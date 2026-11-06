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Trent & Elliott's struggles.jpgGetty/GOAL

Ça coince en Espagne : Pourquoi Trent Alexander-Arnold et Harvey Elliott, anciens coéquipiers à Liverpool, pourraient ne pas faire long feu en Liga

Le départ des deux joueurs en Espagne ne se passe pas particulièrement bien, si bien qu’ils pourraient tous deux se retrouver sur le banc à Mestalla samedi soir, s’ils ont de la chance.

Mark Doyle
Traduit par

  • Trent Alexander-Arnold et Harvey Elliott ne se sont plus retrouvés sur le même terrain depuis les dernières minutes du match nul de Liverpool contre Crystal Palace (1-1), le 25 mai de l’année dernière. Cette journée a suscité des émotions contrastées chez les deux joueurs, supporters de Liverpool depuis leur enfance.

    Alexander-Arnold avait déjà annoncé publiquement sa difficile décision de quitter Liverpool libre, tandis qu’il était clair que les jours d’Elliott dans le Merseyside étaient eux aussi comptés après une saison passée dans un rôle de joker de luxe.

    Mais ils n’auraient pas pu rêver d’adieux plus festifs : après le match, le Liverpool d’Arne Slot a reçu le trophée de Premier League dans un Anfield en liesse.

    Ce moment de joie pourrait bien revenir dans la conversation si Elliott et Alexander-Arnold ont l’occasion de discuter samedi soir à Mestalla, avant ou après la rencontre de Liga entre leurs nouveaux clubs respectifs, Valence et le Real Madrid.

    Pour l’heure, toutefois, leurs chances de se retrouver sur le terrain sont au mieux très minces, car le séjour en Espagne d’aucun des deux joueurs ne se déroule comme prévu...

  • Une première impression fantastique

    Real Madrid Unveil New Signing Trent Alexander-Arnold
    Getty Images Sport

    L’Anglais a surpris les médias madrilènes, ainsi que ceux de Liverpool, en s’exprimant en espagnol lors de sa première conférence de presse.

    Des deux anciens coéquipiers, Alexander-Arnold était évidemment celui dont on attendait le plus grand impact en Liga. Il avait quasiment tout gagné avec Liverpool et s'était ainsi imposé comme peut-être le latéral droit le plus enthousiasmant du football mondial.

    Mais cela ne lui suffisait pas. Même la perspective de devenir capitaine du club après le départ, à terme, de Virgil van Dijk n'a pas réussi à le convaincre de rester à Anfield au-delà de l'été 2025.

    Alexander-Arnold voulait redéfinir le rôle de latéral droit et, quelles que soient les réserves sur ses lacunes défensives, il possédait incontestablement les qualités offensives nécessaires pour briller au Santiago Bernabéu.

    Le Real Madrid partageait manifestement cet avis. Le club tenait tellement à le recruter qu'il a même accepté de verser 8,3 millions de livres (11,1 millions de dollars) à Liverpool pour un joueur à qui il ne restait qu'un mois de contrat, afin de pouvoir compter sur lui pour la Coupe du monde des clubs.

    Alexander-Arnold a également fait une excellente première impression dans son nouveau club en s'exprimant en espagnol lors de sa présentation officielle comme joueur du Real Madrid. Mais bien qu'il maîtrise cette langue, avec laquelle Jude Bellingham, son coéquipier, compatriote et ami proche, a encore du mal, le défenseur est loin de s'être intégré aussi facilement à son nouvel environnement.

  • « Ça me fait mal »

    FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSER
    AFP

    Jose Mourinho dit se sentir mal d’avoir relégué Alexander-Arnold au rang de troisième choix au poste d’arrière droit à Madrid

    Alexander-Arnold avait déclaré lors de sa première conférence de presse qu’il avait hâte de « montrer [son jeu], remporter de nombreux titres et devenir un champion ». Mais il n’a encore atteint aucun de ces objectifs.

    Il existe, bien sûr, des circonstances atténuantes. La première saison d’Alexander-Arnold en Espagne a été interrompue à plusieurs reprises par des blessures, qui l’ont empêché de trouver son rythme. Le changement d’entraîneur n’a pas aidé non plus : Xabi Alonso a été limogé en janvier et remplacé par Alvaro Arbeloa, qui n’a pas su redresser la situation. Ce n’est que maintenant, sous Jose Mourinho, que le Real Madrid commence à retrouver une certaine stabilité.

    Mais si l’arrivée du « Special One » s’est révélée positive pour le Real Madrid, du moins pour l’instant, elle n’a eu que des conséquences négatives pour Alexander-Arnold.

    Il a rejoint Madrid avec l’ambition de prouver qu’il était le meilleur arrière droit de tous les temps. Pourtant, Mourinho ne le considère même pas comme le deuxième meilleur arrière droit du Bernabéu : Denzel Dumfries et, plus vexant encore, le milieu de terrain Federico Valverde lui sont tous deux préférés.

    Mourinho a exprimé une certaine compassion face à la situation difficile dans laquelle Alexander-Arnold se retrouve contre toute attente, mais cela ne signifie pas qu’il fera quoi que ce soit pour l’aider à s’en sortir.

    « Ça me fait mal. Je n’aime pas que les joueurs se sentent mal ; je préfère qu’ils se sentent bien », a déclaré Mourinho aux journalistes. « Quand on construit un effectif avec deux joueurs par poste et qu’on finit par en faire jouer un troisième (Valverde), ce n’est pas quelque chose que j’apprécie…

    « Mais certaines choses sont plus importantes que ces sentiments, certaines choses comptent davantage pour l’équipe à un moment donné. J’ai estimé que nous devions modifier notre milieu de terrain et faire jouer Fede à ce poste. C’était une décision prise pour l’équipe, pas en fonction des joueurs individuellement. »

    Alexander-Arnold a tout de même disputé l’intégralité de la victoire 3-0 contre le Racing Santander le week-end dernier. Ce n’était toutefois que sa quatrième titularisation de la saison en Liga, après n’avoir joué qu’une minute lors de la victoire dans le Clasico contre Barcelone au Camp Nou.

    Il est également resté sur le banc sans entrer en jeu pour le troisième match consécutif en Ligue des champions en milieu de semaine. Madrid a poursuivi sa bonne série en ramenant les trois points de son déplacement en Grèce face à l’AEK Athènes, grâce à un but tardif de Valverde.

    Il est donc difficile de savoir s’il jouera contre Valence ou s’il restera une nouvelle fois sur le banc. Malheureusement pour Elliott, rien ne garantit même qu’il figurera dans le groupe retenu par Javier Aguirre pour le match.

  • De mal en pis ?

    Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8
    Getty Images Sport

    Elliott a vécu un prêt cauchemardesque à Villa Park, et son séjour à Mestalla a commencé de façon désastreuse.

    Quand Elliott a quitté Liverpool pour rejoindre Aston Villa en prêt l’été dernier, avec la perspective d’un transfert définitif, l’opération semblait faire partie de ces rares accords qui arrangent tout le monde. En fin de compte, personne n’en a profité, et surtout pas Elliott, qui a pratiquement perdu une année entière de sa carrière parce qu’Unai Emery ne voulait pas d’un joueur recruté par l’ancien directeur sportif Monchi.

    L’entraîneur ne pouvait rien reprocher à Elliott sur le plan des efforts ou du professionnalisme. Il estimait simplement qu’il ne valait pas 35 millions de livres (47 millions de dollars). Le double champion d’Europe des moins de 21 ans a donc été empêché de disputer dix matches de Premier League avec Villa, car cela aurait déclenché la clause d’obligation d’achat prévue dans son contrat.

    Cette situation était une farce, et Emery a reconnu qu’elle était incroyablement injuste envers Elliott. « Je suis désolé pour ce garçon », a déclaré l’Espagnol. Aussi fou que cela puisse paraître, on peut toutefois soutenir que son arrivée à Mestalla lui a fait encore plus de tort, du moins sur le plan de sa réputation.

    Depuis son arrivée à Valence le dernier jour du mercato, le joueur de 23 ans a participé à six matches de Liga, sans en commencer un seul. Pire encore, il a été expulsé seulement 19 minutes après son entrée en jeu lors de la défaite 2-1 contre Villarreal, le 21 octobre, après avoir reçu deux avertissements coup sur coup pour contestation. De quoi provoquer la colère bien compréhensible d’Aguirre, qui avait remplacé Carlos Corberan au poste d’entraîneur permanent du club le mois précédent.

    « Je ne sais pas ce qu’il a pu dire à l’arbitre, il parle à peine espagnol », a déclaré l’ancien sélectionneur du Mexique. « Alors, le voir expulsé pour quelque chose qu’il a dit me met en colère. C’est une expulsion absurde, ridicule, et je le lui ai dit. »

    En raison de son carton rouge, Elliott était suspendu pour le match du week-end dernier contre Elche. Comme Valence, 19e, a décroché sans lui sa première victoire depuis la mi-septembre, il semble qu’il jouera peu, voire pas du tout, contre Madrid.

    En effet, alors que des informations indiquent qu’Elliott est arrivé en Espagne dans une mauvaise condition physique et qu’il n’a toujours inscrit aucun but ni délivré aucune passe décisive pour Valence, il est déjà question de mettre fin à son prêt lors du mercato hivernal. D’autant que le directeur sportif qui l’avait recruté, Ron Gourlay, a été limogé le même jour que Corberan.

    Curieusement, Alexander-Arnold est lui aussi associé à un retour à Liverpool en 2027. Il a désormais 28 ans et peut difficilement se permettre de passer la saison comme troisième choix au poste d’arrière droit de Madrid s’il veut conserver sa place dans la sélection anglaise de Thomas Tuchel.

    Selon son entourage, il est déterminé à rester et à se battre pour sa place dans l’équipe de Mourinho. Mais, à l’heure actuelle, il semble en réalité plus probable de voir Alexander-Arnold et Elliott partager à nouveau le terrain à Anfield que partout ailleurs.