Quand Elliott a quitté Liverpool pour rejoindre Aston Villa en prêt l’été dernier, avec la perspective d’un transfert définitif, l’opération semblait faire partie de ces rares accords qui arrangent tout le monde. En fin de compte, personne n’en a profité, et surtout pas Elliott, qui a pratiquement perdu une année entière de sa carrière parce qu’Unai Emery ne voulait pas d’un joueur recruté par l’ancien directeur sportif Monchi.
L’entraîneur ne pouvait rien reprocher à Elliott sur le plan des efforts ou du professionnalisme. Il estimait simplement qu’il ne valait pas 35 millions de livres (47 millions de dollars). Le double champion d’Europe des moins de 21 ans a donc été empêché de disputer dix matches de Premier League avec Villa, car cela aurait déclenché la clause d’obligation d’achat prévue dans son contrat.
Cette situation était une farce, et Emery a reconnu qu’elle était incroyablement injuste envers Elliott. « Je suis désolé pour ce garçon », a déclaré l’Espagnol. Aussi fou que cela puisse paraître, on peut toutefois soutenir que son arrivée à Mestalla lui a fait encore plus de tort, du moins sur le plan de sa réputation.
Depuis son arrivée à Valence le dernier jour du mercato, le joueur de 23 ans a participé à six matches de Liga, sans en commencer un seul. Pire encore, il a été expulsé seulement 19 minutes après son entrée en jeu lors de la défaite 2-1 contre Villarreal, le 21 octobre, après avoir reçu deux avertissements coup sur coup pour contestation. De quoi provoquer la colère bien compréhensible d’Aguirre, qui avait remplacé Carlos Corberan au poste d’entraîneur permanent du club le mois précédent.
« Je ne sais pas ce qu’il a pu dire à l’arbitre, il parle à peine espagnol », a déclaré l’ancien sélectionneur du Mexique. « Alors, le voir expulsé pour quelque chose qu’il a dit me met en colère. C’est une expulsion absurde, ridicule, et je le lui ai dit. »
En raison de son carton rouge, Elliott était suspendu pour le match du week-end dernier contre Elche. Comme Valence, 19e, a décroché sans lui sa première victoire depuis la mi-septembre, il semble qu’il jouera peu, voire pas du tout, contre Madrid.
En effet, alors que des informations indiquent qu’Elliott est arrivé en Espagne dans une mauvaise condition physique et qu’il n’a toujours inscrit aucun but ni délivré aucune passe décisive pour Valence, il est déjà question de mettre fin à son prêt lors du mercato hivernal. D’autant que le directeur sportif qui l’avait recruté, Ron Gourlay, a été limogé le même jour que Corberan.
Curieusement, Alexander-Arnold est lui aussi associé à un retour à Liverpool en 2027. Il a désormais 28 ans et peut difficilement se permettre de passer la saison comme troisième choix au poste d’arrière droit de Madrid s’il veut conserver sa place dans la sélection anglaise de Thomas Tuchel.
Selon son entourage, il est déterminé à rester et à se battre pour sa place dans l’équipe de Mourinho. Mais, à l’heure actuelle, il semble en réalité plus probable de voir Alexander-Arnold et Elliott partager à nouveau le terrain à Anfield que partout ailleurs.