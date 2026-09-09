« Ça a fait tilt pour moi » : Cavan Sullivan, en route vers Manchester City, se fait un nom avec le Philadelphia Union alors que son éclosion alimente les rumeurs autour de l'USMNT
Cavan Sullivan a senti que quelque chose tournait bien le 2 mai.
Toute la semaine, l’attaquant du Philadelphia Union avait travaillé un seul geste : passement de jambe du pied droit, remise sur le pied gauche, débordement sur l’extérieur et centre tendu dans la surface. Sullivan était là, avant et après l’entraînement, à refaire la même chose, encore et encore.
Puis, lors d’un match contre Nashville, le moment est arrivé. Josh Bauer en a fait les frais. Sullivan a feinté à droite avant de pousser à gauche, puis d’adresser un centre.
« Ça a fait tilt pour moi [à ce moment-là]. Ce n’est pas comme si j’avais fini de jouer pour quelqu’un d’autre, mais je peux faire la différence à ma manière », a-t-il confié à GOAL.
Et cette différence, justement. Eh bien, Sullivan a trouvé comment la faire. L’espoir des équipes de jeunes des États-Unis devenu joueur de l’équipe première en MLS affiche désormais un niveau qui montre pourquoi Manchester City l’a recruté à seulement 14 ans. Cela se voit dans les buts, avec trois réalisations lors de ses trois derniers matches. Mais cela se voit aussi dans son assurance, dans son attitude : des célébrations qui imitent LeBron James, une prise de responsabilité face à la presse et, oui, une altercation pleine de fougue contre l’Inter Miami. On a toujours dit à Sullivan ce qu’il devait être. Désormais, Sullivan contrôle son propre avenir. Et cela semble très prometteur.
« Je me sens simplement plus à l’aise », a déclaré Sullivan avec un haussement d’épaules. « On gagne des matches. Et oui, on peut faire quelque chose de spécial sur cette prochaine partie de l’année. »
« Je te laisserai être toi »
Sullivan fait partie de l’équipe première de l’Union depuis maintenant deux ans, et il est connu depuis bien plus longtemps. Il a signé un contrat homegrown à 14 ans et s’est simultanément engagé avec Manchester City, préparant ainsi un transfert en Premier League à 18 ans. Depuis Freddy Adu, aucun espoir n’avait été aussi connu et autant attendu.
Mais il n’a pas eu son moment. Pas au début, en tout cas. L’Union gagnait sous les ordres de Bradley Carnell en 2025, et même si ses performances avec l’équipe réserve laissaient penser qu’il était prêt à passer un cap, il n’y avait pas de place pour Sullivan. Aussi bon était-il, aussi prêt était-il, son intégration n’était pas vraiment nécessaire. Philadelphie a remporté le Supporters’ Shield. Sullivan n’a été titularisé qu’une fois, a disputé 215 minutes, et son équipe a été éliminée en demi-finales de la Conférence Est. Le club a ensuite procédé à une refonte massive, transférant son arrière gauche titulaire, son défenseur central titulaire et son avant-centre titulaire. Carnell a été limogé à mi-parcours de la saison 2026. À un moment, l’Union était dernier de l’Est, seulement six mois après avoir affiché le meilleur bilan du championnat.
Et le nouvel entraîneur, l’intérimaire Ryan Richter, heureux hasard, entraînait Sullivan depuis ses huit ans. Lui-même ancien joueur de la réserve de l’Union, le technicien de 37 ans a clairement indiqué que Sullivan aurait sa place semaine après semaine.
« Nous avons une très bonne relation. Je lui suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu’il a fait. C’est un peu : “Je te laisse être toi-même, avoir ta liberté, mais on équilibre un peu tout ça” », a déclaré Sullivan.
À l’origine du renouveau de Philadelphie
Les résultats sautent aux yeux. Depuis la pause de la Coupe du monde, Sullivan n'est pas seulement le joueur le plus en vue de l'Union, mais aussi l'un des tout meilleurs de MLS. Il compte sept contributions décisives lors de ses sept derniers matches. Il a marqué trois buts sur ses trois dernières rencontres. Sullivan se situe dans le 97e percentile de la ligue pour les dribbles réussis et dans le 88e pour les occasions créées.
L'Union est en pleine ascension. Après avoir battu Montréal le 5 sept., l'Union est remontée à la neuvième place à l'Est. Si les play-offs commençaient demain, Philadelphie ferait partie des équipes qualifiées. Sullivan a pris part à cet élan, en partie porté par la jeunesse. C'est aussi la culture de l'Union. C'est l'un des grands promoteurs des jeunes talents. Avant Sullivan, il y a eu son frère, Quinn, une référence en MLS. Mais il y a aussi eu Brenden Aaronson, Auston Trusty et Mark McKenzie. D'une manière générale, il y a le sentiment que chacun aura sa chance de réussir, surtout avec Richter aux commandes. Ici, tout le monde veille un peu les uns sur les autres.
« Si vous avez besoin d'une discussion, de retours ou de critiques, bien sûr, vous avez des gens autour de vous et un excellent système de soutien », a déclaré Sullivan.
Cela seul ne garantit toutefois pas le succès.
« Cela ne rendra pas plus facile le fait d'intégrer une équipe première. Le défi ne change pas simplement parce que j'ai des personnes soit au même poste que moi, soit qui sont passées par la même situation », a ajouté Sullivan.
Grandir sous les projecteurs
Sullivan ressemble aussi à un cas à part. Sa notoriété a été si précoce qu’il attirait des regards de partout. Apple TV a consacré tout un épisode de sa série Onside à Sullivan. Il a été exposé assez tôt à une forme de célébrité.
« C’était bizarre à mes débuts. Par exemple, si je me baladais près d’un terrain de foot, les gens commençaient à me demander des photos », a-t-il déclaré.
Les Sullivan, qui avaient déjà vu un enfant intégrer l’équipe première de l’Union au moment où leur plus jeune se rapprochait d’un contrat homegrown, ont eux aussi dû s’adapter.
« Pour ma famille, c’était bizarre aussi parce qu’il faut en quelque sorte faire encore plus attention. Il faut surveiller un peu plus ce qu’on fait, ce qui est fou. Ce n’est pas que c’était frustrant à l’époque, mais il a clairement fallu s’y adapter », a déclaré Sullivan.
Pourtant, cette attention a toujours convenu à Sullivan, qui l’a pleinement embrassée. Les cheveux décolorés, les bottes Prada, les dribbles en trop, les séances photo avec Adidas et Trinity Rodman. L’image fonctionnait. Il prenait déjà des selfies avec des enfants à la Generation Adidas Cup avant même de signer un contrat professionnel.
« J’aime bien ça », a déclaré Sullivan avec le sourire. « Faire plaisir aux enfants, ou quelque chose comme ça. »
Il y a bien sûr un revers à la médaille. Avec l’attention vient aussi la négativité. Sullivan est peut-être le grand espoir du soccer américain. Mais il peut aussi cristalliser les critiques. Même le golden boy peut susciter la colère des supporters adverses.
« Il y a des gens qui, vous savez, lâchent un peu leurs piques... les gens disent des choses, comme partout ailleurs. J’essaie de faire abstraction et d’éviter d’y prêter trop attention », a-t-il déclaré.
Lien avec Manchester City, le débat autour de l’USMNT commence
Et puis se pose la question de l’avenir. Sullivan s’est entraîné avec Manchester City en juillet de l’année dernière. Il a marqué lors d’un match amical et a reçu des critiques élogieuses pour sa prestation contre les U19 du PSG quelques jours plus tard. Il ne sera officiellement à Manchester qu’en 2027, mais il reste déjà un futur joueur de City.
« C’est évidemment excitant de pré-signer pour un club aussi incroyable et avec des gens formidables. J’ai déjà de très bonnes relations là-bas, et nous restons en contact même si c’est pour l’avenir », a déclaré Sullivan.
L’engouement autour de l’équipe nationale masculine des États-Unis est lui aussi bien réel. Avec Mauricio Pochettino qui a signé une prolongation de contrat de quatre ans pour diriger les États-Unis jusqu’à la Coupe du monde 2030, Sullivan a le temps de se faire une place dans les plans du sélectionneur. Les Jeux olympiques de 2028 se profilent aussi comme une potentielle vitrine, alors que la Coupe du monde U17 de l’an dernier figure déjà sur son CV. Mais sa première opportunité chez les seniors pourrait arriver bien plus tôt. Les rumeurs se multiplient selon lesquelles il pourrait être convoqué plus tard ce mois-ci.
Pochettino a toutefois clairement indiqué que les performances ne sont pas le seul critère pour les jeunes joueurs qui espèrent percer. Dans un entretien réalisé dans les jours ayant suivi la conversation de Sullivan avec GOAL, Pochettino a exposé sa philosophie.
« Je pense que le respect est la chose la plus importante, et ils doivent être respectueux, a déclaré le sélectionneur. Et bien sûr, nous voulons des joueurs talentueux. Nous voulons des joueurs qui se sentent courageux, qui se sentent confiants, mais qui ne ressentent pas des choses qu’ils ne montrent pas. »
De son côté, Sullivan semble prêt à attendre, tout en continuant à travailler.
« Je ne suis pas trop focalisé là-dessus. Évidemment, c’est un objectif, et ce serait énorme d’être appelé... Je me concentre juste sur le fait de progresser, de m’améliorer semaine après semaine. Je sais que mes performances comptent. Il y a des regards sur toi à chaque match, donc je dois continuer ce week-end, puis le week-end suivant, a déclaré Sullivan. Quand la liste sera annoncée, si ça se fait, tant mieux. Si ça ne se fait pas, vous ne verrez rien changer chez moi. »
Si tout se passe bien, cette première convocation sera le début d’une carrière en sélection qui durera des années. Il n’y a pas lieu de se précipiter. Et pour Pochettino, gérer les attentes autour des jeunes talents fait partie du travail.
« Nous devons être prudents, a déclaré Pochettino, parce que quand on est jeune, bien sûr, on a besoin d’avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi, croire que l’on peut être performant et bien faire, mais le problème, c’est qu’il y a une limite. L’équilibre est la chose la plus importante, et l’une de nos responsabilités est de protéger ces gars. »
« Il y a encore une marge de progression »
Pour l’instant, toutefois, un autre cap a retenu son attention, un cap que la plupart des adolescents apprécieraient. La semaine dernière, une vidéo de Sullivan découvrant sa première carte EAFC est devenue virale. Il espérait une note de 70. Il a eu 67. En regardant la séquence, on voit un peu de déception sur son visage.
« Je ne sais pas vraiment comment fonctionne Ultimate Team. Mais quelqu’un m’a dit que mon joueur serait plutôt bon, assez rapide », a-t-il déclaré.
Quelques jours plus tard, Sullivan est capable d’apprécier la chose pour ce qu’elle est, un moment. Ses frères ont quitté la maison, et Sullivan ne joue plus beaucoup à EAFC. Cela pourrait lui donner envie de relancer le jeu, a-t-il admis.
« Il faudra peut-être que je joue avec moi-même dans le jeu, puis je n’y toucherai plus », a déclaré Sullivan.
Cette vidéo, cette carte, soulève un point plus important : progresser. Sullivan sait qu’il est encore loin d’être un joueur accompli.
« On travaille beaucoup la défense ici à l’Union, et cela fait partie de notre philosophie. Donc, parfois, on peut être fatigué par l’action précédente, et il faut choisir ses moments pour aller défier le gars, selon qu’on a l’énergie nécessaire ou non, c’est une vraie réalité. La fatigue, c’est quelque chose de réel. Ma prise de décision s’est améliorée. Mais il y a encore de la marge pour progresser davantage », a déclaré Sullivan.
À la fin de la séquence, Sullivan fait une sorte de promesse.
« Peut-être qu’à la prochaine amélioration, je pourrai avoir 70, ou 71 », a-t-il déclaré.
Difficile de parier contre lui.