« C’était comme si j’étais chez moi » : la légende de l’USMNT Jozy Altidore sur ses liens avec la Liga MX, la croissance de la MLS et la rivalité grandissante de la Leagues Cup
Certains des plus beaux souvenirs d’enfance de Jozy Altidore sont nés devant le football mexicain.
Il se souvient avoir regardé les grands noms de la Liga MX s’affronter, assis avec son père pendant que les commentateurs de Telemundo s’emballaient après le plus anodin des buts. Cet enfant né dans le New Jersey de parents immigrés haïtiens et élevé dans le sud de la Floride, qui allait bientôt devenir un héros de l’USMNT, a vu son amour du football vraiment s’épanouir grâce au jeu pratiqué au sud de la frontière.
Cette affection pour le football mexicain ajoute une dimension supplémentaire à l’histoire d’Altidore. Il allait ensuite inscrire 42 buts avec l’USMNT, le premier contre El Tri, tout en vivant de l’intérieur l’une des rivalités les plus féroces de la CONCACAF.
Pourtant, le lien d’Altidore avec la Liga MX va plus loin que le simple fait de l’avoir regardée dans son enfance. Il y a aussi joué, en rejoignant Puebla en prêt lors des dernières années de sa carrière. Cet historique fait que, lorsqu’il évalue le paysage du football nord-américain, en particulier la Leagues Cup, une compétition qui oppose la MLS aux meilleures équipes de la Liga MX, il apporte une perspective plus équilibrée que la plupart.
« Je pense que cela a été assez partagé. Je pense que cela renforce l’idée d’un équilibre compétitif dont nous parlons souvent quand nous évoquons la Liga MX et la MLS. Et je pense qu’à certains moments par le passé, cela a déjà basculé en termes de hiérarchie, de qui était au sommet, mais nous voyons tellement de transferts maintenant, avec des équipes qui s’échangent des joueurs », a déclaré Altidore à GOAL. « Chicago Fire a envoyé son attaquant à Monterrey. Cela en dit long sur la qualité de la MLS et sur le terrain qu’elle a rattrapé ces dernières années, ainsi que sur l’équilibre compétitif au Mexique ; ces équipes veulent constamment dépenser de l’argent, veulent constamment s’améliorer. »
« Une influence internationale »
Ces jours-ci, la vie d'Altidore tourne surtout autour de la Leagues Cup. Cette édition de la compétition est captivante, même si, à vrai dire, elle repose sur un équilibre précaire. Les quatre demi-finalistes en 2025 étaient des clubs de MLS. Et même si chacun des quarts de finale s'était joué sur un but d'écart ou aux tirs au but, les équipes américaines avaient un avantage évident. Elles étaient simplement, eh bien, meilleures.
Mais cette année, les choses semblent différentes. Le tableau des quarts de finale était réparti à égalité, mais la Liga MX a malmené certaines des meilleures équipes de MLS lors de la phase 1. Pour la deuxième année de suite, les clubs n'ont affronté que des adversaires de l'autre championnat lors de la phase d'ouverture. Les résultats étaient loin d'être encourageants pour la MLS. L'Inter Miami, Charlotte, le FC Cincinnati, Nashville et Vancouver, tous considérés comme des prétendants à la MLS Cup, n'ont pas réussi à atteindre la phase à élimination directe. Pendant ce temps, les équipes les plus solides de Liga MX ont poursuivi leur route.
« Ça a été une très bonne édition cette année, donc je suis vraiment enthousiaste de voir tout l'engouement autour de la Leagues Cup et autour du football aux États-Unis », a-t-il déclaré.
Pour Altidore, toutefois, le principal enseignement, c'est le changement. Il a grandi à une époque où la Liga MX et, plus largement, le football mexicain représentaient la puissance dominante. Son équipe nationale masculine des États-Unis a peut-être disputé de grands tournois, et remporté la Gold Cup peu avant les débuts d'Altidore. Mais il a connu des fluctuations de niveau. Il n'a figuré qu'une seule fois dans un effectif vainqueur de la Gold Cup, et a terminé deuxième à deux reprises. La rivalité reflétait autrefois cela : le meilleur du Mexique contre le meilleur des États-Unis. La rivalité était autrefois le prolongement de la bataille entre les sélections nationales : le meilleur du Mexique contre le meilleur des États-Unis. Désormais, au niveau des clubs, elle est façonnée par des effectifs bien plus internationaux.
« Au début en MLS, on disait qu'il y avait davantage de joueurs américains, et je pense qu'aujourd'hui l'Inter Miami est un très bon exemple, non ? C'est une équipe remplie de talent sud-américain, de talent européen. Je pense qu'on peut parcourir la liste et citer quelques équipes comme ça, Chicago Fire, le LAFC. Il y a maintenant énormément d'équipes qui ont une sorte d'influence internationale. Donc je pense que la rivalité s'est élargie et se situe davantage au niveau des championnats qu'au niveau d'une simple rivalité de type États-Unis-Mexique », a-t-il déclaré.
« Qu’est-ce que vous faites, semaine après semaine ? »
Pourtant, l’USMNT reste très clairement au centre des préoccupations d’Altidore. Il a porté les couleurs des États-Unis à 115 reprises, inscrit 42 buts et enfilé le maillot lors de deux Coupes du monde. Peu d’internationaux américains peuvent se targuer d’avoir eu une carrière européenne plus impressionnante qu’Altidore, qui a évolué pour cinq clubs différents de l’autre côté de l’Atlantique sur près d’une décennie.
Ses années les plus prolifiques sont toutefois arrivées en MLS. Altidore a rejoint son coéquipier en USMNT Michael Bradley à Toronto en 2015. Le duo a remporté la MLS Cup ensemble et a terminé deux fois finaliste. À l’époque, certains doutaient que les joueurs de MLS soient suffisamment bons pour la sélection nationale, tant l’émergence de talents en Europe était marquée.
Mais aujourd’hui, depuis la retraite d’Altidore, l’USMNT a pris la direction opposée. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a clairement fait savoir, lors de sa conférence de presse de présentation, qu’il était impatient de puiser dans le vivier national. Huit joueurs de MLS ont été retenus dans sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde. Une poignée de talents également formés en MLS y figuraient aussi. Cela sert de preuve concrète. En effet, le championnat n’a pas d’importance, du moment que vous êtes performant.
« Je suis profondément convaincu que l’endroit où vous jouez n’a pas nécessairement d’importance... C’est la manière dont vous jouez une fois que vous y êtes. En MLS, ce n’est pas différent. Je pense que les gars doivent vraiment se prendre en main et se dire : “hé, avoir un bon contrat ne suffit pas. Que faites-vous semaine après semaine ?” », a déclaré Altidore.
En même temps, Altidore a plaidé pour que la passerelle entre la MLS et l’Europe continue de se développer.
« J’adore les exemples de certains jeunes joueurs. On voit [Zavier] Gozo passer du Real Salt Lake à Crystal Palace pour une grosse somme, et j’adore voir ça parce que je vois un gamin qui, semaine après semaine, ne se contente pas de là où il en était. Il veut repousser les limites. Il veut se révéler au monde entier », a-t-il déclaré.
Davantage de cas comme celui-là, et l’USMNT sera très bien armée.
« C’est comme ça qu’on a un très bon championnat, quand on a, vous savez, 10, 15, 20 joueurs de ce type », a déclaré Altidore.
« Leurs talents viennent jouer ici »
Cela pourrait encore arriver, ne serait-ce que parce que la ligue s'est énormément améliorée depuis la dernière fois qu'Altidore y a tapé dans un ballon, en 2023. L'afflux de talents y a largement contribué.
« Je dirais que l'on voit trois ou quatre fois plus de transferts de joueurs en provenance du championnat italien et de la Premier League. On voit certains des meilleurs championnats du monde envoyer leurs talents jouer ici, et je pense que cela élève globalement le niveau », a-t-il déclaré.
Messi y a sans aucun doute contribué. Mais selon Altidore, l'attraction qu'il exerce a bien plus de valeur que son talent individuel.
« La MLS compte désormais des stars venues d'un peu partout dans le monde. Casemiro, par exemple, a été un transfert vraiment intéressant à mes yeux, avec son arrivée à l'Inter Miami. Mais cela montre qu'il voulait évidemment jouer aux côtés de Messi et découvrir ce que cela fait de jouer avec lui. Mais cela en dit long sur la ligue que ces joueurs viennent désormais sans hésiter, prêts et désireux de jouer en MLS », a-t-il déclaré.
Bien sûr, la MLS ne peut que progresser. Il se dit que des changements importants des règles d'effectif sont à venir, ce qui permettra aux équipes de dépenser un peu plus librement. Le passage à un calendrier automne-printemps de type européen, prévu pour la saison 2027-2028, pourrait marquer un véritable tournant.
Altidore n'est pas totalement convaincu.
« C'est un peu du donnant-donnant, parce que j'aime bien, d'une certaine manière, le contrôle des dépenses. L'autre aspect, c'est de savoir si l'on peut assouplir un peu les contraintes budgétaires afin d'offrir aux propriétaires et aux équipes un peu plus de marge de manoeuvre pour aller chercher davantage de qualité », a-t-il déclaré.
« J’ai été reçu à bras ouverts »
Altidore a, d’une certaine manière, tracé sa propre voie. Il s’était déjà construit un palmarès bien garni en MLS à ce moment-là. Il avait été sélectionné à deux reprises au All-Star Game et avait remporté la MLS Cup, le Supporters’ Shield et trois Championnats du Canada avec Toronto. Mais dans les dernières années de sa carrière, il a finalement traversé la frontière vers le sud.
Il aurait pu le faire plus tôt. En 2018, le Club America et Tigres avaient sérieusement tenté de le recruter. Altidore avait dit non, principalement parce que sa famille était installée à Toronto, et qu’il jouait alors pour la MLS Cup. Mais lorsqu’une autre opportunité s’est présentée, environ quatre ans plus tard, c’est l’affectif qui l’a conduit vers le plus haut niveau du football mexicain. Il a signé un prêt à Puebla, réalisant en quelque sorte un rêve d’enfance.
« J’y ai toujours pensé, et après avoir joué en Europe, je me suis toujours demandé ce que c’était de jouer en Liga MX parce que j’ai grandi en regardant la Liga MX avec mon père. C’était l’un des premiers footballs que nous pouvions regarder en vivant dans le sud de la Floride », a-t-il déclaré.
Il était loin d’être le premier Américain de renom à jouer en Liga MX ; Marcelo Balboa, DaMarcus Beasley et Landon Donovan y étaient tous passés. Mais peu y sont arrivés avec le lien particulier qu’Altidore entretenait avec le football mexicain. S’y installer représentait malgré tout une forme de risque, notamment à cause de la rivalité entre les États-Unis et le Mexique.
« J’étais clairement sceptique à l’idée [de partir au Mexique]. Mes parents étaient, d’une certaine manière, vraiment inquiets à ce sujet à cause de la rivalité. Mais croyez-moi, quand je vous dis que j’ai été accueilli à bras ouverts, c’est encore en dessous de la réalité. C’était incroyablement chaleureux et accueillant, de mes coéquipiers au staff en passant par les gens que je croisais à mon hôtel ou dans la rue », a déclaré Altidore.
En réalité, il regrette aujourd’hui de ne pas avoir rejoint le Mexique au sommet de sa carrière.
« Pour moi, c’était comme être à la maison. J’ai vraiment, vraiment adoré ça. C’est l’une des choses auxquelles je repense, et je me dis toujours : “Et si j’y étais allé un peu plus tôt ?” parce que je pense que cela m’aurait plu », a-t-il déclaré.
« Tout peut arriver »
Cela fait d’Altidore une voix particulièrement légitime pour parler de la Leagues Cup. Il n’a plus joué au niveau professionnel depuis plus de trois ans, mais il sait ce que cela signifie de se battre des deux côtés de la fracture. Et même lorsque les matches se disputent dans des stades de MLS, l’avantage du terrain peut être complexe. Les supporters du Club América, en particulier, étaient plus nombreux que ceux des Portland Timbers lors d’un match de la phase 1 à Providence Park plus tôt ce mois-ci, au grand dam de Kristoffer Velde, de Portland.
Altidore n’a pas été surpris par l’affluence.
« Avec une équipe comme le Club América, qui, dans cette partie du monde, est de très loin la plus grande équipe, avec des millions de supporters à travers le pays, ce n’est pas une surprise, a déclaré Altidore. C’est difficile quand on affronte certaines des plus grandes équipes du continent. »
Les deux premiers quarts de finale de mardi n’ont fait que renforcer la position de la Liga MX. Monterrey a battu Chicago 2-1, avec une frappe spectaculaire d’Orbelín Pineda à la 83e minute pour mettre fin au parcours du Fire après l’égalisation de Philip Zinckernagel. Le duel attendu entre Robert Lewandowski et l’ancien attaquant de Chicago Hugo Cuypers n’a jamais vraiment pris : Lewandowski n’a pas cadré le moindre tir, tandis que Cuypers a obtenu un penalty en première période que Lucas Ocampos a envoyé sur le poteau.
La qualification de León a été bien plus nette. Diber Cambindo a inscrit un doublé, et Sebastián Vegas a ajouté un autre but lors d’une victoire 3-0 contre le Real Salt Lake, assurant à la Liga MX les deux premières places en demi-finale. L’équilibre pourrait pencher encore davantage mercredi. Monterrey affrontera le vainqueur de Club América-Columbus, tandis que León retrouvera soit Toluca, soit Austin.
Avant les quarts de finale, Altidore voyait un tableau sans favori évident. Les rencontres contrastées de mardi n’ont fait que renforcer l’imprévisibilité qui, selon lui, rend la compétition si captivante.
« Il y a quatre ou cinq équipes pour lesquelles tout peut arriver, et je pense que c’est tellement excitant parce que cela offre un grand spectacle, du football de haut niveau, et j’ai hâte de regarder », a-t-il déclaré.