a encore quelques années, mais à mesure que la Coupe du monde approchait et que son temps de jeu se réduisait à l’Atalanta, cela paraissait inéluctable.
Le voilà de retour et, à seulement 23 ans, il est encore très loin du moment où l’on pourrait, ou devrait, l’enterrer. Pendant des années, les discussions autour de Musah ont tourné autour de son potentiel, et il existe de vrais signes montrant qu’il a franchi un cap cette saison pour s’en rapprocher. C’est encore tôt, oui, mais Musah a jusqu’ici véritablement apporté à l’AC Milan en Serie A. Et cela veut dire quelque chose, même si Milan n’est plus ce qu’il était.
Musah est donc de retour, et il cherchera évidemment à rattraper le temps perdu. Il ne peut pas regagner une place dans l’effectif de 2026, bien sûr, mais ce rassemblement est crucial dans sa quête d’un rôle majeur en vue de 2030. Il sera alors, en théorie, dans la force de l’âge, et peut-être que son exclusion de la Coupe du monde cette fois-ci pourra, à long terme, le transformer pour le mieux.
La situation au poste de gardien
Les intrigues ne manquent pas en ce qui concerne le poste de gardien.
La première, bien sûr, concerne Matt Freese, de retour dans le groupe pour le stage post-Coupe du monde. Sa Coupe du monde s’est terminée sur une mauvaise note avec une erreur contre la Belgique, ce qui fait de cette période sa première vraie occasion de laisser cela derrière lui avec le maillot de l’USMNT. Évidemment, cela ne peut pas se produire totalement étant donné la différence d’enjeu mais, à tout le moins, Freese sera heureux d’être de retour dans un stage de l’USMNT.
Et puis, il y a les autres. La star de Nashville SC Brian Schwake participe à son premier stage après une saison révélatrice en MLS. Chris Brady est de retour, lui aussi, alors qu’il cherche à remonter dans la hiérarchie après avoir occupé le rôle de numéro 3 cet été. Et enfin, il y a Diego Kochen, qui était avec les États-Unis cet été comme joueur d’entraînement pour la Coupe du monde avant de partir régler son prêt de Barcelone à Lyngby. Depuis, il dispute de vraies minutes avec le club danois, alors qu’il passe du football de jeunes au football senior.
Alors, qui aura du temps de jeu et, plus important encore, qui en profitera le mieux ? Avec le maillot de numéro 1 qui semble de nouveau en jeu, une nouvelle bataille ne fait que commencer et elle réunit des prétendants dans des situations très différentes.
Des prétendants sur les ailes ?
Les États-Unis n’ont pas manqué de talents de très haut niveau sur les côtés. La profondeur d’effectif, en revanche, a posé problème. Il est toutefois possible que cette profondeur s’étoffe lors de ce rassemblement, alors qu’un groupe de jeunes stars cherche à intégrer le vivier de joueurs.
En commençant par les postes offensifs, il n’y a ni Christian Pulisic, ni Tim Weah, ni Alex Zendejas dans ce rassemblement. Cela ouvre la porte à des joueurs comme Zavier Gozo, Mathis Albert et Cole Campbell, qui sont tous de purs ailiers. Il y a aussi des joueurs comme Sullivan, Justin Ellis et Julian Hall, qui peuvent évoluer sur les côtés.
Au poste d’arrière latéral, Antonee Robinson et Sergino Dest ont été les titulaires de référence depuis plusieurs années, même si Alex Freeman a décroché une place qui a permis à Dest d’être repositionné plus haut sur le terrain pour la Coupe du monde. Peyton Miller et Frankie Westfield sont toutefois arrivés pour entrer dans la concurrence après avoir vraiment émergé en MLS. Robinson, Dest et Freeman seront difficiles à déloger, mais Miller et Westfield semblent être de très bons prospects pour l’avenir.
Cela change-t-il la manière dont les États-Unis s’organisent tactiquement ? Ce changement dépendra-t-il du match ? Pochettino dispose de nombreuses nouvelles options sur l’ensemble du terrain, mais celles sur les côtés sont peut-être les plus intrigantes.
En grandissant
Tout cela est très amusant et offre de belles statistiques, mais avoir 13 joueurs sans la moindre sélection et huit adolescents s’accompagne d’un rappel à la réalité. Il y aura des difficultés d’adaptation, et certaines pourraient coûter cher. L’essentiel sera de voir comment ce groupe réagit.
Ce qui compte, c’est de garder du recul. Beaucoup de ces joueurs sont actuellement avec les États-Unis, mais évolueront ensuite avec les U23 ou les U20. Ils sont en rassemblement avec l’équipe première parce qu’ils l’ont mérité, oui, mais aussi parce que le timing s’y prêtait avant que tous les regards ne se tournent vers les Jeux olympiques ou la Coupe du monde U20. Certains joueurs sont peut-être prêts pour le niveau senior, tandis que d’autres ne le sont peut-être pas. Tout cela fait partie d’un processus.
Ce processus est conçu pour observer ces joueurs et voir ce qu’ils ont dans le ventre. Il sert aussi à déterminer qui est prêt à passer un cap et qui a encore besoin de s’aguerrir un peu. Avec cet état d’esprit, toutes les leçons sont bonnes à prendre, même si certaines peuvent être un peu difficiles à avaler si les choses se compliquent un peu.