« C’est un processus » : Rafa Marquez ravive la rivalité avec l’USMNT depuis la touche, tandis que les supporters du Mexique osent de nouveau y croire
HARRISON, New Jersey. -- Les joueurs composant le onze de départ du Mexique ont été annoncés un par un au Sports Illustrated Stadium.
C’était un XI légèrement affaibli pour un match amical de trêve internationale de fin septembre, un grand classique. Pourtant, chaque joueur a tout de même été accueilli par des acclamations enthousiastes. Les supporters ont crié pour Obed Vargas. Ils ont hurlé pour German Berterame. Mais le plus grand vacarme de tous a été réservé au sélectionneur.
Rafa Marquez, élégant, sûr de lui, et d’une manière ou d’une autre âgé de seulement 47 ans, est adoré dans la région, malgré un passage conflictuel chez les Red Bulls, et bien au-delà. Il est peut-être le meilleur joueur à avoir jamais porté le maillot de la sélection nationale. Il a remporté une fois la Ligue 1 avec Monaco, quatre fois la Liga avec Barcelone, et deux fois la Ligue des champions. Seuls quatre joueurs ont porté plus de fois le maillot d’El Tri. Si la réussite européenne est un baromètre de la grandeur, alors le Mexique n’a jamais formé de meilleur joueur.
Et désormais, il en est le sélectionneur. Le visage de l’ancienne génération est devenu le leader de la nouvelle. Sa promotion s’accompagne d’une énergie renouvelée, d’un peu plus d’allant. Et les supporters, autrefois désabusés par une équipe qui ne leur donnait pas grand-chose à célébrer, recommencent à y croire.
« Il est [vraiment] mexicain. C’est un de nos grands joueurs. Et je pense qu’on va avoir plus d’aficionados maintenant. Les gens vont revenir », a confié un supporter à GOAL à l’extérieur du stade.
Tout cela semble aussi tomber à point nommé. Le Mexique, bien trop brièvement, a fait rêver ses supporters à la Coupe du monde. Il a remporté ses trois matches de groupe sans encaisser le moindre but, avant de se défaire facilement de l’Équateur en seizièmes de finale. Il a fallu une résistance tardive et dramatique de l’Angleterre pour l’empêcher de se qualifier pour un quart de finale. L’homme qui a supervisé cela, Javier Aguirre, est parti à la fin du tournoi. Marquez est le nouveau visage d’une nouvelle équipe.
Arrive maintenant un adversaire que Marquez connaît particulièrement bien. Son premier match contre les États-Unis en tant que sélectionneur du Mexique va raviver une rivalité qu’il a contribué à rendre si explosive en tant que joueur. Il y a eu ce carton rouge pour un coup de tête sur Cobi Jones à la Coupe du monde 2002, puis un autre pour une intervention sur Tim Howard en 2009. Peu de joueurs ont incarné l’animosité de cette affiche autant que lui. Désormais, depuis sa zone technique, il a l’occasion de donner quelque chose de plus tangible à l’optimisme retrouvé du Mexique : une victoire contre son plus grand rival.
« C’est l’aura »
L’engouement autour de sa nomination sautait aux yeux mardi soir, à quelques minutes de train du centre de New York. Des sombreros bordaient les rues. Tout comme des bob, des maillots contrefaits et des churros bon marché. C’est toute la beauté de la marche entre la station PATH et le Sports Illustrated Stadium. On a l’impression d’une balade de football traditionnelle, étroite, à sens unique, exiguë. Cette foule compacte crée une forme de tension bien dosée. L’attente grandit à chaque pas et, lors de soirées comme celle de mardi, elle est encore renforcée par l’espoir et l’optimisme qui accompagnent une nouvelle ère.
Il faut dire que la période est plutôt morose depuis un moment.
« Avant le COVID, c’était un peu lent. J’attendais les matches avec impatience, mais je n’attendais pas les victoires avec impatience », a confié un supporter à GOAL.
Mais il y a désormais davantage d’enthousiasme autour de cette équipe. Oui, Marquez y est pour beaucoup.
« C’est son aura. C’est sa personnalité, sa connaissance du jeu. Il est parti de la base [de l’équipe nationale] pour arriver tout en haut », a expliqué un supporter.
Son CV reflète en grande partie la même chose. Marquez a été adjoint pendant deux ans sous les ordres d’Aguirre, et a auparavant occupé des postes dans le football de jeunes, notamment avec l’équipe B du Barça. Il a vu à quoi ressemble ce qui se fait de mieux parmi les jeunes talents, et il a appris une chose ou deux sur la manière de les laisser pleinement éclore.
« Je pense qu’il y a de très bonnes bases. Il y a de jeunes joueurs et des joueurs expérimentés qui, à mon avis, seront importants pendant cette période de transition », a déclaré Marquez après la confirmation de sa nomination. « Ce n’est pas le moment de repartir de zéro, mais d’accélérer.
C’est aussi le type de discours que les supporters veulent entendre.
« Nous attendons des victoires, mais c’est un processus. C’est un processus. Parfois, c’est “ce système a fonctionné. Cet individu a fonctionné. Celui-ci n’a pas fonctionné.” Il faut faire confiance au processus », a déclaré à GOAL Richard 'Coronel' Guel, chef du groupe de supporters Pancho Villa's Army (PVA).
« Il y a toujours une étoile qui brille de mille feux »
Une partie de l’attrait ici réside dans la volonté de laisser les jeunes jouer. Gilberto Mora est le grand espoir actuel du football mexicain. Ce genre de profil apparaît souvent : un nouveau prodige prêt à faire ses preuves et à relancer la sélection. Mais Mora, qui a débuté comme titulaire avec Xolos à 15 ans et a inscrit un superbe but contre la Colombie la semaine dernière, pourrait bien être le bon.
« Il va être formidable. Il vise les sommets. Il joue avec le cœur, et ça se voit. Et il a aussi une excellente technique. Pour nous, c’est tout bénéfice », a déclaré à GOAL Eliza, membre du PVA basée à Atlanta.
D’autres se montrent un peu plus prudents.
« Il y a toujours une étoile brillante qui va devenir notre Ronaldo ou notre Pelé. Beaucoup de jeunes talents mexicains émergent, ils ont un éclair de génie, et tout de suite on mise tout là-dessus, en se disant : “Oui, on va gagner. C’est lui !” Et puis ils ne confirment pas. Mais je pense qu’il y a bien plus que cela en jeu, parce qu’évidemment le football est un sport collectif. Il y a 11 joueurs », a expliqué Guel.
Pourtant, la qualité de Mora ne fait aucun doute. Pas plus que les promesses qui l’entourent. Obed Vargas, 21 ans, désormais à l’Atletico Madrid, ressemble à un milieu défensif classique capable de permettre à l’adolescent de se projeter vers l’avant.
Marquez a convoqué six adolescents dans sa première sélection du Mexique. Onze autres ont moins de 25 ans. Il a offert leurs débuts à trois joueurs mardi soir, et donné à deux autres leur première titularisation avec le maillot du Mexique. Pas un seul joueur n’a conservé sa place dans l’équipe par rapport au match nul 1-1 contre la Colombie quelques jours plus tôt.
Pourtant, et c’est peut-être encore plus prometteur, un style de jeu clair semblait se dessiner. Isaias Violante semble être un véritable poison sur le côté droit et a fait très mal à la défense péruvienne à plusieurs reprises. Ce n’est pas un simple Barça B au rabais. L’équipe de Marquez pourrait être plus dangereuse en transition que dans la domination du ballon pendant 90 minutes. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, cela dit.
« Nous sommes plus acceptables »
Mais malgré toute l’euphorie qui a suivi la Coupe du monde, il subsiste encore une fracture entre les supporters mexicains les plus optimistes et ceux qui se montrent ouvertement virulents. Un match nul 1-1 satisfaisant contre la Colombie, outsider de la Coupe du monde il y a encore quelques mois, a suscité la colère dans certains coins des réseaux sociaux.
« Nous suivons tous les blogs, tous les comptes rendus, tous les tabloïds sportifs et tout le reste. Et puis, vous savez, comme tout le monde, comme le fait l’Argentine, comme le fait l’Espagne. Ils sont tous là sur leur plateau à débattre, et ça fait un peu partie de leur travail », a déclaré Guel.
Guel, dont l’adhésion au PVA s’étend à plus de 30 États et à des dizaines de milliers de membres, estime que les supporters aux États-Unis ont tendance à porter un regard un peu plus bienveillant sur l’équipe.
« Pour un supporter mexicain qui va les voir ici, aux États-Unis, c’est ce qu’il y a de mieux pour nous. Nous voulons rentrer au pays. Le Mexique nous manque tellement, et quand l’équipe vient ici, c’est un événement important parce que nous avons l’occasion de célébrer notre culture. Nous avons l’occasion de porter nos couleurs, nos drapeaux. Même si nous le faisons tout au long de l’année, c’est différent », a ajouté Guel.
D’autres personnes présentes au match ont partagé son sentiment.
« Bien sûr, c’est différent, mais au fond c’est la même chose. Vous n’y allez pas seulement avec vos voisins, vous y allez aussi avec d’autres personnes venues d’autres pays qui veulent soutenir le Mexique, alors elles deviennent notre famille, nos voisins. Même si elles viennent de loin. C’est notre famille », a confié un supporter.
Un autre a avancé que les États-Unis sont tout simplement un meilleur endroit pour voir l’équipe nationale mexicaine.
« Ici, j’imagine que nous sommes plus acceptés. Peu importe vraiment quelle est votre équipe mexicaine, ou si vous supportez une équipe européenne ou autre. Quand vous dites que vous êtes mexicain, vous êtes mexicain », a-t-il déclaré.
« Nous devons continuer à travailler »
Et c’était peut-être le message retentissant de mardi soir.
El Tri avait largement remanié son onze, et le Pérou l’a rendu relativement inoffensif. Il y a eu quelques idées intéressantes sur le plan offensif, sans grand impact. Le Pérou a pleinement mérité son but, inscrit juste avant la pause. Le Mexique a davantage mérité le sien, arrivé juste après la reprise. Mora a été ménagé. Julian Quinones, la révélation de la Coupe du monde, a été laissé hors du groupe en raison d’une blessure. Marquez est en phase de test, et ce match lui a montré qu’il y a matière à travailler, mais que cela pourrait être un long processus.
Après le coup de sifflet final, il l’a d’ailleurs réaffirmé.
« Je voulais voir des joueurs dans ce type de matches et de situations. Cela fait partie du processus », a déclaré Marquez lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je veux voir de jeunes joueurs pour évaluer leur potentiel, voir ce dont ils ont besoin pour continuer à se développer. Il y a évidemment des choses à améliorer et nous avons eu peu de temps pour progresser, mais je suis content et satisfait, même si nous devons continuer à travailler. »
Sur le papier, le Mexique doit gagner ce genre de matches. Si cela avait été une rencontre officielle, si cela avait vraiment compté pour quelque chose, un match nul 1-1 contre la 50e meilleure équipe du monde n’aurait pas été accepté. Mais ici, dans le New Jersey, très, très loin du vacarme et du catastrophisme du Mexique, c’était un progrès. Les tambours ont résonné pendant tout le match. La ola a commencé à la troisième minute et a duré jusqu’à la 90e. Même lorsque la rencontre s’est complètement ralentie en fin de match, chaque supporter est resté à sa place.
Ce n’était pas parfait. Ce n’était même pas vraiment très bon. Mais c’était de l’espoir. Place maintenant aux États-Unis, et à une rivalité qui laisse généralement beaucoup moins de place à la patience, même en amical. Marquez le sait mieux que la plupart. Il a passé des années à donner aux Américains une raison de redouter de l’affronter. Les battre lors de son premier match de rivalité comme sélectionneur donnerait très tôt à ces supporters une raison de croire que le processus fonctionne.