« C’est le moment, mon pote » : comment Ryan Richter a libéré Cavan Sullivan et fait passer le Philadelphia Union de la dernière place au rang de prétendant à la MLS Cup

Le parcours de Ryan Richter vers le poste d’entraîneur principal à Philadelphie a commencé par une question. Alors que l’Union connaissait un début de saison difficile, Bradley Carnell, entraîneur de l’équipe première, a demandé à Richter, qui dirigeait alors l’équipe du club en MLS Next Pro, ce qu’il ferait différemment.

Richter s’est mis au travail. Il a regardé trois fois chacun des 12 premiers matchs de Philadelphie, consigné 10 observations détaillées pour chaque rencontre et présenté ses conclusions à Carnell.

« Je l’aidais, mais je ne faisais pas vraiment partie du groupe. C’était simplement un regard extérieur sur ce que l’équipe devrait faire différemment. Cela m’a demandé beaucoup de travail », a confié Richter à GOAL.

Ainsi, lorsque Carnell a été démis de ses fonctions le 27 mai, alors que l’Union occupait la dernière place de la MLS avec une seule victoire au compteur, Richter était parfaitement préparé à prendre la relève.

« Quand l’occasion s’est présentée, je savais déjà quels sujets je voulais aborder en premier, ce que l’équipe devait faire différemment selon moi, mais aussi où en étaient les joueurs, quelle était la meilleure composition d’équipe et à quels postes les joueurs devaient évoluer. J’y avais consacré énormément de travail », a expliqué Richter.

Ce à quoi il n’était peut-être pas préparé, en revanche, c’était de voir les choses aussi bien se passer. Philadelphie est invaincu depuis 14 matchs. Le club a remporté ses huit dernières rencontres. Il n’a pas perdu en MLS depuis cinq mois. Richter, cet observateur extérieur à qui l’on avait demandé de préparer quelques notes, est un véritable prétendant au titre d’entraîneur de l’année. Et son équipe réalise l’une des séries les plus impressionnantes de l’histoire de la ligue.