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Cavan Sullivan Ryan RichterGetty

« C’est le moment, mon pote » : comment Ryan Richter a libéré Cavan Sullivan et fait passer le Philadelphia Union de la dernière place au rang de prétendant à la MLS Cup

Ryan Richter explique à GOAL comment une préparation exhaustive, la confiance accordée à Cavan Sullivan et Neil Pierre et des remontées spectaculaires ont permis à l’Union d’enchaîner huit victoires en MLS.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Le parcours de Ryan Richter vers le poste d’entraîneur principal à Philadelphie a commencé par une question. Alors que l’Union connaissait un début de saison difficile, Bradley Carnell, entraîneur de l’équipe première, a demandé à Richter, qui dirigeait alors l’équipe du club en MLS Next Pro, ce qu’il ferait différemment.

    Richter s’est mis au travail. Il a regardé trois fois chacun des 12 premiers matchs de Philadelphie, consigné 10 observations détaillées pour chaque rencontre et présenté ses conclusions à Carnell.

    « Je l’aidais, mais je ne faisais pas vraiment partie du groupe. C’était simplement un regard extérieur sur ce que l’équipe devrait faire différemment. Cela m’a demandé beaucoup de travail », a confié Richter à GOAL.

    Ainsi, lorsque Carnell a été démis de ses fonctions le 27 mai, alors que l’Union occupait la dernière place de la MLS avec une seule victoire au compteur, Richter était parfaitement préparé à prendre la relève.

    « Quand l’occasion s’est présentée, je savais déjà quels sujets je voulais aborder en premier, ce que l’équipe devait faire différemment selon moi, mais aussi où en étaient les joueurs, quelle était la meilleure composition d’équipe et à quels postes les joueurs devaient évoluer. J’y avais consacré énormément de travail », a expliqué Richter.

    Ce à quoi il n’était peut-être pas préparé, en revanche, c’était de voir les choses aussi bien se passer. Philadelphie est invaincu depuis 14 matchs. Le club a remporté ses huit dernières rencontres. Il n’a pas perdu en MLS depuis cinq mois. Richter, cet observateur extérieur à qui l’on avait demandé de préparer quelques notes, est un véritable prétendant au titre d’entraîneur de l’année. Et son équipe réalise l’une des séries les plus impressionnantes de l’histoire de la ligue.

  • Profitant de la trêve liée à la Coupe du monde

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Richter a été nommé entraîneur principal par intérim le 27 mai.

    Richter s’est vu confier le poste à titre intérimaire fin mai, dans le cadre de vastes changements au sein de la direction. Trois nouveaux adjoints sont arrivés, tandis que Jon Scheer a été promu directeur sportif à titre permanent.

    Pour un observateur extérieur, du moins, certaines raisons des progrès de l’Union sont plus évidentes. L’utilisation de Cavan Sullivan, 17 ans, impliqué sur 10 buts pendant la série d’invincibilité de l’Union, a été déterminante. Le retour de Kai Wagner l’a été tout autant. Plus généralement, l’effet positif d’un changement d’entraîneur a aussi contribué à relancer un groupe de joueurs qui était au plus bas.

    Mais selon Richter, la véritable raison de ce redressement est le temps dont l’équipe a bénéficié. La MLS a observé une pause pendant la Coupe du monde. Pendant près d’un mois, l’effectif de l’Union, alors en difficulté, a eu droit à une forme de vacances. Les joueurs sont certes restés actifs : Sullivan, par exemple, s’est entraîné avec les équipes de jeunes pendant que la sélection américaine était éliminée en huitièmes de finale. Mais ils ont pu, un temps, échapper au rythme éprouvant de la saison de MLS.

    C’est alors que Richter s’est mis au travail. Il disposait certes d’une sorte de plan de jeu, mais le simple fait de pouvoir passer du temps avec ses joueurs s’est révélé essentiel.

    « J’ai pu échanger en personne avec certains des joueurs qui étaient à Philadelphie. Ceux qui étaient rentrés chez eux ou se trouvaient en Europe, j’ai pu leur parler au téléphone et les écouter un peu. Selon le joueur, nous entrions plus ou moins dans le détail, sur le plan tactique, de ce que nous voulions faire », a déclaré Richter.

    Certains échanges ont été très précis. La nouvelle recrue Kai Wagner, revenue de Birmingham City après un passage décevant en League One, a reçu des consignes tactiques et a également discuté de son rôle de leader.

    « Avec Kai, nous lui avons expliqué tout ce que je voulais faire avec lui au sein de l’équipe », a déclaré Richter.

    Neil Pierre, défenseur central en pleine progression, s’est entendu dire qu’il devait améliorer sa discipline tactique.

    « Le défi pour lui était de savoir s’il pouvait faire cela régulièrement à ce niveau. Pouvait-il rester concentré à ce niveau ? S’il est concentré, qu’il lit le jeu plus tôt, qu’il se place bien et qu’il ajuste systématiquement sa position de départ, alors il peut assurément réussir à ce niveau. Nous savons qu’il est prêt physiquement. Il lit bien le jeu, mais la question était de savoir s’il pouvait le faire sur une série de 20 matches », a expliqué Richter.

  • « Cavan avait besoin d’un autre discours »

    Cavan Sullivan, Philadelphia Union
    Getty

    Sous les ordres de Richter, Sullivan est devenu l’une des armes offensives les plus redoutables de la MLS.

    Et puis, il y avait Cavan Sullivan. Les supporters de l’Union réclamaient que le joueur, aujourd’hui âgé de 17 ans, puisse enfin exprimer tout son potentiel dans un système adapté à ses qualités. Il est peut-être le joueur le plus talentueux jamais formé par une académie de MLS. Certains estimaient qu’il fallait simplement lui donner les moyens de s’exprimer.

    Il se trouve que Richter l’avait accompagné à chaque étape de son développement, de ses premiers pas dans le football de jeunes à la MLS Next Pro. Pour Sullivan, la question était de savoir comment le motiver.

    « Il fallait parler autrement à Cavan. Le message, c’était : c’est maintenant, mon pote. Cette fois, tu as vraiment ta chance, pas seulement quelques minutes par-ci par-là. Je crois que tu peux y arriver. Tu as ta chance, mais il faut que tu la saisisses, putain », a déclaré Richter.

    De son côté, Sullivan lui accordait aussi une certaine confiance.

    « Je le connais depuis que j’avais environ huit ans. Il m’entraînait quand j’avais huit ou neuf ans, dans la pré-académie. Ça a été formidable. Nous avons une excellente relation et je lui suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu’il a fait », a confié Sullivan à GOAL en août.

    Cette confiance a été pleinement récompensée. Il est difficile de surestimer l’impact de Sullivan sur l’Union. Depuis son intégration permanente à l’équipe première, à son poste préféré d’ailier droit, il est devenu le joueur offensif le plus efficace de MLS.

    Cette saison, il compte autant de passes décisives que Lionel Messi, alors qu’il a joué 600 minutes de moins. Avec 21 implications directes sur des buts à son actif, il a battu le record pour un adolescent.

    Même Richter ne s’y attendait pas.

    « Il ne ressemble à aucun joueur que j’ai vu en dix ans de travail dans ce club, que ce soit en équipe première, à l’académie ou avec la deuxième équipe. Il est différent... Mais personne ne pouvait prédire qu’il afficherait de telles statistiques », a déclaré Richter.

    Et oui, Richter pense qu’il peut encore faire mieux.

    « Je suis heureux pour lui, fier de lui, mais il doit garder la tête froide. Et il le fera, parce qu’il a de grands objectifs et qu’il est déterminé. Mais nous devons continuer à le faire progresser, à le pousser à en faire davantage, à s’améliorer et à peser encore plus sur les matches. Nous verrons ce que nous pouvons accomplir », a déclaré Richter.

  • « C’est le début de quelque chose de différent »

    New York City FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Une remontée au score face au NYCFC a été décisive pour prolonger la série de victoires de l’Union.

    Mais pour enchaîner une telle série, il faut plus que des discours inspirants, des joueurs décisifs et des ajustements tactiques. Richter a tenu le bon discours et s’est préparé comme il le fallait, mais encore fallait-il mettre tout cela en pratique sur le terrain.

    Pour Richter, les résultats marquants se sont accumulés, et la manière de gagner compte autant que la victoire elle-même. Prenons le premier match après la pause liée à la Coupe du monde. L’Union a marqué au bout de neuf minutes. L’équipe a tenté 24 tirs face aux New York Red Bulls et, malgré seulement 37 % de possession, s’est imposée 3-1.

    Le ton était donné.

    « Pour le premier match de la seconde moitié de saison, commencer comme nous l’avons fait... Nous avons joué avec tellement d’énergie pour gagner ce match à domicile. C’était un peu comme se dire que quelque chose de différent commençait », a déclaré Richter.

    Il y a aussi eu les remontées. Une version antérieure de l’Union aurait peut-être craqué après s’être retrouvée menée 2-0 par Atlanta à la 66e minute. Au lieu de cela, l’équipe a marqué trois fois dans les 25 dernières minutes, dont deux fois dans le temps additionnel, pour s’imposer 3-2. Le 16 août, l’Union était menée 2-0 à la mi-temps face à NYCFC. Trois passes décisives de Sullivan plus tard, elle l’emportait 3-2.

    La réaction fulgurante face au Sporting KC a été encore plus impressionnante. Philadelphie a encaissé trois buts en début de match face à la plus mauvaise équipe de la conférence Ouest. Avec quatre buts remarquables inscrits en neuf minutes en seconde période, l’équipe a renversé la situation.

  • « Je veux être l’entraîneur de l’Union »

    Philadelphia Union v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Richter a clairement fait savoir qu’il souhaitait devenir l’entraîneur principal de l’Union à titre permanent.

    Reste la question de la viabilité de cette approche. À partir de quand une série miraculeuse devient-elle quelque chose de plus durable ? Remonter des scores défavorables et enchaîner les coups d’éclat offensifs, c’est séduisant et cela renforce certainement le moral, mais c’est une manière risquée de jouer au football.

    Et oui, Richter devra amener son équipe à mieux maîtriser les matches. Elle a beau être jeune et agréablement désordonnée, une dose de pragmatisme pourrait s’imposer. Autre réalité incontournable : Richter porte toujours le titre d’« entraîneur principal par intérim ». Malgré cette bonne ambiance, ce poste techniquement n’est pas permanent.

    Il souhaite toutefois que cela change.

    « Je veux être l’entraîneur de l’Union. C’est clair. Ils le savent, et nos discussions ont toutes été positives », a déclaré Richter. « Mais pour être honnête, je n’y prête pas vraiment attention. »

    Peut-être cette légère incertitude est-elle une bonne chose. Quand Richter observait les choses de l’extérieur, tout en s’attelant à la rédaction de rapports de match, il a eu un déclic. L’ambiance est bonne, les résultats sont là. À ce stade, les choses ont tendance à se régler d’elles-mêmes.

    « Si nous faisons du bon travail, le reste se réglera de lui-même. J’en suis assez convaincu », a déclaré Richter.