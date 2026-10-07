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USMNT HIC 1-1GOAL

Cavan Sullivan, Julian Hall et la prochaine génération dorée ? Le renouvellement de jeunesse de l'équipe des États-Unis de Mauricio Pochettino rehausse les ambitions pour 2030

Un rassemblement avec 13 nouveaux venus s’est achevé sur un sans-faute, ce qui garantit que la prochaine phase de l’USMNT sera différente de la précédente.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Pendant des années, on a parlé d’une « génération dorée » pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, un groupe avec Christian Pulisic, Weston McKennie et Tim Weah qui allait changer durablement le soccer américain. Depuis des mois, pourtant, le débat a changé. Étaient-ils vraiment en or ? Ont-ils fait assez ? Leur reste-t-il encore du temps ?

    Ces questions, en réalité, ne racontent peut-être pas toute l’histoire. Le terme « génération dorée » suggère quelque chose de rare, un groupe qui ne peut pas être facilement reproduit. Pourtant, il y a des raisons de penser que les générations suivantes pourraient elles aussi être dorées.

    Lors de cette fenêtre de septembre/octobre, le sélectionneur de l’USMNT Mauricio Pochettino a convoqué 13 joueurs sans sélection. Huit étaient adolescents. Pendant ce temps, des stars comme Pulisic, McKennie et Folarin Balogun sont restées à la maison. Pourtant, une fois la poussière retombée, l’USMNT avait remporté ses quatre matches, en battant le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada. Sept joueurs différents ont marqué. Quatre étaient adolescents, dont les deux plus jeunes buteurs de l’histoire de la sélection.

    Ce rassemblement a marqué le début de quelque chose. C’était le commencement du processus de Pochettino pour fusionner les générations dans une nouvelle version de l’USMNT. Il faudra des joueurs jeunes comme expérimentés pour parcourir la route vers 2030. Plus que tout, ce rassemblement a montré que les plus jeunes joueurs de la sélection pourraient bien être à la hauteur du défi.

    « Assurément, l’avenir avec ces jeunes joueurs talentueux, plus les joueurs plus expérimentés que nous avons, je pense que nous avons un très bon mélange, a déclaré Pochettino. Je pense, et j’espère, que nous pouvons guider ce groupe de joueurs pour atteindre notre meilleur niveau et rivaliser de la meilleure manière possible, en essayant d’être avec les grandes sélections nationales à l’avenir. »

    Un rassemblement réussi, donc, qui a lancé le processus auquel Pochettino fait référence. Pour Pochettino, cependant, tout s’est déroulé comme prévu.

  • Tout est voulu.

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    ZUMA Press Wire

    Pochettino joue sur le long terme avec l’USMNT, en s’appuyant sur son expérience dans le développement des jeunes talents pour faire éclore la prochaine génération.

    Pochettino fait cela depuis près de 20 ans. Il a plaisanté en disant que son principal adjoint, Jesus Perez, qui a fêté son anniversaire cette semaine, le fait depuis encore plus longtemps. Quand on fait cela depuis suffisamment longtemps, on sait ce que l'on recherche chez un jeune joueur. On sait aussi à quoi s'attendre quand ils arrivent.

    « Je pense que nous avons de l'expérience, et nous n'avons pas besoin de voir énormément un joueur parce que nous détectons déjà la qualité, la capacité, la personnalité, le caractère, a-t-il déclaré. La chose difficile, c'est la manière dont vous, avec votre caractère, arrivez dans un groupe de joueurs, comment cela peut affecter votre personnalité et tout ce qui va avec dans ce groupe. C'est la façon dont vous allez vous adapter à ce groupe, et comment vous allez ajouter votre talent à ce groupe.

    Ce type de situation n'est pas toujours facile à évaluer... mais c'est l'une de nos plus grandes qualités : la capacité, grâce à notre expérience, à projeter ce type de schéma pour les joueurs. »

    Pochettino savait donc dans quoi il s'engageait et, tout au long du stage de deux semaines et demie, il a semblé sincèrement enthousiaste à ce sujet. Il s'agit d'un entraîneur et d'un staff qui ont bâti leur réputation sur le développement des jeunes joueurs et, après un sprint vers la Coupe du monde lors de son premier demi-cycle, c'était l'occasion de jouer sur le long terme pour la première fois comme sélectionneur des États-Unis.

    Pour cela, il fallait de l'accompagnement et de la patience, mais pas autant qu'on pourrait le penser. Dès le départ, Pochettino avait confiance en ses joueurs, et il a dit qu'il était important qu'il le leur fasse souvent savoir.

    « Quand nous avons construit le groupe, nous étions très positifs, et ensuite nous attendons le meilleur, a déclaré Pochettino. Cela peut changer, mais si nous ne croyons pas, au moment où nous avons fait la liste, si vous mettez l'énergie du doute, vous allez transmettre, c'est sûr, le doute. C'est difficile pour les joueurs, mais quand vous êtes sûr et que vous croyez vraiment qu'ils vont être performants, cela aide beaucoup. Après cela, vous transmettez cette confiance et cette foi, et les joueurs vont sur le terrain, et ils doivent montrer leur talent. »

    Les jeunes talents ne manquent pas, avec des profils très variés. Certains, comme Cavan Sullivan et Julian Hall, sont les bénéficiaires du système des académies de la MLS, qui a commencé à produire de nouveaux niveaux de qualité et de quantité. D'autres ont aussi profité des voies ouvertes par la « génération dorée » de l'USMNT, avec des joueurs comme Mathis Albert et Cole Campbell issus tous deux du même système du Borussia Dortmund qui a également formé Christian Pulisic et Gio Reyna. Le fait est qu'il y a plus de jeunes talents américains que jamais auparavant.

    « Le réservoir est profond, a déclaré Pochettino. Je pense que lors de cette fenêtre, nous avons vu certains joueurs, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres jeunes joueurs qui sont assurément sur nos radars, et que nous évaluons ici aux États-Unis, mais aussi en dehors des États-Unis. C'est un travail énorme, et c'est un travail très important... Je pense que c'est notre responsabilité de détecter le talent aux États-Unis et en dehors des États-Unis, et oui, nous travaillons là-dessus, c'est certain. »

    Ceux que Pochettino a vus lors de ce stage ont assurément impressionné et, même s'ils n'ont peut-être pas dépassé les attentes de Pochettino, ils ont dépassé celles de nombreuses personnes extérieures au camp de l'USMNT.

  • Combiner les groupes d’âge

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    ZUMA Press Wire

    Le stage était partagé entre des visages familiers et des nouveaux venus en équipe nationale A.

    Beaucoup connaissaient déjà le nom de Sullivan avant ce rassemblement. Son but viral contre le Mexique l’a fait connaître d’un public plus large. La pépite de 17 ans du Philadelphia Union est le visage de cette génération montante, mais ce rassemblement a mis une chose en évidence : il est loin d’être seul.

    Interrogé sur certains jeunes joueurs en particulier, Pochettino égrenait souvent la liste de tous. Il était difficile d’en sortir un du lot, disait-il, car chacun a eu ses moments. On pouvait parler de Sullivan, mais que dire des trois buts de Hall ? Et des deux inscrits par Justin Ellis ? Impossible aussi d’ignorer les contributions de Diego Kochen dans les buts.

    Comme l’a dit Pochettino, la qualité était indéniable. Ce qu’il voulait voir, c’était comment tout le monde allait s’intégrer.

    « Franchement, ils avaient l’air très à l’aise dès le début, a déclaré le défenseur Chris Richards. C’est parce qu’ils se connaissaient tous, donc il y avait deux groupes : il y avait évidemment celui des anciens, puis celui des plus jeunes. Après les premiers jours, on a commencé à voir certains des plus jeunes s’impliquer davantage avec les plus âgés, et inversement.

    « Puis, au fil du rassemblement, chaque table s’est complètement mélangée. C’était vraiment sympa d’apprendre à connaître tout le monde, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. »

    Richards a passé le bras autour de Neil Pierre ainsi que de Zavier Gozo, son coéquipier en club à Crystal Palace. Gio Reyna a travaillé avec Ellis, qui avait admis avant le rassemblement que Reyna était son joueur préféré. Cole Campbell a expliqué qu’Alex Freeman l’avait énormément aidé, tandis qu’Adri Mehmeti ne pouvait pas cacher son sourire lorsqu’il a remplacé Tyler Adams, autre joueur formé aux New York Red Bulls, pour ses débuts avec l’USMNT.

    Dans l’ensemble, ce rassemblement a donné du pouvoir à la jeune génération. Et si cela n’a pas piqué au vif l’ancienne, alors cela aurait clairement dû le faire.

  • Un défi lancé aux joueurs cadres

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Des visages familiers vont désormais se mêler à de nouveaux pour donner un nouveau visage à l’USMNT.

    Pendant une grande partie du mandat de Pochettino, le message a été que la place de personne n’était garantie. Il voulait instaurer une culture de la concurrence. Chaque rassemblement est un voyage d’affaires, dit-il, pas des vacances, et quiconque le traiterait comme tel ne resterait pas longtemps dans le groupe élargi.

    Ce rassemblement a donc été un message pour tous ceux qui pensaient que leur place était assurée : elle ne l’est pas, et elle ne le sera pas non plus à l’avenir.

    « Cela apporte clairement de la concurrence, ce dont nous avons tous besoin, a déclaré Gio Reyna. Je pense que c’est formidable pour le cycle à venir de pousser tout le monde. »

    La concurrence a commencé. Sur les 26 joueurs présents dans l’effectif de l’USMNT pour la Coupe du monde, 13 n’ont pas été appelés, et alors que le vivier de joueurs tournait probablement autour de 35 à l’approche de la Coupe du monde elle-même, il a désormais été élargi pour inclure une nouvelle génération de stars adolescentes. Tout le monde est en lice, a dit Pochettino, et chacun a la responsabilité d’y rester.

    Pour les joueurs cadres, même les plus talentueux d’entre eux, les choses sont différentes désormais. Un joueur comme McKennie a maintenant une nouvelle concurrence au milieu de terrain. Hall et Ellis semblent prêts à contester à Haji Wright et Ricardo Pepi des places dans l’effectif au poste d’attaquant. Et puis il y a des joueurs comme Sullivan, Gozo et Albert, qui ont le potentiel de vraiment mettre la pression sur quelqu’un comme Pulisic, automatiquement sélectionné depuis qu’il avait leur âge.

    Cela ne veut pas dire que cela arrivera cette année ou l’an prochain, mais c’est à l’horizon. Les joueurs cadres ne sont pas encore partis, et l’espoir est qu’ils ne le soient pas avant longtemps. Pochettino a besoin d’eux, en vérité. Il ne s’agit pas d’un renouvellement générationnel, mais plutôt d’un mélange, et l’USMNT a besoin que tout le monde fasse partie de ce mélange, même s’il ne peut pas inclure tous ceux qui ont été impliqués auparavant.

    Tout n’est toutefois pas sombre pour les vétérans. À plusieurs reprises pendant le rassemblement, Pochettino a dit à quel point il était satisfait non seulement de leur jeu, mais aussi de leur leadership, alors qu’ils devenaient des mentors pour des joueurs avec lesquels ils seront désormais en concurrence à l’avenir.

    « Un grand mérite revient aux joueurs cadres pour la manière dont ils accueillent les nouveaux, a déclaré Pochettino. Les jeunes joueurs ont été très intelligents dans la manière dont ils devaient se comporter. Je pense qu’ils écoutent les joueurs cadres, qu’ils écoutent le staff technique, et je pense qu’ils se comportent vraiment bien. C’est ainsi que nous devons continuer, pour construire cette alchimie entre les joueurs cadres et les nouveaux joueurs.

    « Je pense que c’est le plus important d’avoir cela. Je pense que l’une des choses les plus importantes qui se sont produites pendant cette fenêtre a été d’avoir trois semaines pour construire cette relation. C’est quelque chose d’important. »

  • Les prochaines étapes

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    ZUMA Press Wire

    À l’approche de la Ligue des nations, la concurrence est devenue très intéressante.

    Après la victoire de mardi contre le Canada, chacun est reparti de son côté.

    Tout au long du stage, Pochettino a répété que les trajectoires à venir seraient différentes pour chaque joueur. Certains passeront par les U20. D’autres pourraient aller aux Jeux olympiques avec les U23. Quelques-uns pourraient revenir pour la Ligue des nations. Quel que soit le niveau, a-t-il dit, tous sont des joueurs de l’équipe nationale, et il est désormais attendu de tous qu’ils se comportent comme tels.

    « Le plus facile, c’est d’arriver là et de faire ses débuts, a-t-il déclaré, mais maintenant, comment allons-nous évoluer avec eux et comment allons-nous protéger ? Comment allons-nous guider ? Comment allons-nous leur faire comprendre qu’ils ont désormais plus de responsabilités ?

    « C’est aussi l’une des choses dont nous avons parlé dans le vestiaire. Ils doivent sentir qu’ils ont désormais plus de responsabilités... Avec les coéquipiers, ce n’est pas : “Je suis international maintenant, j’ai besoin que mon coéquipier coure pour moi.” Non, tu dois courir pour toi et pour ton coéquipier. »

    Une nouvelle course commence. C’est encore tôt, bien sûr, et c’est un véritable marathon jusqu’à la Coupe du monde. Certains en sortiront à différents moments, et d’autres reviendront. Entre-temps, comme le montre Freeman, certains peuvent arriver tardivement pour finalement devenir des éléments cruciaux au bon moment. Le principal enseignement de ce stage, plus que tout le reste, c’est que le vivier de joueurs de l’USMNT est dense. Ce n’est pas simplement une « génération dorée », mais un programme qui, si tout se passe comme prévu, pourrait être vraiment passionnant à suivre au cours des prochaines années.

    « Je pense qu’ils sont très malins et intelligents, a déclaré Pochettino pour résumer ses nouveaux venus. Ils ont du talent et, à coup sûr, ils utiliseront cette expérience pour devenir de bien meilleurs joueurs, avec davantage d’expérience. »