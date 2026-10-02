« C’est un processus » : Rafa Marquez ravive la rivalité avec l’USMNT depuis la touche, tandis que les supporters du Mexique osent de nouveau y croire

HARRISON, New Jersey. -- Les joueurs composant le onze de départ du Mexique ont été annoncés un par un au Sports Illustrated Stadium.

C’était un XI légèrement affaibli pour un match amical de trêve internationale de fin septembre, un grand classique. Pourtant, chaque joueur a tout de même été accueilli par des acclamations enthousiastes. Les supporters ont crié pour Obed Vargas. Ils ont hurlé pour German Berterame. Mais le plus grand vacarme de tous a été réservé au sélectionneur.

Rafa Marquez, élégant, sûr de lui, et d’une manière ou d’une autre âgé de seulement 47 ans, est adoré dans la région, malgré un passage conflictuel chez les Red Bulls, et bien au-delà. Il est peut-être le meilleur joueur à avoir jamais porté le maillot de la sélection nationale. Il a remporté une fois la Ligue 1 avec Monaco, quatre fois la Liga avec Barcelone, et deux fois la Ligue des champions. Seuls quatre joueurs ont porté plus de fois le maillot d’El Tri. Si la réussite européenne est un baromètre de la grandeur, alors le Mexique n’a jamais formé de meilleur joueur.

Et désormais, il en est le sélectionneur. Le visage de l’ancienne génération est devenu le leader de la nouvelle. Sa promotion s’accompagne d’une énergie renouvelée, d’un peu plus d’allant. Et les supporters, autrefois désabusés par une équipe qui ne leur donnait pas grand-chose à célébrer, recommencent à y croire.

« Il est [vraiment] mexicain. C’est un de nos grands joueurs. Et je pense qu’on va avoir plus d’aficionados maintenant. Les gens vont revenir », a confié un supporter à GOAL à l’extérieur du stade.

Tout cela semble aussi tomber à point nommé. Le Mexique, bien trop brièvement, a fait rêver ses supporters à la Coupe du monde. Il a remporté ses trois matches de groupe sans encaisser le moindre but, avant de se défaire facilement de l’Équateur en seizièmes de finale. Il a fallu une résistance tardive et dramatique de l’Angleterre pour l’empêcher de se qualifier pour un quart de finale. L’homme qui a supervisé cela, Javier Aguirre, est parti à la fin du tournoi. Marquez est le nouveau visage d’une nouvelle équipe.

Arrive maintenant un adversaire que Marquez connaît particulièrement bien. Son premier match contre les États-Unis en tant que sélectionneur du Mexique va raviver une rivalité qu’il a contribué à rendre si explosive en tant que joueur. Il y a eu ce carton rouge pour un coup de tête sur Cobi Jones à la Coupe du monde 2002, puis un autre pour une intervention sur Tim Howard en 2009. Peu de joueurs ont incarné l’animosité de cette affiche autant que lui. Désormais, depuis sa zone technique, il a l’occasion de donner quelque chose de plus tangible à l’optimisme retrouvé du Mexique : une victoire contre son plus grand rival.