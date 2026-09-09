Et puis se pose la question de l’avenir. Sullivan s’est entraîné avec Manchester City en juillet de l’année dernière. Il a marqué lors d’un match amical et a reçu des critiques élogieuses pour sa prestation contre les U19 du PSG quelques jours plus tard. Il ne sera officiellement à Manchester qu’en 2027, mais il reste déjà un futur joueur de City.

« C’est évidemment excitant de pré-signer pour un club aussi incroyable et avec des gens formidables. J’ai déjà de très bonnes relations là-bas, et nous restons en contact même si c’est pour l’avenir », a déclaré Sullivan.

L’engouement autour de l’équipe nationale masculine des États-Unis est lui aussi bien réel. Avec Mauricio Pochettino qui a signé une prolongation de contrat de quatre ans pour diriger les États-Unis jusqu’à la Coupe du monde 2030, Sullivan a le temps de se faire une place dans les plans du sélectionneur. Les Jeux olympiques de 2028 se profilent aussi comme une potentielle vitrine, alors que la Coupe du monde U17 de l’an dernier figure déjà sur son CV. Mais sa première opportunité chez les seniors pourrait arriver bien plus tôt. Les rumeurs se multiplient selon lesquelles il pourrait être convoqué plus tard ce mois-ci.

Pochettino a toutefois clairement indiqué que les performances ne sont pas le seul critère pour les jeunes joueurs qui espèrent percer. Dans un entretien réalisé dans les jours ayant suivi la conversation de Sullivan avec GOAL, Pochettino a exposé sa philosophie.

« Je pense que le respect est la chose la plus importante, et ils doivent être respectueux, a déclaré le sélectionneur. Et bien sûr, nous voulons des joueurs talentueux. Nous voulons des joueurs qui se sentent courageux, qui se sentent confiants, mais qui ne ressentent pas des choses qu’ils ne montrent pas. »

De son côté, Sullivan semble prêt à attendre, tout en continuant à travailler.

« Je ne suis pas trop focalisé là-dessus. Évidemment, c’est un objectif, et ce serait énorme d’être appelé... Je me concentre juste sur le fait de progresser, de m’améliorer semaine après semaine. Je sais que mes performances comptent. Il y a des regards sur toi à chaque match, donc je dois continuer ce week-end, puis le week-end suivant, a déclaré Sullivan. Quand la liste sera annoncée, si ça se fait, tant mieux. Si ça ne se fait pas, vous ne verrez rien changer chez moi. »

Si tout se passe bien, cette première convocation sera le début d’une carrière en sélection qui durera des années. Il n’y a pas lieu de se précipiter. Et pour Pochettino, gérer les attentes autour des jeunes talents fait partie du travail.

« Nous devons être prudents, a déclaré Pochettino, parce que quand on est jeune, bien sûr, on a besoin d’avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi, croire que l’on peut être performant et bien faire, mais le problème, c’est qu’il y a une limite. L’équilibre est la chose la plus importante, et l’une de nos responsabilités est de protéger ces gars. »