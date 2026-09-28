« C’est un gamin qui veut être ici » : malgré les rumeurs autour de la Pologne, Julian Hall est impatient de tirer le meilleur de son opportunité avec les États-Unis après son but pour ses débuts
Les discussions autour des binationaux sont difficiles. Elles sont compliquées et profondément personnelles. Pour Tyler Adams, en revanche, c'est simple : il est prêt à accueillir n'importe qui en équipe nationale masculine des États-Unis, tant que cette personne montre qu'elle le veut.
Et, aux yeux d'Adams, Julian Hall l'a montré. Il l'a montré toute la semaine à l'entraînement avant ses débuts avec l'USMNT, puis il l'a encore montré pendant le match, en surgissant au second poteau pour inscrire son premier but en sélection. Alors, quand on a demandé à Adams après la victoire contre le Pérou s'il avait parlé à Hall de l'avenir international de l'attaquant, sa réponse a été simple : il ne l'a pas fait, et il ne le fera pas. Il n'en a pas besoin.
« Je ne suis pas de ceux-là quand il s'agit des binationaux, a déclaré Adams. Si tu te sens américain, joue pour l'Amérique, tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais convaincre personne. Si tu ne veux pas être ici, ne sois pas ici.
« Mais c'est un gamin qui veut être ici, et ça se voit à son attitude, à la façon dont il aborde chaque journée à l'entraînement. »
C'est donc une bonne nouvelle pour l'USMNT. Il y a une raison pour laquelle l'attaquant de 18 ans fait partie des étoiles montantes de ce rassemblement, et une raison pour laquelle il a été capable de marquer seulement quelques instants après ses débuts chez les seniors. Il y a aussi une raison pour laquelle la Pologne s'agite autour de son cas, en cherchant à attirer Hall dans ses rangs alors que sa sélection se prépare à un nouveau cycle de Coupe du monde. Après la décision de Noahkai Banks de jouer pour l'Allemagne, la propre décision de Hall est devenue un peu plus personnelle pour les fans de l'USMNT, qui ont désormais tourné leur attention vers l'attaquant dans le dernier épisode de la « panique des binationaux ».
Hall, lui, garde la tête baissée. Il est simplement heureux d'être avec l'USMNT. Il ne pense pas à la Pologne ; il pense à impressionner Mauricio Pochettino et, peut-être, à obtenir d'autres occasions de marquer à l'avenir.
« Je profite simplement de cette opportunité, et je vais y aller et faire du mieux que je peux, a déclaré Hall après avoir marqué samedi. Je suis vraiment heureux d'avoir pu avoir un impact aujourd'hui. »
L'impact a été indéniable, Hall ayant montré son sens du but presque immédiatement.
Un départ parfait
Lors du match de samedi contre le Pérou, Hall est entré en jeu à la 62e minute en remplacement de Justin Ellis, titularisé devant son public. Ellis a parfaitement saisi sa chance en marquant après seulement quatre minutes. Hall, en comparaison, a mis un peu plus de temps, avec tout de même 10 minutes nécessaires pour inscrire son premier but.
Le but est venu d’un centre de Sebastian Berhalter, frappé avec puissance dans une zone dangereuse de la surface. Le centre a filé devant deux joueurs de l’USMNT, avant d’arriver jusqu’à l’attaquant de 18 ans, qui a jeté son corps sur le ballon au second poteau.
« C’était une sensation incroyable, a déclaré Hall après le match. Ma famille était là aussi, donc c’était un moment chargé en émotion, mais au final, je suis surtout vraiment heureux qu’on ait gagné. »
« J’ai vu Sebastian relever la tête, et il faut simplement être au bon endroit au bon moment, a ajouté Hall. Heureusement, ça a marché, et oui, j’étais vraiment très heureux. »
Ce bonheur était facile à voir. Après avoir d’abord gardé son calme dans sa célébration, Hall n’a pas pu cacher son sourire lorsqu’il a été entouré par ses coéquipiers. Beaucoup de ces coéquipiers étaient nouveaux, mais beaucoup étaient aussi des visages familiers qui l’ont accompagné tout au long du parcours.
Les liens avec Red Bull
Le lien avec Adri Mehmeti est évident. Hall et Mehmeti sont coéquipiers aux New York Red Bulls, eux qui se sont imposés comme les plus grands jeunes talents de l'équipe au fil de leur parcours, du centre de formation à l'équipe première puis, désormais, à l'USMNT, après avoir reçu ensemble leurs premières convocations.
« Ça a été spécial du début à la fin, a déclaré Hall. Venir de l'académie avec lui puis entrer sur le terrain avec lui ici aussi, c'était un moment incroyable pour nous deux, et je sais qu'il a travaillé extrêmement dur pour en arriver là. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu vivre ça avec lui. »
Hall et Mehmeti s'inscrivent dans un héritage dont Adams fait lui aussi partie. Personne ne le sait mieux qu'Adams, qui a tout fait pour guider les deux jeunes talents. Il était donc approprié qu'Adams soit le joueur remplacé pour accueillir Mehmeti lors de ses débuts. Les deux ont ri et se sont pris dans les bras, tandis qu'une star actuelle et une ancienne star étaient réunies, le premier étant accueilli par le meilleur joueur jamais exporté par le club.
« Il nous a pris, Adri et moi, sous son aile, a déclaré Hall, pour simplement nous aider à être plus à l'aise, à jouer notre football et à montrer nos qualités. »
« Chaque fois que je peux soutenir les gars de Red Bull, ce club compte beaucoup pour moi, a ajouté Adams. C'était ma voie. »
L'émergence de Hall et Mehmeti a poussé Adams à réfléchir à son propre parcours. Le parcours de chacun est différent, dit Adams. Lui, en revanche, a disputé beaucoup de matches en MLS avant de faire le grand saut vers l'Europe. Quand il l'a fait, il avait déjà de l'expérience. Il avait commis des erreurs et en avait tiré des leçons. Jouer des matches, dit-il, c'est ce qui vous fait progresser, et il est heureux de voir que des joueurs continuent de le faire dans son ancien club.
« Le parcours de chacun est différent, dit Adams. Même quand je regarde [Adri] et Julian, le simple fait d'enchaîner, vous savez, des saisons complètes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça n'a pas d'importance. On assemble les pièces, on peut progresser grâce aux matches, et c'est tout simplement cool quand on voit un gars percer. »
Hall est en train d'éclore, oui, mais avec son but, on a aussi eu le sentiment qu'il s'était installé et qu'il était désormais en lutte pour une place dans un poste d'attaquant très concurrentiel.
Le premier stage de Hall
Les attaquants ne manquent pas dans le vivier de l’USMNT. Folarin Balogun reste le numéro un, même après un feuilleton de transfert estival. Ricardo Pepi a déjà participé à une Coupe du monde et reste en grande forme au PSV. Haji Wright a participé à deux Coupes du monde. Tous les trois sont blessés, ce qui explique leur absence dans ce rassemblement.
Patrick Agyemang est lui aussi blessé. Ellis et Damion Downs sont de jeunes attaquants de cette équipe qui ont des choses à montrer. Et puis il y a Hall, un joueur révélé en MLS au point de décrocher sa convocation pour cette fenêtre internationale.
Cette saison, Hall a connu de nombreux hauts. Il compte 10 buts et trois passes décisives, ce qui fait de lui le plus jeune membre du club des joueurs à deux chiffres en MLS jusqu’ici cette saison. Il y a aussi eu des bas, notamment une disette de 12 matches sans marquer, finalement stoppée de façon décisive grâce à un but de la victoire contre le rival New York City FC juste avant la trêve internationale.
Ce but a sûrement aidé sa confiance, mais pas suffisamment pour empêcher les nerfs du début lorsqu’il est arrivé au rassemblement de l’USMNT.
« Au début de la semaine, c’est un nouvel environnement, a déclaré Hall. Il faut s’habituer à beaucoup de choses différentes, mais tout le monde ici a été vraiment très gentil avec tous les nouveaux et fait en sorte qu’on se sente à l’aise. Ça nous aide à aller sur le terrain, à jouer libérés et à montrer le meilleur de nos qualités. »
Cela a été un vrai fil conducteur. Hall est l’un des huit adolescents présents dans ce rassemblement, dont beaucoup ont déjà joué à ses côtés. Il y a Mehmeti, bien sûr, mais aussi Mathis Albert et Cavan Sullivan, avec qui Hall a joué lors de la Coupe du monde U17 en 2025.
« J’ai grandi avec beaucoup de ces gars-là, en jouant aussi contre eux, a-t-il ajouté. Je sais à quel point ils ont travaillé dur, comme moi, pour arriver à un moment comme celui-ci. On est tous vraiment, vraiment heureux de faire nos débuts et d’avoir un impact. »
Tous les regards se tournent désormais vers l’avenir, toutefois, et plus précisément vers celui de Hall, qui, techniquement, reste flou.
Dans l’attente avec impatience
On ne peut pas reprocher aux fans de l’USMNT d’être un peu nerveux. Banks, lui aussi, avait participé à un stage avant d’opter pour l’Allemagne et, lui aussi, possédait un solide vécu avec les États-Unis chez les jeunes. Hall, de son côté, n’a jamais caché sa fierté pour ses origines polonaises, portant le nom de jeune fille de sa mère, « Zakrzewski », dans le dos de son maillot.
Dans le même temps, la Pologne a multiplié les approches alors qu’elle se prépare à tourner la page de l’ère Robert Lewandowski. Hall peut-il être l’attaquant de son avenir ? Ou celui de l’USMNT ?
Hall n’a pas à répondre à ces questions pour l’instant. Rien n’est officiel, même après une apparition en match amical. C’est peut-être pour cela qu’Adams s’est montré si passionné dans sa défense de son nouveau coéquipier adolescent, et qu’il a jugé si important d’expliquer ce qu’il a vu jusqu’à présent.
« Je pourrais jouer pour un autre pays, a répété Adams. Christian [Pulisic] pourrait jouer pour un autre pays. Beaucoup de gars peuvent jouer pour un autre pays. Si tu veux être ici, sois ici. »
Et Hall est bien là, il marque des buts et fait la différence lors de son premier stage avec l’USMNT, et cela pourrait être le premier d’une longue série, surtout si sa première apparition est un indicateur fiable. Il reste trois matches dans ce stage, ce qui signifie trois nouvelles occasions pour Hall de montrer pourquoi il peut être un joueur de l’USMNT à la fois dans le présent et dans l’avenir.
« L’objectif, c’est de jouer au plus haut niveau avec les meilleurs joueurs, a-t-il déclaré. Je vais faire tout mon possible pour y parvenir. »