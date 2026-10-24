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Casparij GFXGetty/GOAL

« C’est vraiment en train de se passer ? » : Kerstin Casparij évoque sa nomination au Ballon d’Or, la façon dont elle a appris à s’affirmer à Manchester City et son désir de rester fidèle à elle-même

La défenseure de Manchester City confie à GOAL son incrédulité face au Ballon d’Or, revient sur sa première année solitaire en Angleterre et explique pourquoi elle veut se servir de sa voix pour rapprocher les gens.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • « Je vais probablement vous tenir la jambe à force de parler. Je vais simplement vous donner autant d’informations que possible. »

    Et voilà Kerstin Casparij lancée.

    Elle a de nombreux talents, et il se trouve que le football en fait partie. C’est celui dont la plupart des gens veulent parler et celui qui vaut à la joueuse de Manchester City une nomination au Ballon d’Or. Mais Casparij est bien plus qu’une latérale d’élite : elle est aussi intarissable et possède un talent hors pair pour se découvrir de nouvelles passions.

    La dernière en date, c’est la lecture. Enfant, raconte-t-elle, son TDAH l’empêchait pourtant de prendre goût aux livres. Les fiches de lecture étaient un cauchemar. Les bandes dessinées lui convenaient mieux. Les jeux vidéo comme Tomb Raider attiraient aussi son attention, mais jamais les romans. Jusqu’à ce que sa petite amie lui en mette un entre les mains : elle avait besoin de quelqu’un avec qui s’asseoir et en discuter. À Casparij de trouver comment s’y prendre.

    « Elle lisait la série ACOTAR, GOAL », raconte Casparij, en référence à A Court of Thorns and Roses. « Elle a lu le premier livre et m’a dit : “Je veux pouvoir en parler avec quelqu’un. Alors, désormais, tu auras un temps de lecture réservé avant de te coucher et tu vas lire ce livre.”

    « Le rythme était soutenu, alors je me suis laissée prendre. C’est quelque chose de difficile pour moi. Quand on trouve un bon livre qui stimule notre cerveau, c’est tellement agréable. »

    Voilà la Casparij d’aujourd’hui. La lecture s’ajoute aux autres facettes de sa vie qui font d’elle ce qu’elle est. Elle est une latérale vedette, une star des réseaux sociaux, une défenseuse des causes qui lui tiennent à cœur et, désormais, la propriétaire d’une liseuse Kindle. La vie change et, au fil des années, Casparij a changé avec elle. La petite fille des Pays-Bas qui n’était pas censée jouer au football se considère aujourd’hui comme l’une des meilleures joueuses du monde.

    C’est aussi pour cela que raconter son histoire est quelque peu compliqué. De nouvelles facettes apparaissent presque chaque jour. Casparij a quantité d’histoires à raconter : ses différents tatouages, son arrivée en Angleterre éclipsée par les funérailles de la reine, sa passion pour les super-héros et Donald Duck, le fait d’être reconnue à la salle de sport grâce à sa carte EAFC, ou encore son enthousiasme à l’approche de la cérémonie du Ballon d’Or, lundi. Elle a parcouru un long chemin.

    Pourtant, malgré tout ce qui se passe dans sa vie, Casparij repense beaucoup, ces derniers temps, à une idée que sa mère lui a transmise quand elle était plus jeune. C’est un principe selon lequel elle s’efforce de vivre plus que tout autre. Si elle devait tout résumer à une seule chose, elle aimerait que ce soit celle-là.

    « Ma mère disait toujours : “Accueille tout le monde à cœur ouvert” », confie-t-elle. « C’est quelque chose que j’ai toujours profondément ressenti. Je crois que j’ai toujours essayé d’être vraiment authentique, sans pour autant chercher à rester la même. J’apprends, je grandis et j’évolue en tant que personne, mais j’aimerais aussi que les gens de ma ville natale qui m’ont connue il y a dix ans puissent me revoir aujourd’hui et se dire : “Oh là là, tu n’as pas changé.”

    « Il s’agit de rester vraiment proche de soi-même, fidèle à ce que l’on est, et de répandre de l’amour autour de soi. »

    On retrouve donc la Casparij de toujours. Et pour comprendre comment elle a atteint les sommets de son sport, il faut commencer par la façon dont elle l’a découvert. Cela en dit long sur elle.

  • Trouver le sport

    Scotland v Netherlands - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A1 MD2
    Getty Images Sport

    Le judo était la première passion de Casparij, mais elle a suivi une voie différente de celle de ses parents.

    Aux Pays-Bas, la plupart des enfants grandissent avec le football. Avant même de savoir marcher, on leur enfile un maillot de la sélection néerlandaise floqué d’un nom comme Cruyff ou Gullit. Quand on est néerlandais, le football n’est pas seulement une passion : on naît avec.

    Casparij, elle, n’est pas née dans cet univers.

    Ses parents étaient des stars du judo. Quand ils ont eu une fille, ils ont pensé qu’elle le deviendrait aussi. Enfant, elle a essayé de suivre leurs traces et, des années plus tard, elle reconnaît que cela lui a été utile. Le mouvement, la discipline, la persévérance : autant de bonnes choses que le judo lui a apportées pour la vie.

    Mais c’est le football qui a attiré son attention. À l’époque, c’était plutôt inhabituel.

    « Je suis rentrée voir mon père, se souvient-elle, et je lui ai dit : “J’aime vraiment jouer au foot pendant la récréation, et certains garçons jouent dans cette équipe. Est-ce que je peux y jouer ?” C’était en 2006 ou 2007, et je vivais dans une petite ville où les filles ne jouaient pas au football : elles faisaient du hockey ou de la danse. J’ai été l’une des premières filles à rejoindre ce club. 

    « Mon père m’a dit : “Bien sûr, à condition de le faire sérieusement. Si tu te donnes à fond, tu peux jouer au football.” J’adorais dépenser toute cette énergie. J’avais un TDAH très prononcé, alors j’adorais courir partout. J’ai commencé à progresser rapidement et il s’est dit : “En fait, elle est douée pour ça.” C’est comme ça que j’ai progressé. »

    Aujourd’hui encore, à 26 ans et alors qu’elle joue au plus haut niveau, ce sentiment demeure. Casparij dit jouer à son meilleur niveau quand elle se sent comme une enfant. Les jours où elle court à toute vitesse et où son esprit va encore plus vite, elle donne le meilleur d’elle-même. 

    Simplement, elle ne court plus dans sa petite ville des Pays-Bas : elle mène désormais le jeu à Manchester City, l’un des plus grands clubs du monde, où elle s’est imposée comme l’une des meilleures joueuses de la planète. La saison dernière, elle a été retenue dans l’équipe type de la WSL après avoir aidé City à réaliser le doublé. Elle compte aussi 55 sélections avec son pays. Elle a disputé une Coupe du monde en 2023 et, si tout se passe comme prévu, elle en connaîtra une autre l’été prochain.

    « Je sais que je vais faire un bon match [quand je me sens comme une enfant], dit-elle. Au fond, nous sommes toutes des enfants. Je sais que j’ai 26 ans, que nous nous comportons bien, que nous prenons tout cela très au sérieux et que nous sommes très professionnelles, mais nous nous amusons énormément... C’est comme quand on est jeune et qu’on s’entraîne à faire toutes sortes de choses : c’est ce que j’aime dans mon métier. C’est un métier fou. Chaque jour, je peux me dire : “Je veux progresser et j’adore ça.” Dans ce sens, je me sens toujours comme une enfant. »

    Curieusement, Casparij peut pourtant situer assez précisément la période où elle a eu le sentiment de grandir. Cela ne l’a pas complètement changée. À moins que si ? En tout cas, c’est toute une histoire.

  • Arrivée en Angleterre

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    Focus Images

    L’arrivée de Caparij en Angleterre a été pour le moins singulière.

    En juillet 2022, Casparij a signé à Manchester City après sept belles années dans l’Eredivisie de son pays natal. Le Brexit a un peu compliqué son transfert, mais celui-ci a fini par se concrétiser. Moins d’une semaine après sa signature, elle était à Manchester.

    « Je suis arrivée au club avec deux grosses valises », se souvient-elle en riant. « Je ne connaissais personne. Je me suis simplement présentée dans ces installations incroyables. J’ai dormi à la City Football Academy. Il y a des chambres d’hôtel et beaucoup de jeunes joueuses y séjournent. J’ai vécu au club pendant deux mois. »

    Il a ensuite fallu chercher un appartement.

    « J’avais réservé toutes ces visites, sans avoir la moindre idée de ce que je faisais. De manière générale, je n’ai aucune idée de ce que je fais, mais j’allais simplement visiter un appartement. “Est-ce qu’il me plaît ? Est-ce que je peux me le permettre ? Oui ou non ?” Et puis je décidais. »

    Mais ce n’est pas l’histoire dont il est question. Elle vient juste après.

    Casparij a fini par faire son choix. Deux mois après son arrivée à Manchester, elle avait son propre logement. Sa mère a pris l’avion pour venir l’aider à emménager. Pendant ce temps, Casparij préparait un déplacement à Chelsea.

    Heureusement, l’appartement était équipé d’un lit. Elles avaient donc de quoi dormir, mais il n’y avait ni draps ni couette. Et pour compliquer les choses, impossible de s’en procurer : l’Angleterre était à l’arrêt en raison des funérailles de la reine Élisabeth.

    « Tout était fermé, raconte Casparij, alors ma mère et moi sommes restées dans cet appartement vide, sans rien. Aucune de mes affaires n’était là et rien n’était ouvert parce que la reine était décédée. Nous avons simplement regardé les funérailles sur l’ordinateur portable. Voilà à quoi a ressemblé ma journée. Avec le recul, c’était fou.

    « Maintenant que je suis avec ma petite amie, qui est anglaise, elle se moque de moi en disant : “Quoi ?” Je n’avais rien ! Aujourd’hui, j’ai acheté une maison. Je vis avec ma petite amie et nous avons beaucoup trop d’affaires, mais je repense à mon arrivée, à ce que c’était quand je suis venue ici et à quel point ma vie a changé. C’est différent, mais tout cela est tellement agréable. »

    Depuis, les bons moments se sont multipliés. De grands matches, de grandes victoires, des moments marquants à Manchester. Casparij est reconnue assez souvent, dit-elle. La plupart des gens sont des supporters de Manchester City. Certains la connaissent grâce à EAFC ou aux réseaux sociaux. La vie est devenue normale. Mais cela n’a pas toujours été le cas.

    « Je me sentais vraiment seule pendant cette première année, c’est pour ça que j’ai pris mon chat Kiwi, explique-t-elle. Il fallait s’habituer à vivre à l’étranger, à vivre seule, à parler anglais tous les jours. J’avais envie de pouvoir m’exprimer. Les gens ne comprenaient pas toujours mes blagues. Cette première année ? Ils ne riaient pas à mes blagues, mais je suis bien meilleure maintenant. Bien meilleure. J’ai eu beaucoup d’occasions de m’entraîner.

    « J’adore la ville, j’adore les gens, j’adore le club, j’adore mes coéquipières. Tout cela m’a vraiment beaucoup aidée à me sentir plus à l’aise lors de ma deuxième année. Et puis je pense que j’ai commencé à jouer de mieux en mieux, et je ne crois pas avoir arrêté depuis. »

    Elle n’a pas arrêté. C’est pour cela qu’elle assistera lundi à un gala particulièrement prestigieux.


  • Nommé au Ballon d’Or

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    NurPhoto

    La défenseure de 26 ans a gagné sa place parmi les meilleures joueuses du monde.

    Casparij a non seulement commencé le football relativement tard, mais elle est aussi devenue latérale sur le tard. En grandissant, elle jouait au milieu de terrain. Numéro 10, précise-t-elle, comme la plupart des enfants néerlandais rêvent de l’être.  Sa reconversion au poste de latérale est venue bien plus tard. Aujourd’hui, elle compte parmi les meilleures au monde.

    Casparij fait partie des 30 joueuses nommées pour le prix de cette année. Elle est l’une des rares défenseures de la liste. Les latérales sont rarement mises à l’honneur dans ce type de récompenses, mais lundi, Casparij côtoiera les meilleures joueuses du monde, après avoir gagné sa place parmi elles grâce à ses performances en club et en sélection.

    En grandissant, elle n’aurait jamais pu imaginer une telle chose. Pour une raison simple : ce prix n’existait pas. Cette distinction n’a vu le jour qu’en 2018. Ainsi, si trois joueurs néerlandais ont remporté à eux tous sept Ballons d’Or chez les hommes, personne de sa région du monde n’a encore remporté la version féminine.

    « Quand j’ai grandi et commencé à jouer au football, je ne voyais pas ça », raconte-t-elle. « J’avais 18 ans quand une femme a remporté un Ballon d’Or pour la première fois. En voyant ça, je me suis dit : “Ce serait vraiment génial de figurer un jour dans le top 100.” Cette année, je suis entrée dans le top 30. Je suis vraiment nommée. Ça me paraît complètement fou et je suis très fière de moi et des personnes qui m’entourent. »

    La cérémonie est prévue lundi à Londres.

    « Oh, j’y serai », dit-elle avec un grand sourire. « Et je me demanderai : “Est-ce que ça m’arrive vraiment ?” Une fois sur place, je réaliserai vraiment. »

    Ce sera la dernière en date de ses aventures qui méritent d’être racontées, et bien d’autres l’attendent encore.

  • La vraie Kerstin

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    Sports Press Photo

    Les nominations à des prix font plaisir, mais Casparij a aussi des objectifs plus ambitieux.

    Il y a eu une période, plus tôt dans la carrière de Casparij, où elle était un peu plus timide. Cette timidité se manifestait notamment sur les réseaux sociaux. Durant les premières années de sa carrière professionnelle, on lui a souvent répété à quel point ils pouvaient être effrayants : la haine, les critiques, la peur de laisser les autres entrer dans sa vie. À un moment donné, elle a estimé que cette peur n’en valait plus la peine et a décidé, comme elle le dit, d’oser sortir de sa réserve.

    « Quand on a une voix, on s’en sert toujours, dit-elle, et j’essaie d’en faire bon usage. J’essaie de m’en servir pour soutenir les gens, les aider ou les inspirer. C’est tellement important. »

    Casparij sait que prendre la parole peut faire peur, surtout quand cela suscite des appels à se concentrer sur le football. Mais elle rejette l’idée que le fait de se soucier d’autres choses nuise à son engagement envers le football. Elle affirme que les critiques ne l’empêcheront pas de soutenir les personnes qui ont besoin d’être entendues et reconnues.

    « Tout ce que je veux, c’est créer des liens entre les gens, explique-t-elle. Je veux simplement qu’il y ait ce sentiment de sécurité, ce sentiment d’appartenance à une communauté et de compréhension, parce que je pense que nous pouvons tous essayer de nous comprendre un peu mieux. »

    C’est l’un de ses objectifs. Elle s’en fixe beaucoup, dit-elle. La plupart sont modestes, mais ils sont en grande partie liés les uns aux autres. 

    Ce sont les « petits objectifs », dit-elle, qui finissent par s’additionner. 

    « J’essaie toujours d’innover, dit-elle. J’essaie toujours de placer la barre un peu plus haut. Parfois, c’est un objectif pour la semaine ; d’autres sont pour un mois, deux ou trois, mais j’avance tout au long de l’année et je veux gagner. »

    Le grand objectif reste toutefois en vue et, même s’il est vaste, elle y pense constamment : créer du lien. Cela concerne tout : ses coéquipières, les autres joueuses, sa carrière, sa vie, la lecture, Kiwi et tout le reste. Quels nouveaux liens peut-on nouer chaque jour ? En quoi ces liens rendent-ils la vie un peu meilleure ?

    Casparij voit dans ces liens l’occasion d’écouter les histoires des autres, d’apprendre de leurs expériences et de trouver de nouvelles sources d’inspiration. Même face à ses concurrentes, elle réfléchit à ce qu’elles peuvent lui apprendre. Il y a toujours quelque chose de plus à apprendre.

    « On ne voit pas l’autre comme une concurrente, dit-elle, en se disant qu’il faut la battre. Il s’agit plutôt de se demander : “Qu’est-ce que je peux apprendre d’elle ? Qu’est-ce que je peux retenir d’elle ?”

    Je pense que cela a toujours été très important pour moi et que cela m’a vraiment facilité la vie. Cela a rendu ma vie tellement plus agréable, parce qu’on peut voir les choses sous un angle si positif et inspirant. »

    Tout ramène à cette idée initiale d’accueillir tout le monde à cœur ouvert, et Casparij n’a pas peur de le faire. Une fois les présentations faites, place au bavardage. Après tout, c’est peut-être ce qu’elle fait de mieux.