Bienvenue dans la nouvelle ère de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Une ère centrée sur la jeunesse, mais aussi bâtie sur une base familière en vue de la Coupe du monde 2026. Le message est toutefois clair : 2030 arrivera plus vite qu’on ne le pense, et le sélectionneur Mauricio Pochettino ne perd pas beaucoup de temps pour s’y préparer.

C’est pourquoi l’effectif des États-Unis regorge d’adolescents passés du statut de chouchous des réseaux sociaux à celui de véritables contributeurs au niveau de leur club. C’est aussi pourquoi les vétérans sont nombreux pour les encadrer et faciliter une transition toujours compliquée. Au cours des deux prochaines semaines, les États-Unis disputeront quatre matches amicaux contre un groupe d’adversaires semi-familiers et de rivaux très familiers. Chacun offrira un gros test aux plus jeunes stars de l’USMNT.

Après cela, les priorités deviendront plus claires. Certains seront intégrés au groupe des moins de 20 ans en vue de la Coupe du monde U20. D’autres se concentreront sur les ambitions olympiques de l’équipe U23. Et certains pourraient tout simplement rester pour le début de ce cycle de la Coupe du monde 2030, dont les premiers matches compétitifs arrivent en novembre avec la Ligue des nations.

Avant novembre, les États-Unis ont toutefois ce stage. Voici les sujets à suivre et pourquoi ils comptent...