Les discussions autour des binationaux sont difficiles. Elles sont compliquées et profondément personnelles. Pour Tyler Adams, en revanche, c'est simple : il est prêt à accueillir n'importe qui en équipe nationale masculine des États-Unis, tant que cette personne montre qu'elle le veut.

Et, aux yeux d'Adams, Julian Hall l'a montré. Il l'a montré toute la semaine à l'entraînement avant ses débuts avec l'USMNT, puis il l'a encore montré pendant le match, en surgissant au second poteau pour inscrire son premier but en sélection. Alors, quand on a demandé à Adams après la victoire contre le Pérou s'il avait parlé à Hall de l'avenir international de l'attaquant, sa réponse a été simple : il ne l'a pas fait, et il ne le fera pas. Il n'en a pas besoin.

« Je ne suis pas de ceux-là quand il s'agit des binationaux, a déclaré Adams. Si tu te sens américain, joue pour l'Amérique, tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais convaincre personne. Si tu ne veux pas être ici, ne sois pas ici.

« Mais c'est un gamin qui veut être ici, et ça se voit à son attitude, à la façon dont il aborde chaque journée à l'entraînement. »

C'est donc une bonne nouvelle pour l'USMNT. Il y a une raison pour laquelle l'attaquant de 18 ans fait partie des étoiles montantes de ce rassemblement, et une raison pour laquelle il a été capable de marquer seulement quelques instants après ses débuts chez les seniors. Il y a aussi une raison pour laquelle la Pologne s'agite autour de son cas, en cherchant à attirer Hall dans ses rangs alors que sa sélection se prépare à un nouveau cycle de Coupe du monde. Après la décision de Noahkai Banks de jouer pour l'Allemagne, la propre décision de Hall est devenue un peu plus personnelle pour les fans de l'USMNT, qui ont désormais tourné leur attention vers l'attaquant dans le dernier épisode de la « panique des binationaux ».

Hall, lui, garde la tête baissée. Il est simplement heureux d'être avec l'USMNT. Il ne pense pas à la Pologne ; il pense à impressionner Mauricio Pochettino et, peut-être, à obtenir d'autres occasions de marquer à l'avenir.

« Je profite simplement de cette opportunité, et je vais y aller et faire du mieux que je peux, a déclaré Hall après avoir marqué samedi. Je suis vraiment heureux d'avoir pu avoir un impact aujourd'hui. »

L'impact a été indéniable, Hall ayant montré son sens du but presque immédiatement.