FAYETTEVILLE, Géorgie. -- Le moment où George Campbell a été nommé capitaine de West Brom n’avait, en vérité, rien de spécial.

Il n’y a eu ni célébration ni fanfare. En fait, tout s’est passé discrètement. Une brève conversation avec l’entraîneur James Morrison, et c’était réglé. Campbell avait son brassard.

Au cours du mois environ qui a suivi cette brève conversation à l’extérieur du bus de l’équipe, Campbell a de plus en plus réfléchi à ce que ce brassard signifie. Et plus il y a pensé, plus il a réalisé que ce brassard signifiait à la fois tout et rien du tout.

« Au début, j’y pensais beaucoup plus, simplement au fait d’être capitaine et à ce que cela signifie, et ça m’a un peu travaillé, raconte Campbell à GOAL. Mais maintenant, je me sens un peu plus posé. Écoutez, c’est un immense honneur, mais je n’ai pas autant de regards tournés vers moi que je le pensais. C’est presque exactement pareil que l’an dernier. »

Même si sa vie n’a pas vraiment changé, Campbell, lui, a assurément changé, en grande partie à cause du chemin sinueux qui l’a mené à ce brassard. Le capitanat est une reconnaissance à la fois de ce qu’il est et de ce qu’il peut être, mais aussi de tout ce qu’il a accompli pour y parvenir. C’est aussi quelque chose qui l’a amené à penser à son parcours et à la direction qu’il prend désormais, alors qu’il entame une sorte de nouveau départ avec l’équipe nationale masculine des États-Unis.

À 25 ans, Campbell se retrouve un peu dans une position intermédiaire au sein de l’actuel groupe de l’USMNT. Il est entouré de vétérans de la Coupe du monde et d’adolescents ambitieux. Ainsi, avec une seule sélection à son actif, Campbell suit sa propre voie, en se battant à la fois pour sa grande chance et en aidant aussi à guider les autres vers la leur.

« J’ai un rôle de leader à West Brom, et je veux essayer d’être un leader ici, dit-il. C’est toujours difficile d’être un leader quand on ne connaît pas encore très bien les gens, et ce n’est pas dans mon caractère de crier sur des gens que je ne connais pas encore. Mais, en même temps, j’ai ça en moi en termes d’organisation sur le terrain, de parole, de communication, et simplement grâce à cette expérience de match. »

S’il y a une chose que Campbell a apprise pendant son passage à West Brom, c’est que les choses vont vite. Une minute, vous cherchez encore votre place et la suivante, vous êtes capitaine. En un laps de temps relativement court, vous pouvez passer du statut de joueur hors du tableau à celui de pièce importante de l’USMNT. D’ici deux semaines, la vie de Campbell pourrait encore changer avant même qu’il ne s’en rende compte.

Alors, comment Campbell aborde-t-il ce rassemblement, son premier depuis un an et demi ?

« Je pense que c’est une très bonne opportunité », souligne Campbell.

C’est une opportunité qu’il attendait, mais qui n’a jamais été garantie.