Pochettino fait cela depuis près de 20 ans. Il a plaisanté en disant que son principal adjoint, Jesus Perez, qui a fêté son anniversaire cette semaine, le fait depuis encore plus longtemps. Quand on fait cela depuis suffisamment longtemps, on sait ce que l'on recherche chez un jeune joueur. On sait aussi à quoi s'attendre quand ils arrivent.

« Je pense que nous avons de l'expérience, et nous n'avons pas besoin de voir énormément un joueur parce que nous détectons déjà la qualité, la capacité, la personnalité, le caractère, a-t-il déclaré. La chose difficile, c'est la manière dont vous, avec votre caractère, arrivez dans un groupe de joueurs, comment cela peut affecter votre personnalité et tout ce qui va avec dans ce groupe. C'est la façon dont vous allez vous adapter à ce groupe, et comment vous allez ajouter votre talent à ce groupe.

Ce type de situation n'est pas toujours facile à évaluer... mais c'est l'une de nos plus grandes qualités : la capacité, grâce à notre expérience, à projeter ce type de schéma pour les joueurs. »

Pochettino savait donc dans quoi il s'engageait et, tout au long du stage de deux semaines et demie, il a semblé sincèrement enthousiaste à ce sujet. Il s'agit d'un entraîneur et d'un staff qui ont bâti leur réputation sur le développement des jeunes joueurs et, après un sprint vers la Coupe du monde lors de son premier demi-cycle, c'était l'occasion de jouer sur le long terme pour la première fois comme sélectionneur des États-Unis.

Pour cela, il fallait de l'accompagnement et de la patience, mais pas autant qu'on pourrait le penser. Dès le départ, Pochettino avait confiance en ses joueurs, et il a dit qu'il était important qu'il le leur fasse souvent savoir.

« Quand nous avons construit le groupe, nous étions très positifs, et ensuite nous attendons le meilleur, a déclaré Pochettino. Cela peut changer, mais si nous ne croyons pas, au moment où nous avons fait la liste, si vous mettez l'énergie du doute, vous allez transmettre, c'est sûr, le doute. C'est difficile pour les joueurs, mais quand vous êtes sûr et que vous croyez vraiment qu'ils vont être performants, cela aide beaucoup. Après cela, vous transmettez cette confiance et cette foi, et les joueurs vont sur le terrain, et ils doivent montrer leur talent. »

Les jeunes talents ne manquent pas, avec des profils très variés. Certains, comme Cavan Sullivan et Julian Hall, sont les bénéficiaires du système des académies de la MLS, qui a commencé à produire de nouveaux niveaux de qualité et de quantité. D'autres ont aussi profité des voies ouvertes par la « génération dorée » de l'USMNT, avec des joueurs comme Mathis Albert et Cole Campbell issus tous deux du même système du Borussia Dortmund qui a également formé Christian Pulisic et Gio Reyna. Le fait est qu'il y a plus de jeunes talents américains que jamais auparavant.

« Le réservoir est profond, a déclaré Pochettino. Je pense que lors de cette fenêtre, nous avons vu certains joueurs, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres jeunes joueurs qui sont assurément sur nos radars, et que nous évaluons ici aux États-Unis, mais aussi en dehors des États-Unis. C'est un travail énorme, et c'est un travail très important... Je pense que c'est notre responsabilité de détecter le talent aux États-Unis et en dehors des États-Unis, et oui, nous travaillons là-dessus, c'est certain. »

Ceux que Pochettino a vus lors de ce stage ont assurément impressionné et, même s'ils n'ont peut-être pas dépassé les attentes de Pochettino, ils ont dépassé celles de nombreuses personnes extérieures au camp de l'USMNT.