« C’est un processus » : Rafa Marquez relance la rivalité avec l’USMNT depuis le banc, alors que les supporters du Mexique osent à nouveau y croire

HARRISON, New Jersey -- Un par un, les titulaires du Mexique ont été annoncés au Sports Illustrated Stadium.

C’était un XI légèrement affaibli dans le cadre d’un classique match amical de trêve internationale de fin septembre. Pourtant, chaque joueur a tout de même été accueilli par des acclamations enthousiastes. Les fans ont crié pour Obed Vargas. Ils ont hurlé pour German Berterame. Mais le plus grand vacarme de tous a été réservé au sélectionneur.

Rafa Marquez, élégant, sûr de lui, et d’une manière ou d’une autre âgé de seulement 47 ans, est adoré dans le coin, malgré un passage acrimonieux chez les Red Bulls, et bien au-delà. Il est peut-être le meilleur joueur à avoir jamais porté le maillot de la sélection nationale. Il a remporté la Ligue 1 une fois avec Monaco, la Liga quatre fois avec Barcelone, et la Ligue des champions à deux reprises. Seuls quatre joueurs ont disputé plus de matches que lui avec El Tri. Si la réussite en Europe est un baromètre de la grandeur, alors le Mexique n’a jamais formé un meilleur joueur.

Et désormais, il en est le sélectionneur. Le visage de l’ancienne génération est devenu le leader de la nouvelle. Sa promotion s’accompagne d’une énergie renouvelée, d’un peu plus d’élan. Et les supporters, autrefois désabusés par une équipe qui ne leur donnait pas grand-chose à célébrer, recommencent à y croire.

« C’est [vraiment] un Mexicain. C’est l’un de nos grands joueurs. Et je pense qu’on va avoir plus d’aficionados maintenant. Les gens vont revenir », a confié un supporter à GOAL à l’extérieur du stade.

Tout cela semble aussi arriver à point nommé. Le Mexique, beaucoup trop brièvement, a fait rêver ses supporters lors de la Coupe du monde. Il a remporté ses trois matches de groupe sans encaisser le moindre but, avant de se défaire facilement de l’Équateur en seizièmes de finale. Il a fallu une résistance dramatique de l’Angleterre en fin de match pour l’empêcher de se qualifier pour un quart de finale. L’homme qui a supervisé cela, Javier Aguirre, est parti à l’issue du tournoi. Marquez est le nouveau visage d’une nouvelle équipe.

Place désormais à un adversaire que Marquez connaît plutôt bien. Son premier affrontement avec les États-Unis en tant que sélectionneur du Mexique va raviver une rivalité qu’il a contribué à rendre si explosive en tant que joueur. Il y a eu ce carton rouge pour un coup de tête sur Cobi Jones lors de la Coupe du monde 2002, puis un autre pour une intervention sur Tim Howard en 2009. Peu de joueurs ont incarné l’animosité de cette affiche autant que lui. Désormais, depuis sa zone technique, il a l’occasion de donner quelque chose de plus tangible à l’optimisme retrouvé du Mexique : une victoire contre son plus grand rival.