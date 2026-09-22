Cavan Sullivan entre dans la lumière, Yunus Musah prend un nouveau départ : cinq grandes histoires à suivre lors du stage d’automne de l’USMNT
Bienvenue dans la nouvelle ère de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Une ère centrée sur la jeunesse, mais aussi bâtie sur une base familière en vue de la Coupe du monde 2026. Le message est toutefois clair : 2030 arrivera plus vite qu’on ne le pense, et le sélectionneur Mauricio Pochettino ne perd pas beaucoup de temps pour s’y préparer.
C’est pourquoi l’effectif des États-Unis regorge d’adolescents passés du statut de chouchous des réseaux sociaux à celui de véritables contributeurs au niveau de leur club. C’est aussi pourquoi les vétérans sont nombreux pour les encadrer et faciliter une transition toujours compliquée. Au cours des deux prochaines semaines, les États-Unis disputeront quatre matches amicaux contre un groupe d’adversaires semi-familiers et de rivaux très familiers. Chacun offrira un gros test aux plus jeunes stars de l’USMNT.
Après cela, les priorités deviendront plus claires. Certains seront intégrés au groupe des moins de 20 ans en vue de la Coupe du monde U20. D’autres se concentreront sur les ambitions olympiques de l’équipe U23. Et certains pourraient tout simplement rester pour le début de ce cycle de la Coupe du monde 2030, dont les premiers matches compétitifs arrivent en novembre avec la Ligue des nations.
Avant novembre, les États-Unis ont toutefois ce stage. Voici les sujets à suivre et pourquoi ils comptent...
Sullivan arrive
S'il ne manque pas d'adolescents dans ce rassemblement, la plupart des regards seront tournés vers une étoile montante de 16 ans du Philadelphia Union en particulier. Et ce, pour plusieurs raisons. L'une d'elles est, bien sûr, l'énorme battage médiatique qui l'accompagne depuis des années. L'autre, c'est que ce battage s'est transformé en quelque chose de concret, avec de vrais buts et de vrais éclairs de génie.
Cavan Sullivan n'est plus un simple espoir des réseaux sociaux ; c'est désormais un vrai joueur qui apporte à la MLS. Il marque à volonté avec le Philadelphia Union depuis la reprise de la MLS après la pause liée à la Coupe du monde, et c'est pour cela qu'il figure dans cette équipe. Sullivan n'a pas été appelé à cause de sa popularité sur internet ; il a été appelé en raison de son rendement, qui l'a placé dans une catégorie à part au fil du passage de l'été à l'automne.
Cette production peut-elle se traduire à ce niveau ? C'est la grande question, n'est-ce pas ? S'il devait marquer, Sullivan pulvériserait le record de Christian Pulisic en tant que plus jeune buteur de l'USMNT, établi à 17 ans et 253 jours. But ou pas, ce rassemblement pourrait toutefois marquer l'arrivée de la prochaine grande star de l'USMNT.
Le retour de Musah
Beaucoup avaient enterré Yunus Musah. On peut presque comprendre pourquoi. Cela fait plus d’un an et demi que le milieu de terrain n’a plus joué avec l’USMNT, ce qui signifie qu’il a raté une opportunité en Coupe du monde. Son exclusion aurait semblé impensable il y a quelques années, mais à mesure que la Coupe du monde approchait et que son temps de jeu se réduisait à l’Atalanta, cela paraissait n’être plus qu’une formalité.
Il est de retour et, à seulement 23 ans, il est encore très loin d’un moment où l’on pourrait ou devrait le considérer comme fini. Pendant des années, les discussions autour de Musah ont tourné autour de son potentiel, et il existe de vraies preuves qu’il a franchi un cap cette saison pour s’en rapprocher. C’est encore tôt, oui, mais Musah a jusqu’ici été un vrai contributeur pour l’AC Milan en Serie A. Et cela veut dire quelque chose, même si Milan n’est plus ce qu’il était.
Musah est donc de retour, et il cherchera à coup sûr à rattraper le temps perdu. Il ne peut évidemment pas regagner une place dans le groupe pour 2026, mais ce rassemblement est crucial dans sa quête d’un rôle clé à l’approche de 2030. Il sera alors théoriquement dans la force de l’âge et, peut-être, que son exclusion de la Coupe du monde cette fois-ci pourra, à long terme, être quelque chose qui le transformera pour le meilleur.
La situation des gardiens de but
Les enjeux ne manquent pas au poste de gardien.
Le premier, bien sûr, c’est Matt Freese, de retour dans le groupe pour le stage post-Coupe du monde. Sa Coupe du monde s’est terminée sur une mauvaise note avec une bévue contre la Belgique, ce qui fait de ce rassemblement sa première véritable occasion de laisser cela derrière lui avec le maillot de l’USMNT. Cela ne peut évidemment pas se faire totalement au vu de la différence d’enjeu mais, au minimum, Freese sera heureux de retrouver un rassemblement de l’USMNT.
Et puis il y a les autres. La vedette de Nashville SC Brian Schwake est présente pour son premier rassemblement après une série de performances remarquées en MLS. Chris Brady est lui aussi de retour, alors qu’il cherche à grimper dans la hiérarchie après avoir été le numéro 3 cet été. Enfin, il y a Diego Kochen, qui était avec les États-Unis cet été comme joueur d’entraînement pour la Coupe du monde avant de partir régler son prêt de Barcelone à Lyngby. Depuis, il enchaîne les vraies minutes avec le club danois, alors qu’il passe du football de jeunes au niveau senior.
Alors, qui aura du temps de jeu et, surtout, qui en tirera le meilleur parti ? Le maillot de numéro 1 semblant de nouveau à prendre, une nouvelle bataille ne fait que commencer, avec des prétendants aux situations très différentes.
Des prétendants sur les ailes ?
Les États-Unis n’ont pas manqué de talents de très haut niveau sur les côtés. La profondeur d’effectif, en revanche, a posé problème. Il est toutefois possible que cette profondeur s’étoffe lors de ce rassemblement, alors qu’un groupe de jeunes stars cherche à faire son entrée dans le vivier de joueurs.
En commençant par les postes offensifs, il n’y a ni Christian Pulisic, ni Tim Weah, ni Alex Zendejas dans ce rassemblement. Cela ouvre la porte à des joueurs comme Zavier Gozo, Mathis Albert et Cole Campbell, qui sont tous de purs ailiers. Il y a ensuite des joueurs comme Sullivan, Justin Ellis et Julian Hall, qui peuvent évoluer sur les côtés.
Au poste de latéral, Antonee Robinson et Sergino Dest sont les références depuis plusieurs années, même si Alex Freeman a pris une place qui a permis à Dest d’être repositionné plus haut sur le terrain pour la Coupe du monde. Peyton Miller et Frankie Westfield sont toutefois arrivés pour entrer dans la concurrence pour les places après avoir vraiment émergé en MLS. Robinson, Dest et Freeman seront difficiles à déloger, mais Miller et Westfield semblent être de très beaux espoirs pour l’avenir.
Cela change-t-il la manière dont les États-Unis se mettent en place sur le plan tactique ? Ce changement dépendra-t-il du match ? Pochettino dispose de nombreuses nouvelles options sur l’ensemble du terrain, mais celles sur les côtés sont peut-être les plus intrigantes.
En grandissant
Tout cela est très amusant et permet d’alimenter quelques belles statistiques, mais avoir 13 joueurs non capés et huit adolescents s’accompagne d’un rappel à la réalité. Il y aura forcément des ajustements, et certains pourraient coûter cher. L’essentiel sera de voir comment ce groupe réagit.
Ce qui compte, c’est la perspective. Beaucoup de ces joueurs sont avec l’USMNT aujourd’hui, mais rejoindront les U23 ou les U20 par la suite. Ils sont au rassemblement des A parce qu’ils l’ont mérité, oui, mais aussi parce que le timing s’y prêtait avant que tous les regards ne se tournent vers les Jeux olympiques ou la Coupe du monde U20. Certains joueurs sont peut-être prêts pour le niveau senior, d’autres peut-être pas. Tout cela fait partie d’un processus.
Ce processus est conçu pour offrir à ces joueurs une opportunité et voir ce qu’ils ont dans le ventre. Il sert aussi à identifier ceux qui sont prêts à passer un cap et ceux qui ont encore besoin de mûrir un peu. Avec cet état d’esprit, toutes les leçons sont bonnes à prendre, même si certaines peuvent être un peu difficiles à avaler si jamais les choses se compliquent quelque peu.