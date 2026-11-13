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Cavan Sullivan 1-1GOAL

Cavan Sullivan ne devancera peut-être pas Lionel Messi pour le titre de MVP de la MLS, mais il figure déjà parmi les meilleurs du championnat à seulement 17 ans

Neuf buts, 14 passes décisives et une nomination au titre de MVP à 17 ans : la star de l’Union est à la hauteur des attentes, même si Lionel Messi reste l’homme à battre.

Thomas Hindle
Traduit par

  • En avril 2025, Cavan Sullivan a prononcé des mots tellement déplacés, mais pourtant tellement justes.

    « Je veux prétendre au Ballon d’Or. Je veux le gagner. Je veux être le meilleur joueur du monde », a-t-il déclaré avant de marquer une pause. « Si vous pensez que c’est un rêve irréaliste, je m’en fiche. »

    Internet s’est enflammé. Reddit est entré en ébullition. Voilà qu’un gamin de 15 ans, qui n’avait alors disputé qu’une dizaine de matches de football professionnel, affirmait pouvoir devenir un jour le meilleur joueur du monde. Certains l’ont trouvé arrogant. D’autres, naïf. Mais beaucoup ont surtout été impressionnés qu’un Américain puisse prononcer ces mots avec autant d’assurance sans devenir la risée d’Internet.

    Comme l’ont désormais souligné de nombreux anciens professionnels, Sullivan réunit deux qualités essentielles : un talent brut pour le football et l’assurance qui va avec. Sullivan est bon, statistiquement le meilleur adolescent de l’histoire de la MLS, et il le sait. Mais rien ne laisse penser qu’il se repose sur ses lauriers. Tout cela devait forcément se traduire dans les faits un jour. Débattre de son potentiel est une chose. Jeudi, Sullivan est devenu le plus jeune finaliste de l’histoire du prix Landon Donovan de meilleur joueur de la MLS, et le premier adolescent à figurer sur la liste des finalistes.

    Il faut préciser une chose : Sullivan ne remportera probablement pas ce prix. Lionel Messi est le meilleur joueur de la MLS, et les statistiques le confirment. Il reste remarquable qu’un jeune de 17 ans puisse désormais être considéré comme l’un des meilleurs joueurs d’un championnat qui compte des stars mondiales chevronnées et des joueurs du cru ayant travaillé dur pendant des années. Cela mérite d’être salué, et continuera de l’être. Mais il faut aussi rappeler que les attentes placées en lui doivent être tempérées pour que ce jeune joueur, aussi brillant, impertinent et audacieux soit-il, puisse exprimer tout son potentiel.

  • Que disent les chiffres ?

    Cavan Sullivan Ryan Richter
    Getty

    Les statistiques de Sullivan avec l’Union sont impressionnantes.

    D’abord, le football : c’est bien par là qu’il faut commencer.

    Il faut préciser que nous parlons ici de moins des deux tiers d’une saison de MLS. Sullivan n’a commencé à bénéficier d’un temps de jeu régulier en équipe première que fin mai, juste avant la Coupe du monde. Il n’est devenu un véritable titulaire régulier qu’immédiatement après la Coupe du monde. Il a disputé 1 828 minutes sur 3 060 possibles et été titulaire lors de 21 des 34 matches possibles. L’échantillon n’est donc pas des plus conséquents. Les autres finalistes pour le titre de MVP, Messi, Hany Mukhtar, Guilherme et Evander, ont tous largement dépassé ce total.

    Mais ses statistiques sur cette portion de saison sont assez remarquables. Sullivan a inscrit neuf buts et délivré 14 passes décisives. Pour situer ces chiffres, voici quelques joueurs qui ont délivré moins de passes décisives que Sullivan : Timo Werner, Luis Suarez, Denis Bouanga, Emil Forsberg, Thomas Muller, Antoine Griezmann et Carles Gil. Il n’en compte qu’une de moins que Son Heung-Min et Marcos Reus. La comparaison qui suit est très risquée, mais Messi n’en compte que trois de plus. Ce sont des chiffres impressionnants pour un joueur de 17 ans.

    Deux objections peuvent être soulevées à ce stade. La première, c’est que Sullivan n’a disputé qu’un peu plus d’une demi-saison et qu’il ne faut pas s’emballer devant ces chiffres. Soit. Très bien. Franchement ? D’accord. Si cette saison nous a appris quelque chose, c’est que des séries de grandes performances sont possibles lorsque les circonstances s’y prêtent.

    La seconde, bien plus insidieuse, est la grande question qu’il est risqué de poser : si Sullivan peut faire cela en disputant 59 % des minutes disponibles, quels seraient ses chiffres avec, disons, 80 % ? Et avec 90 %, en tenant compte du temps perdu sur blessure, des remplacements et d’un match ou deux de repos ? Eh bien, cela donnerait quelque chose comme 14 buts et 21 passes décisives. Il serait alors, et de loin, le joueur comptant le plus de passes décisives dans le championnat. Dans ce scénario hypothétique plutôt risqué, seul Messi totaliserait davantage de contributions aux buts.

  • Les raisons d’être prudent

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Il serait risqué de supposer que Sullivan puisse maintenir ce rythme statistique sur toute une saison.

    Et c’est là qu’il faut freiner. Brutalement.

    Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on ne peut pas se contenter de prolonger une courbe statistique. Il est déjà optimiste de supposer qu’un joueur maintiendra ses chiffres sur toute une saison. Il l’est encore plus de penser qu’un jeune, qui cherche encore sa place chez les professionnels, pourra y parvenir. Sans compter le reste : les blessures, la gestion des matches, les suspensions, les ajustements tactiques des adversaires, voire un changement d’entraîneur. Une saison d’une telle ampleur nécessiterait des conditions absolument parfaites. Cela n’arrive pas dans le football. Comme Tata Martino l’a si bien dit avant cette saison : « En tant qu’entraîneur, on a toujours ses valises prêtes. »

    Cela ne veut pas dire que le Philly Union va recruter puis licencier un autre entraîneur. Ni que Sullivan va se détruire le genou. L’idée, plus largement, est que lancer des chiffres au hasard pour voir lesquels tiennent la route n’est pas du tout une manière juste d’évaluer le sport, encore moins celui-ci. Son imprévisibilité fait tout son intérêt. Mo Salah a établi un nouveau record de contributions décisives sur une saison de Premier League à 38 matches en 2024-2025. Puis ses chiffres se sont effondrés, sans que grand-chose le laisse présager. Plus près de notre sujet, en MLS, Son n’a trouvé le chemin des filets que sept fois cette saison. Après ses 9 buts et 3 passes décisives en seulement 10 matches de championnat la saison dernière, la plupart auraient misé sur au moins le double.

    Certains signes ont également montré que Sullivan n’est pas totalement invulnérable. Une petite blessure à la cheville lui a fait manquer deux matches fin octobre. Il a dû sortir après un choc violent face à Toronto lors de la journée décisive (Sullivan a inscrit un doublé dans ce match).

  • Entièrement mérité ?

    Antoine Griezmann Orlando City 2026
    Getty

    D’autres talents de la MLS estimeront avoir autant de chances de figurer parmi les candidats au titre de MVP.

    Il est vrai aussi que d’autres joueurs méritaient peut-être davantage, au vu des seules statistiques brutes et de leur influence sur leur équipe, de figurer parmi les finalistes pour le titre de MVP de la MLS. Les supporters du Charlotte FC ont toutes les raisons d’être contrariés par l’absence de Pep Biel, meilleur passeur du championnat et présent à chaque match. Il en va de même pour le buteur du FC Dallas Petar Musa, dont les 22 buts ont permis au club texan de décrocher la deuxième place du classement à l’Ouest.

    Et si l’on parle de saisons écourtées, qu’en est-il de Griezmann ? Il a joué légèrement moins de minutes, mais a été impliqué sur 22 buts et a contribué au redressement d’une équipe d’Orlando City qui allait remarquablement mal. On pourrait avancer des arguments similaires pour Denis Bouanga, du LAFC, Carles Gil, du New England Revolution, et Brian White, de Vancouver. Mais on pourrait tout autant défendre l’idée que Guilherme ou Evander, en particulier, aurait dû être écarté du groupe des cinq finalistes plutôt que Sullivan.

    On entre là dans un débat sur le vote lui-même, mais le choix du MVP ne se résume jamais à un tableau de statistiques. Les joueurs, les équipes techniques des clubs et les médias disposent chacun d’un tiers des voix. Le parcours de Sullivan retient l’attention. Reste à savoir si sa saison mérite de figurer parmi les cinq meilleures : le débat est légitime.

  • Réagir face à l’adversité

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Sullivan a eu du mal à obtenir du temps de jeu en début de saison 2026.

    Mais derrière cette prudence se cache une évidence : la présence de Sullivan, ne serait-ce que pour ce qu’il dégage, est une bonne chose. Et surtout, il a les moyens de le prouver sur le terrain. Les États-Unis entretiennent une relation compliquée avec leurs jeunes talents. Le football étant encore relativement jeune dans le pays, les supporters s’empressent trop souvent de présenter les espoirs comme les « sauveurs » de tout le système. Freddie Adu en est, bien sûr, l’exemple le plus emblématique. Mais d’innombrables autres ont été érigés en figures messianiques du football bien avant d’être prêts.

    La différence, cette fois ? Sullivan pourrait bien être prêt. En avril, on se demandait sérieusement si son statut de talent capable d’évoluer au niveau européen n’était pas menacé. Bradley Carnell, alors entraîneur de l’Union, rechignait à accorder trop de temps de jeu au jeune joueur. Sullivan était sur le banc. Philadelphie perdait. Conclusion : Sullivan n’était pas assez bon. C’est bien sûr un peu naïf, et les carrières de footballeurs suivent rarement une trajectoire linéaire. Mais il était déroutant de voir ce talent laissé de côté alors même que les résultats se dégradaient.

    Sullivan a réellement traversé une période difficile. La situation était délicate pour lui, d’autant qu’il doit rejoindre Manchester City à ses 18 ans. S’il ne parvient pas à réussir à Philadelphie, comment pourrait-il y parvenir en Premier League ? Un changement d’entraîneur l’a bien sûr aidé, notamment parce que Richter entraîne Sullivan depuis qu’il sait marcher. Ses performances sur le terrain ont parlé pour lui. Sullivan est de retour au sommet. Rien à signaler.

  • Des play-offs pour le confirmer

    San Diego FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Si Sullivan retrouve son meilleur niveau lors des playoffs, l’Union sera bien placé pour aller loin.

    Et maintenant, les choses se compliquent. L’Union s’est qualifiée pour les playoffs, contre toute attente. C’est une équipe dont l’irrégularité a de quoi rendre fou. Par moments, avec les buts de Milan Ilopski, les passes décisives de Sullivan et un milieu de terrain discipliné qui s’occupe du reste, elle ressemble à l’une des meilleures équipes de MLS. À d’autres, elle paraît apathique et manque de qualité. Elle a été particulièrement décevante lors de sa défaite 2-1 contre New England, son adversaire au premier tour, fin octobre.

    Pour Sullivan, c’est le moment de montrer qu’il peut confirmer son ascension remarquable parmi les prétendants au titre de MVP. Si les buts et les passes décisives sont au rendez-vous et qu’il signe des coups d’éclat au fil de cette série, l’Union a toutes les chances de créer la surprise face à la tête de série numéro 3 de la conférence Est. Ensuite, tout peut arriver. Mais cette série pourrait tout aussi bien marquer un coup d’arrêt pour Sullivan. Les minutes s’accumulent. Il a subi un ou deux coups. Peut-être que la pression deviendra trop forte pour lui. Peut-être que le jeune joueur s’effacera sous les projecteurs.

    Mais rien dans ses paroles ni dans ses actes ne laisse penser que Sullivan va flancher à ce stade. Libre à chacun de débattre de sa candidature au titre de MVP. Mais sa qualité ne peut pas être remise en question. Et pour l’Union, lorsqu’il s’agit de gagner des matches, c’est ce qui compte vraiment.