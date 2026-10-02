« C’est un processus » : Rafa Marquez relance la rivalité avec l’USMNT depuis le banc, alors que les supporters du Mexique osent à nouveau y croire
HARRISON, New Jersey -- Un par un, les titulaires du Mexique ont été annoncés au Sports Illustrated Stadium.
C’était un XI légèrement affaibli dans le cadre d’un classique match amical de trêve internationale de fin septembre. Pourtant, chaque joueur a tout de même été accueilli par des acclamations enthousiastes. Les fans ont crié pour Obed Vargas. Ils ont hurlé pour German Berterame. Mais le plus grand vacarme de tous a été réservé au sélectionneur.
Rafa Marquez, élégant, sûr de lui, et d’une manière ou d’une autre âgé de seulement 47 ans, est adoré dans le coin, malgré un passage acrimonieux chez les Red Bulls, et bien au-delà. Il est peut-être le meilleur joueur à avoir jamais porté le maillot de la sélection nationale. Il a remporté la Ligue 1 une fois avec Monaco, la Liga quatre fois avec Barcelone, et la Ligue des champions à deux reprises. Seuls quatre joueurs ont disputé plus de matches que lui avec El Tri. Si la réussite en Europe est un baromètre de la grandeur, alors le Mexique n’a jamais formé un meilleur joueur.
Et désormais, il en est le sélectionneur. Le visage de l’ancienne génération est devenu le leader de la nouvelle. Sa promotion s’accompagne d’une énergie renouvelée, d’un peu plus d’élan. Et les supporters, autrefois désabusés par une équipe qui ne leur donnait pas grand-chose à célébrer, recommencent à y croire.
« C’est [vraiment] un Mexicain. C’est l’un de nos grands joueurs. Et je pense qu’on va avoir plus d’aficionados maintenant. Les gens vont revenir », a confié un supporter à GOAL à l’extérieur du stade.
Tout cela semble aussi arriver à point nommé. Le Mexique, beaucoup trop brièvement, a fait rêver ses supporters lors de la Coupe du monde. Il a remporté ses trois matches de groupe sans encaisser le moindre but, avant de se défaire facilement de l’Équateur en seizièmes de finale. Il a fallu une résistance dramatique de l’Angleterre en fin de match pour l’empêcher de se qualifier pour un quart de finale. L’homme qui a supervisé cela, Javier Aguirre, est parti à l’issue du tournoi. Marquez est le nouveau visage d’une nouvelle équipe.
Place désormais à un adversaire que Marquez connaît plutôt bien. Son premier affrontement avec les États-Unis en tant que sélectionneur du Mexique va raviver une rivalité qu’il a contribué à rendre si explosive en tant que joueur. Il y a eu ce carton rouge pour un coup de tête sur Cobi Jones lors de la Coupe du monde 2002, puis un autre pour une intervention sur Tim Howard en 2009. Peu de joueurs ont incarné l’animosité de cette affiche autant que lui. Désormais, depuis sa zone technique, il a l’occasion de donner quelque chose de plus tangible à l’optimisme retrouvé du Mexique : une victoire contre son plus grand rival.
« C’est l’aura »
L’énergie autour de sa nomination sautait aux yeux mardi soir, à un court trajet en train du centre de New York. Des sombreros bordaient les rues. Tout comme des bob, des maillots contrefaits et des churros bon marché. C’est ce qui fait tout le charme de la marche entre la station PATH Stattion et le Sports Illustrated Stadium. On a l’impression d’une balade vers le stade comme dans le football traditionnel, étroite, à sens unique, exiguë. Cette foule compacte crée une forme de tension bien dosée. L’attente monte à chaque pas et, les jours comme mardi, elle est encore renforcée par l’espoir et l’optimisme qui accompagnent une nouvelle ère.
Il est vrai que, depuis un moment, le tableau était plutôt sombre.
« Avant le Covid, c’était un peu lent. J’avais hâte d’aller aux matches, mais je n’avais pas hâte de voir des victoires », a confié un supporter à GOAL.
Mais il y a désormais plus d’enthousiasme autour de cette équipe. Oui, Marquez y est pour beaucoup.
« C’est son aura. C’est sa personnalité, sa connaissance du jeu. Il est parti de la base [de l’équipe nationale] pour arriver tout en haut », a expliqué un supporter.
Son CV raconte à peu près la même chose. Marquez a été adjoint d’Aguirre pendant deux ans et avait auparavant occupé des fonctions dans le football de jeunes, notamment avec l’équipe B du Barça. Il a vu à quoi ressemble le meilleur des jeunes talents, et il a appris une chose ou deux sur la manière de le faire pleinement éclore.
« Je pense qu’il existe de très bonnes bases. Il y a de jeunes joueurs et des joueurs expérimentés qui, selon moi, seront importants pendant cette période de transition », a déclaré Marquez après la confirmation de sa nomination. « Ce n’est pas le moment de repartir de zéro, mais d’accélérer.
C’est aussi le genre de discours que les supporters veulent entendre.
« Nous attendons des victoires, bien sûr, mais c’est un processus. C’est un processus. Parfois, c’est : “ce système a fonctionné. Cet individu a fonctionné. Celui-ci non.” Il faut faire confiance au processus », a déclaré à GOAL Richard ‘Coronel’ Guel, responsable du groupe de supporters Pancho Villa's Army (PVA).
« Il y a toujours une étoile qui brille de mille feux »
L’un des attraits ici, c’est cette volonté de laisser les jeunes jouer. Gilberto Mora est l’espoir actuel du football mexicain. Des profils comme le sien surgissent souvent : un nouveau wonderkid prêt à faire ses preuves et à relancer la sélection. Mais Mora, titulaire avec les Xolos à 15 ans et auteur d’un superbe but contre la Colombie la semaine dernière, pourrait bien être la vraie révélation.
« Il va être énorme. Il y va à fond. Il joue avec son cœur, et ça se voit. Et il a aussi une grande technique. Pour nous, c’est tout bénef », a confié à GOAL Eliza, membre de la PVA basée à Atlanta.
D’autres se montrent un peu plus prudents.
« Il y a toujours une étoile brillante qui est censée devenir notre Ronaldo ou notre Pele. Beaucoup de jeunes stars mexicaines émergent, elles montrent un éclair de génie, et tout de suite on mise tout là-dessus, en se disant : “oui, on va gagner. C’est lui !” Et puis elles ne confirment pas. Mais je pense qu’il y a bien plus que ça en jeu, parce qu’évidemment le football est un sport collectif. Il y a 11 joueurs », a déclaré Guel.
Pourtant, la qualité de Mora ne fait aucun doute. Pas plus que les promesses qui l’entourent. Obed Vargas, 21 ans, désormais à l’Atletico Madrid, ressemble à un milieu défensif classique capable de permettre à l’adolescent de se projeter vers l’avant.
Marquez a convoqué six adolescents dans sa première liste avec le Mexique. Onze autres ont moins de 25 ans. Il a offert des débuts à trois joueurs mardi soir, et donné à deux autres leur première titularisation avec le maillot du Mexique. Pas un seul joueur n’a conservé sa place dans l’équipe après le match nul 1-1 contre la Colombie quelques jours plus tôt.
Et pourtant, ce qui est peut-être encore plus prometteur, c’est qu’un style de jeu clair commençait à émerger. Isaias Violante ressemble à une pile électrique sur le côté droit et a fait très mal à la défense péruvienne à plusieurs reprises. Ce n’est pas un simple Barça B allégé. L’équipe de Marquez pourrait être plus dangereuse en transition que dans une domination du ballon pendant 90 minutes. Et ce n’est pas forcément une mauvaise chose.
« Nous sommes plus acceptables »
Mais malgré toute l’euphorie qui a suivi la Coupe du monde, une fracture subsiste entre les supporters mexicains les plus optimistes et ceux qui se montrent ouvertement virulents. Un nul satisfaisant 1-1 contre la Colombie, outsider potentiel de la Coupe du monde il y a encore quelques mois, a suscité la colère sur certains réseaux sociaux.
« Nous suivons tous les blogs, tous les reportages, tous les tabloïds sportifs et tout le reste. Et puis, vous savez, comme tout le monde, comme le fait l’Argentine, comme le fait l’Espagne. Ils sont tous installés sur leur plateau à débattre, et cela fait en quelque sorte partie de leur travail », a déclaré Guel.
Guel, dont l’adhésion à la PVA s’étend à plus de 30 États et à des dizaines de milliers de membres, estime que les supporters aux États-Unis ont tendance à porter un regard un peu plus bienveillant sur l’équipe.
« Pour un supporter mexicain qui vient les voir ici, aux États-Unis, c’est ce qu’on a de mieux. Nous voulons rentrer chez nous. Le Mexique nous manque tellement, et quand l’équipe vient ici, c’est un grand moment parce que cela nous donne l’occasion de célébrer notre culture. Cela nous donne l’occasion de porter nos couleurs, nos drapeaux. Même si nous le faisons toute l’année, c’est différent », a déclaré Guel.
D’autres personnes présentes au match partageaient ce sentiment.
« Bien sûr, c’est différent, mais au fond c’est pratiquement la même chose. Vous n’y allez pas seulement avec vos voisins, vous y allez aussi avec d’autres personnes venues d’autres pays qui veulent soutenir le Mexique, donc elles deviennent notre famille, nos voisins. Même si elles viennent de loin. C’est notre famille », a déclaré un supporter.
Un autre a estimé que les États-Unis étaient tout simplement un meilleur endroit pour voir l’équipe nationale mexicaine.
« Ici, j’imagine que nous sommes davantage acceptés. Peu importe vraiment quelle est votre équipe mexicaine, ou si vous supportez une équipe européenne, ou peu importe. Quand vous dites que vous êtes mexicain, vous êtes mexicain », a-t-il déclaré.
« Nous devons continuer à travailler »
Et c’était peut-être le message le plus fort de la soirée de mardi.
Le Mexique, avec une composition largement remaniée, a été rendu relativement inoffensif par le Pérou. Il y a eu quelques idées offensives intéressantes, mais avec peu d’impact. Le Pérou a pleinement mérité son but, inscrit juste avant la pause. Le Mexique a davantage mérité le sien, arrivé juste après la reprise. Mora a été ménagé. Julian Quinones, révélation de la Coupe du monde, n’était pas dans le groupe en raison d’une blessure. Marquez est en phase de tests, et ce match lui a montré qu’il y avait beaucoup de matière, mais que cela pourrait être un long processus.
Après le coup de sifflet final, il l’a d’ailleurs réaffirmé.
« Je voulais voir des joueurs dans ce type de matches et de situations. Cela fait partie du processus, a déclaré Marquez lors de sa conférence de presse d’après-match. Je veux voir de jeunes joueurs pour évaluer leur potentiel, voir ce dont ils ont besoin pour continuer à progresser. Il y a évidemment des choses à améliorer avec si peu de temps pour progresser, mais je suis heureux et satisfait, même si nous devons continuer à travailler. »
Sur le papier, le Mexique doit gagner ce genre de matches. Si cela avait été une rencontre à enjeu, si cela avait vraiment compté pour quelque chose, un match nul 1-1 contre la 50e meilleure équipe du monde n’aurait pas été accepté. Mais ici, dans le New Jersey, très, très loin de la ferveur et du catastrophisme du Mexique, c’était un progrès. Les tambours ont résonné tout au long de la rencontre. La ola a commencé dès la troisième minute et a duré jusqu’à la 90e. Même quand le match s’est enlisé en fin de partie, chaque supporter est resté à sa place.
Ce n’était pas parfait. Ce n’était même pas si bon que ça. Mais c’était de l’espoir. Place désormais aux États-Unis, et à une rivalité qui laisse généralement beaucoup moins de place à la patience, même en amical. Marquez le sait mieux que la plupart. Il a passé des années à donner aux Américains une raison de redouter de l’affronter. Les battre lors de son premier match de rivalité en tant qu’entraîneur donnerait à ces supporters une première raison de croire que le processus fonctionne.