« Je vais probablement vous tenir la jambe à force de parler. Je vais simplement vous donner autant d’informations que possible. »

Et voilà Kerstin Casparij lancée.

Elle a de nombreux talents, et il se trouve que le football en fait partie. C’est celui dont la plupart des gens veulent parler et celui qui vaut à la joueuse de Manchester City une nomination au Ballon d’Or. Mais Casparij est bien plus qu’une latérale d’élite : elle est aussi intarissable et possède un talent hors pair pour se découvrir de nouvelles passions.

La dernière en date, c’est la lecture. Enfant, raconte-t-elle, son TDAH l’empêchait pourtant de prendre goût aux livres. Les fiches de lecture étaient un cauchemar. Les bandes dessinées lui convenaient mieux. Les jeux vidéo comme Tomb Raider attiraient aussi son attention, mais jamais les romans. Jusqu’à ce que sa petite amie lui en mette un entre les mains : elle avait besoin de quelqu’un avec qui s’asseoir et en discuter. À Casparij de trouver comment s’y prendre.

« Elle lisait la série ACOTAR, GOAL », raconte Casparij, en référence à A Court of Thorns and Roses. « Elle a lu le premier livre et m’a dit : “Je veux pouvoir en parler avec quelqu’un. Alors, désormais, tu auras un temps de lecture réservé avant de te coucher et tu vas lire ce livre.”

« Le rythme était soutenu, alors je me suis laissée prendre. C’est quelque chose de difficile pour moi. Quand on trouve un bon livre qui stimule notre cerveau, c’est tellement agréable. »

Voilà la Casparij d’aujourd’hui. La lecture s’ajoute aux autres facettes de sa vie qui font d’elle ce qu’elle est. Elle est une latérale vedette, une star des réseaux sociaux, une défenseuse des causes qui lui tiennent à cœur et, désormais, la propriétaire d’une liseuse Kindle. La vie change et, au fil des années, Casparij a changé avec elle. La petite fille des Pays-Bas qui n’était pas censée jouer au football se considère aujourd’hui comme l’une des meilleures joueuses du monde.

C’est aussi pour cela que raconter son histoire est quelque peu compliqué. De nouvelles facettes apparaissent presque chaque jour. Casparij a quantité d’histoires à raconter : ses différents tatouages, son arrivée en Angleterre éclipsée par les funérailles de la reine, sa passion pour les super-héros et Donald Duck, le fait d’être reconnue à la salle de sport grâce à sa carte EAFC, ou encore son enthousiasme à l’approche de la cérémonie du Ballon d’Or, lundi. Elle a parcouru un long chemin.

Pourtant, malgré tout ce qui se passe dans sa vie, Casparij repense beaucoup, ces derniers temps, à une idée que sa mère lui a transmise quand elle était plus jeune. C’est un principe selon lequel elle s’efforce de vivre plus que tout autre. Si elle devait tout résumer à une seule chose, elle aimerait que ce soit celle-là.

« Ma mère disait toujours : “Accueille tout le monde à cœur ouvert” », confie-t-elle. « C’est quelque chose que j’ai toujours profondément ressenti. Je crois que j’ai toujours essayé d’être vraiment authentique, sans pour autant chercher à rester la même. J’apprends, je grandis et j’évolue en tant que personne, mais j’aimerais aussi que les gens de ma ville natale qui m’ont connue il y a dix ans puissent me revoir aujourd’hui et se dire : “Oh là là, tu n’as pas changé.”

« Il s’agit de rester vraiment proche de soi-même, fidèle à ce que l’on est, et de répandre de l’amour autour de soi. »

On retrouve donc la Casparij de toujours. Et pour comprendre comment elle a atteint les sommets de son sport, il faut commencer par la façon dont elle l’a découvert. Cela en dit long sur elle.