En avril 2025, Cavan Sullivan a prononcé des mots tellement déplacés, mais pourtant tellement justes.

« Je veux prétendre au Ballon d’Or. Je veux le gagner. Je veux être le meilleur joueur du monde », a-t-il déclaré avant de marquer une pause. « Si vous pensez que c’est un rêve irréaliste, je m’en fiche. »

Internet s’est enflammé. Reddit est entré en ébullition. Voilà qu’un gamin de 15 ans, qui n’avait alors disputé qu’une dizaine de matches de football professionnel, affirmait pouvoir devenir un jour le meilleur joueur du monde. Certains l’ont trouvé arrogant. D’autres, naïf. Mais beaucoup ont surtout été impressionnés qu’un Américain puisse prononcer ces mots avec autant d’assurance sans devenir la risée d’Internet.

Comme l’ont désormais souligné de nombreux anciens professionnels, Sullivan réunit deux qualités essentielles : un talent brut pour le football et l’assurance qui va avec. Sullivan est bon, statistiquement le meilleur adolescent de l’histoire de la MLS, et il le sait. Mais rien ne laisse penser qu’il se repose sur ses lauriers. Tout cela devait forcément se traduire dans les faits un jour. Débattre de son potentiel est une chose. Jeudi, Sullivan est devenu le plus jeune finaliste de l’histoire du prix Landon Donovan de meilleur joueur de la MLS, et le premier adolescent à figurer sur la liste des finalistes.

Il faut préciser une chose : Sullivan ne remportera probablement pas ce prix. Lionel Messi est le meilleur joueur de la MLS, et les statistiques le confirment. Il reste remarquable qu’un jeune de 17 ans puisse désormais être considéré comme l’un des meilleurs joueurs d’un championnat qui compte des stars mondiales chevronnées et des joueurs du cru ayant travaillé dur pendant des années. Cela mérite d’être salué, et continuera de l’être. Mais il faut aussi rappeler que les attentes placées en lui doivent être tempérées pour que ce jeune joueur, aussi brillant, impertinent et audacieux soit-il, puisse exprimer tout son potentiel.