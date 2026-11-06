Alexander-Arnold avait déclaré lors de sa première conférence de presse qu’il avait hâte de « montrer [son jeu], remporter de nombreux titres et devenir un champion ». Mais il n’a encore atteint aucun de ces objectifs.

Il existe, bien sûr, des circonstances atténuantes. La première saison d’Alexander-Arnold en Espagne a été interrompue à plusieurs reprises par des blessures, qui l’ont empêché de trouver son rythme. Le changement d’entraîneur n’a pas aidé non plus : Xabi Alonso a été limogé en janvier et remplacé par Alvaro Arbeloa, qui n’a pas su redresser la situation. Ce n’est que maintenant, sous Jose Mourinho, que le Real Madrid commence à retrouver une certaine stabilité.

Mais si l’arrivée du « Special One » s’est révélée positive pour le Real Madrid, du moins pour l’instant, elle n’a eu que des conséquences négatives pour Alexander-Arnold.

Il a rejoint Madrid avec l’ambition de prouver qu’il était le meilleur arrière droit de tous les temps. Pourtant, Mourinho ne le considère même pas comme le deuxième meilleur arrière droit du Bernabéu : Denzel Dumfries et, plus vexant encore, le milieu de terrain Federico Valverde lui sont tous deux préférés.

Mourinho a exprimé une certaine compassion face à la situation difficile dans laquelle Alexander-Arnold se retrouve contre toute attente, mais cela ne signifie pas qu’il fera quoi que ce soit pour l’aider à s’en sortir.

« Ça me fait mal. Je n’aime pas que les joueurs se sentent mal ; je préfère qu’ils se sentent bien », a déclaré Mourinho aux journalistes. « Quand on construit un effectif avec deux joueurs par poste et qu’on finit par en faire jouer un troisième (Valverde), ce n’est pas quelque chose que j’apprécie…

« Mais certaines choses sont plus importantes que ces sentiments, certaines choses comptent davantage pour l’équipe à un moment donné. J’ai estimé que nous devions modifier notre milieu de terrain et faire jouer Fede à ce poste. C’était une décision prise pour l’équipe, pas en fonction des joueurs individuellement. »

Alexander-Arnold a tout de même disputé l’intégralité de la victoire 3-0 contre le Racing Santander le week-end dernier. Ce n’était toutefois que sa quatrième titularisation de la saison en Liga, après n’avoir joué qu’une minute lors de la victoire dans le Clasico contre Barcelone au Camp Nou.

Il est également resté sur le banc sans entrer en jeu pour le troisième match consécutif en Ligue des champions en milieu de semaine. Madrid a poursuivi sa bonne série en ramenant les trois points de son déplacement en Grèce face à l’AEK Athènes, grâce à un but tardif de Valverde.

Il est donc difficile de savoir s’il jouera contre Valence ou s’il restera une nouvelle fois sur le banc. Malheureusement pour Elliott, rien ne garantit même qu’il figurera dans le groupe retenu par Javier Aguirre pour le match.