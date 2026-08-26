Certains des plus beaux souvenirs d’enfance de Jozy Altidore sont nés devant le football mexicain.

Il se souvient avoir regardé les grands noms de la Liga MX s’affronter, assis avec son père pendant que les commentateurs de Telemundo s’emballaient après le plus anodin des buts. Cet enfant né dans le New Jersey de parents immigrés haïtiens et élevé dans le sud de la Floride, qui allait bientôt devenir un héros de l’USMNT, a vu son amour du football vraiment s’épanouir grâce au jeu pratiqué au sud de la frontière.

Cette affection pour le football mexicain ajoute une dimension supplémentaire à l’histoire d’Altidore. Il allait ensuite inscrire 42 buts avec l’USMNT, le premier contre El Tri, tout en vivant de l’intérieur l’une des rivalités les plus féroces de la CONCACAF.

Pourtant, le lien d’Altidore avec la Liga MX va plus loin que le simple fait de l’avoir regardée dans son enfance. Il y a aussi joué, en rejoignant Puebla en prêt lors des dernières années de sa carrière. Cet historique fait que, lorsqu’il évalue le paysage du football nord-américain, en particulier la Leagues Cup, une compétition qui oppose la MLS aux meilleures équipes de la Liga MX, il apporte une perspective plus équilibrée que la plupart.

« Je pense que cela a été assez partagé. Je pense que cela renforce l’idée d’un équilibre compétitif dont nous parlons souvent quand nous évoquons la Liga MX et la MLS. Et je pense qu’à certains moments par le passé, cela a déjà basculé en termes de hiérarchie, de qui était au sommet, mais nous voyons tellement de transferts maintenant, avec des équipes qui s’échangent des joueurs », a déclaré Altidore à GOAL. « Chicago Fire a envoyé son attaquant à Monterrey. Cela en dit long sur la qualité de la MLS et sur le terrain qu’elle a rattrapé ces dernières années, ainsi que sur l’équilibre compétitif au Mexique ; ces équipes veulent constamment dépenser de l’argent, veulent constamment s’améliorer. »