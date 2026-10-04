« C’est un guerrier » : Cavan Sullivan transforme des années de battage médiatique en un moment historique pour l’USMNT grâce à un but de rêve contre le Mexique
GLENDALE, Arizona -- Quelques heures avant d’inscrire le but qui a changé sa vie pour toujours, Cavan Sullivan a fait une sieste. C’est une partie normale de sa routine. Cette sieste a toutefois été difficile, car elle s’accompagnait d’une boule au ventre. Il savait ce qui l’attendait ensuite : le Mexique.
Au moment de poser la tête sur l’oreiller, Sullivan s’est mis à réfléchir.
« Avant de m’endormir, je visualise et j’essaie d’attirer de bonnes choses pour la soirée, a-t-il déclaré aux journalistes. Certaines se réalisent, d’autres non. Ce n’est pas comme ça que j’imaginais marquer ce but. »
C’est parce que le premier but de Sullivan avec les États-Unis dépassait le simple rêve devenu réalité. Il pourrait même marquer le début d’une nouvelle ère. À tout le moins, cela a représenté un déclic pour l’un des espoirs les plus médiatisés de l’histoire du football américain, un moment de « bienvenue en sélection » encore meilleur que ce qu’il aurait pu imaginer.
Mais pour ceux qui suivent Sullivan, ce moment se faisait attendre depuis longtemps.
Il est sous le feu des projecteurs depuis ses 14 ans, après tout. Aujourd’hui, cinq jours après son 17e anniversaire, on a le sentiment qu’il est arrivé. Participer de manière décisive à une victoire 3-0 contre le Mexique dans la plus grande rivalité d’Amérique du Nord, ça y contribue.
Parfois, la réalité est donc meilleure que les rêves. Du moins, ce fut le cas pour Sullivan.
Le grand but
À en croire le récit de Sullivan, il n’en revenait pas de sa chance.
Tout ce dont il se souvient, c’est d’être resté là, isolé, à réfléchir à ce qu’il devait faire ensuite. Son instinct lui a dit de couper la ligne de passe du gardien mexicain Raul Rangel, alors il l’a fait. Soudain, le ballon était dans ses pieds, et le but était ouvert à une trentaine de mètres.
« Je ne pensais pas que j’allais récupérer le ballon, et je me disais que je devrais simplement me replacer et revenir dans ma position, a-t-il déclaré. Mais oui, parfois, on a de la réussite et le bénéfice du doute. J’ai récupéré le ballon là, et je me suis juste dit : “Je ne vais pas dribbler”. J’étais un peu trop fatigué, donc je vais juste le lober.
« J’imagine que le reste appartient à l’histoire. »
De l’histoire, en effet. Grâce à son but, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’USMNT, dépassant un record établi quelques jours plus tôt par son coéquipier Mathis Albert. Rien qu’en entrant sur le terrain, il est aussi devenu le plus jeune joueur de l’USMNT à débuter contre le Mexique. Encore des records à ajouter à la liste, donc, et cette liste devrait probablement encore s’allonger dans les années à venir.
« Je pense qu’il faut simplement arrêter de parler de son âge, a déclaré le capitaine Tyler Adams. Il est là pour une raison. »
Quand la frappe de Sullivan a fini au fond des filets, les réseaux sociaux se sont emballés. Des milliers de personnes ont commenté en direct cette superbe réalisation. On peut parier sans grand risque qu’un certain nombre de personnes, particulièrement à Manchester, vont se réveiller et voir ce qu’a fait l’attaquant promis à Manchester City dans le plus grand match de la CONCACAF. Si l’engouement était déjà fort avant, il le sera encore plus désormais.
Le sélectionneur de l’USMNT, Mauricio Pochettino, a cherché à maîtriser cet engouement, mais même lui n’a pas pu s’empêcher de louer son étoile montante après le match.
Les éloges de Pochettino
S'exprimant après le match, Sullivan a déclaré que c'était le plus beau jour de sa vie, pas seulement à cause du but mais aussi de la victoire.
« J'ai aimé ce qu'il a dit après le match, a déclaré Pochettino. Le plus important, c'était le résultat. Oui, il apprend chaque jour, et c'est une bonne chose. »
Cela dit, après l'avoir vu de près, Pochettino connaît désormais mieux le niveau de talent de Sullivan. Interrogé à ce sujet, il a réaffirmé qu'il ne manquait pas de talent. Il a cité chaque nouveau venu au rassemblement et a dit qu'il était content de tous. Oui, Sullivan y compris.
Cependant, il était impossible de nier ce moment ni la qualité dont Sullivan a fait preuve à cette occasion.
« C'est un battant. C'est un guerrier, a déclaré Pochettino. Il est difficile de trouver ce type de joueur, avec une qualité immense quand il a le ballon. Je pense que Cavan montre cela dans la possession, avec le ballon dans les pieds, et quand il doit partir à la poursuite des adversaires et récupérer le ballon.
« C'est mon impression après près de trois semaines, et c'est incroyable. Avoir un joueur comme ça, je pense que c'est fantastique pour les États-Unis. J'espère qu'il va continuer comme ça, à grandir. »
Pochettino a raison : Sullivan a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et, pour qu'il progresse de la meilleure manière, Pochettino affirme qu'il a besoin d'être protégé de l'engouement qui ne cesse de grandir.
Protéger un adolescent
Ces dernières semaines, Pochettino a multiplié les commentaires à peine voilés sur l’humilité. Les jeunes joueurs de l’équipe ont du talent, oui, mais ils doivent se rappeler que ce n’est que le début. Aucun d’entre eux n’est Lionel Messi, a-t-il dit, et même Messi parle rarement de son propre niveau.
Beaucoup ont interprété ces commentaires comme un message adressé à Sullivan, ou au moins à ceux qui alimentent l’engouement autour de lui. Il apparaît déjà dans des publicités, possède une large audience sur les réseaux sociaux et semble avoir un avenir prometteur devant lui. Mais dans ce rassemblement, il restait encore le plus jeune des 28 joueurs, tous en lutte pour gagner leur place.
« C’est un moment important parce que nous devons bien faire les choses avec eux, a déclaré Pochettino. Nous devons les protéger. Nous devons les soutenir. Notre responsabilité maintenant est de faire en sorte que ce groupe de joueurs talentueux grandisse dans la bonne direction. »
Pochettino a également insisté sur l’importance de considérer chaque match comme le plus important de leur carrière, en prenant le capitaine Tyler Adams comme exemple de cet état d’esprit. Si les joueurs adoptent cette approche, il estime que le groupe a le talent nécessaire pour continuer à progresser et lutter pour des trophées.
S’adressant aux médias après le match, Adams a plaisanté en disant que même lui aurait pensé à tirer vu à quel point le but était ouvert. Il a aussi évoqué l’importance d’accompagner des joueurs comme Sullivan de la bonne manière.
Adams a expliqué qu’entourer les plus jeunes de coéquipiers expérimentés enlève une partie de la pression. L’objectif est de les mettre dans des situations où ils se sentent à l’aise et peuvent marquer des buts et montrer leurs qualités.
« Ils n’ont pas besoin de sortir des performances folles, folles... Il y a simplement un très bon équilibre, je pense, partout sur le terrain, et cela a fait ressortir le meilleur d’eux, c’est certain », a-t-il déclaré.
Les prochaines étapes
Plus d'une heure après son but si important, le sourire était toujours là. Sullivan se tenait là, entouré par les médias, le ballon du match à la main. À chaque question, il semblait le serrer de plus en plus fort. Il n'allait nulle part.
« Je suppose que je vais le faire signer par les gars, a déclaré Sullivan. Je ne sais pas vraiment quoi en faire, pour être honnête. »
Un problème pour un autre jour. Pour l'instant, l'heure est à la récupération. Un autre match arrive, face au Canada de Jesse Marsch, et il sera tout aussi intense que ceux que Sullivan a disputés jusqu'ici. Peut-être même davantage.
Quand Sullivan a posé la tête sur l'oreiller après le match, cela a sans doute eu une saveur bien différente de la sieste d'avant-match qui avait tout mis en mouvement. Il a inscrit son premier but, avec un ballon du match pour le prouver. C'était encore mieux que ce qu'il aurait pu imaginer, et cela a laissé de nombreux supporters américains rêver à ce que pourrait faire ensuite le gamin qui l'a marqué.