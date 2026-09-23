« C’est un nouveau départ » : George Campbell a misé sur lui-même et est devenu capitaine de West Brom ; il se bat désormais pour son avenir avec la sélection américaine
FAYETTEVILLE, Géorgie. -- Le moment où George Campbell a été nommé capitaine de West Brom n’avait, en vérité, rien de spécial.
Il n’y a eu ni célébration ni fanfare. En fait, tout s’est passé discrètement. Une brève conversation avec l’entraîneur James Morrison, et c’était réglé. Campbell avait son brassard.
Au cours du mois environ qui a suivi cette brève conversation à l’extérieur du bus de l’équipe, Campbell a de plus en plus réfléchi à ce que ce brassard signifie. Et plus il y a pensé, plus il a réalisé que ce brassard signifiait à la fois tout et rien du tout.
« Au début, j’y pensais beaucoup plus, simplement au fait d’être capitaine et à ce que cela signifie, et ça m’a un peu travaillé, raconte Campbell à GOAL. Mais maintenant, je me sens un peu plus posé. Écoutez, c’est un immense honneur, mais je n’ai pas autant de regards tournés vers moi que je le pensais. C’est presque exactement pareil que l’an dernier. »
Même si sa vie n’a pas vraiment changé, Campbell, lui, a assurément changé, en grande partie à cause du chemin sinueux qui l’a mené à ce brassard. Le capitanat est une reconnaissance à la fois de ce qu’il est et de ce qu’il peut être, mais aussi de tout ce qu’il a accompli pour y parvenir. C’est aussi quelque chose qui l’a amené à penser à son parcours et à la direction qu’il prend désormais, alors qu’il entame une sorte de nouveau départ avec l’équipe nationale masculine des États-Unis.
À 25 ans, Campbell se retrouve un peu dans une position intermédiaire au sein de l’actuel groupe de l’USMNT. Il est entouré de vétérans de la Coupe du monde et d’adolescents ambitieux. Ainsi, avec une seule sélection à son actif, Campbell suit sa propre voie, en se battant à la fois pour sa grande chance et en aidant aussi à guider les autres vers la leur.
« J’ai un rôle de leader à West Brom, et je veux essayer d’être un leader ici, dit-il. C’est toujours difficile d’être un leader quand on ne connaît pas encore très bien les gens, et ce n’est pas dans mon caractère de crier sur des gens que je ne connais pas encore. Mais, en même temps, j’ai ça en moi en termes d’organisation sur le terrain, de parole, de communication, et simplement grâce à cette expérience de match. »
S’il y a une chose que Campbell a apprise pendant son passage à West Brom, c’est que les choses vont vite. Une minute, vous cherchez encore votre place et la suivante, vous êtes capitaine. En un laps de temps relativement court, vous pouvez passer du statut de joueur hors du tableau à celui de pièce importante de l’USMNT. D’ici deux semaines, la vie de Campbell pourrait encore changer avant même qu’il ne s’en rende compte.
Alors, comment Campbell aborde-t-il ce rassemblement, son premier depuis un an et demi ?
« Je pense que c’est une très bonne opportunité », souligne Campbell.
C’est une opportunité qu’il attendait, mais qui n’a jamais été garantie.
La route sinueuse
Les produits de l’académie du Philadelphia Union ne manquent pas au sein et autour de l’USMNT. Brenden Aaronson, Matt Freese, Mark McKenzie et Auston Trusty faisaient tous partie de l’équipe de la Coupe du monde. Cavan Sullivan et Neil Pierre sont actuellement au rassemblement pour mener la prochaine génération. Et, dans un autre monde, Campbell aurait peut-être pu en faire partie lui aussi.
Né à Chester, en Pennsylvanie, où le Union dispute ses matches à domicile, Campbell et sa famille étaient pleinement ancrés dans le football de Philadelphie. Ses frères ont joué dans le système du Union, et Campbell aussi. Quand est venu le moment de passer les essais pour l’académie du club, en revanche, Campbell n’a pas été retenu.
Les Campbell ont alors été tirés dans des directions différentes.
Son frère aîné, Will, est parti à l’université. Son frère du milieu, Robert, est resté avec leur mère à Philadelphie pour terminer le lycée. Et le plus jeune, George, est parti à Atlanta avec son père, dont le travail les a emmenés tous les deux vers le sud.
« Quand on est plus jeune, on ne s’en rend pas vraiment compte, mais maintenant, évidemment, je repense à tout ça et je leur suis tellement reconnaissant », dit-il à propos de ses parents.
Campbell se souvient de ce rythme éprouvant. Il raconte comment ses parents rentraient du travail pour venir le chercher à l’école, puis filaient à l’entraînement à 45 minutes de là. Après l’avoir regardé pendant toute la séance, ils le ramenaient à la maison et recommençaient la fois suivante.
« C’étaient de vrais guerriers. Je n’y pensais pas à l’époque, mais ils ont joué un rôle énorme dans tout ça », poursuit-il.
En Géorgie, Campbell avait joué pour Georgia United sous les ordres du futur directeur de l’académie d’Atlanta United, Tony Annan, qu’il considère comme le premier entraîneur à vraiment l’avoir poussé. Quelques années plus tard, Campbell peut admettre qu’une carrière professionnelle n’a jamais été une certitude.
« Je me suis battu chaque année en espérant le meilleur, dit-il. Il y a eu quelques années où je n’étais pas tout à fait au niveau, mais je répondais présent, j’essayais de travailler dur, et c’est vraiment là que tout a commencé. »
Il a toutefois explosé lors de son avant-dernière année de lycée, en achevant sa transition du milieu de terrain vers le poste de défenseur central. Campbell s’était engagé à jouer à l’université du Maryland mais, après avoir reçu une offre de contrat homegrown d’Atlanta United, il a décidé de passer professionnel.
« J’ai dû les appeler pour leur dire que je n’y allais pas parce que j’allais signer, se souvient-il. Ils essayaient de me convaincre de ne pas y aller, en me disant que je resterais bloqué en USL, ou quoi que ce soit d’autre. Ils n’étaient pas contents, mais au final, c’était une décision que je devais prendre. »
Le pari a payé. Campbell s’est révélé à Atlanta, disputant 38 matches avec l’équipe première avant que le CF Montréal ne passe à l’action pour le recruter via un échange. Après deux saisons et demie au Canada, cependant, Campbell s’est retrouvé à un nouveau tournant. Il aurait pu rester en MLS et aurait pu signer dans plusieurs clubs du championnat.
Ou il pouvait se pousser lui-même et partir ailleurs, dans un environnement qui le mettrait à l’épreuve d’une manière dont il n’était pas totalement sûr. C’est finalement ce qui a déclenché son départ pour l’Angleterre.
Apprendre à « continuer malgré tout »
Quand l’offre de West Brom est arrivée, Campbell en a parlé à ses proches : ses parents, ses frères, celle qui est aujourd’hui sa femme. Il a aussi échangé avec Auston Trusty, qui avait joué aux côtés de ses grands frères et commençait à tracer sa propre route en Europe.
Après quelques jours, Campbell avait tiré sa conclusion.
« C’était vraiment le choix entre parier sur moi-même ou rester un peu plus dans ma zone de confort aux États-Unis, dit-il. Je me suis simplement dit que je pourrais le regretter si je n’allais pas en Angleterre, parce que c’est le rêve de beaucoup de gens. J’avais le sentiment que je ne me le pardonnerais pas si je n’allais pas en Angleterre. »
Il est arrivé en juillet 2025 et a effectué ses débuts en août. À l’hiver, West Brom était en pleine lutte pour le maintien. Campbell l’a appris à ses dépens : la vie en Championship est difficile, à plus d’un titre.
« Il m’a fallu un peu de temps pour m’adapter, si je suis honnête, dit-il, simplement au niveau du vestiaire, des coéquipiers, de la vie quotidienne, de la conduite, de tout ça. Il m’a fallu un peu de temps pour trouver mes repères. »
Il y a eu des difficultés. Campbell et sa femme géraient une relation à distance. Les résultats sur le terrain étaient difficiles à accepter. Et puis il y a aussi l’usure générale de la Championship, où les matches s’enchaînent très vite.
Les choses semblent différentes aujourd’hui. La femme de Campbell l’a rejoint à temps plein, ce qui a changé sa vie. Sa famille est récemment venue assister à un match et, pendant leur séjour, il les a emmenés sur un court de padel pour une petite compétition amicale autour d’une nouvelle passion. Cuisine, télévision, longues soirées à jouer à « The Finals » avec les gars restés au pays : Campbell a désormais sa routine, aussi compliquée soit-elle à tenir compte tenu du calendrier de West Brom.
« C’est à peu près cette année que ça commence à ressembler à un vrai chez-moi plutôt qu’à une simple phase d’adaptation, dit-il. C’était dur, mais au final, en Angleterre, il y a tellement de matches en Championship que votre cerveau se dit juste : “Continue.” »
Campbell l’a fait, aidant finalement West Brom à se maintenir avec quatre points d’avance sur la zone rouge. Il a disputé 41 matches lors de sa première saison en Championship, inscrivant au passage quatre buts.
Devenir le capitaine
Le moment a été bref, mais Campbell y a beaucoup repensé. West Brom prenait la route de Norwich pour son match d'ouverture en Championship et, alors que l'équipe montait dans le bus, Morrison a appelé son défenseur central. L'ancien capitaine Jed Wallace avait été vendu à Bristol City, et les Baggies avaient besoin d'un nouveau capitaine.
« Il m'a pris à part et m'a simplement dit qu'il pensait que j'étais le plus à même d'assumer ce rôle, se souvient Campbell. Il m'a demandé : “Est-ce que j'étais partant ?” J'ai dit oui, et c'était à peu près tout. Puis, littéralement cinq minutes plus tard, je monte dans le bus pour aller à Norwich.
« Les choses vont vite en Championship, et je pense que c'est probablement ce que j'aime le plus dans ce championnat. Il y a tellement de matches, mais tout passe si vite. »
Il ne faut toutefois pas minimiser la performance de Campbell. En étant nommé capitaine, Campbell est devenu seulement le troisième Américain à être nommé capitaine permanent d'un club anglais, après Brian McBride et Eric Lichaj. De ce groupe, c'est le plus jeune.
West Brom a bien commencé. Le club a remporté quatre de ses huit premiers matches et en a fait deux nuls, ce qui le place cinquième du championnat en ce début de saison. Rien à voir avec la saison dernière. On peut dire qu'il y a eu une nette amélioration.
Pourtant, après seulement une saison dans la division, Campbell sait très bien qu'il y a des hauts et des bas et, là encore, que les équipes et les joueurs passent rapidement de l'un à l'autre.
« Si vous faites un mauvais match, dit-il, vous pouvez le voir comme : “Regardez à quel point ce match a été mauvais”... Ou vous pouvez vous dire : “Dans trois jours, j'aurai l'occasion de me rattraper”.
« Il y a les deux aspects, mais j'aime enchaîner les matches plutôt que d'avoir tant d'entraînements pour penser à mon dernier match. »
De grands rendez-vous arrivent désormais. Campbell est le capitaine de son club et fait la différence en Championship, mais peut-il aussi faire la différence avec les États-Unis ?
Une occasion pour l’USMNT
La Coupe du monde a été compliquée pour Campbell. D’un côté, il voulait désespérément être là pour représenter son pays. De l’autre, beaucoup de ses amis étaient ceux sur le terrain sous les couleurs de l’USMNT.
Ce second sentiment l’emportait largement sur le premier. Lorsqu’il a regardé le tournoi cet été, il voulait simplement voir ses amis réussir.
« La plupart des gars qui occupent le poste auquel j’aimerais probablement jouer sont des gars dont je suis super proche, dit-il. Il n’a jamais été question d’espérer qu’ils soient mauvais pour que je puisse entrer. C’est plutôt que je veux être tellement bon que je gagne cette place devant eux. Une bonne concurrence, une concurrence amicale, est toujours saine. »
Campbell reconnaît qu’avoir été éloigné de l’équipe pendant si longtemps faisait de ses espoirs de Coupe du monde un pari improbable, mais il pensait aussi que sa montée en puissance avec West Brom vers la fin de la saison pouvait lui donner une vraie chance.
« Évidemment, cela faisait un an et demi que je n’étais pas dans le groupe, et je pensais que je jouais bien, surtout à la fin de la saison dernière, dit-il. Je pensais que c’était la plus grande opportunité pour moi d’intégrer l’équipe, et je ne l’ai pas eue, et c’est décevant, mais j’ai l’impression que c’est un nouveau départ maintenant. »
Campbell a raison : tout est nouveau.
Les vétérans de la Coupe du monde Trusty et Richards ont été appelés avec l’équipe, tout comme l’étoile montante Pierre. Tim Ream, 38 ans, était titulaire aux côtés de Richards lors de la Coupe du monde de l’été dernier, et Campbell se retrouve désormais dans un groupe qui se bat pour prendre la relève à ce poste.
Cette bataille commence dans ce rassemblement, qui comprend huit adolescents et 13 joueurs sans sélection. On y retrouve aussi Campbell, dont l’unique sélection est intervenue lors d’un rassemblement de janvier face au Venezuela en 2025.
« Je me situe clairement davantage du côté des vétérans que des jeunes joueurs, dit-il. J’ai 25 ans, mais j’ai déjà joué un nombre correct de matches maintenant, et évidemment il y a quelques vétérans de l’équipe nationale dont je suis assez proche. »
Dans quelques semaines, Campbell aura nettement plus d’expérience. Il y a quatre matches lors de ce rassemblement, tous contre des adversaires de qualité. Le sélectionneur Mauricio Pochettino en apprendra beaucoup sur ses nouveaux venus lors de ces rencontres. Campbell est peut-être le plus expérimenté de ces nouveaux venus, mais pour son deuxième rassemblement seulement, il reste malgré tout un nouveau.
Pourtant, il aborde ce rassemblement comme un joueur bien différent de la dernière fois, et pas seulement en raison du brassard de capitaine ou des défis du Championship. Non, Campbell a grandi à plus d’un titre, c’est pourquoi le moment est peut-être bien choisi pour qu’il passe au premier plan.
« Je vais essayer d’utiliser tout cela, dit-il, du mieux possible. »