GLENDALE, Arizona -- Quelques heures avant d’inscrire le but qui a changé sa vie pour toujours, Cavan Sullivan a fait une sieste. C’est une partie normale de sa routine. Cette sieste a toutefois été difficile, car elle s’accompagnait d’une boule au ventre. Il savait ce qui l’attendait ensuite : le Mexique.

Au moment de poser la tête sur l’oreiller, Sullivan s’est mis à réfléchir.

« Avant de m’endormir, je visualise et j’essaie d’attirer de bonnes choses pour la soirée, a-t-il déclaré aux journalistes. Certaines se réalisent, d’autres non. Ce n’est pas comme ça que j’imaginais marquer ce but. »

C’est parce que le premier but de Sullivan avec les États-Unis dépassait le simple rêve devenu réalité. Il pourrait même marquer le début d’une nouvelle ère. À tout le moins, cela a représenté un déclic pour l’un des espoirs les plus médiatisés de l’histoire du football américain, un moment de « bienvenue en sélection » encore meilleur que ce qu’il aurait pu imaginer.

Mais pour ceux qui suivent Sullivan, ce moment se faisait attendre depuis longtemps.

Il est sous le feu des projecteurs depuis ses 14 ans, après tout. Aujourd’hui, cinq jours après son 17e anniversaire, on a le sentiment qu’il est arrivé. Participer de manière décisive à une victoire 3-0 contre le Mexique dans la plus grande rivalité d’Amérique du Nord, ça y contribue.

Parfois, la réalité est donc meilleure que les rêves. Du moins, ce fut le cas pour Sullivan.