Pendant des années, on a parlé d’une « génération dorée » pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, un groupe avec Christian Pulisic, Weston McKennie et Tim Weah qui allait changer durablement le soccer américain. Depuis des mois, pourtant, le débat a changé. Étaient-ils vraiment en or ? Ont-ils fait assez ? Leur reste-t-il encore du temps ?
Ces questions, en réalité, ne racontent peut-être pas toute l’histoire. Le terme « génération dorée » suggère quelque chose de rare, un groupe qui ne peut pas être facilement reproduit. Pourtant, il y a des raisons de penser que les générations suivantes pourraient elles aussi être dorées.
Lors de cette fenêtre de septembre/octobre, le sélectionneur de l’USMNT Mauricio Pochettino a convoqué 13 joueurs sans sélection. Huit étaient adolescents. Pendant ce temps, des stars comme Pulisic, McKennie et Folarin Balogun sont restées à la maison. Pourtant, une fois la poussière retombée, l’USMNT avait remporté ses quatre matches, en battant le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada. Sept joueurs différents ont marqué. Quatre étaient adolescents, dont les deux plus jeunes buteurs de l’histoire de la sélection.
Ce rassemblement a marqué le début de quelque chose. C’était le commencement du processus de Pochettino pour fusionner les générations dans une nouvelle version de l’USMNT. Il faudra des joueurs jeunes comme expérimentés pour parcourir la route vers 2030. Plus que tout, ce rassemblement a montré que les plus jeunes joueurs de la sélection pourraient bien être à la hauteur du défi.
« Assurément, l’avenir avec ces jeunes joueurs talentueux, plus les joueurs plus expérimentés que nous avons, je pense que nous avons un très bon mélange, a déclaré Pochettino. Je pense, et j’espère, que nous pouvons guider ce groupe de joueurs pour atteindre notre meilleur niveau et rivaliser de la meilleure manière possible, en essayant d’être avec les grandes sélections nationales à l’avenir. »
Un rassemblement réussi, donc, qui a lancé le processus auquel Pochettino fait référence. Pour Pochettino, cependant, tout s’est déroulé comme prévu.